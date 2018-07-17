[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/07/16 107/07/13 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.49430 10.49380 0.00050 0.00476 大華銀多元特別收益平衡基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.05400 10.02310 0.03090 0.30829 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.05400 10.02310 0.03090 0.30829 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.01590 9.98900 0.02690 0.26930 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.01590 9.98900 0.02690 0.26930 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.35330 9.32920 0.02410 0.25833 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.60940 9.58290 0.02650 0.27653 中國信託台灣活力基金 16.35000 16.51000 -0.16000 -0.96911 中國信託台灣優勢基金 18.96000 19.17000 -0.21000 -1.09546 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.80390 9.79610 0.00780 0.07962 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.25110 9.24370 0.00740 0.08005 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18150 10.17480 0.00670 0.06585 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.60450 9.59820 0.00630 0.06564 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.41610 10.40000 0.01610 0.15481 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.11620 9.10210 0.01410 0.15491 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.27940 11.19690 0.08250 0.73681 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.18110 10.13600 0.04510 0.44495 中國信託智能運動基金-台幣 11.05000 10.96000 0.09000 0.82117 中國信託智能運動基金-美元 10.84000 10.76000 0.08000 0.74349 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98090 10.98040 0.00050 0.00455 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.48780 9.46600 0.02180 0.23030 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.17360 9.19080 -0.01720 -0.18714 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.62980 9.60830 0.02150 0.22376 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.30680 9.32490 -0.01810 -0.19410 中國信託精穩基金 19.02540 19.16230 -0.13690 -0.71442 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.44000 11.41000 0.03000 0.26293 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 69.24000 69.90000 -0.66000 -0.94421 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.37880 39.15430 0.22450 0.57337 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 19.13000 19.07000 0.06000 0.31463 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.36460 11.36350 0.00110 0.00968 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.64640 10.66630 -0.01990 -0.18657 元大上證50基金 28.24000 28.61000 -0.37000 -1.29325 元大大中華TMT基金-人民幣 12.86000 12.66000 0.20000 1.57978 元大大中華TMT基金-新台幣 11.64000 11.48000 0.16000 1.39373 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.19000 13.13000 0.06000 0.45697 元大大中華價值指數基金-美元 12.66800 12.63600 0.03200 0.25324 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.94300 16.89200 0.05100 0.30192 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.12500 10.97100 0.15400 1.40370 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.87100 10.74100 0.13000 1.21032 元大中國平衡基金-人民幣 3.08000 3.06000 0.02000 0.65359 元大中國平衡基金-新台幣 13.97000 13.93000 0.04000 0.28715 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.64780 46.64110 0.00670 0.01437 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.39260 10.38630 0.00630 0.06066 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.63760 9.63170 0.00590 0.06126 元大中國機會債券基金-新台幣 9.71360 9.72670 -0.01310 -0.13468 元大巴西指數基金 5.47400 5.37400 0.10000 1.86081 元大巴菲特基金 31.03000 31.18000 -0.15000 -0.48108 元大日經225基金 28.32000 27.83000 0.49000 1.76069 元大台商收成基金 24.45000 24.58000 -0.13000 -0.52889 元大台灣50單日反向1倍基金 12.39000 12.36000 0.03000 0.24272 元大台灣50單日正向2倍基金 37.77000 38.07000 -0.30000 -0.78802 元大台灣中型100基金 33.64000 33.66000 -0.02000 -0.05942 元大台灣加權股價指數基金 25.35200 25.44100 -0.08900 -0.34983 元大台灣卓越50基金 83.03000 83.53000 -0.50000 -0.59859 元大台灣金融基金 17.49000 17.58000 -0.09000 -0.51195 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.30000 31.37000 -0.07000 -0.22314 元大台灣高股息基金 25.96000 25.92000 0.04000 0.15432 元大台灣電子科技基金 36.43000 36.55000 -0.12000 -0.32832 元大全球ETF成長組合基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.84000 14.83000 0.01000 0.06743 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.77000 13.78000 -0.01000 -0.07257 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038 元大全球不動產證券化基金-美元 12.81700 12.82800 -0.01100 -0.08575 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.86000 8.91000 -0.05000 -0.56117 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.75000 6.79000 -0.04000 -0.58910 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.62000 8.62000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.76000 6.76000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 9.55100 9.54100 0.01000 0.10481 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 元大全球新興市場精選組合基金 13.69000 13.65000 0.04000 0.29304 元大全球農業商機基金 17.03000 17.08000 -0.05000 -0.29274 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 元大印尼指數基金 8.55500 8.51800 0.03700 0.43437 元大印度指數基金 9.93100 9.95300 -0.02200 -0.22104 元大印度基金 12.83000 12.86000 -0.03000 -0.23328 元大多多基金 22.34000 22.61000 -0.27000 -1.19416 元大多福基金 59.78000 60.24000 -0.46000 -0.76361 元大亞太成長基金 9.40000 9.35000 0.05000 0.53476 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.57710 8.59220 -0.01510 -0.17574 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.08300 7.09550 -0.01250 -0.17617 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.59400 9.56500 0.02900 0.30319 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.92500 9.91300 0.01200 0.12105 元大卓越基金 53.23000 53.53000 -0.30000 -0.56043 元大店頭基金 9.70000 9.77000 -0.07000 -0.71648 元大泛歐成長基金 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.24500 10.24340 0.00160 0.01562 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.50120 9.49380 0.00740 0.07795 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.49420 31.41190 0.08230 0.26200 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.77960 38.56780 0.21180 0.54916 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.73370 18.78730 -0.05360 -0.28530 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.92990 19.80420 0.12570 0.63471 元大美國政府7至10年期債券基金 38.70950 38.55270 0.15680 0.40672 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.33950 20.36370 -0.02420 -0.11884 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.02030 17.95200 0.06830 0.38046 元大高科技基金 21.93000 22.17000 -0.24000 -1.08254 元大得利貨幣市場基金 16.24560 16.24500 0.00060 0.00369 元大得寶貨幣市場基金 11.97640 11.97600 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 14.27000 14.19000 0.08000 0.56378 元大華夏中小基金 8.24000 8.07000 0.17000 2.10657 元大新中國基金-人民幣 10.49000 10.35000 0.14000 1.35266 元大新中國基金-美元 10.08800 9.97300 0.11500 1.15311 元大新中國基金-新台幣 9.95000 9.84000 0.11000 1.11789 元大新主流基金 31.37000 31.79000 -0.42000 -1.32117 元大新東協平衡基金-美元 9.37600 9.35900 0.01700 0.18164 元大新東協平衡基金-新台幣 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.38810 10.37980 0.00830 0.07996 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.87160 9.88760 -0.01600 -0.16182 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.45430 10.46650 -0.01220 -0.11656 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.14910 9.15980 -0.01070 -0.11681 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.74900 9.73490 0.01410 0.14484 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.38370 9.37010 0.01360 0.14514 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.80970 9.79110 0.01860 0.18997 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.44490 9.42700 0.01790 0.18988 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.50860 9.49560 0.01300 0.13691 元大新興亞洲基金 11.76000 11.70000 0.06000 0.51282 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.16250 9.17910 -0.01660 -0.18085 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.93470 8.95100 -0.01630 -0.18210 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.32920 9.34190 -0.01270 -0.13595 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.09680 9.10920 -0.01240 -0.13613 元大萬泰貨幣市場基金 15.09440 15.09390 0.00050 0.00331 元大經貿基金 43.35000 43.77000 -0.42000 -0.95956 元大實質多重資產基金-人民幣 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 元大實質多重資產基金-美元 9.45900 9.52900 -0.07000 -0.73460 元大實質多重資產基金-新台幣 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352 元大滬深300單日反向1倍基金 15.73000 15.60000 0.13000 0.83333 元大滬深300單日正向2倍基金 13.64000 13.88000 -0.24000 -1.72911 元大摩臺基金 38.53000 38.73000 -0.20000 -0.51640 元大標普500基金 25.81000 25.72000 0.09000 0.34992 元大標普500單日反向1倍基金 13.23000 13.25000 -0.02000 -0.15094 元大標普500單日正向2倍基金 33.62000 33.48000 0.14000 0.41816 元大標智滬深300基金 16.82000 16.94000 -0.12000 -0.70838 元大歐洲50基金 24.79000 24.74000 0.05000 0.20210 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.63950 9.58340 0.05610 0.58539 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.16690 10.16590 0.00100 0.00984 元大績效基金 64.82000 65.63000 -0.81000 -1.23419 元大韓國KOSPI200基金 22.11000 22.27000 -0.16000 -0.71846 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.30000 16.42000 -0.12000 -0.73082 日盛上選基金 37.25000 37.10000 0.15000 0.40431 日盛小而美基金 19.81000 19.95000 -0.14000 -0.70175 日盛中國內需動力基金 11.09000 10.92000 0.17000 1.55678 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.44960 11.42880 0.02080 0.18200 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.63590 9.66300 -0.02710 -0.28045 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.48740 11.48590 0.00150 0.01306 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.66190 9.70510 -0.04320 -0.44513 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.42540 10.42440 0.00100 0.00959 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.75350 8.79300 -0.03950 -0.44922 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.94000 11.73000 0.21000 1.79028 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.66000 11.49000 0.17000 1.47955 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.93000 11.76000 0.17000 1.44558 日盛日盛基金 15.39000 15.56000 -0.17000 -1.09254 日盛目標收益組合基金(美元) 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 日盛全球抗暖化基金 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.02610 10.02180 0.00430 0.04291 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.49150 9.48740 0.00410 0.04322 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.83970 9.83600 0.00370 0.03762 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.31740 9.31390 0.00350 0.03758 日盛全球新興債券基金A 10.58070 10.55990 0.02080 0.19697 日盛全球新興債券基金B 8.23770 8.25740 -0.01970 -0.23857 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.35250 2.34480 0.00770 0.32839 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64080 