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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月17日 交易日  
  
停止融資        融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                  過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2   元大台灣50        亞德客-KY         昶和     大飲     新日光
元大美債7-10反1 國泰臺灣加權正2 富邦科技          麗正              大統染   興泰                
宏洲            富邦恒生國企正2 元大台商50        中環              海悅     宏亞
嘉裕            群益臺灣加權反1 富邦摩台          錸德              銘旺科   達新
東華            正道            富邦發達          智寶              卓越     地球
大東            同開            富邦金融          威盛              統領     恆大
立益                            元大MSCI台灣      環科                       新紡
佳和                            永豐臺灣加權      大毅                       怡華
昶和                            富邦日本          吉祥全                     昶和
三洋紡                          國泰日經225       華新科                     大統染
本盟                            元大歐洲50        嘉晶                       程泰
瑞利                            元大日經225       星通                       永記
樂士                            元大美債20正2     禾伸堂                     日勝化
正峰新                          國泰20年美債反1   揚明光                     展宇
億泰                            元大美債7-10正2   佳凌                       士紙
毛寶                            元大美債7-10反1   鈞寶                       東明-KY
燁興                            富邦歐洲          達方                       光罩
中鴻                            FH彭博高收益債    富鼎                       茂矽
聚亨                            FH彭博新興債      杜康-DR                    智寶
千興                            FH富時不動產      陽光能源-DR                鼎元
威致                            元大台灣高息低波                             銘旺科
華豐                            富邦臺灣優質高息                             奇力新
首利                            FH富時高息低波                               大毅
麗正                            國泰RMB短期報酬                              佳凌
東訊                            新光內需收益                                 傳奇
華泰                            東泥                                         科嘉-KY
錸德                            泰山                                         迎廣
倫飛                            福懋油                                       關貿
威盛                            台苯                                         亞弘電
國碩                            達新                                         富鼎
銘旺科                          遠東新                                       華友聯
統懋                            宏洲                                         潤弘
翔耀                            東和                                         遠雄來
太空梭                          嘉裕                                         夏都
麗臺                            東華                                         欣欣
華映                            大東                                         統領
吉祥全                          立益                                         客思達-KY
憶聲                            佳和                                         同方友友-DR
科風                            昶和                                         友佳-DR
和鑫                            三洋紡                                       一零四
力特                            台南                                         欣天然
喬鼎                            本盟                                         新海
正達                            瑞利                                         欣高
晟鈦                            華城                                         全國
同泰                            樂士                                         茂順
新世紀                          正峰新                                       jpp-KY
誠創                            喬福                                         台數科
嘉威                            上銀                                         波力-KY
力銘                            氣立                                         泰昇-KY
亞太電                          寶一                                         政伸
達能                            羅昇                                         吉源-KY
科納-KY                         大亞                                         鼎炫-KY
清惠                            億泰
慧友                            中碳
勁永                            台硝
捷泰                            毛寶
互億                            杏輝
天瀚                            中化生
迅杰                            和康生
華上                            上緯投控
光麗-KY                         康聯-KY
元晶                            華紙
華冠                            燁興
裕豐                            中鋼構
寶徠                            中鴻
皇普                            聚亨
日勝生                          千興
台船                            威致
六福                            彰源
台南-KY                         運錩
康師傅-DR                       華豐
聖馬丁-DR                       中華
神州-DR                         三陽工業
耀傑-DR                         首利
同方友友-DR                     麗正
晨訊科-DR                       東訊
友佳-DR                         仁寶
陽光能源-DR                     華泰
精熙-DR                         光磊
中福                            錸德
雷虎                            倫飛
中視                            群光
秋雨                            威盛
慶豐富                          國碩
新利虹                          中華電
國光生                          銘旺科
                                統懋
                                翔耀
                                太空梭
                                義隆
                                麗臺
                                華映
                                吉祥全
                                卓越
                                憶聲
                                科風
                                和鑫
                                力特
                                喬鼎
                                正達
                                晟鈦
                                同泰
                                泰碩
                                明泰
                                新世紀
                                京鼎
                                台端
                                聯鈞
                                誠創
                                敦泰
                                嘉威
                                力銘
                                亞太電
                                達能
                                茂林-KY
                                科納-KY
                                清惠
                                敦南
                                慧友
                                勁永
                                捷泰
                                互億
                                豐藝
                                詮欣
                                天瀚
                                迅杰
                                華上
                                光麗-KY
                                元晶
                                虹揚-KY
                                華冠
                                菱光
                                裕豐
                                寶徠
                                皇普
                                日勝生
                                建國
                                遠雄
                                台船
                                中櫃
                                山隆
                                六福
                                高林
                                台南-KY
                                康師傅-DR
                                聖馬丁-DR
                                神州-DR
                                耀傑-DR
                                同方友友-DR
                                晨訊科-DR
                                友佳-DR
                                陽光能源-DR
                                精熙-DR
                                中福
                                一零四
                                雷虎
                                中保
                                康那香
                                新海
                                中視
                                秋雨
                                慶豐富
                                潤泰新
                                新利虹
                                國光生
                                福貞-KY
                                山林水
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