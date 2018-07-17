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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/07/16  107/07/13  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.49430   10.49380   0.00050    0.00476
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.05400   10.02310   0.03090    0.30829
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.05400   10.02310   0.03090    0.30829
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.01590    9.98900   0.02690    0.26930
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.01590    9.98900   0.02690    0.26930
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.35330    9.32920   0.02410    0.25833
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.60940    9.58290   0.02650    0.27653
中國信託台灣活力基金                                             16.35000   16.51000  -0.16000   -0.96911
中國信託台灣優勢基金                                             18.96000   19.17000  -0.21000   -1.09546
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.17000    9.16000   0.01000    0.10917
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.80390    9.79610   0.00780    0.07962
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.25110    9.24370   0.00740    0.08005
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.18150   10.17480   0.00670    0.06585
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.60450    9.59820   0.00630    0.06564
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.41610   10.40000   0.01610    0.15481
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.11620    9.10210   0.01410    0.15491
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.27940   11.19690   0.08250    0.73681
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.18110   10.13600   0.04510    0.44495
中國信託智能運動基金-台幣                                        11.05000   10.96000   0.09000    0.82117
中國信託智能運動基金-美元                                        10.84000   10.76000   0.08000    0.74349
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                    10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-美元                                    10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98090   10.98040   0.00050    0.00455
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.48780    9.46600   0.02180    0.23030
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.17360    9.19080  -0.01720   -0.18714
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.62980    9.60830   0.02150    0.22376
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.30680    9.32490  -0.01810   -0.19410
中國信託精穩基金                                                 19.02540   19.16230  -0.13690   -0.71442
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.44000   11.41000   0.03000    0.26293
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   11.10000   11.07000   0.03000    0.27100
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.70000   11.67000   0.03000    0.25707
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.39000   11.36000   0.03000    0.26408
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元大2001基金                                                     69.24000   69.90000  -0.66000   -0.94421
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           39.37880   39.15430   0.22450    0.57337
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     19.13000   19.07000   0.06000    0.31463
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.36460   11.36350   0.00110    0.00968
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.64640   10.66630  -0.01990   -0.18657
元大上證50基金                                                   28.24000   28.61000  -0.37000   -1.29325
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.86000   12.66000   0.20000    1.57978
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.64000   11.48000   0.16000    1.39373
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.19000   13.13000   0.06000    0.45697
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.66800   12.63600   0.03200    0.25324
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.94300   16.89200   0.05100    0.30192
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.12500   10.97100   0.15400    1.40370
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.87100   10.74100   0.13000    1.21032
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.08000    3.06000   0.02000    0.65359
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.97000   13.93000   0.04000    0.28715
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.64780   46.64110   0.00670    0.01437
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.39260   10.38630   0.00630    0.06066
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.63760    9.63170   0.00590    0.06126
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.71360    9.72670  -0.01310   -0.13468
元大巴西指數基金                                                  5.47400    5.37400   0.10000    1.86081
元大巴菲特基金                                                   31.03000   31.18000  -0.15000   -0.48108
元大日經225基金                                                  28.32000   27.83000   0.49000    1.76069
元大台商收成基金                                                 24.45000   24.58000  -0.13000   -0.52889
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.39000   12.36000   0.03000    0.24272
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.77000   38.07000  -0.30000   -0.78802
元大台灣中型100基金                                              33.64000   33.66000  -0.02000   -0.05942
元大台灣加權股價指數基金                                         25.35200   25.44100  -0.08900   -0.34983
元大台灣卓越50基金                                               83.03000   83.53000  -0.50000   -0.59859
元大台灣金融基金                                                 17.49000   17.58000  -0.09000   -0.51195
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.30000   31.37000  -0.07000   -0.22314
元大台灣高股息基金                                               25.96000   25.92000   0.04000    0.15432
元大台灣電子科技基金                                             36.43000   36.55000  -0.12000   -0.32832
元大全球ETF成長組合基金                                          10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.84000   14.83000   0.01000    0.06743
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.77000   13.78000  -0.01000   -0.07257
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.32000   13.30000   0.02000    0.15038
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.81700   12.82800  -0.01100   -0.08575
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.86000    8.91000  -0.05000   -0.56117
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.75000    6.79000  -0.04000   -0.58910
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.62000    8.62000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.76000    6.76000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.55100    9.54100   0.01000    0.10481
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.69000   13.65000   0.04000    0.29304
元大全球農業商機基金                                             17.03000   17.08000  -0.05000   -0.29274
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
元大印尼指數基金                                                  8.55500    8.51800   0.03700    0.43437
元大印度指數基金                                                  9.93100    9.95300  -0.02200   -0.22104
元大印度基金                                                     12.83000   12.86000  -0.03000   -0.23328
元大多多基金                                                     22.34000   22.61000  -0.27000   -1.19416
元大多福基金                                                     59.78000   60.24000  -0.46000   -0.76361
元大亞太成長基金                                                  9.40000    9.35000   0.05000    0.53476
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.57710    8.59220  -0.01510   -0.17574
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.08300    7.09550  -0.01250   -0.17617
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.59400    9.56500   0.02900    0.30319
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.92500    9.91300   0.01200    0.12105
元大卓越基金                                                     53.23000   53.53000  -0.30000   -0.56043
元大店頭基金                                                      9.70000    9.77000  -0.07000   -0.71648
元大泛歐成長基金                                                  9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.24500   10.24340   0.00160    0.01562
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.50120    9.49380   0.00740    0.07795
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.49420   31.41190   0.08230    0.26200
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.77960   38.56780   0.21180    0.54916
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.73370   18.78730  -0.05360   -0.28530
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.92990   19.80420   0.12570    0.63471
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.70950   38.55270   0.15680    0.40672
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.33950   20.36370  -0.02420   -0.11884
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.02030   17.95200   0.06830    0.38046
元大高科技基金                                                   21.93000   22.17000  -0.24000   -1.08254
元大得利貨幣市場基金                                             16.24560   16.24500   0.00060    0.00369
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97640   11.97600   0.00040    0.00334
元大富櫃50基金                                                   14.27000   14.19000   0.08000    0.56378
元大華夏中小基金                                                  8.24000    8.07000   0.17000    2.10657
元大新中國基金-人民幣                                            10.49000   10.35000   0.14000    1.35266
元大新中國基金-美元                                              10.08800    9.97300   0.11500    1.15311
元大新中國基金-新台幣                                             9.95000    9.84000   0.11000    1.11789
元大新主流基金                                                   31.37000   31.79000  -0.42000   -1.32117
元大新東協平衡基金-美元                                           9.37600    9.35900   0.01700    0.18164
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.38810   10.37980   0.00830    0.07996
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.87160    9.88760  -0.01600   -0.16182
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.45430   10.46650  -0.01220   -0.11656
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.14910    9.15980  -0.01070   -0.11681
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.74900    9.73490   0.01410    0.14484
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.38370    9.37010   0.01360    0.14514
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.80970    9.79110   0.01860    0.18997
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.44490    9.42700   0.01790    0.18988
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.50860    9.49560   0.01300    0.13691
元大新興亞洲基金                                                 11.76000   11.70000   0.06000    0.51282
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.16250    9.17910  -0.01660   -0.18085
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.93470    8.95100  -0.01630   -0.18210
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.32920    9.34190  -0.01270   -0.13595
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.09680    9.10920  -0.01240   -0.13613
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09440   15.09390   0.00050    0.00331
元大經貿基金                                                     43.35000   43.77000  -0.42000   -0.95956
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
元大實質多重資產基金-美元                                         9.45900    9.52900  -0.07000   -0.73460
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.88000    9.95000  -0.07000   -0.70352
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.73000   15.60000   0.13000    0.83333
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.64000   13.88000  -0.24000   -1.72911
元大摩臺基金                                                     38.53000   38.73000  -0.20000   -0.51640
元大標普500基金                                                  25.81000   25.72000   0.09000    0.34992
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.23000   13.25000  -0.02000   -0.15094
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.62000   33.48000   0.14000    0.41816
元大標智滬深300基金                                              16.82000   16.94000  -0.12000   -0.70838
元大歐洲50基金                                                   24.79000   24.74000   0.05000    0.20210
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.63950    9.58340   0.05610    0.58539
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.16690   10.16590   0.00100    0.00984
元大績效基金                                                     64.82000   65.63000  -0.81000   -1.23419
元大韓國KOSPI200基金                                             22.11000   22.27000  -0.16000   -0.71846
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.30000   16.42000  -0.12000   -0.73082
日盛上選基金                                                     37.25000   37.10000   0.15000    0.40431
日盛小而美基金                                                   19.81000   19.95000  -0.14000   -0.70175
日盛中國內需動力基金                                             11.09000   10.92000   0.17000    1.55678
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.44960   11.42880   0.02080    0.18200
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.63590    9.66300  -0.02710   -0.28045
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.48740   11.48590   0.00150    0.01306
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.66190    9.70510  -0.04320   -0.44513
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.42540   10.42440   0.00100    0.00959
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.75350    8.79300  -0.03950   -0.44922
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.94000   11.73000   0.21000    1.79028
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.66000   11.49000   0.17000    1.47955
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.93000   11.76000   0.17000    1.44558
日盛日盛基金                                                     15.39000   15.56000  -0.17000   -1.09254
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.48000    9.44000   0.04000    0.42373
日盛全球抗暖化基金                                               10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.02610   10.02180   0.00430    0.04291
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.49150    9.48740   0.00410    0.04322
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.83970    9.83600   0.00370    0.03762
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.31740    9.31390   0.00350    0.03758
日盛全球新興債券基金A                                            10.58070   10.55990   0.02080    0.19697
日盛全球新興債券基金B                                             8.23770    8.25740  -0.01970   -0.23857
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.35250    2.34480   0.00770    0.32839
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.64080    1.64420  -0.00340   -0.20679
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.35840    0.35820   0.00020    0.05583
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25070    0.25200  -0.00130   -0.51587
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  11.88910   11.88160   0.00750    0.06312
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.18290    8.22100  -0.03810   -0.46345
日盛亞洲機會基金                                                  7.50000    7.44000   0.06000    0.80645
日盛首選基金                                                     18.93000   19.06000  -0.13000   -0.68206
日盛高科技基金                                                   20.28000   20.20000   0.08000    0.39604
日盛貨幣市場基金                                                 14.76220   14.76170   0.00050    0.00339
日盛新台商基金                                                   44.98000   45.47000  -0.49000   -1.07763
日盛精選五虎基金                                                 40.36000   40.66000  -0.30000   -0.73783
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47790   13.47740   0.00050    0.00371
台新2000高科技基金                                               36.93000   37.16000  -0.23000   -0.61895
台新MSCI中國基金                                                 21.55000   21.54000   0.01000    0.04643
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.09000   18.04000   0.05000    0.27716
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.93000   22.05000  -0.12000   -0.54422
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15420   14.15370   0.00050    0.00353
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.27070   10.25240   0.01830    0.17849
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.60260   10.60940  -0.00680   -0.06409
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.08920   10.09100  -0.00180   -0.01784
台新中國通基金                                                   49.69000   49.90000  -0.21000   -0.42084
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.53490    0.52970   0.00520    0.98169
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.31900   16.15400   0.16500    1.02142
台新中國精選中小基金-美元                                         0.40510    0.39990   0.00520    1.30033
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.38000   12.21000   0.17000    1.39230
台新主流基金                                                     25.45000   25.49000  -0.04000   -0.15692
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    20.10000   20.14000  -0.04000   -0.19861
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.66230    0.66380  -0.00150   -0.22597
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.11000   15.14000  -0.03000   -0.19815
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49650    0.49770  -0.00120   -0.24111
台新台灣中小基金                                                 38.88000   39.10000  -0.22000   -0.56266
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.76670    9.73370   0.03300    0.33903
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.30810    9.31050  -0.00240   -0.02578
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.68000    8.68000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.36050   10.36330  -0.00280   -0.02702
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.48770   10.46250   0.02520    0.24086
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.24370   11.21670   0.02700    0.24071
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
台新印度基金                                                     15.87000   15.94000  -0.07000   -0.43915
台新亞美短期債券基金                                             10.94750   10.95550  -0.00800   -0.07302
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.45040    8.44040   0.01000    0.11848
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28240    0.28220   0.00020    0.07087
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.62600   11.61230   0.01370    0.11798
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38310    0.38280   0.00030    0.07837
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08580   11.08540   0.00040    0.00361
台新高股息平衡基金                                               30.06580   30.02980   0.03600    0.11988
台新智慧生活基金-美元                                            10.58970   10.62660  -0.03690   -0.34724