1.64420 -0.00340 -0.20679 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35840 0.35820 0.00020 0.05583 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25070 0.25200 -0.00130 -0.51587 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.88910 11.88160 0.00750 0.06312 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.18290 8.22100 -0.03810 -0.46345 日盛亞洲機會基金 7.50000 7.44000 0.06000 0.80645 日盛首選基金 18.93000 19.06000 -0.13000 -0.68206 日盛高科技基金 20.28000 20.20000 0.08000 0.39604 日盛貨幣市場基金 14.76220 14.76170 0.00050 0.00339 日盛新台商基金 44.98000 45.47000 -0.49000 -1.07763 日盛精選五虎基金 40.36000 40.66000 -0.30000 -0.73783 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47790 13.47740 0.00050 0.00371 台新2000高科技基金 36.93000 37.16000 -0.23000 -0.61895 台新MSCI中國基金 21.55000 21.54000 0.01000 0.04643 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.09000 18.04000 0.05000 0.27716 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.93000 22.05000 -0.12000 -0.54422 台新大眾貨幣市場基金 14.15420 14.15370 0.00050 0.00353 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.27070 10.25240 0.01830 0.17849 台新中美貨幣市場基金-美元 10.60260 10.60940 -0.00680 -0.06409 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.08920 10.09100 -0.00180 -0.01784 台新中國通基金 49.69000 49.90000 -0.21000 -0.42084 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.53490 0.52970 0.00520 0.98169 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.31900 16.15400 0.16500 1.02142 台新中國精選中小基金-美元 0.40510 0.39990 0.00520 1.30033 台新中國精選中小基金-新台幣 12.38000 12.21000 0.17000 1.39230 台新主流基金 25.45000 25.49000 -0.04000 -0.15692 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.10000 20.14000 -0.04000 -0.19861 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66230 0.66380 -0.00150 -0.22597 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.11000 15.14000 -0.03000 -0.19815 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49650 0.49770 -0.00120 -0.24111 台新台灣中小基金 38.88000 39.10000 -0.22000 -0.56266 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.76670 9.73370 0.03300 0.33903 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.30810 9.31050 -0.00240 -0.02578 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.36050 10.36330 -0.00280 -0.02702 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.48770 10.46250 0.02520 0.24086 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.24370 11.21670 0.02700 0.24071 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 台新印度基金 15.87000 15.94000 -0.07000 -0.43915 台新亞美短期債券基金 10.94750 10.95550 -0.00800 -0.07302 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.45040 8.44040 0.01000 0.11848 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28240 0.28220 0.00020 0.07087 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.62600 11.61230 0.01370 0.11798 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38310 0.38280 0.00030 0.07837 台新真吉利貨幣市場基金 11.08580 11.08540 0.00040 0.00361 台新高股息平衡基金 30.06580 30.02980 0.03600 0.11988 台新智慧生活基金-美元 10.58970 10.62660 -0.03690 -0.34724 台新智慧生活基金-新台幣 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.58550 8.55870 0.02680 0.31313 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.69540 8.66430 0.03110 0.35894 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.13780 9.10940 0.02840 0.31177 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.26280 9.22970 0.03310 0.35862 台新新興市場債券基金(A類型) 10.74590 10.72510 0.02080 0.19394 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34690 0.34640 0.00050 0.14434 台新新興市場債券基金(B類型) 8.08730 8.07160 0.01570 0.19451 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27480 0.27440 0.00040 0.14577 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.02000 5.97000 0.05000 0.83752 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.02000 20.93000 0.09000 0.43000 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.69500 10.70000 -0.00500 -0.04673 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.38000 24.90000 -0.52000 -2.08835 未來資產全球大消費基金 15.87000 15.83000 0.04000 0.25268 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.62070 11.59900 0.02170 0.18709 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.42000 9.40230 0.01770 0.18825 未來資產亞洲新富基金 21.82000 21.67000 0.15000 0.69220 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56010 12.55970 0.00040 0.00318 未來資產阿波羅基金 15.14000 15.46000 -0.32000 -2.06986 未來資產新興市場債券基金A 8.84600 8.80960 0.03640 0.41319 未來資產新興市場債券基金B 6.75970 6.73180 0.02790 0.41445 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.06300 11.06200 0.00100 0.00904 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.00380 10.03230 -0.02850 -0.28408 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.34370 9.33410 0.00960 0.10285 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.54960 10.53880 0.01080 0.10248 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.08060 8.09840 -0.01780 -0.21980 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.18630 9.20670 -0.02040 -0.22158 永豐中小基金 60.62000 61.39000 -0.77000 -1.25428 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71780 1.71300 0.00480 0.28021 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24990 2.24360 0.00630 0.28080 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.93560 7.93650 -0.00090 -0.01134 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.08480 10.08590 -0.00110 -0.01091 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.22000 5.17000 0.05000 0.96712 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.77000 23.60000 0.17000 0.72034 永豐主流品牌基金 18.10000 17.99000 0.11000 0.61145 永豐永豐基金 39.14000 39.15000 -0.01000 -0.02554 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.00010 9.99570 0.00440 0.04402 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.99960 9.99520 0.00440 0.04402 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.97630 9.97350 0.00280 0.02807 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.97600 9.97320 0.00280 0.02808 永豐亞洲民生消費基金 11.98000 11.94000 0.04000 0.33501 永豐南非幣2021保本基金 12.86240 12.87020 -0.00780 -0.06061 永豐高科技基金 29.19000 29.77000 -0.58000 -1.94827 永豐貨幣市場基金 13.87590 13.87540 0.00050 0.00360 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09250 2.08170 0.01080 0.51881 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.46680 2.45420 0.01260 0.51341 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.82480 7.80750 0.01730 0.22158 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.41820 10.39520 0.02300 0.22126 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.17450 7.16510 0.00940 0.13119 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.94960 10.93530 0.01430 0.13077 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.67000 7.67000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.55000 17.55000 0.00000 0.00000 永豐臺灣加權ETF基金 55.17000 55.41000 -0.24000 -0.43313 永豐領航科技基金 46.05000 46.73000 -0.68000 -1.45517 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.13000 11.08000 0.05000 0.45126 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.77000 10.73000 0.04000 0.37279 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 永豐趨勢平衡基金 52.24000 52.53000 -0.29000 -0.55207 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.52980 11.52640 0.00340 0.02950 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.45910 9.45350 0.00560 0.05924 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.58180 9.57600 0.00580 0.06057 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.42510 9.41810 0.00700 0.07432 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.50940 9.50250 0.00690 0.07261 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.47930 9.47640 0.00290 0.03060 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.73140 9.72840 0.00300 0.03084 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.41210 9.40820 0.00390 0.04145 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.57860 9.57460 0.00400 0.04178 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.24000 11.16000 0.08000 0.71685 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.84000 10.79000 0.05000 0.46339 兆豐國際中小基金 16.93000 17.07000 -0.14000 -0.82015 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.65000 14.51000 0.14000 0.96485 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.74000 19.60000 0.14000 0.71429 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.68000 19.54000 0.14000 0.71648 兆豐國際生命科學基金 16.36000 16.35000 0.01000 0.06116 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.37210 10.35340 0.01870 0.18062 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.64360 10.62720 0.01640 0.15432 兆豐國際全球基金 32.58000 32.41000 0.17000 0.52453 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.25030 10.24850 0.00180 0.01756 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.95210 9.94430 0.00780 0.07844 兆豐國際國民基金 23.01000 23.02000 -0.01000 -0.04344 兆豐國際第一基金 13.69000 13.76000 -0.07000 -0.50872 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.79840 9.77470 0.02370 0.24246 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.82320 7.80440 0.01880 0.24089 兆豐國際萬全基金 21.21000 21.30000 -0.09000 -0.42254 兆豐國際電子基金 27.59000 27.72000 -0.13000 -0.46898 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.43000 22.57000 -0.14000 -0.62029 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.59000 16.54000 0.05000 0.30230 兆豐國際豐台灣基金 32.72000 32.65000 0.07000 0.21440 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49620 12.49580 0.00040 0.00320 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 合庫全球高收益債券基金A類型 11.04090 11.02190 0.01900 0.17238 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.87760 11.86230 0.01530 0.12898 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.66860 10.65170 0.01690 0.15866 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.43410 11.41760 0.01650 0.14451 合庫全球高收益債券基金B類型 8.11120 8.09720 0.01400 0.17290 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.45380 9.44090 0.01290 0.13664 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.99800 8.98370 0.01430 0.15918 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.95080 8.93780 0.01300 0.14545 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.28200 9.26730 0.01470 0.15862 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 合庫全球新興市場基金 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 合庫貨幣市場基金 10.12470 10.12430 0.00040 0.00395 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.52220 9.51020 0.01200 0.12618 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.77320 9.75910 0.01410 0.14448 合庫新興多重收益基金A類型 10.07040 10.05400 0.01640 0.16312 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.52930 11.51230 0.01700 0.14767 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.45280 