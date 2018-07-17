【亞洲投顧】資金開始快速輪動，耐心等待佈局機會

◆盤勢分析

今天大盤量增下跌，收盤守穩 10776 點，短線上還是多方控盤，7/9 大盤出現初步止跌訊號，大盤站穩 10665 點出現正式止跌訊號，多方目標 10776 點和 10886 點，都達陣了，現在短線支撐上移到 10776 點，轉空點為 10635 點，再來的多方目標就是缺口 10941 點，按照規劃操作，該進場就進場，該出場要先出場，不過一樣提醒大家，現在屬於反彈格局，所以持股比例不要太高，現階段操作一樣不是想著要如何獲利，而是要想著如何控制風險。7/9 跟大家分享大同寶寶 - 2371 大同，持續攻擊，再創波段新高；3533 嘉澤和 2345 智邦強勢創高之後，換 3443 創意創高，持續觀察籌碼穩定的蘋概股和主力股，希望大家一起獲利。

龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。例如，2481 強茂，四月中就開始預告操作，先前獲利將近 20% 之後，拉回後，龍哥再帶會員進場佈局，又獲利將近 20%，尊龍股票會員還多佈局 5425 台半，也是獲利將近 20%；龍哥五月初就說帶會員佈局百元股，就是 1536 和大，大漲創高；龍哥先前帶會員佈局光哥 - 2340 光磊，直接拉開獲利；然後整流二極體又傳出漲價消息，上周就提醒大家要注意指標股半半哥 - 5425 台半和強哥 - 2481 強茂，直接轉強，半半哥創下波段新高；接著佈局 2426 鼎元，獲利也直接拉開；行情一波接著一波，大家有沒有獲利呢？

今天外資期貨多單減少 1859 口，自營商期貨空單增加 2508 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權偏多佈局，大盤下跌，法人籌碼小額偏空，周三結算前，法人小區間震盪洗盤，還是要小心盤中快速回測。

【籌碼穩定的主力股】2345 智邦，3533 嘉澤，3376 新日興，6147 頎邦，2329 華泰 2426 鼎元，2371 大同，2458 義隆，6269 台郡，3443 創意 2492 華新科，3026 禾伸堂，2456 奇力新，6173 信昌電

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10665 點開始偏多操作，現在防守 10776 點；空方操作者帶量跌破 10635 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