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.79000   10.82000  -0.03000   -0.27726
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.58550    8.55870   0.02680    0.31313
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.69540    8.66430   0.03110    0.35894
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.13780    9.10940   0.02840    0.31177
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.26280    9.22970   0.03310    0.35862
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.74590   10.72510   0.02080    0.19394
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34690    0.34640   0.00050    0.14434
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.08730    8.07160   0.01570    0.19451
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27480    0.27440   0.00040    0.14577
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.02000    5.97000   0.05000    0.83752
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      21.02000   20.93000   0.09000    0.43000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.69500   10.70000  -0.00500   -0.04673
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.38000   24.90000  -0.52000   -2.08835
未來資產全球大消費基金                                           15.87000   15.83000   0.04000    0.25268
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.62070   11.59900   0.02170    0.18709
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.42000    9.40230   0.01770    0.18825
未來資產亞洲新富基金                                             21.82000   21.67000   0.15000    0.69220
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.56010   12.55970   0.00040    0.00318
未來資產阿波羅基金                                               15.14000   15.46000  -0.32000   -2.06986
未來資產新興市場債券基金A                                         8.84600    8.80960   0.03640    0.41319
未來資產新興市場債券基金B                                         6.75970    6.73180   0.02790    0.41445
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.06300   11.06200   0.00100    0.00904
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.00380   10.03230  -0.02850   -0.28408
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.34370    9.33410   0.00960    0.10285
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.54960   10.53880   0.01080    0.10248
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.08060    8.09840  -0.01780   -0.21980
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.18630    9.20670  -0.02040   -0.22158
永豐中小基金                                                     60.62000   61.39000  -0.77000   -1.25428
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.71780    1.71300   0.00480    0.28021
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.24990    2.24360   0.00630    0.28080
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             7.93560    7.93650  -0.00090   -0.01134
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.08480   10.08590  -0.00110   -0.01091
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.22000    5.17000   0.05000    0.96712
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.77000   23.60000   0.17000    0.72034
永豐主流品牌基金                                                 18.10000   17.99000   0.11000    0.61145
永豐永豐基金                                                     39.14000   39.15000  -0.01000   -0.02554
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.00010    9.99570   0.00440    0.04402
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.99960    9.99520   0.00440    0.04402
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.97630    9.97350   0.00280    0.02807
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.97600    9.97320   0.00280    0.02808
永豐亞洲民生消費基金                                             11.98000   11.94000   0.04000    0.33501
永豐南非幣2021保本基金                                           12.86240   12.87020  -0.00780   -0.06061
永豐高科技基金                                                   29.19000   29.77000  -0.58000   -1.94827
永豐貨幣市場基金                                                 13.87590   13.87540   0.00050    0.00360
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.09250    2.08170   0.01080    0.51881
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.46680    2.45420   0.01260    0.51341
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.82480    7.80750   0.01730    0.22158
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.41820   10.39520   0.02300    0.22126
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.17450    7.16510   0.00940    0.13119
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.94960   10.93530   0.01430    0.13077
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.50000    9.47000   0.03000    0.31679
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.67000    7.67000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.55000   17.55000   0.00000    0.00000
永豐臺灣加權ETF基金                                              55.17000   55.41000  -0.24000   -0.43313
永豐領航科技基金                                                 46.05000   46.73000  -0.68000   -1.45517
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.13000   11.08000   0.05000    0.45126
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.77000   10.73000   0.04000    0.37279
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
永豐趨勢平衡基金                                                 52.24000   52.53000  -0.29000   -0.55207
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.52980   11.52640   0.00340    0.02950
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.45910    9.45350   0.00560    0.05924
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.58180    9.57600   0.00580    0.06057
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.42510    9.41810   0.00700    0.07432
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.50940    9.50250   0.00690    0.07261
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.47930    9.47640   0.00290    0.03060
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.73140    9.72840   0.00300    0.03084
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.41210    9.40820   0.00390    0.04145
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.57860    9.57460   0.00400    0.04178
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.24000   11.16000   0.08000    0.71685
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.84000   10.79000   0.05000    0.46339
兆豐國際中小基金                                                 16.93000   17.07000  -0.14000   -0.82015
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.65000   14.51000   0.14000    0.96485
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.74000   19.60000   0.14000    0.71429
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.68000   19.54000   0.14000    0.71648
兆豐國際生命科學基金                                             16.36000   16.35000   0.01000    0.06116
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.37210   10.35340   0.01870    0.18062
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.64360   10.62720   0.01640    0.15432
兆豐國際全球基金                                                 32.58000   32.41000   0.17000    0.52453
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.25030   10.24850   0.00180    0.01756
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.95210    9.94430   0.00780    0.07844
兆豐國際國民基金                                                 23.01000   23.02000  -0.01000   -0.04344
兆豐國際第一基金                                                 13.69000   13.76000  -0.07000   -0.50872
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.79840    9.77470   0.02370    0.24246
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.82320    7.80440   0.01880    0.24089
兆豐國際萬全基金                                                 21.21000   21.30000  -0.09000   -0.42254
兆豐國際電子基金                                                 27.59000   27.72000  -0.13000   -0.46898
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.43000   22.57000  -0.14000   -0.62029
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.59000   16.54000   0.05000    0.30230
兆豐國際豐台灣基金                                               32.72000   32.65000   0.07000    0.21440
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49620   12.49580   0.00040    0.00320
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.46000   11.48000  -0.02000   -0.17422
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.04090   11.02190   0.01900    0.17238
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.87760   11.86230   0.01530    0.12898
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.66860   10.65170   0.01690    0.15866
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.43410   11.41760   0.01650    0.14451
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.11120    8.09720   0.01400    0.17290
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.45380    9.44090   0.01290    0.13664
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 8.99800    8.98370   0.01430    0.15918
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.95080    8.93780   0.01300    0.14545
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.28200    9.26730   0.01470    0.15862
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
合庫全球新興市場基金                                              9.29000    9.26000   0.03000    0.32397
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
合庫貨幣市場基金                                                 10.12470   10.12430   0.00040    0.00395
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.52220    9.51020   0.01200    0.12618
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.77320    9.75910   0.01410    0.14448
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.07040   10.05400   0.01640    0.16312
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.52930   11.51230   0.01700    0.14767
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.45280   13.42490   0.02790    0.20782
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.91010    8.89860   0.01150    0.12923
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.54790    9.53410   0.01380    0.14474
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.95150    7.93860   0.01290    0.16250
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.88410    8.87060   0.01350    0.15219
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.11120   10.09000   0.02120    0.21011
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.94040   10.93920   0.00120    0.01097
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.12140   10.15230  -0.03090   -0.30436
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.88140    9.90700  -0.02560   -0.25840
安聯中國東協基金                                                 15.40000   15.41000  -0.01000   -0.06489
安聯中國策略基金                                                 14.95000   14.81000   0.14000    0.94531
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.85000   14.68000   0.17000    1.15804
安聯中華新思路基金-美元                                          14.18000   14.06000   0.12000    0.85349
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.18000   13.07000   0.11000    0.84162
安聯台灣大壩基金                                                 29.79000   29.92000  -0.13000   -0.43449
安聯台灣科技基金                                                 50.24000   50.46000  -0.22000   -0.43599
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48520   12.48470   0.00050    0.00400
安聯台灣智慧基金                                                 33.22000   33.35000  -0.13000   -0.38981
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.11480   10.10440   0.01040    0.10293
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.05660   15.04130   0.01530    0.10172
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.66660    9.65680   0.00980    0.10148
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.58000   11.53000   0.05000    0.43365
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.76000   11.70000   0.06000    0.51282
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.23690   12.21170   0.02520    0.20636
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.12750   10.11600   0.01150    0.11368
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.24130   12.22780   0.01350    0.11040
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.54720    9.53610   0.01110    0.11640
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.38350    9.37290   0.01060    0.11309
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.06980    9.05990   0.00990    0.10927
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.57000   11.54000   0.03000    0.25997
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.38000   11.35000   0.03000    0.26432
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.94000   10.88000   0.06000    0.55147
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.83000   10.79000   0.04000    0.37071
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.97660   11.95250   0.02410    0.20163
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.92980   10.91410   0.01570    0.14385
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.60150   10.58610   0.01540    0.14547
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.96180    8.94780   0.01400    0.15646
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.74200    8.72950   0.01250    0.14319
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.45370    8.44150   0.01220    0.14452
安聯全球人口趨勢基金                                             11.61000   11.54000   0.07000    0.60659
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      37.96000   37.90000   0.06000    0.15831
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
安聯全球計量平衡基金                                             12.80000   12.72000   0.08000    0.62893
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.04830   12.04610   0.00220    0.01826
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.46380   10.46180   0.00200    0.01912
安聯全球新興市場基金                                             17.73000   17.66000   0.07000    0.39638
安聯全球農金趨勢基金                                              9.48000    9.54000  -0.06000   -0.62893
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.31000    9.23000   0.08000    0.86674
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                             23.78000   23.67000   0.11000    0.46472
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.97000    9.96400   0.00600    0.06022
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.72880    9.72290   0.00590    0.06068
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             80.88580   80.83040   0.05540    0.06854
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.08820   12.08960  -0.00140   -0.01158
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             63.71540   63.66520   0.05020    0.07885
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.43860    9.43970  -0.00110   -0.01165
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.55000    2.54820   0.00180    0.07064
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.44800   10.45890  -0.01090   -0.10422
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.15140    2.14620   0.00520    0.24229
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.66680    8.67500  -0.00820   -0.09452
宏利台灣動力基金                                                 34.63000   35.18000  -0.55000   -1.56339
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.26450   10.24600   0.01850    0.18056
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.97790    9.95540   0.02250    0.22601
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.11800    8.10340   0.01460    0.18017
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.04690    8.02970   0.01720    0.21420
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
宏利全球債券組合基金                                             12.97750   12.96030   0.01720    0.13271
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77140    2.77120   0.00020    0.00722
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.68150   11.67980   0.00170    0.01456
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.68310    8.68180   0.00130    0.01497
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.38380    2.37490   0.00890    0.37475
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.84510   10.83930   0.00580    0.05351
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.02340    4.00300   0.02040    0.50962
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.64960    0.64640   0.00320    0.49505
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.78000   18.69000   0.09000    0.48154
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.70510   11.69610   0.00900    0.07695
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.40510   10.39720   0.00790    0.07598
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.09570   10.08720   0.00850    0.08427
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.94280    8.93820   0.00460    0.05146
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.53720    8.53080   0.00640    0.07502
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.44430    8.43680   0.00750    0.08890
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.50180    8.49580   0.00600    0.07062
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.77130    2.76430   0.00700    0.25323
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40280    0.40180   0.00100    0.24888
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.22380   12.19420   0.02960    0.24274
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91840    0.91640   0.00200    0.21825
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.47030    7.45220   0.01810    0.24288
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.06700    2.06210   0.00490    0.23762
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29730    0.29660   0.00070    0.23601
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.16530    9.14320   0.02210    0.24171
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33430    0.33350   0.00080    0.23988
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63650   13.63610   0.00040    0.00293
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.79000    2.79000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.61000   12.58000   0.03000    0.23847
宏利臺灣股息收益基金                                             29.29000   29.62000  -0.33000   -1.11411
宏利澳幣保本基金                                                 12.02960   12.03030  -0.00070   -0.00582
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.65000   10.59000   0.06000    0.56657
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.01000   10.98000   0.03000    0.27322
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.43000   11.35000   0.08000    0.70485
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.26000   11.23000   0.03000    0.26714
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.79000   11.75000   0.04000    0.34043
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.76530    9.72710   0.03820    0.39272
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.27630    9.26470   0.01160    0.12521
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.63830    8.62360   0.01470    0.17046
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.22310   10.20570   0.01740    0.17049
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                 12.93000   12.92970   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                   26.82000   26.92000  -0.10000   -0.37147