13.42490 0.02790 0.20782 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.91010 8.89860 0.01150 0.12923 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.54790 9.53410 0.01380 0.14474 合庫新興多重收益基金B類型 7.95150 7.93860 0.01290 0.16250 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.88410 8.87060 0.01350 0.15219 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.11120 10.09000 0.02120 0.21011 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.94040 10.93920 0.00120 0.01097 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.12140 10.15230 -0.03090 -0.30436 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88140 9.90700 -0.02560 -0.25840 安聯中國東協基金 15.40000 15.41000 -0.01000 -0.06489 安聯中國策略基金 14.95000 14.81000 0.14000 0.94531 安聯中華新思路基金-人民幣 14.85000 14.68000 0.17000 1.15804 安聯中華新思路基金-美元 14.18000 14.06000 0.12000 0.85349 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.18000 13.07000 0.11000 0.84162 安聯台灣大壩基金 29.79000 29.92000 -0.13000 -0.43449 安聯台灣科技基金 50.24000 50.46000 -0.22000 -0.43599 安聯台灣貨幣市場基金 12.48520 12.48470 0.00050 0.00400 安聯台灣智慧基金 33.22000 33.35000 -0.13000 -0.38981 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11480 10.10440 0.01040 0.10293 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.05660 15.04130 0.01530 0.10172 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66660 9.65680 0.00980 0.10148 安聯四季成長組合基金-美元 11.58000 11.53000 0.05000 0.43365 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.76000 11.70000 0.06000 0.51282 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.23690 12.21170 0.02520 0.20636 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12750 10.11600 0.01150 0.11368 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.24130 12.22780 0.01350 0.11040 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.54720 9.53610 0.01110 0.11640 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38350 9.37290 0.01060 0.11309 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06980 9.05990 0.00990 0.10927 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.57000 11.54000 0.03000 0.25997 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.94000 10.88000 0.06000 0.55147 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.97660 11.95250 0.02410 0.20163 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.92980 10.91410 0.01570 0.14385 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60150 10.58610 0.01540 0.14547 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.96180 8.94780 0.01400 0.15646 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.74200 8.72950 0.01250 0.14319 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.45370 8.44150 0.01220 0.14452 安聯全球人口趨勢基金 11.61000 11.54000 0.07000 0.60659 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.96000 37.90000 0.06000 0.15831 安聯全球油礦金趨勢基金 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 安聯全球計量平衡基金 12.80000 12.72000 0.08000 0.62893 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.04830 12.04610 0.00220 0.01826 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.46380 10.46180 0.00200 0.01912 安聯全球新興市場基金 17.73000 17.66000 0.07000 0.39638 安聯全球農金趨勢基金 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893 安聯全球綠能趨勢基金 9.31000 9.23000 0.08000 0.86674 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 23.78000 23.67000 0.11000 0.46472 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.97000 9.96400 0.00600 0.06022 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.72880 9.72290 0.00590 0.06068 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 80.88580 80.83040 0.05540 0.06854 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.08820 12.08960 -0.00140 -0.01158 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.71540 63.66520 0.05020 0.07885 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.43860 9.43970 -0.00110 -0.01165 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.55000 2.54820 0.00180 0.07064 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.44800 10.45890 -0.01090 -0.10422 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.15140 2.14620 0.00520 0.24229 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.66680 8.67500 -0.00820 -0.09452 宏利台灣動力基金 34.63000 35.18000 -0.55000 -1.56339 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.26450 10.24600 0.01850 0.18056 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.97790 9.95540 0.02250 0.22601 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.11800 8.10340 0.01460 0.18017 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.04690 8.02970 0.01720 0.21420 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 宏利全球債券組合基金 12.97750 12.96030 0.01720 0.13271 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77140 2.77120 0.00020 0.00722 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68150 11.67980 0.00170 0.01456 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.68310 8.68180 0.00130 0.01497 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.38380 2.37490 0.00890 0.37475 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.84510 10.83930 0.00580 0.05351 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.02340 4.00300 0.02040 0.50962 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64960 0.64640 0.00320 0.49505 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.78000 18.69000 0.09000 0.48154 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.70510 11.69610 0.00900 0.07695 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.40510 10.39720 0.00790 0.07598 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.09570 10.08720 0.00850 0.08427 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.94280 8.93820 0.00460 0.05146 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.53720 8.53080 0.00640 0.07502 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44430 8.43680 0.00750 0.08890 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.50180 8.49580 0.00600 0.07062 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77130 2.76430 0.00700 0.25323 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40280 0.40180 0.00100 0.24888 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.22380 12.19420 0.02960 0.24274 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91840 0.91640 0.00200 0.21825 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.47030 7.45220 0.01810 0.24288 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06700 2.06210 0.00490 0.23762 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29730 0.29660 0.00070 0.23601 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.16530 9.14320 0.02210 0.24171 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33430 0.33350 0.00080 0.23988 宏利萬利貨幣市場基金 13.63650 13.63610 0.00040 0.00293 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.79000 2.79000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.61000 12.58000 0.03000 0.23847 宏利臺灣股息收益基金 29.29000 29.62000 -0.33000 -1.11411 宏利澳幣保本基金 12.02960 12.03030 -0.00070 -0.00582 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.65000 10.59000 0.06000 0.56657 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.43000 11.35000 0.08000 0.70485 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.76530 9.72710 0.03820 0.39272 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.27630 9.26470 0.01160 0.12521 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.63830 8.62360 0.01470 0.17046 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.22310 10.20570 0.01740 0.17049 貝萊德亞美利加收益基金 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.93000 12.92970 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 26.82000 26.92000 -0.10000 -0.37147 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20180 11.20490 -0.00310 -0.02767 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97970 10.01330 -0.03360 -0.33555 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 保德信大中華基金-新台幣 30.21000 30.03000 0.18000 0.59940 保德信中小型股基金 51.51000 51.95000 -0.44000 -0.84697 保德信中國中小基金-人民幣 9.81000 9.73000 0.08000 0.82220 保德信中國中小基金-美元 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 保德信中國中小基金-新臺幣 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.43930 9.42760 0.01170 0.12410 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.48040 9.46560 0.01480 0.15636 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.55750 9.54320 0.01430 0.14984 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.26550 10.25020 0.01530 0.14927 保德信中國品牌基金-人民幣 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 保德信中國品牌基金-美元 9.32000 9.28000 0.04000 0.43103 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 保德信台商全方位基金 38.73000 39.16000 -0.43000 -1.09806 保德信全球中小基金 30.32000 30.26000 0.06000 0.19828 保德信全球消費商機基金 18.44000 18.37000 0.07000 0.38106 保德信全球基礎建設基金 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 8.30000 8.27000 0.03000 0.36276 保德信全球醫療生化基金-美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.20000 33.16000 0.04000 0.12063 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.83240 9.82030 0.01210 0.12321 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.57980 10.56680 0.01300 0.12303 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.24740 9.23180 0.01560 0.16898 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.93660 9.91980 0.01680 0.16936 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.25700 8.24710 0.00990 0.12004 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79870 10.78570 0.01300 0.12053 保德信亞太基金 21.84000 21.73000 0.11000 0.50621 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.46030 8.45000 0.01030 0.12189 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11750 11.10400 0.01350 0.12158 保德信店頭市場基金 36.76000 36.99000 -0.23000 -0.62179 保德信拉丁美洲基金 6.67000 6.67000 0.00000 0.00000 保德信金平衡基金 30.15000 30.25000 -0.10000 -0.33058 保德信金滿意基金 44.74000 44.79000 -0.05000 -0.11163 保德信科技島基金 27.90000 27.90000 0.00000 0.00000 保德信高成長基金 97.97000 98.55000 -0.58000 -0.58853 保德信第一基金 28.33000 28.54000 -0.21000 -0.73581 保德信貨幣市場基金 15.76040 15.75980 0.00060 0.00381 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.60050 10.58830 0.01220 0.11522 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.67790 10.66070 0.01720 0.16134 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.86330 10.85100 0.01230 0.11335 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.24580 10.22960 0.01620 0.15836 保德信新世紀基金 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.08080 8.06230 0.01850 0.22946 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.80200 10.77720 0.02480 0.23012 保德信新興趨勢組合基金 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 保德信瑞騰基金 15.53930 15.53910 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.76580 9.74840 0.01740 0.17849 