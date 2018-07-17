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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月16日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2 元大台灣50          亞德客-KY          昶和     大飲     新日光     
元大美債7-10反1 富邦恒生國企正2 富邦科技          世紀鋼            大統染   福壽                
宏洲     群益臺灣加權反1 元大台商50          麗正              海悅     興泰                
嘉裕     正道     富邦摩台          中環              銘旺科   宏亞                
東華     同開     富邦發達          光罩              卓越     達新                
大東              富邦金融          光磊              統領     地球                
立益              元大MSCI台灣          茂矽                       恆大                
佳和              永豐臺灣加權          錸德                       怡華                
昶和              富邦日本          矽統                       昶和                
三洋紡            國泰日經225          智寶                       大統染              
本盟              元大歐洲50          威盛                       程泰                
瑞利              元大日經225          環科                       永記                
樂士              元大美債20正2          隴華                       日勝化              
正峰新            國泰20年美債反1          大毅                       展宇                
億泰              元大美債7-10正2          一詮                       士紙                
毛寶              元大美債7-10反1          吉祥全                     東明-KY             
燁興              元大S&P日圓反1          華新科                     光罩                
中鴻              富邦歐洲          嘉晶                       茂矽                
聚亨              FH彭博高收益債          星通                       智寶                
千興              FH彭博新興債          禾伸堂                     鼎元                
威致              FH富時不動產          揚明光                     銘旺科              
華豐              元大台灣高息低波          佳凌                       奇力新              
首利              富邦臺灣優質高息          鈞寶                       大毅                
麗正              FH富時高息低波          達方                       玉晶光              
東訊              國泰RMB短期報酬          富鼎                       佳凌                
華泰              新光內需收益          杜康-DR                    傳奇                
錸德              東泥              陽光能源-DR                   迎廣                
倫飛              泰山              新利虹                     關貿                
威盛              福壽                                         亞弘電              
國碩              台榮                                         富鼎                
銘旺科            福懋油                                       華友聯              
統懋              達新                                         潤弘                
翔耀              東陽                                         遠雄來              
太空梭            遠東新                                       夏都                
麗臺              宏洲                                         欣欣                
華映              東和                                         統領                
吉祥全            嘉裕                                         客思達-KY            
憶聲              東華                                         同方友友-DR            
科風              福懋                                         友佳-DR             
和鑫              大東                                         一零四              
力特              立益                                         欣天然              
喬鼎              佳和                                         新海                
正達              昶和                                         欣高                
晟鈦              三洋紡                                       全國                
同泰              本盟                                         茂順                
新世紀            瑞利                                         jpp-KY              
誠創              華城                                         台數科              
嘉威              樂士                                         波力-KY             
力銘              正峰新                                       泰昇-KY             
亞太電            上銀                                         政伸                
達能              為升                                         吉源-KY             
科納-KY           氣立                                         鼎炫-KY             
清惠              強信-KY                                                          
慧友              寶一                                                             
勁永              羅昇                                                             
捷泰              大亞                                                             
互億              億泰                                                             
天瀚              中碳                                                             
迅杰              台硝                                                             
華上              中華化                                                           
光麗-KY           毛寶                                                             
元晶              杏輝                                                             
華冠              喬山                                                             
裕豐              上緯投控                                                         
寶徠              中釉                                                             
皇普              華紙                                                             
日勝生            燁興                                                             
台船              中鋼構                                                           
六福              中鴻                                                             
台南-KY           聚亨                                                             
康師傅-DR          千興                                                             
聖馬丁-DR          威致                                                             
神州-DR           盛餘                                                             
耀傑-DR           彰源                                                             
同方友友-DR          新光鋼                                                           
晨訊科-DR          台橡                                                             
友佳-DR           華豐                                                             
陽光能源-DR          裕隆                                                             
精熙-DR           中華                                                             
中福              宏旭-KY                                                          
雷虎              首利                                                             
中視              麗正                                                             
秋雨              東訊                                                             
慶豐富            仁寶                                                             
新利虹            華泰                                                             
國光生            光磊                                                             
                  錸德                                                             
                  倫飛                                                             
                  群光                                                             
                  威盛                                                             
                  國碩                                                             
                  中華電                                                           
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  晶電                                                             
                  京元電子                                                         
                  義隆                                                             
                  麗臺                                                             
                  華映                                                             
                  吉祥全                                                           
                  卓越                                                             
                  憶聲                                                             
                  偉訓                                                             
                  科風                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  蔚華科                                                           
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  同泰                                                             
                  泰碩                                                             
                  明泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  台端                                                             
                  誠創                                                             
                  敦泰                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  新至陞                                                           
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  茂林-KY                                                          
                  科納-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  敦南                                                             
                  瀚宇博                                                           
                  慧友                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  豐藝                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  捷敏-KY                                                          
                  華冠                                                             
                  菱光                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  潤隆                                                             
                  冠德                                                             
                  皇普                                                             
                  根基                                                             
                  日勝生                                                           
                  建國                                                             
                  台船                                                             
                  中櫃                                                             
                  山隆                                                             
                  六福                                                             
                  遠百                                                             
                  高林                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  中保                                                             
                  康那香                                                           
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  潤泰新                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  福貞-KY
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