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.20180   11.20490  -0.00310   -0.02767
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.97970   10.01330  -0.03360   -0.33555
保德信大中華基金-人民幣                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                            10.24000   10.19000   0.05000    0.49068
保德信大中華基金-新台幣                                          30.21000   30.03000   0.18000    0.59940
保德信中小型股基金                                               51.51000   51.95000  -0.44000   -0.84697
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.81000    9.73000   0.08000    0.82220
保德信中國中小基金-美元                                           9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.26000    9.23000   0.03000    0.32503
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.43930    9.42760   0.01170    0.12410
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.48040    9.46560   0.01480    0.15636
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.55750    9.54320   0.01430    0.14984
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.26550   10.25020   0.01530    0.14927
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
保德信中國品牌基金-美元                                           9.32000    9.28000   0.04000    0.43103
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
保德信台商全方位基金                                             38.73000   39.16000  -0.43000   -1.09806
保德信全球中小基金                                               30.32000   30.26000   0.06000    0.19828
保德信全球消費商機基金                                           18.44000   18.37000   0.07000    0.38106
保德信全球基礎建設基金                                           12.39000   12.39000   0.00000    0.00000
保德信全球資源基金                                                8.30000    8.27000   0.03000    0.36276
保德信全球醫療生化基金-美元                                      10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    33.20000   33.16000   0.04000    0.12063
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.83240    9.82030   0.01210    0.12321
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.57980   10.56680   0.01300    0.12303
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.24740    9.23180   0.01560    0.16898
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.93660    9.91980   0.01680    0.16936
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.25700    8.24710   0.00990    0.12004
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.79870   10.78570   0.01300    0.12053
保德信亞太基金                                                   21.84000   21.73000   0.11000    0.50621
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.46030    8.45000   0.01030    0.12189
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.11750   11.10400   0.01350    0.12158
保德信店頭市場基金                                               36.76000   36.99000  -0.23000   -0.62179
保德信拉丁美洲基金                                                6.67000    6.67000   0.00000    0.00000
保德信金平衡基金                                                 30.15000   30.25000  -0.10000   -0.33058
保德信金滿意基金                                                 44.74000   44.79000  -0.05000   -0.11163
保德信科技島基金                                                 27.90000   27.90000   0.00000    0.00000
保德信高成長基金                                                 97.97000   98.55000  -0.58000   -0.58853
保德信第一基金                                                   28.33000   28.54000  -0.21000   -0.73581
保德信貨幣市場基金                                               15.76040   15.75980   0.00060    0.00381
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.60050   10.58830   0.01220    0.11522
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.67790   10.66070   0.01720    0.16134
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.86330   10.85100   0.01230    0.11335
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.24580   10.22960   0.01620    0.15836
保德信新世紀基金                                                 10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.08080    8.06230   0.01850    0.22946
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.80200   10.77720   0.02480    0.23012
保德信新興趨勢組合基金                                           11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
保德信瑞騰基金                                                   15.53930   15.53910   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.76580    9.74840   0.01740    0.17849
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.99350    9.97570   0.01780    0.17843
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.69850    9.68160   0.01690    0.17456
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.80750    9.79190   0.01560    0.15932
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.90370    9.88460   0.01910    0.19323
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.90260    9.88340   0.01920    0.19427
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.78080    9.76520   0.01560    0.15975
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.78340    9.76770   0.01570    0.16073
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.03690   10.02170   0.01520    0.15167
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.07440   10.05660   0.01780    0.17700
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.07400   10.05610   0.01790    0.17800
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.98320    9.96870   0.01450    0.14546
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.98320    9.96870   0.01450    0.14546
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.69950    9.67600   0.02350    0.24287
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.56780    9.54840   0.01940    0.20318
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.92550    1.92180   0.00370    0.19253
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.60880    2.60360   0.00520    0.19972
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29320    0.29320   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43140    0.43150  -0.00010   -0.02317
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.36670    8.36750  -0.00080   -0.00956
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.54920   11.54980  -0.00060   -0.00519
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.48420    9.47300   0.01120    0.11823
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.55090   11.53820   0.01270    0.11007
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.70040    8.70890  -0.00850   -0.09760
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.62790   10.63830  -0.01040   -0.09776
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.16320   10.14290   0.02030    0.20014
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.07290   10.05320   0.01970    0.19596
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.09130   10.07610   0.01520    0.15085
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.65210   10.63610   0.01600    0.15043
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.99410    9.97960   0.01450    0.14530
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.81310    9.80020   0.01290    0.13163
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11760   10.10430   0.01330    0.13163
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.78400    9.77010   0.01390    0.14227
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.98030    9.96840   0.01190    0.11938
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.51660   10.46210   0.05450    0.52093
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.26950    6.25690   0.01260    0.20138
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.69840   10.67710   0.02130    0.19949
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64550   11.64520   0.00030    0.00258
施羅德樂活中小基金-A類型                                         21.03000   21.03000   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4787.780004787.59000   0.19000    0.00397
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.32370   10.30710   0.01660    0.16105
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.36570   11.35060   0.01510    0.13303
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.61810   10.60470   0.01340    0.12636
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.20940    9.19450   0.01490    0.16205
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.66870    9.65580   0.01290    0.13360
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.47540    9.46340   0.01200    0.12680
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.55340   10.53630   0.01710    0.16230
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.13840   11.12350   0.01490    0.13395
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.08260   11.06860   0.01400    0.12648
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.46000    6.43000   0.03000    0.46656
柏瑞巨人基金                                                     13.17000   13.22000  -0.05000   -0.37821
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64900   13.64860   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.30000   16.26000   0.04000    0.24600
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.46350   13.44480   0.01870    0.13909
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.85520   11.84120   0.01400    0.11823
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.46360   12.44900   0.01460    0.11728
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.96260    8.95020   0.01240    0.13854
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.82030    6.81080   0.00950    0.13948
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.84290    8.83240   0.01050    0.11888
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.47490    8.47040   0.00450    0.05313
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.82970   10.81700   0.01270    0.11741
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.37570    8.36580   0.00990    0.11834
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.03100   12.01680   0.01420    0.11817
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.66360   11.64740   0.01620    0.13909
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.69610   11.68990   0.00620    0.05304
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.34580   11.33250   0.01330    0.11736
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.03810    9.02550   0.01260    0.13960
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.88020    9.86850   0.01170    0.11856
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.68710    9.68190   0.00520    0.05371
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.63230    9.62100   0.01130    0.11745
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.47360    9.46250   0.01110    0.11731
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.23060   10.24050  -0.00990   -0.09667
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.10220   10.11220  -0.01000   -0.09889
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.99230   10.00390  -0.01160   -0.11595
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.07260   10.08470  -0.01210   -0.11998
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.03530   10.04510  -0.00980   -0.09756
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.85660    9.86640  -0.00980   -0.09933
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.79920    9.81060  -0.01140   -0.11620
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.88010    9.89190  -0.01180   -0.11929
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.21090   10.22080  -0.00990   -0.09686
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.10210   10.11220  -0.01010   -0.09988
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.99230   10.00390  -0.01160   -0.11595
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.07280   10.08480  -0.01200   -0.11899
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.03540   10.04510  -0.00970   -0.09656
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.85670    9.86650  -0.00980   -0.09933
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.79930    9.81070  -0.01140   -0.11620
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.88010    9.89190  -0.01180   -0.11929
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.42080   10.40320   0.01760    0.16918
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.58070   11.56220   0.01850    0.16000
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.01420   10.99740   0.01680    0.15276
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      8.89630    8.88120   0.01510    0.17002
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.59170    9.57630   0.01540    0.16081
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.45740    9.44300   0.01440    0.15249
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.14040   10.12320   0.01720    0.16991
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.78290   10.76570   0.01720    0.15977
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.64090   10.62460   0.01630    0.15342
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      8.89650    8.88140   0.01510    0.17002
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.59200    9.57670   0.01530    0.15976
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.45780    9.44330   0.01450    0.15355
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.16000   13.14000   0.02000    0.15221
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.10000   14.08000   0.02000    0.14205
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.47000   11.45000   0.02000    0.17467
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.66000   11.64000   0.02000    0.17182
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.91000   11.89000   0.02000    0.16821
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.45000   13.31000   0.14000    1.05184
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.55000   13.41000   0.14000    1.04400
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.18000    9.08000   0.10000    1.10132
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.41840   11.39750   0.02090    0.18337
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.50310    7.48930   0.01380    0.18426
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.57000   10.59000  -0.02000   -0.18886
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.37330   11.36190   0.01140    0.10034
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.03520   11.02380   0.01140    0.10341
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.17390   10.16530   0.00860    0.08460
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.37280    8.36440   0.00840    0.10043
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.43200    9.42220   0.00980    0.10401
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.45490    9.44700   0.00790    0.08362
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.61530   10.60430   0.01100    0.10373
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.98790    9.97780   0.01010    0.10122
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.15750   10.14890   0.00860    0.08474
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.77170    9.76150   0.01020    0.10449
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.04690    9.03770   0.00920    0.10180
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.92680    8.92230   0.00450    0.05044
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.47890    9.47090   0.00800    0.08447
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.92890   11.90310   0.02580    0.21675
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.39680   11.37330   0.02350    0.20662
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.83600   10.81510   0.02090    0.19325
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.14980    7.13430   0.01550    0.21726
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.96220    8.94370   0.01850    0.20685
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.57420    9.55570   0.01850    0.19360
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.25430   10.23210   0.02220    0.21696
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.85330   10.83230   0.02100    0.19386
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.69870    9.67870   0.02000    0.20664
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.11700    9.09730   0.01970    0.21655
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.77810    9.75920   0.01890    0.19366
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.05390   11.04830   0.00560    0.05069
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.62140   11.61560   0.00580    0.04993
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.67100   10.66730   0.00370    0.03469
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.07820    9.07360   0.00460    0.05070
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.61840    9.61360   0.00480    0.04993
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.60780    9.60450   0.00330    0.03436
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.95380   10.94830   0.00550    0.05024
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.86250    9.85760   0.00490    0.04971
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.16790   10.16440   0.00350    0.03443
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.42440    9.41960   0.00480    0.05096
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.23010    9.22540   0.00470    0.05095
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.83610    9.83110   0.00500    0.05086
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.37190    9.36870   0.00320    0.03416
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.36000   18.33000   0.03000    0.16367
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.13000   17.11000   0.02000    0.11689
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.91430   12.90020   0.01410    0.10930
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.76370   10.76650  -0.00280   -0.02601
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.63700   11.63290   0.00410    0.03524
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.22600   12.23280  -0.00680   -0.05559
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.19500   11.19790  -0.00290   -0.02590
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.82850    9.83120  -0.00270   -0.02746
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.33750   10.33390   0.00360    0.03484
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.25110   10.25680  -0.00570   -0.05557
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.24460   10.24730  -0.00270   -0.02635
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.13470   10.13110   0.00360    0.03553
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.72260   11.72910  -0.00650   -0.05542
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.18580   10.18850  -0.00270   -0.02650
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.55000   14.43000   0.12000    0.83160
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      26.16000   26.59000  -0.43000   -1.61715
國泰大中華基金                                                   21.62000   21.64000  -0.02000   -0.09242
國泰小龍基金                                                     16.19000   16.28000  -0.09000   -0.55283
國泰中小成長基金                                                 47.49000   47.72000  -0.23000   -0.48198
