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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月17日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2          8157         0    00632R 元大台灣50反1          -6698         0  
00677U 富邦VIX                 6486         0    00673R 元大S&P原油反1         -3583         0  
2409   友達                    4410     -3761    2891   中信金                 -3305    -13102  
00672L 元大S&P原油正2          4375         0    2337   旺宏                   -2004     -8097  
3231   緯創                    2723     -5650    2324   仁寶                   -1492    -13106  
2371   大同                    2572      3862    2515   中工                   -1344     -1546  
00633L 富邦上証正2             2447         0    2610   華航                   -1330    -15872  
2353   宏碁                    1522     -5372    1101   台泥                   -1225    -17014  
00655L 國泰中國A50正2          1499         0    2449   京元電子               -1186     -3314  
8112   至上                    1492       670    2888   新光金                 -1149     -2048  
2317   鴻海                    1107    -15800    5469   瀚宇博                 -1108     -4288  
1609   大亞                    1076       966    1319   東陽                   -1014     -3621  
2002   中鋼                     973       804    9904   寶成                   -1007     -3340  
00739  元大MSCI A股             939     17229    2887   台新金                 -1006    -12259  
2492   華新科                   791      1656    2481   強茂                    -997     -2598  
2301   光寶科                   759     -4530    2382   廣達                    -988     -7979  
2883   開發金                   714     10115    2313   華通                    -923     -7303  
2633   台灣高鐵                 671      4403    2330   台積電                  -885      6593  
006205 富邦上証                 625         0    2340   光磊                    -884     -8095  
3019   亞光                     610     -1548    006204 永豐臺灣加權            -759         0  
00675L 富邦臺灣加權正2          589         0    1326   台化                    -724      2339  
2014   中鴻                     589      4201    1301   台塑                    -647     -1695  
4906   正文                     589       447    2881   富邦金                  -635     -5547  
0056   元大高股息               556     27502    2329   華泰                    -631      2072  
2349   錸德                     547      9394    1216   統一                    -629      1832  
4938   和碩                     507     -2747    00664R 國泰臺灣加權反1         -609         0  
00636  國泰中國A50              491      8409    2886   兆豐金                  -601     -1876  
5871   中租-KY                  471      -877    2456   奇力新                  -593       531  
6153   嘉聯益                   448      2461    0050   元大台灣50              -583    -13940  
2892   第一金                   447     -2067    2344   華邦電                  -582      7418  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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