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99350 9.97570 0.01780 0.17843 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.69850 9.68160 0.01690 0.17456 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.80750 9.79190 0.01560 0.15932 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90370 9.88460 0.01910 0.19323 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.90260 9.88340 0.01920 0.19427 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78080 9.76520 0.01560 0.15975 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.78340 9.76770 0.01570 0.16073 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.03690 10.02170 0.01520 0.15167 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.07440 10.05660 0.01780 0.17700 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.07400 10.05610 0.01790 0.17800 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.98320 9.96870 0.01450 0.14546 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.98320 9.96870 0.01450 0.14546 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.69950 9.67600 0.02350 0.24287 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.56780 9.54840 0.01940 0.20318 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92550 1.92180 0.00370 0.19253 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.60880 2.60360 0.00520 0.19972 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29320 0.29320 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43140 0.43150 -0.00010 -0.02317 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.36670 8.36750 -0.00080 -0.00956 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.54920 11.54980 -0.00060 -0.00519 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.48420 9.47300 0.01120 0.11823 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.55090 11.53820 0.01270 0.11007 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.70040 8.70890 -0.00850 -0.09760 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.62790 10.63830 -0.01040 -0.09776 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16320 10.14290 0.02030 0.20014 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.07290 10.05320 0.01970 0.19596 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.09130 10.07610 0.01520 0.15085 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.65210 10.63610 0.01600 0.15043 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.99410 9.97960 0.01450 0.14530 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81310 9.80020 0.01290 0.13163 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11760 10.10430 0.01330 0.13163 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.78400 9.77010 0.01390 0.14227 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98030 9.96840 0.01190 0.11938 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.51660 10.46210 0.05450 0.52093 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.26950 6.25690 0.01260 0.20138 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.69840 10.67710 0.02130 0.19949 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64550 11.64520 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 21.03000 21.03000 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-I類型 4787.780004787.59000 0.19000 0.00397 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.32370 10.30710 0.01660 0.16105 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.36570 11.35060 0.01510 0.13303 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.61810 10.60470 0.01340 0.12636 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.20940 9.19450 0.01490 0.16205 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.66870 9.65580 0.01290 0.13360 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.47540 9.46340 0.01200 0.12680 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.55340 10.53630 0.01710 0.16230 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.13840 11.12350 0.01490 0.13395 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.08260 11.06860 0.01400 0.12648 柏瑞五國金勢力建設基金 6.46000 6.43000 0.03000 0.46656 柏瑞巨人基金 13.17000 13.22000 -0.05000 -0.37821 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64900 13.64860 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 16.30000 16.26000 0.04000 0.24600 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.46350 13.44480 0.01870 0.13909 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85520 11.84120 0.01400 0.11823 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.46360 12.44900 0.01460 0.11728 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.96260 8.95020 0.01240 0.13854 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.82030 6.81080 0.00950 0.13948 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.84290 8.83240 0.01050 0.11888 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.47490 8.47040 0.00450 0.05313 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.82970 10.81700 0.01270 0.11741 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.37570 8.36580 0.00990 0.11834 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.03100 12.01680 0.01420 0.11817 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.66360 11.64740 0.01620 0.13909 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.69610 11.68990 0.00620 0.05304 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.34580 11.33250 0.01330 0.11736 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.03810 9.02550 0.01260 0.13960 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.88020 9.86850 0.01170 0.11856 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.68710 9.68190 0.00520 0.05371 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.63230 9.62100 0.01130 0.11745 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.47360 9.46250 0.01110 0.11731 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.23060 10.24050 -0.00990 -0.09667 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.10220 10.11220 -0.01000 -0.09889 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.99230 10.00390 -0.01160 -0.11595 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.07260 10.08470 -0.01210 -0.11998 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.03530 10.04510 -0.00980 -0.09756 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.85660 9.86640 -0.00980 -0.09933 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.79920 9.81060 -0.01140 -0.11620 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.88010 9.89190 -0.01180 -0.11929 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.21090 10.22080 -0.00990 -0.09686 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.10210 10.11220 -0.01010 -0.09988 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.99230 10.00390 -0.01160 -0.11595 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.07280 10.08480 -0.01200 -0.11899 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.03540 10.04510 -0.00970 -0.09656 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.85670 9.86650 -0.00980 -0.09933 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.79930 9.81070 -0.01140 -0.11620 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.88010 9.89190 -0.01180 -0.11929 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.42080 10.40320 0.01760 0.16918 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.58070 11.56220 0.01850 0.16000 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.01420 10.99740 0.01680 0.15276 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.89630 8.88120 0.01510 0.17002 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.59170 9.57630 0.01540 0.16081 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.45740 9.44300 0.01440 0.15249 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.14040 10.12320 0.01720 0.16991 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.78290 10.76570 0.01720 0.15977 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.64090 10.62460 0.01630 0.15342 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.89650 8.88140 0.01510 0.17002 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.59200 9.57670 0.01530 0.15976 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.45780 9.44330 0.01450 0.15355 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.16000 13.14000 0.02000 0.15221 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.10000 14.08000 0.02000 0.14205 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.91000 11.89000 0.02000 0.16821 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.45000 13.31000 0.14000 1.05184 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.55000 13.41000 0.14000 1.04400 柏瑞拉丁美洲基金 9.18000 9.08000 0.10000 1.10132 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.41840 11.39750 0.02090 0.18337 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.50310 7.48930 0.01380 0.18426 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.37330 11.36190 0.01140 0.10034 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.03520 11.02380 0.01140 0.10341 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.17390 10.16530 0.00860 0.08460 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.37280 8.36440 0.00840 0.10043 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.43200 9.42220 0.00980 0.10401 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.45490 9.44700 0.00790 0.08362 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.61530 10.60430 0.01100 0.10373 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.98790 9.97780 0.01010 0.10122 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.15750 10.14890 0.00860 0.08474 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.77170 9.76150 0.01020 0.10449 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.04690 9.03770 0.00920 0.10180 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.92680 8.92230 0.00450 0.05044 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.47890 9.47090 0.00800 0.08447 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.92890 11.90310 0.02580 0.21675 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.39680 11.37330 0.02350 0.20662 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.83600 10.81510 0.02090 0.19325 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.14980 7.13430 0.01550 0.21726 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.96220 8.94370 0.01850 0.20685 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.57420 9.55570 0.01850 0.19360 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.25430 10.23210 0.02220 0.21696 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.85330 10.83230 0.02100 0.19386 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.69870 9.67870 0.02000 0.20664 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.11700 