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.32020    4.27770   0.04250    0.99352
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.68000   19.52000   0.16000    0.81967
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.74360    0.73800   0.00560    0.75881
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.70350    0.69820   0.00530    0.75909
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08430    2.07700   0.00730    0.35147
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.33190    9.31880   0.01310    0.14058
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 7.96450    7.95340   0.01110    0.13956
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.30630    0.30600   0.00030    0.09804
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.46230   11.46120   0.00110    0.00960
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.70490    1.70890  -0.00400   -0.23407
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.02590   10.04370  -0.01780   -0.17723
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.33310    0.33380  -0.00070   -0.20971
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.62460    4.58470   0.03990    0.87029
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     21.05000   20.91000   0.14000    0.66954
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.68330    0.67910   0.00420    0.61847
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.40280    3.36750   0.03530    1.04826
國泰中港台基金台幣級別                                           15.50000   15.37000   0.13000    0.84580
國泰中港台基金美元級別                                            0.50900    0.50500   0.00400    0.79208
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.69000   27.17000   0.52000    1.91388
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.53000   12.77000  -0.24000   -1.87940
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.47000   35.23000   1.24000    3.51973
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.21990   10.20820   0.01170    0.11461
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.22010   10.20840   0.01170    0.11461
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.22020   10.20850   0.01170    0.11461
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33420    0.33390   0.00030    0.08985
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33420    0.33390   0.00030    0.08985
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33420    0.33390   0.00030    0.08985
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40700   12.40660   0.00040    0.00322
國泰平衡基金                                                     30.06000   30.32000  -0.26000   -0.85752
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.36730    2.35770   0.00960    0.40718
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35310    0.35260   0.00050    0.14180
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47800    0.47830  -0.00030   -0.06272
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.60000   13.54000   0.06000    0.44313
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47310    0.47130   0.00180    0.38192
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.85000    5.84000   0.01000    0.17123
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18850    0.18830   0.00020    0.10621
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41260    0.41160   0.00100    0.24295
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37380    0.37290   0.00090    0.24135
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43680    0.43580   0.00100    0.22946
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50250    0.50240   0.00010    0.01990
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.94000   20.96000  -0.02000   -0.09542
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.36000   21.45000  -0.09000   -0.41958
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.47550    2.44690   0.02860    1.16883
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.34680   11.23900   0.10780    0.95916
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.24650   10.14910   0.09740    0.95969
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37020    0.36680   0.00340    0.92694
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33440    0.33130   0.00310    0.93571
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49790    0.49440   0.00350    0.70793
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.99000   11.91000   0.08000    0.67170
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40520    0.40280   0.00240    0.59583
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.98000   18.90000   0.08000    0.42328
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62110    0.61870   0.00240    0.38791
國泰科技生化基金                                                 39.28000   39.72000  -0.44000   -1.10775
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.69000   26.59000   0.10000    0.37608
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.66000   13.72000  -0.06000   -0.43732
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  40.20900   40.07660   0.13240    0.33037
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.16260   19.21970  -0.05710   -0.29709
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.21640   20.09910   0.11730    0.58361
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.62200   40.46240   0.15960    0.39444
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.38160   41.22440   0.15720    0.38133
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.34930   43.34110   0.00820    0.01892
國泰紐幣2021保本基金                                             12.08620   12.08940  -0.00320   -0.02647
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.37190   12.37580  -0.00390   -0.03151
國泰紐幣保本基金                                                 12.37040   12.37310  -0.00270   -0.02182
國泰高科技基金                                                   14.51000   14.68000  -0.17000   -1.15804
國泰國泰基金台幣I級別                                            25.01000   25.15000  -0.14000   -0.55666
國泰國泰基金台幣級別                                             25.01000   25.15000  -0.14000   -0.55666
國泰富時中國A50基金                                              18.48000   18.70000  -0.22000   -1.17647
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33770    0.33730   0.00040    0.11859
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46390    0.46430  -0.00040   -0.08615
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37140    0.37110   0.00030    0.08084
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.51030    0.51110  -0.00080   -0.15653
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35030    0.34980   0.00050    0.14294
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48120    0.48160  -0.00040   -0.08306
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.59070   10.57580   0.01490    0.14089
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.64520    7.63440   0.01080    0.14146
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35780    0.35730   0.00050    0.13994
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25630    0.25590   0.00040    0.15631
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.18000   12.12000   0.06000    0.49505
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39870    0.39680   0.00190    0.47883
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.19550    2.18610   0.00940    0.42999
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.45450    1.44830   0.00620    0.42809
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33750    0.33690   0.00060    0.17809
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36300    0.36230   0.00070    0.19321
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22590    0.22540   0.00050    0.22183
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.36020   10.34080   0.01940    0.18761
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.73540    6.72280   0.01260    0.18742
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.02000   13.99000   0.03000    0.21444
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.52000   35.70000  -0.18000   -0.50420
國泰價值卓越基金                                                 17.36000   17.65000  -0.29000   -1.64306
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.30000   11.22000   0.08000    0.71301
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38880    0.38610   0.00270    0.69930
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.34300   39.28700   0.05600    0.14254
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.31000   20.30000   0.01000    0.04926
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.47000   19.38000   0.09000    0.46440
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.33000   19.46000  -0.13000   -0.66804
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.05260   12.04280   0.00980    0.08138
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39530    0.39500   0.00030    0.07595
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.53790    9.56120  -0.02330   -0.24369
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.32330    8.36590  -0.04260   -0.50921
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.56290   10.58930  -0.02640   -0.24931
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.31880    9.36650  -0.04770   -0.50926
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.15360   11.15270   0.00090    0.00807
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.94130    9.96560  -0.02430   -0.24384
第一金大中華基金                                                 29.99000   30.34000  -0.35000   -1.15359
第一金小型精選基金                                               43.29000   43.79000  -0.50000   -1.14181
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.27000   14.12000   0.15000    1.06232
第一金中國世紀基金-美元                                           9.13700    9.07020   0.06680    0.73648
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.13810    9.07110   0.06700    0.73861
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.65000   10.56000   0.09000    0.85227
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.64000   10.56000   0.08000    0.75758
第一金中概平衡基金                                               27.56000   27.86000  -0.30000   -1.07681
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24380   15.24320   0.00060    0.00394
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.77100  177.76500   0.00600    0.00338
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.05270   10.04200   0.01070    0.10655
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.05270   10.04200   0.01070    0.10655
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.49040   14.50280  -0.01240   -0.08550
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.49100   14.50330  -0.01230   -0.08481
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.79000   13.79000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.79000   13.80000  -0.01000   -0.07246
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.84670    9.83600   0.01070    0.10878
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.84990    9.83920   0.01070    0.10875
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.48030    9.46790   0.01240    0.13097
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.50460    9.49220   0.01240    0.13063
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.28820   10.27690   0.01130    0.10996
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.91380    9.90080   0.01300    0.13130
第一金全球大趨勢基金                                             23.74000   23.64000   0.10000    0.42301
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.25430    8.23410   0.02020    0.24532
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.86990    5.85550   0.01440    0.24592
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.52510    9.54330  -0.01820   -0.19071
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.52630    9.54450  -0.01820   -0.19069
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.84680    9.86550  -0.01870   -0.18955
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.84810    9.86690  -0.01880   -0.19054
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.68520    8.67960   0.00560    0.06452
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.23030   10.22370   0.00660    0.06456
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.69770    9.68140   0.01630    0.16836
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.69680    9.68290   0.01390    0.14355
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.98360    7.97490   0.00870    0.10909
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.85030    8.83950   0.01080    0.12218
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.85060    8.83970   0.01090    0.12331
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.11460   11.09880   0.01580    0.14236
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.11550   11.09970   0.01580    0.14235
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.96740    9.95650   0.01090    0.10948
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.73020   14.71210   0.01810    0.12303
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.10410   14.07270   0.03140    0.22313
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.12150   14.09010   0.03140    0.22285
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.19000   13.15000   0.04000    0.30418
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.21000   13.18000   0.03000    0.22762
第一金亞洲科技基金                                               19.96000   19.71000   0.25000    1.26839
第一金亞洲新興市場基金                                           13.27000   13.27000   0.00000    0.00000
第一金店頭市場基金                                               10.96000   11.06000  -0.10000   -0.90416
第一金創新趨勢基金                                               28.18000   28.48000  -0.30000   -1.05337
第一金電子基金                                                   37.88000   38.20000  -0.32000   -0.83770
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.37000   20.41000  -0.04000   -0.19598
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.41000   19.37000   0.04000    0.20650
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.02000    9.81000   0.21000    2.14067
統一大中華中小基金(美元)                                          9.41000    9.25000   0.16000    1.72973
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.78000   13.54000   0.24000    1.77253
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                             37.23000   37.51000  -0.28000   -0.74647
統一大滿貫基金-I類型                                             37.23000   37.51000  -0.28000   -0.74647
統一大龍印基金                                                   15.84000   15.79000   0.05000    0.31666
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.34000   10.10000   0.24000    2.37624
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.73000    9.53000   0.20000    2.09864
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.95000   10.72000   0.23000    2.14552
統一中小基金                                                     30.28000   30.49000  -0.21000   -0.68875
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.54920    9.51260   0.03660    0.38475
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.12780    9.12260   0.00520    0.05700
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.80060    8.79410   0.00650    0.07391
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.28790   11.24460   0.04330    0.38507
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.71780   10.71180   0.00600    0.05601
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.33070   10.32310   0.00760    0.07362
統一台灣動力基金                                                 21.14000   21.36000  -0.22000   -1.02996
統一全天候基金-A類型                                            126.96000  128.88000  -1.92000   -1.48976
統一全天候基金-I類型                                            126.96000  128.88000  -1.92000   -1.48976
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.00660    8.94950   0.05710    0.63802
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.91890    8.89150   0.02740    0.30816
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.87260    8.84410   0.02850    0.32225
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.28130    9.22250   0.05880    0.63757
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.19090    9.16260   0.02830    0.30886
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.14310    9.11380   0.02930    0.32149
統一全球債券組合基金                                             11.94510   11.92940   0.01570    0.13161
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.70000   16.59000   0.11000    0.66305
統一全球新科技基金(美元)                                         16.15000   16.09000   0.06000    0.37290
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.34000   15.27000   0.07000    0.45842
統一亞太基金                                                     27.19000   26.91000   0.28000    1.04051
統一亞洲大金磚基金                                               13.20000   13.09000   0.11000    0.84034
統一奔騰基金                                                     69.19000   69.97000  -0.78000   -1.11476
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65210   16.65150   0.00060    0.00360
統一強漢基金(人民幣)                                             10.85000   10.65000   0.20000    1.87793
統一強漢基金(美元)                                               10.04000    9.89000   0.15000    1.51668
統一強漢基金(新台幣)                                             26.15000   25.76000   0.39000    1.51398
統一統信基金                                                     36.37000   36.85000  -0.48000   -1.30258
統一黑馬基金                                                     69.60000   70.49000  -0.89000   -1.26259
統一新亞洲科技能源基金                                           19.66000   19.50000   0.16000    0.82051
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.02720    8.01790   0.00930    0.11599
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.15380   10.14200   0.01180    0.11635
統一經建基金                                                     53.96000   54.79000  -0.83000   -1.51487
統一龍馬基金                                                     81.15000   82.03000  -0.88000   -1.07278
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   26.46000   26.76000  -0.30000   -1.12108
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            51.88000   52.20000  -0.32000   -0.61303
野村中國機會基金                                                 14.22000   14.02000   0.20000    1.42653
野村巴西基金                                                      5.28000    5.19000   0.09000    1.73410
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.01000   11.87000   0.14000    1.17944
野村台灣高股息基金                                               22.87000   22.89000  -0.02000   -0.08737
野村台灣運籌基金                                                 39.42000   39.35000   0.07000    0.17789
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.45630    9.44810   0.00820    0.08679
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.41600    9.41410   0.00190    0.02018
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.46720    9.46680   0.00040    0.00423
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.66150    9.65310   0.00840    0.08702
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.57150    9.56960   0.00190    0.01985
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.53530    9.53500   0.00030    0.00315
野村平衡基金                                                     20.63000   20.79000  -0.16000   -0.76960
