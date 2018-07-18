【永豐期貨】台指選擇權盤前－股后失守頸線支撐 台股連二修正回守月線



◆期貨走勢

台指期週二下跌 44 點至 10769 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 9.99 點，電子期轉為逆價差 - 0.32 點，金融期逆價差擴至 - 1.73 點。現貨部分，三大法人賣超 1.23 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 4655 口至 4197 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 1859 口至 33205 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 164 口至 15946 口。

週一美股漲跌互見，科技類股 Nasdaq 自高檔拉回收黑，拖累週二加權指數開低震盪，追價力道不足使台股一度翻紅後便跌落平盤下修正，陸股開盤後延續前一日跌勢走低，台塑為首的石化類股也受油價大跌影響而疲軟，而其他主要權值股如台積電也未出現明顯買盤，加上股后國巨跌幅超過 6% 失守 930 元頸線支撐，進一步影響台股市場信心，指數震盪走低失守 10800 點，終場加權指數下跌 38.46 點或 0.356%，收在 10778.99 點，成交量能 1341.76 億，較前一日增加 76.07 億。整體來看，週二台股以短黑 K 留上下影線作收，日 K 回測月線有守，不過近期陸股持續修正，加上被動元件龍頭國巨失守 6 月 22 日的 930 元頸線支撐，因此雖然 MACD 與 KD 指標仍偏多走強，但台股短線強勢走高機會降低，未來指數須反覆打底。

◆選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買賣權未平倉最大量的壓力支撐區由 11000~10700 下移至 10800~10600，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 小幅降至 1.13，選擇權籌碼面的偏多架構略微降溫。買權平均隱含波動率由 13.26% 升至 17.38%，賣權平均隱含波動率由 18.82% 降至 18.46%，買權升賣權降，顯示在結算日前趁指數拉回壓寶買權作多的情緒明顯升溫。

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