9.09730 0.01970 0.21655 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.77810 9.75920 0.01890 0.19366 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.05390 11.04830 0.00560 0.05069 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.62140 11.61560 0.00580 0.04993 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.67100 10.66730 0.00370 0.03469 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.07820 9.07360 0.00460 0.05070 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61840 9.61360 0.00480 0.04993 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.60780 9.60450 0.00330 0.03436 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.95380 10.94830 0.00550 0.05024 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.86250 9.85760 0.00490 0.04971 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.16790 10.16440 0.00350 0.03443 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.42440 9.41960 0.00480 0.05096 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.23010 9.22540 0.00470 0.05095 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.83610 9.83110 0.00500 0.05086 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.37190 9.36870 0.00320 0.03416 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.36000 18.33000 0.03000 0.16367 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.13000 17.11000 0.02000 0.11689 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.91430 12.90020 0.01410 0.10930 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.76370 10.76650 -0.00280 -0.02601 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.63700 11.63290 0.00410 0.03524 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.22600 12.23280 -0.00680 -0.05559 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.19500 11.19790 -0.00290 -0.02590 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.82850 9.83120 -0.00270 -0.02746 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.33750 10.33390 0.00360 0.03484 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.25110 10.25680 -0.00570 -0.05557 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.24460 10.24730 -0.00270 -0.02635 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.13470 10.13110 0.00360 0.03553 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.72260 11.72910 -0.00650 -0.05542 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.18580 10.18850 -0.00270 -0.02650 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.55000 14.43000 0.12000 0.83160 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.16000 26.59000 -0.43000 -1.61715 國泰大中華基金 21.62000 21.64000 -0.02000 -0.09242 國泰小龍基金 16.19000 16.28000 -0.09000 -0.55283 國泰中小成長基金 47.49000 47.72000 -0.23000 -0.48198 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.32020 4.27770 0.04250 0.99352 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.68000 19.52000 0.16000 0.81967 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.74360 0.73800 0.00560 0.75881 國泰中國內需增長基金美元級別 0.70350 0.69820 0.00530 0.75909 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08430 2.07700 0.00730 0.35147 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.33190 9.31880 0.01310 0.14058 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.96450 7.95340 0.01110 0.13956 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30630 0.30600 0.00030 0.09804 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.46230 11.46120 0.00110 0.00960 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.70490 1.70890 -0.00400 -0.23407 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.02590 10.04370 -0.01780 -0.17723 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33310 0.33380 -0.00070 -0.20971 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.62460 4.58470 0.03990 0.87029 國泰中國新興戰略基金台幣級別 21.05000 20.91000 0.14000 0.66954 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.68330 0.67910 0.00420 0.61847 國泰中港台基金人民幣級別 3.40280 3.36750 0.03530 1.04826 國泰中港台基金台幣級別 15.50000 15.37000 0.13000 0.84580 國泰中港台基金美元級別 0.50900 0.50500 0.00400 0.79208 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.69000 27.17000 0.52000 1.91388 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.53000 12.77000 -0.24000 -1.87940 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.47000 35.23000 1.24000 3.51973 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.21990 10.20820 0.01170 0.11461 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.22010 10.20840 0.01170 0.11461 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.22020 10.20850 0.01170 0.11461 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33420 0.33390 0.00030 0.08985 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33420 0.33390 0.00030 0.08985 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33420 0.33390 0.00030 0.08985 國泰台灣貨幣市場基金 12.40700 12.40660 0.00040 0.00322 國泰平衡基金 30.06000 30.32000 -0.26000 -0.85752 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.36730 2.35770 0.00960 0.40718 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35310 0.35260 0.00050 0.14180 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47800 0.47830 -0.00030 -0.06272 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.60000 13.54000 0.06000 0.44313 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47310 0.47130 0.00180 0.38192 國泰全球資源基金台幣級別 5.85000 5.84000 0.01000 0.17123 國泰全球資源基金美元級別 0.18850 0.18830 0.00020 0.10621 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41260 0.41160 0.00100 0.24295 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37380 0.37290 0.00090 0.24135 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43680 0.43580 0.00100 0.22946 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50250 0.50240 0.00010 0.01990 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.94000 20.96000 -0.02000 -0.09542 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.36000 21.45000 -0.09000 -0.41958 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.47550 2.44690 0.02860 1.16883 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.34680 11.23900 0.10780 0.95916 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.24650 10.14910 0.09740 0.95969 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37020 0.36680 0.00340 0.92694 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33440 0.33130 0.00310 0.93571 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49790 0.49440 0.00350 0.70793 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.99000 11.91000 0.08000 0.67170 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40520 0.40280 0.00240 0.59583 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.98000 18.90000 0.08000 0.42328 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62110 0.61870 0.00240 0.38791 國泰科技生化基金 39.28000 39.72000 -0.44000 -1.10775 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.69000 26.59000 0.10000 0.37608 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.66000 13.72000 -0.06000 -0.43732 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.20900 40.07660 0.13240 0.33037 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.16260 19.21970 -0.05710 -0.29709 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.21640 20.09910 0.11730 0.58361 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.62200 40.46240 0.15960 0.39444 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.38160 41.22440 0.15720 0.38133 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.34930 43.34110 0.00820 0.01892 國泰紐幣2021保本基金 12.08620 12.08940 -0.00320 -0.02647 國泰紐幣八年期保本基金 12.37190 12.37580 -0.00390 -0.03151 國泰紐幣保本基金 12.37040 12.37310 -0.00270 -0.02182 國泰高科技基金 14.51000 14.68000 -0.17000 -1.15804 國泰國泰基金台幣I級別 25.01000 25.15000 -0.14000 -0.55666 國泰國泰基金台幣級別 25.01000 25.15000 -0.14000 -0.55666 國泰富時中國A50基金 18.48000 18.70000 -0.22000 -1.17647 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33770 0.33730 0.00040 0.11859 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46390 0.46430 -0.00040 -0.08615 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37140 0.37110 0.00030 0.08084 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51030 0.51110 -0.00080 -0.15653 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35030 0.34980 0.00050 0.14294 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48120 0.48160 -0.00040 -0.08306 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.59070 10.57580 0.01490 0.14089 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.64520 7.63440 0.01080 0.14146 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35780 0.35730 0.00050 0.13994 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25630 0.25590 0.00040 0.15631 國泰新興市場基金台幣級別 12.18000 12.12000 0.06000 0.49505 國泰新興市場基金美元級別 0.39870 0.39680 0.00190 0.47883 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.19550 2.18610 0.00940 0.42999 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45450 1.44830 0.00620 0.42809 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33750 0.33690 0.00060 0.17809 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36300 0.36230 0.00070 0.19321 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22590 0.22540 0.00050 0.22183 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.36020 10.34080 0.01940 0.18761 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.73540 6.72280 0.01260 0.18742 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.02000 13.99000 0.03000 0.21444 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.52000 35.70000 -0.18000 -0.50420 國泰價值卓越基金 17.36000 17.65000 -0.29000 -1.64306 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.30000 11.22000 0.08000 0.71301 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38880 0.38610 0.00270 0.69930 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.34300 39.28700 0.05600 0.14254 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.31000 20.30000 0.01000 0.04926 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.47000 19.38000 0.09000 0.46440 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.33000 19.46000 -0.13000 -0.66804 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.05260 12.04280 0.00980 0.08138 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39530 0.39500 0.00030 0.07595 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.53790 9.56120 -0.02330 -0.24369 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.32330 8.36590 -0.04260 -0.50921 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.56290 10.58930 -0.02640 -0.24931 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.31880 9.36650 -0.04770 -0.50926 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15360 11.15270 0.00090 0.00807 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94130 