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.46000   13.46000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
野村全球生技醫療基金                                             18.01000   17.91000   0.10000    0.55835
野村全球品牌基金                                                 28.86000   28.74000   0.12000    0.41754
野村全球氣候變遷基金                                              8.68000    8.66000   0.02000    0.23095
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.00000   12.97000   0.03000    0.23130
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.13000   11.10000   0.03000    0.27027
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.43000   19.39000   0.04000    0.20629
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.23000   12.19000   0.04000    0.32814
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.43660   10.42550   0.01110    0.10647
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.33320   10.32240   0.01080    0.10463
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.55230    9.54480   0.00750    0.07858
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.30170    9.29880   0.00290    0.03119
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.87550    8.87060   0.00490    0.05524
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.15790   11.14920   0.00870    0.07803
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.65570   10.65240   0.00330    0.03098
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.22600   10.22050   0.00550    0.05381
野村成長基金                                                     29.13000   29.12000   0.01000    0.03434
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.01300    8.98110   0.03190    0.35519
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.02230    8.99530   0.02700    0.30016
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.14020    9.10970   0.03050    0.33481
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.41980    9.38640   0.03340    0.35583
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.34350    9.31560   0.02790    0.29950
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.46850    9.43690   0.03160    0.33486
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.76000    8.69000   0.07000    0.80552
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.55000   12.45000   0.10000    0.80321
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.51980    9.50750   0.01230    0.12937
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.53990    9.52460   0.01530    0.16064
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.60740    9.58970   0.01770    0.18457
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.02190   10.00940   0.01250    0.12488
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.95540    9.93950   0.01590    0.15997
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.03220   10.01370   0.01850    0.18475
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.54640    8.53040   0.01600    0.18756
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.15140    9.13120   0.02020    0.22122
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.01340    8.99790   0.01550    0.17226
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        12.94990   12.92570   0.02420    0.18722
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.01060   11.98380   0.02680    0.22364
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.78740    9.77060   0.01680    0.17194
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.17840   10.16370   0.01470    0.14463
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.86660    9.85720   0.00940    0.09536
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.39840    9.38830   0.01010    0.10758
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.15700   11.14500   0.01200    0.10767
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.13620   10.10890   0.02730    0.27006
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.21660   11.18110   0.03550    0.31750
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.72570   10.69830   0.02740    0.25612
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.47380   10.44520   0.02860    0.27381
野村泰國基金                                                     39.68000   39.67000   0.01000    0.02521
野村高科技基金                                                   13.59000   13.74000  -0.15000   -1.09170
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.18730   10.15290   0.03440    0.33882
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.39640   10.35710   0.03930    0.37945
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.60100   10.58570   0.01530    0.14453
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.76480    9.73560   0.02920    0.29993
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.64190    9.60970   0.03220    0.33508
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.56110    9.53590   0.02520    0.26426
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.91700   11.87180   0.04520    0.38073
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.04890   13.04520   0.00370    0.02836
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.87740   10.84490   0.03250    0.29968
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.74690   10.71100   0.03590    0.33517
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.90500   10.87580   0.02920    0.26849
野村貨幣市場基金                                                 16.25920   16.25860   0.00060    0.00369
野村新馬基金                                                     15.58000   15.54000   0.04000    0.25740
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.03280   10.01900   0.01380    0.13774
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.94240    7.93210   0.01030    0.12985
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.72910   11.71380   0.01530    0.13062
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.81000    7.76000   0.05000    0.64433
野村精選貨幣市場基金                                             12.07540   12.07510   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.44000   12.43000   0.01000    0.08045
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.61000   11.61000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.01000    7.99000   0.02000    0.25031
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.35000   11.33000   0.02000    0.17652
野村積極成長基金                                                 12.30000   12.29000   0.01000    0.08137
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  36.54000   36.73000  -0.19000   -0.51729
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.18190   10.16780   0.01410    0.13867
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.57150    8.55690   0.01460    0.17062
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.97890    7.97040   0.00850    0.10664
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.82190    7.81130   0.01060    0.13570
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.57220   11.55260   0.01960    0.16966
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.53190   10.52070   0.01120    0.10646
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.35650   10.34240   0.01410    0.13633
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
野村環球基金-人民幣計價                                          16.16000   16.12000   0.04000    0.24814
野村環球基金-美元計價                                            12.69000   12.67000   0.02000    0.15785
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.60000   17.57000   0.03000    0.17075
野村鴻利基金                                                     23.79000   23.91000  -0.12000   -0.50188
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85510   16.85470   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                     21.37000   21.33000   0.04000    0.18753
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.35000    9.27000   0.08000    0.86300
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.71000   13.66000   0.05000    0.36603
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.99000   14.97000   0.02000    0.13360
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.10150   10.08930   0.01220    0.12092
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.25430   13.23820   0.01610    0.12162
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.65680    9.64420   0.01260    0.13065
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.63680    9.62540   0.01140    0.11844
凱基台商天下基金                                                 13.29000   13.18000   0.11000    0.83460
凱基台灣精五門基金                                               21.05000   21.21000  -0.16000   -0.75436
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.78150   10.75840   0.02310    0.21472
凱基亞太高股息基金                                               12.78000   12.70000   0.08000    0.62992
凱基亞洲四金磚基金                                               17.64000   17.53000   0.11000    0.62750
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.88000   13.75000   0.13000    0.94545
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.87480   12.80580   0.06900    0.53882
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.58000   12.51000   0.07000    0.55955
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53820   11.53780   0.00040    0.00347
凱基開創基金                                                     27.44000   27.54000  -0.10000   -0.36311
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.84000   22.87000  -0.03000   -0.13118
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.31970   22.35730  -0.03760   -0.16818
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.79000   17.68000   0.11000    0.62217
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   17.13500   17.04250   0.09250    0.54276
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.76000    7.74000   0.02000    0.25840
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.85000   11.77000   0.08000    0.67969
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.85850   11.82150   0.03700    0.31299
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.25000   11.21000   0.04000    0.35682
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.64550   11.61820   0.02730    0.23498
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.84000   11.80000   0.04000    0.33898
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.25000   13.20000   0.05000    0.37879
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.09070   13.05050   0.04020    0.30803
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.70000   13.71000  -0.01000   -0.07294
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       35.61000   35.40000   0.21000    0.59322
富邦NASDAQ-100基金                                               30.94000   30.86000   0.08000    0.25924
富邦上証180基金                                                  28.31000   28.59000  -0.28000   -0.97936
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.21780    0.21660   0.00120    0.55402
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.66000    6.62000   0.04000    0.60423
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.78000    7.73000   0.05000    0.64683
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 36.02000   36.66000  -0.64000   -1.74577
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.63400   11.57500   0.05900    0.50972
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.81410   10.76850   0.04560    0.42346
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.47210   10.44020   0.03190    0.30555
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.19520   10.14340   0.05180    0.51068
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.40100    9.36130   0.03970    0.42409
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.11130    9.08350   0.02780    0.30605
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.56740   20.60090  -0.03350   -0.16261
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.30110   11.30010   0.00100    0.00885
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.49350   10.51570  -0.02220   -0.21111
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.53650   12.50930   0.02720    0.21744
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.85040    1.84750   0.00290    0.15697
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.18920    9.16930   0.01990    0.21703
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.40300    1.40080   0.00220    0.15705
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.64210   11.63530   0.00680    0.05844
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71110    1.71200  -0.00090   -0.05257
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.07840   10.07250   0.00590    0.05858
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.50010    1.50100  -0.00090   -0.05996
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.68000   14.84000  -0.16000   -1.07817
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                23.23000   22.72000   0.51000    2.24472
富邦日本東証基金                                                 22.18000   21.90000   0.28000    1.27854
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.97000   43.15000  -0.18000   -0.41715
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.37000   49.70000  -0.33000   -0.66398
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.01000   51.27000  -0.26000   -0.50712
富邦台灣心基金                                                   24.51000   24.71000  -0.20000   -0.80939
富邦台灣釆吉50基金                                               48.14000   48.44000  -0.30000   -0.61932
富邦台灣科技指數基金                                             51.55000   51.73000  -0.18000   -0.34796
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.43360   41.19610   0.23750    0.57651
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.08250   40.94950   0.13300    0.32479
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29560    0.29530   0.00030    0.10159
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.46170    2.45330   0.00840    0.34240
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33950    0.33940   0.00010    0.02946
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.56630   10.56570   0.00060    0.00568
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.13910    2.13180   0.00730    0.34243
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32570    0.32560   0.00010    0.03071
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.12010    9.11960   0.00050    0.00548
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.93000   23.85000   0.08000    0.33543
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.37000   14.37000   0.00000    0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               30.88000   30.81000   0.07000    0.22720
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63340   15.63290   0.00050    0.00320
富邦長紅基金                                                     70.28000   70.86000  -0.58000   -0.81852
富邦科技基金                                                     28.05000   28.34000  -0.29000   -1.02329
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.34550   40.22850   0.11700    0.29084
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.66650   40.44070   0.22580    0.55835
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.36360   39.19450   0.16910    0.43144
富邦恒生國企ETF基金                                              20.03000   20.16000  -0.13000   -0.64484
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.23000   14.17000   0.06000    0.42343
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            27.44000   27.81000  -0.37000   -1.33046
富邦高成長基金                                                   26.89000   27.03000  -0.14000   -0.51794
富邦基金                                                         14.46000   14.53000  -0.07000   -0.48176
富邦深証100基金                                                   9.99000   10.04000  -0.05000   -0.49801
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.72000   20.71000   0.01000    0.04829
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40750    0.40700   0.00050    0.12285
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.22410   12.21260   0.01150    0.09417
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.48830    9.47940   0.00890    0.09389
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30350    0.30310   0.00040    0.13197
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.83930    8.83100   0.00830    0.09399
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.52710    9.51390   0.01320    0.13874
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.96810    9.94970   0.01840    0.18493
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.45500    9.44190   0.01310    0.13874
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.87940    9.86120   0.01820    0.18456
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.10000   20.10000   0.00000    0.00000
富邦精準基金                                                     51.25000   51.72000  -0.47000   -0.90874
富邦精銳中小基金                                                 13.12000   13.21000  -0.09000   -0.68130
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.51000   20.80000  -0.29000   -1.39423
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.38000   21.48000  -0.10000   -0.46555
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.60000    7.58000   0.02000    0.26385
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.37000   15.47000  -0.10000   -0.64641
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.47000   20.46000   0.01000    0.04888
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.25180   10.19660   0.05520    0.54136
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.41190   10.39190   0.02000    0.19246
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.45830   10.43320   0.02510    0.24058
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.99200    9.93820   0.05380    0.54135
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.10160   10.08220   0.01940    0.19242
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.12830   10.10390   0.02440    0.24149
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.63000   30.71000  -0.08000   -0.26050
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.49830    8.49620   0.00210    0.02472
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     8.96360    8.92990   0.03370    0.37738
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.72100    8.69340   0.02760    0.31748
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.39730    9.39460   0.00270    0.02874
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.35240    9.31730   0.03510    0.37672
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.09970    9.07080   0.02890    0.31860
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.16380    9.13070   0.03310    0.36251
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.46530    8.46720  -0.00190   -0.02244
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.42980    9.39930   0.03050    0.32449
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.94360    8.92020   0.02340    0.26233
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.46910   10.47130  -0.00220   -0.02101
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.17300   10.14020   0.03280    0.32347
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.71580    9.69000   0.02580    0.26625
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.05800    9.03380   0.02420    0.26788
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.54110    9.51310   0.02800    0.29433
