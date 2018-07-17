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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月17日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2 元大台灣50          亞德客-KY          昶和     大飲     新日光     
元大美債7-10反1 國泰臺灣加權正2 富邦科技          麗正              大統染   興泰                
宏洲     富邦恒生國企正2 元大台商50          中環              海悅     宏亞                
嘉裕     群益臺灣加權反1 富邦摩台          錸德              銘旺科   達新                
東華     正道     富邦發達          智寶              卓越     地球                
大東     同開     富邦金融          威盛              統領     恆大                
立益              元大MSCI台灣          環科                       新紡                
佳和              永豐臺灣加權          大毅                       怡華                
昶和              富邦日本          吉祥全                     昶和                
三洋紡            國泰日經225          華新科                     大統染              
本盟              元大歐洲50          嘉晶                       程泰                
瑞利              元大日經225          星通                       永記                
樂士              元大美債20正2          禾伸堂                     日勝化              
正峰新            國泰20年美債反1          揚明光                     展宇                
億泰              元大美債7-10正2          佳凌                       士紙                
毛寶              元大美債7-10反1          鈞寶                       東明-KY             
燁興              富邦歐洲          達方                       光罩                
中鴻              FH彭博高收益債          富鼎                       茂矽                
聚亨              FH彭博新興債          杜康-DR                    智寶                
千興              FH富時不動產          陽光能源-DR                   鼎元                
威致              元大台灣高息低波                                     銘旺科              
華豐              富邦臺灣優質高息                                     奇力新              
首利              FH富時高息低波                                     大毅                
麗正              國泰RMB短期報酬                                     佳凌                
東訊              新光內需收益                                     傳奇                
華泰              東泥                                         科嘉-KY             
錸德              泰山                                         迎廣                
倫飛              福懋油                                       關貿                
威盛              台苯                                         亞弘電              
國碩              達新                                         富鼎                
銘旺科            遠東新                                       華友聯              
統懋              宏洲                                         潤弘                
翔耀              東和                                         遠雄來              
太空梭            嘉裕                                         夏都                
麗臺              東華                                         欣欣                
華映              大東                                         統領                
吉祥全            立益                                         客思達-KY            
憶聲              佳和                                         同方友友-DR            
科風              昶和                                         友佳-DR             
和鑫              三洋紡                                       一零四              
力特              台南                                         欣天然              
喬鼎              本盟                                         新海                
正達              瑞利                                         欣高                
晟鈦              華城                                         全國                
同泰              樂士                                         茂順                
新世紀            正峰新                                       jpp-KY              
誠創              喬福                                         台數科              
嘉威              上銀                                         波力-KY             
力銘              氣立                                         泰昇-KY             
亞太電            寶一                                         政伸                
達能              羅昇                                         吉源-KY             
科納-KY           大亞                                         鼎炫-KY             
清惠              億泰                                                             
慧友              中碳                                                             
勁永              台硝                                                             
捷泰              毛寶                                                             
互億              杏輝                                                             
天瀚              中化生                                                           
迅杰              和康生                                                           
華上              上緯投控                                                         
光麗-KY           康聯-KY                                                          
元晶              華紙                                                             
華冠              燁興                                                             
裕豐              中鋼構                                                           
寶徠              中鴻                                                             
皇普              聚亨                                                             
日勝生            千興                                                             
台船              威致                                                             
六福              彰源                                                             
台南-KY           運錩                                                             
康師傅-DR          華豐                                                             
聖馬丁-DR          中華                                                             
神州-DR           三陽工業                                                         
耀傑-DR           首利                                                             
同方友友-DR          麗正                                                             
晨訊科-DR          東訊                                                             
友佳-DR           仁寶                                                             
陽光能源-DR          華泰                                                             
精熙-DR           光磊                                                             
中福              錸德                                                             
雷虎              倫飛                                                             
中視              群光                                                             
秋雨              威盛                                                             
慶豐富            國碩                                                             
新利虹            中華電                                                           
國光生            銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  義隆                                                             
                  麗臺                                                             
                  華映                                                             
                  吉祥全                                                           
                  卓越                                                             
                  憶聲                                                             
                  科風                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  同泰                                                             
                  泰碩                                                             
                  明泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  京鼎                                                             
                  台端                                                             
                  聯鈞                                                             
                  誠創                                                             
                  敦泰                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  茂林-KY                                                          
                  科納-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  敦南                                                             
                  慧友                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  豐藝                                                             
                  詮欣                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  虹揚-KY                                                          
                  華冠                                                             
                  菱光                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  建國                                                             
                  遠雄                                                             
                  台船                                                             
                  中櫃                                                             
                  山隆                                                             
                  六福                                                             
                  高林                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  中保                                                             
                  康那香                                                           
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  潤泰新                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  福貞-KY                                                          
                  山林水
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