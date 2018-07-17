◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月17日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大美債7-10正2 元大台灣50正2 元大台灣50 亞德客-KY 昶和 大飲 新日光 元大美債7-10反1 國泰臺灣加權正2 富邦科技 麗正 大統染 興泰 宏洲 富邦恒生國企正2 元大台商50 中環 海悅 宏亞 嘉裕 群益臺灣加權反1 富邦摩台 錸德 銘旺科 達新 東華 正道 富邦發達 智寶 卓越 地球 大東 同開 富邦金融 威盛 統領 恆大 立益 元大MSCI台灣 環科 新紡 佳和 永豐臺灣加權 大毅 怡華 昶和 富邦日本 吉祥全 昶和 三洋紡 國泰日經225 華新科 大統染 本盟 元大歐洲50 嘉晶 程泰 瑞利 元大日經225 星通 永記 樂士 元大美債20正2 禾伸堂 日勝化 正峰新 國泰20年美債反1 揚明光 展宇 億泰 元大美債7-10正2 佳凌 士紙 毛寶 元大美債7-10反1 鈞寶 東明-KY 燁興 富邦歐洲 達方 光罩 中鴻 FH彭博高收益債 富鼎 茂矽 聚亨 FH彭博新興債 杜康-DR 智寶 千興 FH富時不動產 陽光能源-DR 鼎元 威致 元大台灣高息低波 銘旺科 華豐 富邦臺灣優質高息 奇力新 首利 FH富時高息低波 大毅 麗正 國泰RMB短期報酬 佳凌 東訊 新光內需收益 傳奇 華泰 東泥 科嘉-KY 錸德 泰山 迎廣 倫飛 福懋油 關貿 威盛 台苯 亞弘電 國碩 達新 富鼎 銘旺科 遠東新 華友聯 統懋 宏洲 潤弘 翔耀 東和 遠雄來 太空梭 嘉裕 夏都 麗臺 東華 欣欣 華映 大東 統領 吉祥全 立益 客思達-KY 憶聲 佳和 同方友友-DR 科風 昶和 友佳-DR 和鑫 三洋紡 一零四 力特 台南 欣天然 喬鼎 本盟 新海 正達 瑞利 欣高 晟鈦 華城 全國 同泰 樂士 茂順 新世紀 正峰新 jpp-KY 誠創 喬福 台數科 嘉威 上銀 波力-KY 力銘 氣立 泰昇-KY 亞太電 寶一 政伸 達能 羅昇 吉源-KY 科納-KY 大亞 鼎炫-KY 清惠 億泰 慧友 中碳 勁永 台硝 捷泰 毛寶 互億 杏輝 天瀚 中化生 迅杰 和康生 華上 上緯投控 光麗-KY 康聯-KY 元晶 華紙 華冠 燁興 裕豐 中鋼構 寶徠 中鴻 皇普 聚亨 日勝生 千興 台船 威致 六福 彰源 台南-KY 運錩 康師傅-DR 華豐 聖馬丁-DR 中華 神州-DR 三陽工業 耀傑-DR 首利 同方友友-DR 麗正 晨訊科-DR 東訊 友佳-DR 仁寶 陽光能源-DR 華泰 精熙-DR 光磊 中福 錸德 雷虎 倫飛 中視 群光 秋雨 威盛 慶豐富 國碩 新利虹 中華電 國光生 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 義隆 麗臺 華映 吉祥全 卓越 憶聲 科風 和鑫 力特 喬鼎 正達 晟鈦 同泰 泰碩 明泰 新世紀 京鼎 台端 聯鈞 誠創 敦泰 嘉威 力銘 亞太電 達能 茂林-KY 科納-KY 清惠 敦南 慧友 勁永 捷泰 互億 豐藝 詮欣 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 虹揚-KY 華冠 菱光 裕豐 寶徠 皇普 日勝生 建國 遠雄 台船 中櫃 山隆 六福 高林 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 中保 康那香 新海 中視 秋雨 慶豐富 潤泰新 新利虹 國光生 福貞-KY 山林水