富達卓越領航全球組合基金                                         15.29000   15.23000   0.06000    0.39396
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.68880    8.68900  -0.00020   -0.00230
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.33380    9.30130   0.03250    0.34941
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.04600    9.01970   0.02630    0.29158
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.83730    9.83700   0.00030    0.00305
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.74420    9.71030   0.03390    0.34911
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.48000    9.45260   0.02740    0.28987
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.12860    9.10180   0.02680    0.29445
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.54030    9.51230   0.02800    0.29436
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.39000   10.27000   0.12000    1.16845
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.41000   11.31000   0.10000    0.88417
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.93000    9.84000   0.09000    0.91463
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.66000    8.49000   0.17000    2.00236
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.15000    9.99000   0.16000    1.60160
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.84000    9.67000   0.17000    1.75801
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.36260    9.33450   0.02810    0.30103
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 8.91110    8.89360   0.01750    0.19677
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.51690    8.49880   0.01810    0.21297
富蘭克林華美中華基金                                             14.18000   13.97000   0.21000    1.50322
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.69000   21.71000  -0.02000   -0.09212
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               21.03000   21.12000  -0.09000   -0.42614
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.09000   11.07000   0.02000    0.18067
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.94580    7.92800   0.01780    0.22452
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.09780    9.07860   0.01920    0.21149
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.74900    9.72850   0.02050    0.21072
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.28370    9.26280   0.02090    0.22563
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.01790   11.00590   0.01200    0.10903
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.74650    8.73700   0.00950    0.10873
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.19710    9.18710   0.01000    0.10885
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.08140   13.07270   0.00870    0.06655
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.25330   10.24650   0.00680    0.06636
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.06550   10.05700   0.00850    0.08452
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.66930    7.66280   0.00650    0.08483
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.14650    9.13880   0.00770    0.08426
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.62390   10.61310   0.01080    0.10176
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.55940    7.55170   0.00770    0.10196
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.03420    9.02510   0.00910    0.10083
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.35500   10.34820   0.00680    0.06571
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.71190    7.70690   0.00500    0.06488
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.18330    8.17060   0.01270    0.15544
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.20950    9.19640   0.01310    0.14245
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.94010    9.92600   0.01410    0.14205
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.55350   12.53400   0.01950    0.15558
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.25000    9.21000   0.04000    0.43431
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.58000   10.53000   0.05000    0.47483
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.03000   11.04000  -0.01000   -0.09058
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.76000    8.74000   0.02000    0.22883
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.34760   13.27400   0.07360    0.55447
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
富蘭克林華美第一富基金                                           44.14000   44.25000  -0.11000   -0.24859
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29840   10.29800   0.00040    0.00388
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                14.04000   13.98000   0.06000    0.42918
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.38000   13.36000   0.02000    0.14970
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.37000   15.35000   0.02000    0.13029
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.07620    8.07280   0.00340    0.04212
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.07930   11.03350   0.04580    0.41510
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.62130    9.60060   0.02070    0.21561
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.96690   10.94330   0.02360    0.21566
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.94910    6.93610   0.01300    0.18743
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.15240    9.13600   0.01640    0.17951
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.18740   10.16910   0.01830    0.17996
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.57910   10.55930   0.01980    0.18751
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復華1至5年期高收益債券基金                                       20.20000   20.14000   0.06000    0.29791
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.59500   11.59240   0.00260    0.02243
復華人生目標基金                                                 41.58990   41.89570  -0.30580   -0.72991
復華大中華中小策略基金                                           10.23000   10.15000   0.08000    0.78818
復華中小精選基金                                                 85.62000   86.57000  -0.95000   -1.09738
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.90000    9.79000   0.11000    1.12360
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.96000    8.87000   0.09000    1.01466
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.42000   12.33000   0.09000    0.72993
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.43000   11.35000   0.08000    0.70485
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.15000   11.09000   0.06000    0.54103
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
復華台灣智能基金                                                 12.64000   12.72000  -0.08000   -0.62893
復華全方位基金                                                   35.10000   35.48000  -0.38000   -1.07103
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.40000   14.38000   0.02000    0.13908
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        22.38000   22.34000   0.04000    0.17905
復華全球平衡基金-美元                                             9.75000    9.72000   0.03000    0.30864
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.54000   20.46000   0.08000    0.39101
復華全球物聯網科技基金-美元                                      18.26000   18.22000   0.04000    0.21954
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    17.38000   17.34000   0.04000    0.23068
復華全球原物料基金                                                9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.10000   14.05000   0.05000    0.35587
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45810   11.44720   0.01090    0.09522
復華全球債券基金                                                 13.53840   13.51240   0.02600    0.19242
復華全球債券組合基金                                             14.67000   14.65000   0.02000    0.13652
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.78000   14.81000  -0.03000   -0.20257
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.09000   11.06000   0.03000    0.27125
復華有利貨幣市場基金                                             13.43060   13.43010   0.00050    0.00372
復華亞太平衡基金                                                 13.49000   13.40000   0.09000    0.67164
復華亞太成長基金                                                 17.05000   16.95000   0.10000    0.58997
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.68000   10.62000   0.06000    0.56497
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      11.20000   11.13000   0.07000    0.62893
復華東協世紀基金                                                 12.34000   12.30000   0.04000    0.32520
復華南非幣長期收益基金A                                          13.09000   13.12000  -0.03000   -0.22866
復華南非幣長期收益基金B                                           8.17000    8.19000  -0.02000   -0.24420
復華南非幣短期收益基金A                                          13.47000   13.48000  -0.01000   -0.07418
復華南非幣短期收益基金B                                           9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
復華美國新星基金-美元                                            13.45000   13.40000   0.05000    0.37313
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.46000   13.41000   0.05000    0.37286
復華恒生基金                                                     21.21000   21.25000  -0.04000   -0.18824
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.60000    8.59000   0.01000    0.11641
復華恒生單日正向二倍基金                                         32.77000   32.91000  -0.14000   -0.42540
復華神盾基金                                                     29.07310   29.39860  -0.32550   -1.10720
復華高成長基金                                                   76.28000   76.93000  -0.65000   -0.84492
復華高益策略組合基金                                             13.02000   13.00000   0.02000    0.15385
復華貨幣市場基金                                                 14.39110   14.39070   0.00040    0.00278
復華富時不動產證券化基金                                         19.44000   19.43000   0.01000    0.05147
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.46000   51.66000  -0.20000   -0.38715
復華復華基金                                                     23.99000   24.19000  -0.20000   -0.82679
復華華人世紀基金                                                 19.61000   19.46000   0.15000    0.77081
復華傳家二號基金                                                 32.66420   33.07200  -0.40780   -1.23307
復華傳家基金                                                     28.59780   29.04590  -0.44810   -1.54273
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.91000   14.90000   0.01000    0.06711
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.82000   11.79000   0.03000    0.25445
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.43000   14.39000   0.04000    0.27797
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.50000   19.35000   0.15000    0.77519
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.65000    5.64000   0.01000    0.17730
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.43000   12.41000   0.02000    0.16116
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.74000   12.71000   0.03000    0.23603
復華新興市場短期收益基金                                         10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
復華滬深300 A股基金                                              21.52000   21.73000  -0.21000   -0.96641
復華數位經濟基金                                                 69.14000   70.08000  -0.94000   -1.34132
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.55000   11.45000   0.10000    0.87336
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.75840    9.74450   0.01390    0.14264
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.60630    9.59180   0.01450    0.15117
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.91250    9.89830   0.01420    0.14346
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.72800    9.71320   0.01480    0.15237
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.71190    9.68810   0.02380    0.24566
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.12750   10.09800   0.02950    0.29214
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.67890    9.66030   0.01860    0.19254
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.09260   10.06860   0.02400    0.23836
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.67790    9.65920   0.01870    0.19360
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.09600   10.07200   0.02400    0.23828
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.24430    9.23280   0.01150    0.12456
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.54530    8.56640  -0.02110   -0.24631
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.43930    8.45620  -0.01690   -0.19985
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.45020   11.43610   0.01410    0.12329
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.60100   10.62720  -0.02620   -0.24654
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.59230   10.61360  -0.02130   -0.20069
景順主流基金                                                     19.53000   19.49000   0.04000    0.20523
景順台灣科技基金                                                 34.16000   34.11000   0.05000    0.14658
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
景順全球科技基金                                                 22.61000   22.58000   0.03000    0.13286
景順全球康健基金                                                 18.72000   18.65000   0.07000    0.37534
景順貨幣市場基金                                                 15.93110   15.93060   0.00050    0.00314
景順潛力基金                                                     35.87000   35.80000   0.07000    0.19553
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.40000   15.42000  -0.02000   -0.12970
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.27000   14.28000  -0.01000   -0.07003
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    11.00000   10.97000   0.03000    0.27347
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  11.07000   11.04000   0.03000    0.27174
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.59930    8.59370   0.00560    0.06516
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.02580    8.02450   0.00130    0.01620
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.97740   10.97030   0.00710    0.06472
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.22110   10.21940   0.00170    0.01664
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.84000    7.84000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.74000    7.75000  -0.01000   -0.12903
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.26000   11.26000   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.41430    9.40730   0.00700    0.07441
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.51680    9.50540   0.01140    0.11993
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.70030    9.69320   0.00710    0.07325
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.80870    9.79690   0.01180    0.12045
華南永昌永昌基金                                                 20.05000   19.89000   0.16000    0.80442
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.25480   14.23630   0.01850    0.12995
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
華南永昌全球精品基金                                             16.21000   16.03000   0.18000    1.12289
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.80000   11.72000   0.08000    0.68259
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.66000   11.57000   0.09000    0.77787
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.05000   13.95000   0.10000    0.71685
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.80000   13.70000   0.10000    0.72993
華南永昌物聯網精選基金                                           12.53000   12.44000   0.09000    0.72347
華南永昌策略報酬基金                                             10.29000   10.18000   0.11000    1.08055
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19600   16.19540   0.00060    0.00370
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.78950   24.68140   0.10810    0.43798
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93190   11.93150   0.00040    0.00335
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                          9.99700   10.00010  -0.00310   -0.03100
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.05670   10.07950  -0.02280   -0.22620
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.65940    9.66240  -0.00300   -0.03105
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.68530    9.70730  -0.02200   -0.22663
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.81200    9.81670  -0.00470   -0.04788
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.81100    9.83500  -0.02400   -0.24403
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.57320    9.57790  -0.00470   -0.04907
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.56590    9.58930  -0.02340   -0.24402
華頓中小型基金                                                   28.40000   28.42000  -0.02000   -0.07037
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.38140   12.32450   0.05690    0.46168
華頓台灣基金                                                     34.34000   35.00000  -0.66000   -1.88571
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51420   11.51390   0.00030    0.00261
華頓全球時尚精品基金                                             18.23000   18.06000   0.17000    0.94131
華頓全球高收益債券基金A                                          13.35430   13.34050   0.01380    0.10344
華頓全球高收益債券基金B                                           8.32430    8.31570   0.00860    0.10342
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.91000    5.86000   0.05000    0.85324
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.78280    2.75980   0.02300    0.83339
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.66980   12.61220   0.05760    0.45670
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.41460    0.41290   0.00170    0.41172
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.60350   11.56380   0.03970    0.34331
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.56040   10.51740   0.04300    0.40885
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.50270   10.50620  -0.00350   -0.03331
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.50450    9.50760  -0.00310   -0.03261
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.81800   10.82650  -0.00850   -0.07851
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.83830    9.84680  -0.00850   -0.08632
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.93000   11.80000   0.13000    1.10169
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.46000   10.38000   0.08000    0.77071
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.33000   11.24000   0.09000    0.80071
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.45150    2.44570   0.00580    0.23715
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.00640    1.99720   0.00920    0.46064
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.69610   11.71810  -0.02200   -0.18774
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.53480    9.55280  -0.01800   -0.18843
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36460    0.36530  -0.00070   -0.19162
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30430    0.30490  -0.00060   -0.19679
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.43000    3.40000   0.03000    0.88235
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.61000   15.54000   0.07000    0.45045
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                 24.96000   25.12000  -0.16000   -0.63694
