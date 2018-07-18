【大慶證券】投顧盤前－那斯達克創高  電子股為多頭焦點



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚連袂走揚，其中科技股再創歷史新高，表現最為搶眼，主要原因在於亞馬遜、谷哥、Netflix 等指標股上漲帶動，由於目前為美股超級財報周，科技股在第二季季報表現亮眼下，帶動指數相對強勢，就四大指數趨勢來看，目前科技股最強，S&P500 次之，接下來才是道瓊與費半指數，這代表現階段市場重心都在科技股上面，也暗示科技股較不易受到中美貿易戰的干擾，整體來看，目前美股短多趨勢因財報周而延續，變數仍在中美貿易戰議題，只要美元沒有再大幅走強，研判美股仍有震盪在走高的機會。

在美股短線拉回的影響下，亞股昨日大多陷入震盪的走勢，當中陸股開低震盪，是導致亞股欲振乏力的主因，由於短線上陸股技術面來到月線反壓，在量能沒有持續放大下，上證指數自然出現拉回的走勢，所幸在 7 月初上證指數於 2800 點以下已經打出第一支腳，因此判斷陸股將可維持橫向震盪擴底的走勢，此外，近期美元維持強勢，未來亞股要能轉強，貨幣升值也是一大必要條件。

台股昨日開低震盪收低，指數跌破 7/13 日跳空中長紅低點，技術面上暗示極短線多頭有轉弱的跡象，不過因 7/9、7/12 日大盤在 10800 點以下已經出現短底型態，研判指數仍可維持在年線之上震盪，而台幣短線未明顯轉升，讓外資近期現貨維持賣超趨勢，也是導致大盤欲振乏力的主因，因此，短線大盤仍不脫 10600-10800 點區間震盪格局。從盤面來看，被動元件持續弱勢是中小型股無續航力的主因，不過國巨宣布明日起實施 4500 張庫藏股，短線具有宣示性意義，然未來指標股國巨、華新科等不可持續走跌否則將衝擊其他業績股表現，生技股在連漲多日後也有震盪拉回的跡象，所幸指標股晟德、佐登、泰博等仍相對強勢，研判生技股在未出現大量長黑前仍有輪動空間，其他業績股如蘋概、PCB、網通等也還有表現機會，因此，在短線內資積極加上政策偏多下，中小型股仍為選股重心，包括半導體、IC 設計、蘋概、電動車、MOSFET、整流二極體、PCB、矽晶圓、網通等均是可留意的方向。