9.96560 -0.02430 -0.24384 第一金大中華基金 29.99000 30.34000 -0.35000 -1.15359 第一金小型精選基金 43.29000 43.79000 -0.50000 -1.14181 第一金中國世紀基金-人民幣 14.27000 14.12000 0.15000 1.06232 第一金中國世紀基金-美元 9.13700 9.07020 0.06680 0.73648 第一金中國世紀基金-美元-N 9.13810 9.07110 0.06700 0.73861 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.65000 10.56000 0.09000 0.85227 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.64000 10.56000 0.08000 0.75758 第一金中概平衡基金 27.56000 27.86000 -0.30000 -1.07681 第一金台灣貨幣市場基金 15.24380 15.24320 0.00060 0.00394 第一金全家福貨幣市場基金 177.77100 177.76500 0.00600 0.00338 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.05270 10.04200 0.01070 0.10655 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.05270 10.04200 0.01070 0.10655 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.49040 14.50280 -0.01240 -0.08550 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.49100 14.50330 -0.01230 -0.08481 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.79000 13.79000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.79000 13.80000 -0.01000 -0.07246 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.84670 9.83600 0.01070 0.10878 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.84990 9.83920 0.01070 0.10875 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.48030 9.46790 0.01240 0.13097 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.50460 9.49220 0.01240 0.13063 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.28820 10.27690 0.01130 0.10996 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.91380 9.90080 0.01300 0.13130 第一金全球大趨勢基金 23.74000 23.64000 0.10000 0.42301 第一金全球不動產證券化基金A 8.25430 8.23410 0.02020 0.24532 第一金全球不動產證券化基金B 5.86990 5.85550 0.01440 0.24592 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.52510 9.54330 -0.01820 -0.19071 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.52630 9.54450 -0.01820 -0.19069 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.84680 9.86550 -0.01870 -0.18955 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.84810 9.86690 -0.01880 -0.19054 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.68520 8.67960 0.00560 0.06452 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.23030 10.22370 0.00660 0.06456 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.69770 9.68140 0.01630 0.16836 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.69680 9.68290 0.01390 0.14355 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.98360 7.97490 0.00870 0.10909 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.85030 8.83950 0.01080 0.12218 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.85060 8.83970 0.01090 0.12331 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.11460 11.09880 0.01580 0.14236 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.11550 11.09970 0.01580 0.14235 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.96740 9.95650 0.01090 0.10948 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.73020 14.71210 0.01810 0.12303 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.10410 14.07270 0.03140 0.22313 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.12150 14.09010 0.03140 0.22285 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.19000 13.15000 0.04000 0.30418 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.21000 13.18000 0.03000 0.22762 第一金亞洲科技基金 19.96000 19.71000 0.25000 1.26839 第一金亞洲新興市場基金 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 10.96000 11.06000 -0.10000 -0.90416 第一金創新趨勢基金 28.18000 28.48000 -0.30000 -1.05337 第一金電子基金 37.88000 38.20000 -0.32000 -0.83770 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.37000 20.41000 -0.04000 -0.19598 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.41000 19.37000 0.04000 0.20650 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.02000 9.81000 0.21000 2.14067 統一大中華中小基金(美元) 9.41000 9.25000 0.16000 1.72973 統一大中華中小基金(新台幣) 13.78000 13.54000 0.24000 1.77253 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 統一大東協高股息基金(美元) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 37.23000 37.51000 -0.28000 -0.74647 統一大滿貫基金-I類型 37.23000 37.51000 -0.28000 -0.74647 統一大龍印基金 15.84000 15.79000 0.05000 0.31666 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.34000 10.10000 0.24000 2.37624 統一大龍騰中國基金(美元) 9.73000 9.53000 0.20000 2.09864 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.95000 10.72000 0.23000 2.14552 統一中小基金 30.28000 30.49000 -0.21000 -0.68875 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.54920 9.51260 0.03660 0.38475 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.12780 9.12260 0.00520 0.05700 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.80060 8.79410 0.00650 0.07391 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.28790 11.24460 0.04330 0.38507 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.71780 10.71180 0.00600 0.05601 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.33070 10.32310 0.00760 0.07362 統一台灣動力基金 21.14000 21.36000 -0.22000 -1.02996 統一全天候基金-A類型 126.96000 128.88000 -1.92000 -1.48976 統一全天候基金-I類型 126.96000 128.88000 -1.92000 -1.48976 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.00660 8.94950 0.05710 0.63802 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.91890 8.89150 0.02740 0.30816 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.87260 8.84410 0.02850 0.32225 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.28130 9.22250 0.05880 0.63757 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.19090 9.16260 0.02830 0.30886 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.14310 9.11380 0.02930 0.32149 統一全球債券組合基金 11.94510 11.92940 0.01570 0.13161 統一全球新科技基金(人民幣) 16.70000 16.59000 0.11000 0.66305 統一全球新科技基金(美元) 16.15000 16.09000 0.06000 0.37290 統一全球新科技基金(新台幣) 15.34000 15.27000 0.07000 0.45842 統一亞太基金 27.19000 26.91000 0.28000 1.04051 統一亞洲大金磚基金 13.20000 13.09000 0.11000 0.84034 統一奔騰基金 69.19000 69.97000 -0.78000 -1.11476 統一強棒貨幣市場基金 16.65210 16.65150 0.00060 0.00360 統一強漢基金(人民幣) 10.85000 10.65000 0.20000 1.87793 統一強漢基金(美元) 10.04000 9.89000 0.15000 1.51668 統一強漢基金(新台幣) 26.15000 25.76000 0.39000 1.51398 統一統信基金 36.37000 36.85000 -0.48000 -1.30258 統一黑馬基金 69.60000 70.49000 -0.89000 -1.26259 統一新亞洲科技能源基金 19.66000 19.50000 0.16000 0.82051 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.02720 8.01790 0.00930 0.11599 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15380 10.14200 0.01180 0.11635 統一經建基金 53.96000 54.79000 -0.83000 -1.51487 統一龍馬基金 81.15000 82.03000 -0.88000 -1.07278 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 26.46000 26.76000 -0.30000 -1.12108 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.88000 52.20000 -0.32000 -0.61303 野村中國機會基金 14.22000 14.02000 0.20000 1.42653 野村巴西基金 5.28000 5.19000 0.09000 1.73410 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.01000 11.87000 0.14000 1.17944 野村台灣高股息基金 22.87000 22.89000 -0.02000 -0.08737 野村台灣運籌基金 39.42000 39.35000 0.07000 0.17789 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.45630 9.44810 0.00820 0.08679 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.41600 9.41410 0.00190 0.02018 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.46720 9.46680 0.00040 0.00423 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.66150 9.65310 0.00840 0.08702 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.57150 9.56960 0.00190 0.01985 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53530 9.53500 0.00030 0.00315 野村平衡基金 20.63000 20.79000 -0.16000 -0.76960 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.46000 13.46000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 野村全球生技醫療基金 18.01000 17.91000 0.10000 0.55835 野村全球品牌基金 28.86000 28.74000 0.12000 0.41754 野村全球氣候變遷基金 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.43000 19.39000 0.04000 0.20629 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.23000 12.19000 0.04000 0.32814 野村全球短期收益基金-美元計價 10.43660 10.42550 0.01110 0.10647 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.33320 10.32240 0.01080 0.10463 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.55230 9.54480 0.00750 0.07858 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.30170 9.29880 0.00290 0.03119 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.87550 8.87060 0.00490 0.05524 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.15790 11.14920 0.00870 0.07803 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.65570 10.65240 0.00330 0.03098 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.22600 10.22050 0.00550 0.05381 野村成長基金 29.13000 29.12000 0.01000 0.03434 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.01300 8.98110 0.03190 0.35519 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.02230 8.99530 0.02700 0.30016 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.14020 9.10970 0.03050 0.33481 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.41980 9.38640 0.03340 0.35583 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.34350 9.31560 0.02790 0.29950 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.46850 9.43690 0.03160 0.33486 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.76000 8.69000 0.07000 0.80552 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.55000 12.45000 0.10000 0.80321 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.51980 9.50750 0.01230 0.12937 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.53990 9.52460 0.01530 0.16064 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.60740 9.58970 0.01770 0.18457 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.02190 10.00940 0.01250 0.12488 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.95540 9.93950 0.01590 0.15997 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03220 10.01370 0.01850 0.18475 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.54640 8.53040 0.01600 0.18756 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.15140 9.13120 0.02020 0.22122 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.01340 8.99790 0.01550 0.17226 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.94990 12.92570 0.02420 0.18722 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.01060 11.98380 0.02680 0.22364 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.78740 9.77060 0.01680 0.17194 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.17840 10.16370 0.01470 0.14463 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.86660 9.85720 0.00940 0.09536 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.39840 9.38830 0.01010 0.10758 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.15700 11.14500 0.01200 0.10767 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.13620 10.10890 0.02730 0.27006 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.21660 11.18110 0.03550 0.31750 