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.45000   12.42000   0.03000    0.24155
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.39000    8.36000   0.03000    0.35885
匯豐安富基金                                                     25.83000   25.92000  -0.09000   -0.34722
匯豐成功基金                                                     40.60000   40.87000  -0.27000   -0.66063
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.22000   11.20000   0.02000    0.17857
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.30000   11.28000   0.02000    0.17730
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.06000   11.03000   0.03000    0.27199
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.51020    2.49830   0.01190    0.47632
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.28990    2.27780   0.01210    0.53121
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.41270   11.40540   0.00730    0.06400
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.81410    7.80660   0.00750    0.09607
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37470    0.37450   0.00020    0.05340
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33480    0.33460   0.00020    0.05977
匯豐金磚動力基金                                                 13.97000   13.95000   0.02000    0.14337
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97730   14.97710   0.00020    0.00134
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.13000    5.16000  -0.03000   -0.58140
匯豐新鑽動力基金                                                 10.94000   10.89000   0.05000    0.45914
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.46460    5.45890   0.00570    0.10442
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.03940    9.03390   0.00550    0.06088
匯豐龍鳳基金-A類型                                               53.73000   54.06000  -0.33000   -0.61043
匯豐龍鳳基金-I類型                                               53.73000   54.06000  -0.33000   -0.61043
匯豐龍騰電子基金                                                 39.07000   39.29000  -0.22000   -0.55994
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.26740   12.24540   0.02200    0.17966
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   22.27000   22.55000  -0.28000   -1.24169
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.36000   11.16000   0.20000    1.79211
新光中國成長基金(美元)                                           11.72000   11.53000   0.19000    1.64788
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.61000   11.40000   0.21000    1.84211
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.29550   10.28160   0.01390    0.13519
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.81500    9.80860   0.00640    0.06525
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.05550   10.02300   0.03250    0.32425
新光台灣富貴基金                                                 23.64000   23.72000  -0.08000   -0.33727
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.97000    8.94000   0.03000    0.33557
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.21000   12.15000   0.06000    0.49383
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.82000   11.74000   0.08000    0.68143
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.00520    9.99200   0.01320    0.13211
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.71510    9.67730   0.03780    0.39060
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.65640    9.64450   0.01190    0.12339
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.36720    9.33080   0.03640    0.39011
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43700   15.43660   0.00040    0.00259
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
新光亞洲精選基金-美金                                            23.53000   23.39000   0.14000    0.59855
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.70000   23.49000   0.21000    0.89400
新光兩岸優勢基金                                                 13.13000   12.90000   0.23000    1.78295
新光店頭基金                                                     27.77000   27.97000  -0.20000   -0.71505
新光南非幣保本基金                                               11.80000   11.80000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.09000    9.06000   0.03000    0.33113
新光特選內需收益ETF基金                                          20.20000   20.28000  -0.08000   -0.39448
新光創新科技基金                                                 16.39000   16.56000  -0.17000   -1.02657
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.62740    9.62070   0.00670    0.06964
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.93790    9.91700   0.02090    0.21075
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.59110    9.57870   0.01240    0.12945
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.14660    9.14020   0.00640    0.07002
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.44850    9.42860   0.01990    0.21106
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.11650    9.10500   0.01150    0.12630
新光澳幣八年期保本基金                                           10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
新光澳幣十年期保本基金                                           10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.86000   11.86000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.99300    9.97510   0.01790    0.17945
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.75340    9.73590   0.01750    0.17975
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.72000    9.70960   0.01040    0.10711
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.91900    9.90840   0.01060    0.10698
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.86980    9.86100   0.00880    0.08924
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.66950    9.66090   0.00860    0.08902
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.63800    9.63090   0.00710    0.07372
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.83820    9.83100   0.00720    0.07324
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.52000    7.50000   0.02000    0.26667
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.94000    8.91000   0.03000    0.33670
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.47960    9.45110   0.02850    0.30155
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.11520    9.08750   0.02770    0.30481
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.44250    9.42090   0.02160    0.22928
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.12900    9.10810   0.02090    0.22947
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.20050    9.18160   0.01890    0.20585
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.57750    9.55780   0.01970    0.20611
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.37050   13.33660   0.03390    0.25419
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.25680    8.23590   0.02090    0.25377
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.66800   37.52890   0.13910    0.37065
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                39.00720   38.83640   0.17080    0.43979
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                40.11790   39.95090   0.16700    0.41801
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.15630   11.15530   0.00100    0.00896
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10190   10.12670  -0.02480   -0.24490
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.97200   13.79340   0.17860    1.29482
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.71870   10.61380   0.10490    0.98834
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.99000   10.88000   0.11000    1.01103
群益大印度基金-人民幣                                            13.88740   13.80090   0.08650    0.62677
群益大印度基金-美元                                              13.40530   13.36220   0.04310    0.32255
群益大印度基金-新臺幣                                            12.59000   12.55000   0.04000    0.31873
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.50910   12.47080   0.03830    0.30712
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.38150   12.38100   0.00050    0.00404
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.52000   11.52000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.60110   11.56550   0.03560    0.30781
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.47860   10.47830   0.00030    0.00286
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.03820   10.00740   0.03080    0.30777
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.10320    9.10280   0.00040    0.00439
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.68840    9.65880   0.02960    0.30646
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.08050    9.08010   0.00040    0.00441
群益中小型股基金                                                 53.13000   53.54000  -0.41000   -0.76578
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.89670    9.83850   0.05820    0.59155
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.43040    9.40340   0.02700    0.28713
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.76310    8.73410   0.02900    0.33203
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.74800    8.69660   0.05140    0.59104
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.33570    8.31180   0.02390    0.28754
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.74660    7.72090   0.02570    0.33286
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.76810   10.75250   0.01560    0.14508
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.58190   10.56790   0.01400    0.13248
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.75670    9.75920  -0.00250   -0.02562
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.70820    9.60240   0.10580    1.10181
群益中國新機會基金N-美元                                          9.14960    9.07730   0.07230    0.79649
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.69000    9.61000   0.08000    0.83247
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.60970    8.51590   0.09380    1.10147
群益中國新機會基金-美元                                           9.78310    9.70580   0.07730    0.79643
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.25000    9.17000   0.08000    0.87241
群益平衡王基金                                                   19.83850   19.90040  -0.06190   -0.31105
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.25000    8.27000  -0.02000   -0.24184
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.00000    6.01000  -0.01000   -0.16639
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.83280   10.82230   0.01050    0.09702
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.61280   10.63470  -0.02190   -0.20593
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.75460    9.74510   0.00950    0.09748
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.55660    9.57630  -0.01970   -0.20572
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.97000    8.99000  -0.02000   -0.22247
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.14280   10.17010  -0.02730   -0.26843
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.93960    9.96680  -0.02720   -0.27291
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.53310    9.55880  -0.02570   -0.26886
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.43960    9.46540  -0.02580   -0.27257
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.20150   10.22900  -0.02750   -0.26884
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.25140   10.27940  -0.02800   -0.27239
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.34000   10.37000  -0.03000   -0.28930
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.70110    9.72730  -0.02620   -0.26935
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.09970   10.12730  -0.02760   -0.27253
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.13760   10.11530   0.02230    0.22046
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.37310    7.35700   0.01610    0.21884
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.07700   10.07290   0.00410    0.04070
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.97900    9.97360   0.00540    0.05414
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.11450   10.10720   0.00730    0.07223
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.07700   10.07280   0.00420    0.04170
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.97910    9.97360   0.00550    0.05515
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.11450   10.10720   0.00730    0.07223
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.07700   10.07290   0.00410    0.04070
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.97910    9.97360   0.00550    0.05515
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.11450   10.10720   0.00730    0.07223
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.07700   10.07290   0.00410    0.04070
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.97900    9.97360   0.00540    0.05414
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.11450   10.10720   0.00730    0.07223
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.23000   11.17000   0.06000    0.53715
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.94270   15.86010   0.08260    0.52080
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.58000   15.49000   0.09000    0.58102
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.65000   10.61000   0.04000    0.37700
群益印度中小基金N-美元                                            9.89920    9.89650   0.00270    0.02728
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
群益印度中小基金-人民幣                                          15.55380   15.50240   0.05140    0.33156
群益印度中小基金-美元                                            14.15850   14.15460   0.00390    0.02755
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.22000   16.21000   0.01000    0.06169
群益多利策略組合基金                                             11.43000   11.41000   0.02000    0.17528
群益多重收益組合基金                                             13.57000   13.55000   0.02000    0.14760
群益多重資產組合基金                                             15.54000   15.49000   0.05000    0.32279
群益安家基金                                                     27.45150   27.79940  -0.34790   -1.25147
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07690   16.07630   0.00060    0.00373
群益那斯達克生技基金                                             24.13000   24.09000   0.04000    0.16604
群益亞太中小基金                                                 13.27000   13.08000   0.19000    1.45260
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.35000   17.04000   0.31000    1.81925
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.70260    9.68750   0.01510    0.15587
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.47860    7.46690   0.01170    0.15669
群益店頭市場基金                                                114.81000  116.61000  -1.80000   -1.54361
群益東方盛世基金                                                  9.30000    9.17000   0.13000    1.41767
群益東協成長基金-人民幣                                          13.04190   12.99960   0.04230    0.32539
群益東協成長基金-美元                                            11.74940   11.74700   0.00240    0.02043
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.22610   11.22450   0.00160    0.01425
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.66500   10.66460   0.00040    0.00375
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.10880   10.10660   0.00220    0.02177
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.88430    9.88290   0.00140    0.01417
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.39340    9.39300   0.00040    0.00426
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.90130    8.89940   0.00190    0.02135
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.67300    9.67160   0.00140    0.01448
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.56060    9.56020   0.00040    0.00418
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.94420    9.94200   0.00220    0.02213
群益長安基金                                                     31.71000   32.07000  -0.36000   -1.12254
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.19910   15.18630   0.01280    0.08429
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.54000   14.52000   0.02000    0.13774
群益真善美基金                                                   18.06130   18.11820  -0.05690   -0.31405
群益馬拉松基金A類型                                             137.21000  139.59000  -2.38000   -1.70499
群益深証中小板基金                                               13.67000   13.71000  -0.04000   -0.29176
群益創新科技基金                                                 36.78000   37.49000  -0.71000   -1.89384
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.12450   10.01260   0.11190    1.11759
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.56370    9.48660   0.07710    0.81273
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.87000    9.79000   0.08000    0.81716
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.02550   10.90360   0.12190    1.11798
群益華夏盛世基金-美元                                            10.54530   10.46040   0.08490    0.81163
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.23000   17.08000   0.15000    0.87822
群益奧斯卡基金                                                   30.51000   31.18000  -0.67000   -2.14881
群益新興金鑽基金-美元                                            12.60250   12.46390   0.13860    1.11201
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.54000    9.43000   0.11000    1.16649
群益葛萊美基金                                                   26.41000   26.80000  -0.39000   -1.45522
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.47000   20.51000  -0.04000   -0.19503
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.29000    8.26000   0.03000    0.36320
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.51000   13.60000  -0.09000   -0.66176
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.70040   11.69580   0.00460    0.03933
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.32020   11.28910   0.03110    0.27549
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.23600   11.20570   0.03030    0.27040
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.59290    8.58950   0.00340    0.03958
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.18560    9.16040   0.02520    0.27510
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.42000    8.39000   0.03000    0.35757
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.79190    8.76820   0.02370    0.27029
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.15320   10.12530   0.02790    0.27555
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
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德信大發基金                                                     31.34000   31.55000  -0.21000   -0.66561
德信中國精選成長基金                                             11.31000   11.30000   0.01000    0.08850
德信台灣主流中小基金                                             21.23000   21.48000  -0.25000   -1.16387
德信新興股票組合基金                                             11.18000   11.11000   0.07000    0.63006
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92770   11.92730   0.00040    0.00335
德信萬瑞基金                                                     10.76330   10.75950   0.00380    0.03532
德信數位時代基金                                                 28.33000   28.18000   0.15000    0.53229
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65600   11.65550   0.00050    0.00429
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.86000   16.86000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.64000   19.57000   0.07000    0.35769
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.34000    7.30000   0.04000    0.54795
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.97040    9.91810   0.05230    0.52732
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.20530   14.13480   0.07050    0.49877
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               7.91840    7.89620   0.02220    0.28115
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.77460   10.74790   0.02670    0.24842
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.02120   10.99380   0.02740    0.24923
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.62790   12.59150   0.03640    0.28908
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.45000   18.43000   0.02000    0.10852
摩根中小基金                                                     25.67000   25.77000  -0.10000   -0.38805
摩根中國A股基金                                                  14.38000   14.27000   0.11000    0.77085
摩根中國A股基金(美元)                                            11.40000   11.32000   0.08000    0.70671
摩根中國亮點基金                                                 14.19000   14.10000   0.09000    0.63830
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.23260   11.18850   0.04410    0.39415
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.32990   12.25860   0.07130    0.58163
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.56280    9.52810   0.03470    0.36419
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.56210   12.51290   0.04920    0.39319
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.27250   14.18910   0.08340    0.58778
摩根台灣金磚基金                                                 21.51000   21.62000  -0.11000   -0.50879
摩根台灣增長基金                                                 52.67000   52.94000  -0.27000   -0.51001
摩根平衡基金                                                     28.39000   28.44000  -0.05000   -0.17581
摩根全球α基金                                                   19.30000   19.24000   0.06000    0.31185
摩根全球平衡基金                                                 15.34740   15.30420   0.04320    0.28228
摩根全球發現基金                                                 12.70000   12.66000   0.04000    0.31596
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.71870    9.70800   0.01070    0.11022
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.64340   10.62540   0.01800    0.16941
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.09660   10.08600   0.01060    0.10510
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.35860   11.34770   0.01090    0.09605
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.96140    9.95100   0.01040    0.10451
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.49040   10.42120   0.06920    0.66403
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.41760   13.32920   0.08840    0.66321
摩根亞洲基金                                                     56.87000   56.50000   0.37000    0.65487
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.39080    8.24650   0.14430    1.74983
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.73990    9.56550   0.17440    1.82322
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.65440    8.50860   0.14580    1.71356
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.11030   11.90210   0.20820    1.74927
摩根東方內需機會基金                                             18.02000   17.90000   0.12000    0.67039
摩根東方科技基金                                                 36.49000   36.04000   0.45000    1.24861
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.38000   11.34000   0.04000    0.35273
摩根金龍收成基金                                                 23.01000   22.81000   0.20000    0.87681
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07310   15.07270   0.00040    0.00265
摩根絕對日本基金                                                 14.90000   14.54000   0.36000    2.47593
摩根新金磚五國基金                                               11.60000   11.54000   0.06000    0.51993
摩根新絲路基金                                                   10.06000   10.00000   0.06000    0.60000
摩根新興35基金                                                   13.51000   13.42000   0.09000    0.67064
摩根新興日本基金                                                 24.47000   24.10000   0.37000    1.53527
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.50840    7.48810   0.02030    0.27110
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.77120    9.73840   0.03280    0.33681
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.54620    9.52090   0.02530    0.26573
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.73730   10.70830   0.02900    0.27082
摩根新興科技基金                                                 60.67000   61.03000  -0.36000   -0.58987
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.34150    8.32630   0.01520    0.18255
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.53930   10.52000   0.01930    0.18346
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.66200    8.63370   0.02830    0.32779
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.42030    9.38400   0.03630    0.38683
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.90580    8.88000   0.02580    0.29054
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.90210    9.86980   0.03230    0.32726
摩根龍揚基金                                                     34.40000   34.11000   0.29000    0.85019
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.17000   11.15000   0.02000    0.17937
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.30360    9.26740   0.03620    0.39062
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.20590   11.16230   0.04360    0.39060
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   27.95000   28.37000  -0.42000   -1.48044
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.48420   11.45840   0.02580    0.22516
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.80970   10.78360   0.02610    0.24203
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.77730    9.75080   0.02650    0.27177
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.09260   10.07000   0.02260    0.22443
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.54190    9.51890   0.02300    0.24162
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.62490    8.60160   0.02330    0.27088
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.42310   10.42950  -0.00640   -0.06136
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.38860   10.39020  -0.00160   -0.01540
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.86740    9.84690   0.02050    0.20819
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.92760    9.90240   0.02520    0.25448
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.67180    9.65180   0.02000    0.20722
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.73040    9.70580   0.02460    0.25346
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.44610   11.41480   0.03130    0.27421
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.22950   11.19860   0.03090    0.27593
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.30310   10.27080   0.03230    0.31448
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.91150   10.88170   0.02980    0.27385
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.68870   10.65930   0.02940    0.27582
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.80950    9.77870   0.03080    0.31497
聯邦金鑽平衡基金                                                 26.32810   26.77090  -0.44280   -1.65403
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.86720    9.86140   0.00580    0.05882
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.09590   10.08530   0.01060    0.10510
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.86720    9.86140   0.00580    0.05882
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.09590   10.08530   0.01060    0.10510
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15730   13.15690   0.00040    0.00304
聯邦精選科技基金                                                 14.16000   14.38000  -0.22000   -1.52990
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.94520   15.93180   0.01340    0.08411
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           13.03180   12.95200   0.07980    0.61612
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.70360   12.64290   0.06070    0.48011
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.21210   12.15370   0.05840    0.48051
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.72760   11.71900   0.00860    0.07339
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.02370   11.01290   0.01080    0.09807
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.55260   10.54490   0.00770    0.07302
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.65140    8.64290   0.00850    0.09835
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.96000   38.12000  -0.16000   -0.41973
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.52000   15.49000   0.03000    0.19367
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.64000   12.63000   0.01000    0.07918
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.31000   13.29000   0.02000    0.15049
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.50000   12.48000   0.02000    0.16026
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.01000    7.99000   0.02000    0.25031
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.15000   12.14000   0.01000    0.08237
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.59000   11.49000   0.10000    0.87032
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.76000    9.68000   0.08000    0.82645
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.13000   12.12000   0.01000    0.08251
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.56000   15.52000   0.04000    0.25773
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.52000   15.49000   0.03000    0.19367
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.62000   20.57000   0.05000    0.24307
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.76000   18.72000   0.04000    0.21368
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.91000   12.88000   0.03000    0.23292
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.68000   15.64000   0.04000    0.25575
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.42000   16.37000   0.05000    0.30544
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.47000   15.43000   0.04000    0.25924
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.65000   15.62000   0.03000    0.19206
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.10000   14.06000   0.04000    0.28450
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.10000   14.07000   0.03000    0.21322
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.78000   14.74000   0.04000    0.27137
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.40000   18.37000   0.03000    0.16331
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.26000   17.23000   0.03000    0.17411
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.49000   13.47000   0.02000    0.14848
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.27000   14.24000   0.03000    0.21067
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.34000   13.32000   0.02000    0.15015
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.23000    8.21000   0.02000    0.24361
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.27000   13.25000   0.02000    0.15094
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.57000   14.56000   0.01000    0.06868
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.55000   14.53000   0.02000    0.13765
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
聯博貨幣市場基金                                                 14.99180   14.99140   0.00040    0.00267
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.47830   10.45570   0.02260    0.21615
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.87160   13.84460   0.02700    0.19502
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.62410    7.60770   0.01640    0.21557
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.86000   13.83000   0.03000    0.21692
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                13.90000   13.87000   0.03000    0.21629
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.84000   25.15000  -0.31000   -1.23260
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.57000   12.45000   0.12000    0.96386
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.42000   13.30000   0.12000    0.90226
瀚亞巴西基金                                                      4.51000    4.48000   0.03000    0.66964
瀚亞外銷基金                                                     46.61000   47.29000  -0.68000   -1.43794
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.55770   10.57090  -0.01320   -0.12487
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.30540   10.29330   0.01210    0.11755
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.20710   12.19080   0.01630    0.13371
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.09370   10.07510   0.01860    0.18461
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.51880    7.52820  -0.00940   -0.12486
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.03720    8.02770   0.00950    0.11834
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.12220    8.11130   0.01090    0.13438
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.16500    7.15180   0.01320    0.18457
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.89740    8.88550   0.01190    0.13393
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.25020    9.26180  -0.01160   -0.12525
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.39500    9.38390   0.01110    0.11829
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.27410    9.26170   0.01240    0.13388
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.94000   13.91000   0.03000    0.21567
瀚亞印度基金-美元                                                13.52000   13.50000   0.02000    0.14815
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.71000   29.67000   0.04000    0.13482
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.24000   12.20000   0.04000    0.32787
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.57000   11.49000   0.08000    0.69626
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.65000   10.59000   0.06000    0.56657
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.91000   14.82000   0.09000    0.60729
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.28000    9.22000   0.06000    0.65076
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.21000    9.15000   0.06000    0.65574
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.15000    9.09000   0.06000    0.66007
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.34000   11.31000   0.03000    0.26525
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.61530   11.57460   0.04070    0.35163
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.90430   12.95300  -0.04870   -0.37597
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.81430   10.76980   0.04450    0.41319
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.54640   10.49940   0.04700    0.44764
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.61740   11.56800   0.04940    0.42704
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.04150    9.00990   0.03160    0.35073
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.60610    9.64230  -0.03620   -0.37543
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.04790    9.01060   0.03730    0.41396
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.81460    8.77540   0.03920    0.44670
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.14610    9.10710   0.03900    0.42824
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.47790   14.44760   0.03030    0.20972
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.74150   10.73180   0.00970    0.09039
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.77000   10.75160   0.01840    0.17114
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.68660   12.66000   0.02660    0.21011
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.18000   11.25000  -0.07000   -0.62222
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.16000   21.03000   0.13000    0.61816
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55600   13.55550   0.00050    0.00369
瀚亞美國高科技基金                                               27.19000   27.17000   0.02000    0.07361
瀚亞高科技基金                                                   63.60000   64.52000  -0.92000   -1.42591
瀚亞理財通基金                                                   27.71000   28.07000  -0.36000   -1.28251
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.07000    9.03000   0.04000    0.44297
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.98000    8.94000   0.04000    0.44743
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.11000    9.07000   0.04000    0.44101
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.03000    8.99000   0.04000    0.44494
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.12000    9.08000   0.04000    0.44053
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.32000    9.29000   0.03000    0.32293
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.46000    9.42000   0.04000    0.42463
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.93000    8.89000   0.04000    0.44994
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.97000    8.93000   0.04000    0.44793
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.92000    8.88000   0.04000    0.45045
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.96000    8.92000   0.04000    0.44843
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.05000    9.01000   0.04000    0.44395
瀚亞菁華基金                                                     24.74000   25.13000  -0.39000   -1.55193
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.04940   13.07370  -0.02430   -0.18587
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.25910    9.27630  -0.01720   -0.18542
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.50020   10.48760   0.01260    0.12014
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.34300   10.45280  -0.10980   -1.05044
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.52530   10.50740   0.01790    0.17036
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.85430    9.83310   0.02120    0.21560
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.01740   10.00010   0.01730    0.17300
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.42290    8.41100   0.01190    0.14148
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.97910    8.06390  -0.08480   -1.05160
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.06680    9.05140   0.01540    0.17014
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.37330    8.35520   0.01810    0.21663
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.97430    7.96050   0.01380    0.17336
瀚亞電通網基金                                                   16.52000   16.82000  -0.30000   -1.78359
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.65870   13.63980   0.01890    0.13857
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.31790   10.30880   0.00910    0.08827
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.96620    9.95540   0.01080    0.10848
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.50540   11.48950   0.01590    0.13839
瀚亞歐洲基金                                                     11.76000   11.77000  -0.01000   -0.08496
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