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.72570 10.69830 0.02740 0.25612 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.47380 10.44520 0.02860 0.27381 野村泰國基金 39.68000 39.67000 0.01000 0.02521 野村高科技基金 13.59000 13.74000 -0.15000 -1.09170 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.18730 10.15290 0.03440 0.33882 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.39640 10.35710 0.03930 0.37945 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.60100 10.58570 0.01530 0.14453 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.76480 9.73560 0.02920 0.29993 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.64190 9.60970 0.03220 0.33508 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.56110 9.53590 0.02520 0.26426 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.91700 11.87180 0.04520 0.38073 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.04890 13.04520 0.00370 0.02836 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.87740 10.84490 0.03250 0.29968 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.74690 10.71100 0.03590 0.33517 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.90500 10.87580 0.02920 0.26849 野村貨幣市場基金 16.25920 16.25860 0.00060 0.00369 野村新馬基金 15.58000 15.54000 0.04000 0.25740 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.03280 10.01900 0.01380 0.13774 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.94240 7.93210 0.01030 0.12985 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.72910 11.71380 0.01530 0.13062 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.81000 7.76000 0.05000 0.64433 野村精選貨幣市場基金 12.07540 12.07510 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.44000 12.43000 0.01000 0.08045 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 野村歐洲高股息基金季配型 8.01000 7.99000 0.02000 0.25031 野村歐洲高股息基金累積型 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652 野村積極成長基金 12.30000 12.29000 0.01000 0.08137 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.54000 36.73000 -0.19000 -0.51729 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.18190 10.16780 0.01410 0.13867 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.57150 8.55690 0.01460 0.17062 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.97890 7.97040 0.00850 0.10664 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.82190 7.81130 0.01060 0.13570 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.57220 11.55260 0.01960 0.16966 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.53190 10.52070 0.01120 0.10646 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.35650 10.34240 0.01410 0.13633 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 野村環球基金-人民幣計價 16.16000 16.12000 0.04000 0.24814 野村環球基金-美元計價 12.69000 12.67000 0.02000 0.15785 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.60000 17.57000 0.03000 0.17075 野村鴻利基金 23.79000 23.91000 -0.12000 -0.50188 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85510 16.85470 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 21.37000 21.33000 0.04000 0.18753 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.35000 9.27000 0.08000 0.86300 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.71000 13.66000 0.05000 0.36603 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.99000 14.97000 0.02000 0.13360 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.10150 10.08930 0.01220 0.12092 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.25430 13.23820 0.01610 0.12162 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.65680 9.64420 0.01260 0.13065 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.63680 9.62540 0.01140 0.11844 凱基台商天下基金 13.29000 13.18000 0.11000 0.83460 凱基台灣精五門基金 21.05000 21.21000 -0.16000 -0.75436 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.78150 10.75840 0.02310 0.21472 凱基亞太高股息基金 12.78000 12.70000 0.08000 0.62992 凱基亞洲四金磚基金 17.64000 17.53000 0.11000 0.62750 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.88000 13.75000 0.13000 0.94545 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.87480 12.80580 0.06900 0.53882 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.58000 12.51000 0.07000 0.55955 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53820 11.53780 0.00040 0.00347 凱基開創基金 27.44000 27.54000 -0.10000 -0.36311 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.84000 22.87000 -0.03000 -0.13118 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.31970 22.35730 -0.03760 -0.16818 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.79000 17.68000 0.11000 0.62217 凱基新興市場中小基金-美元計價B 17.13500 17.04250 0.09250 0.54276 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.76000 7.74000 0.02000 0.25840 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.85000 11.77000 0.08000 0.67969 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.85850 11.82150 0.03700 0.31299 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.25000 11.21000 0.04000 0.35682 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.64550 11.61820 0.02730 0.23498 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.84000 11.80000 0.04000 0.33898 凱基護城河基金-台幣計價A 13.25000 13.20000 0.05000 0.37879 凱基護城河基金-美元計價B 13.09070 13.05050 0.04020 0.30803 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.70000 13.71000 -0.01000 -0.07294 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.61000 35.40000 0.21000 0.59322 富邦NASDAQ-100基金 30.94000 30.86000 0.08000 0.25924 富邦上証180基金 28.31000 28.59000 -0.28000 -0.97936 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21780 0.21660 0.00120 0.55402 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.66000 6.62000 0.04000 0.60423 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.78000 7.73000 0.05000 0.64683 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.02000 36.66000 -0.64000 -1.74577 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.63400 11.57500 0.05900 0.50972 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.81410 10.76850 0.04560 0.42346 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.47210 10.44020 0.03190 0.30555 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.19520 10.14340 0.05180 0.51068 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.40100 9.36130 0.03970 0.42409 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.11130 9.08350 0.02780 0.30605 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.56740 20.60090 -0.03350 -0.16261 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.30110 11.30010 0.00100 0.00885 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.49350 10.51570 -0.02220 -0.21111 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.53650 12.50930 0.02720 0.21744 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.85040 1.84750 0.00290 0.15697 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.18920 9.16930 0.01990 0.21703 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40300 1.40080 0.00220 0.15705 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.64210 11.63530 0.00680 0.05844 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71110 1.71200 -0.00090 -0.05257 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07840 10.07250 0.00590 0.05858 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50010 1.50100 -0.00090 -0.05996 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.68000 14.84000 -0.16000 -1.07817 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.23000 22.72000 0.51000 2.24472 富邦日本東証基金 22.18000 21.90000 0.28000 1.27854 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.97000 43.15000 -0.18000 -0.41715 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.37000 49.70000 -0.33000 -0.66398 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.01000 51.27000 -0.26000 -0.50712 富邦台灣心基金 24.51000 24.71000 -0.20000 -0.80939 富邦台灣釆吉50基金 48.14000 48.44000 -0.30000 -0.61932 富邦台灣科技指數基金 51.55000 51.73000 -0.18000 -0.34796 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.43360 41.19610 0.23750 0.57651 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.08250 40.94950 0.13300 0.32479 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29560 0.29530 0.00030 0.10159 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.46170 2.45330 0.00840 0.34240 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33950 0.33940 0.00010 0.02946 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.56630 10.56570 0.00060 0.00568 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.13910 2.13180 0.00730 0.34243 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32570 0.32560 0.00010 0.03071 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.12010 9.11960 0.00050 0.00548 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.93000 23.85000 0.08000 0.33543 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.37000 14.37000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.88000 30.81000 0.07000 0.22720 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63340 15.63290 0.00050 0.00320 富邦長紅基金 70.28000 70.86000 -0.58000 -0.81852 富邦科技基金 28.05000 28.34000 -0.29000 -1.02329 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.34550 40.22850 0.11700 0.29084 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.66650 40.44070 0.22580 0.55835 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.36360 39.19450 0.16910 0.43144 富邦恒生國企ETF基金 20.03000 20.16000 -0.13000 -0.64484 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.23000 14.17000 0.06000 0.42343 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.44000 27.81000 -0.37000 -1.33046 富邦高成長基金 26.89000 27.03000 -0.14000 -0.51794 富邦基金 14.46000 14.53000 -0.07000 -0.48176 富邦深証100基金 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801 富邦富時歐洲ETF基金 20.72000 20.71000 0.01000 0.04829 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40750 0.40700 0.00050 0.12285 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.22410 12.21260 0.01150 0.09417 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.48830 9.47940 0.00890 0.09389 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30350 0.30310 0.00040 0.13197 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.83930 8.83100 0.00830 0.09399 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.52710 9.51390 0.01320 0.13874 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.96810 9.94970 0.01840 0.18493 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.45500 9.44190 0.01310 0.13874 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.87940 9.86120 0.01820 0.18456 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.10000 20.10000 0.00000 0.00000 富邦精準基金 51.25000 51.72000 -0.47000 -0.90874 富邦精銳中小基金 13.12000 13.21000 -0.09000 -0.68130 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.51000 20.80000 -0.29000 -1.39423 富邦臺灣公司治理100基金 21.38000 21.48000 -0.10000 -0.46555 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.60000 7.58000 0.02000 0.26385 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.37000 15.47000 -0.10000 -0.64641 富邦標普美國特別股ETF基金 20.47000 20.46000 0.01000 0.04888 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.25180 10.19660 0.05520 0.54136 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.41190 10.39190 0.02000 0.19246 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.45830 10.43320 0.02510 0.24058 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.99200 9.93820 0.05380 0.54135 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.10160 10.08220 0.01940 0.19242 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.12830 10.10390 0.02440 0.24149 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.63000 30.71000 -0.08000 -0.26050 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.49830 8.49620 0.00210 0.02472 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.96360 8.92990 0.03370 0.37738 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.72100 8.69340 0.02760 0.31748 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.39730 9.39460 0.00270 0.02874 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.35240 9.31730 0.03510 0.37672 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.09970 9.07080 0.02890 0.31860 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.16380 9.13070 0.03310 0.36251 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.46530 8.46720 -0.00190 -0.02244 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.42980 9.39930 0.03050 0.32449 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.94360 8.92020 0.02340 0.26233 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.46910 10.47130 -0.00220 -0.02101 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.17300 10.14020 0.03280 0.32347 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.71580 9.69000 0.02580 0.26625 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.05800 9.03380 0.02420 0.26788 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.54110 9.51310 0.02800 0.29433 富達卓越領航全球組合基金 15.29000 15.23000 0.06000 0.39396 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.68880 8.68900 -0.00020 -0.00230 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.33380 9.30130 0.03250 0.34941 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.04600 9.01970 0.02630 0.29158 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.83730 9.83700 0.00030 0.00305 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.74420 9.71030 0.03390 0.34911 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.48000 9.45260 0.02740 0.28987 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.12860 9.10180 0.02680 0.29445 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.54030 9.51230 0.02800 0.29436 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.39000 10.27000 0.12000 1.16845 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.41000 11.31000 0.10000 0.88417 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.66000 8.49000 0.17000 2.00236 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.15000 9.99000 0.16000 1.60160 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.84000 9.67000 0.17000 1.75801 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.36260 9.33450 0.02810 0.30103 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 8.91110 8.89360 0.01750 0.19677 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.51690 8.49880 0.01810 0.21297 富蘭克林華美中華基金 14.18000 13.97000 0.21000 1.50322 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.69000 21.71000 -0.02000 -0.09212 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.03000 21.12000 -0.09000 -0.42614 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.94580 7.92800 0.01780 0.22452 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.09780 9.07860 0.01920 0.21149 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.74900 9.72850 0.02050 0.21072 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.28370 9.26280 0.02090 0.22563 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.01790 11.00590 0.01200 0.10903 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.74650 8.73700 0.00950 0.10873 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.19710 9.18710 0.01000 0.10885 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.08140 13.07270 0.00870 0.06655 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.25330 10.24650 0.00680 0.06636 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.06550 10.05700 0.00850 0.08452 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.66930 7.66280 0.00650 0.08483 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.14650 9.13880 0.00770 0.08426 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.62390 10.61310 0.01080 0.10176 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.55940 7.55170 0.00770 0.10196 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.03420 9.02510 0.00910 0.10083 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.35500 10.34820 0.00680 0.06571 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.71190 7.70690 0.00500 0.06488 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.18330 8.17060 0.01270 0.15544 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.20950 9.19640 0.01310 0.14245 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94010 9.92600 0.01410 0.14205 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.55350 12.53400 0.01950 0.15558 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.34760 13.27400 0.07360 0.55447 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 富蘭克林華美第一富基金 44.14000 44.25000 -0.11000 -0.24859 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29840 10.29800 0.00040 0.00388 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.04000 13.98000 0.06000 0.42918 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.38000 13.36000 0.02000 0.14970 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.37000 15.35000 0.02000 0.13029 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.07620 8.07280 0.00340 0.04212 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.07930 11.03350 0.04580 0.41510 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.62130 9.60060 0.02070 0.21561 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.96690 10.94330 0.02360 0.21566 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.94910 6.93610 0.01300 0.18743 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.15240 9.13600 0.01640 0.17951 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.18740 10.16910 0.01830 0.17996 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.57910 10.55930 0.01980 0.18751 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.20000 20.14000 0.06000 0.29791 復華人民幣貨幣市場基金 11.59500 11.59240 0.00260 0.02243 復華人生目標基金 41.58990 41.89570 -0.30580 -0.72991 復華大中華中小策略基金 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818 復華中小精選基金 85.62000 86.57000 -0.95000 -1.09738 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.90000 9.79000 0.11000 1.12360 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.96000 8.87000 0.09000 1.01466 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.42000 12.33000 0.09000 0.72993 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.43000 11.35000 0.08000 0.70485 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103 復華六年到期新興市場債券基金 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 復華台灣智能基金 12.64000 12.72000 -0.08000 -0.62893 復華全方位基金 35.10000 35.48000 -0.38000 -1.07103 復華全球大趨勢基金-美元 14.40000 14.38000 0.02000 0.13908 復華全球大趨勢基金-新臺幣 22.38000 22.34000 0.04000 0.17905 復華全球平衡基金-美元 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 復華全球平衡基金-新臺幣 20.54000 20.46000 0.08000 0.39101 復華全球物聯網科技基金-美元 18.26000 18.22000 0.04000 0.21954 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 17.38000 17.34000 0.04000 0.23068 復華全球原物料基金 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 復華全球消費基金-新臺幣 14.10000 14.05000 0.05000 0.35587 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45810 11.44720 0.01090 0.09522 復華全球債券基金 13.53840 13.51240 0.02600 0.19242 復華全球債券組合基金 14.67000 14.65000 0.02000 0.13652 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.78000 14.81000 -0.03000 -0.20257 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 復華全球戰略配置強基金-美元 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125 復華有利貨幣市場基金 13.43060 13.43010 0.00050 0.00372 復華亞太平衡基金 13.49000 13.40000 0.09000 0.67164 復華亞太成長基金 17.05000 16.95000 0.10000 0.58997 復華亞太神龍科技基金-美元 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 11.20000 11.13000 0.07000 0.62893 復華東協世紀基金 12.34000 12.30000 0.04000 0.32520 復華南非幣長期收益基金A 13.09000 13.12000 -0.03000 -0.22866 復華南非幣長期收益基金B 8.17000 8.19000 -0.02000 -0.24420 復華南非幣短期收益基金A 13.47000 13.48000 -0.01000 -0.07418 復華南非幣短期收益基金B 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 復華美國新星基金-美元 13.45000 13.40000 0.05000 0.37313 復華美國新星基金-新臺幣 13.46000 13.41000 0.05000 0.37286 復華恒生基金 21.21000 21.25000 -0.04000 -0.18824 復華恒生單日反向一倍基金 8.60000 8.59000 0.01000 0.11641 復華恒生單日正向二倍基金 32.77000 32.91000 -0.14000 -0.42540 復華神盾基金 29.07310 29.39860 -0.32550 -1.10720 復華高成長基金 76.28000 76.93000 -0.65000 -0.84492 復華高益策略組合基金 13.02000 13.00000 0.02000 0.15385 復華貨幣市場基金 14.39110 14.39070 0.00040 0.00278 復華富時不動產證券化基金 19.44000 19.43000 0.01000 0.05147 復華富時台灣高股息低波動基金 51.46000 51.66000 -0.20000 -0.38715 復華復華基金 23.99000 24.19000 -0.20000 -0.82679 復華華人世紀基金 19.61000 19.46000 0.15000 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11.55000 11.45000 0.10000 0.87336 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.75840 9.74450 0.01390 0.14264 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.60630 9.59180 0.01450 0.15117 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.91250 9.89830 0.01420 0.14346 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.72800 9.71320 0.01480 0.15237 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.71190 9.68810 0.02380 0.24566 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.12750 10.09800 0.02950 0.29214 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.67890 9.66030 0.01860 0.19254 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.09260 10.06860 0.02400 0.23836 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.67790 9.65920 0.01870 0.19360 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.09600 10.07200 0.02400 0.23828 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24430 9.23280 0.01150 0.12456 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.54530 8.56640 -0.02110 -0.24631 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.43930 8.45620 -0.01690 -0.19985 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.45020 11.43610 0.01410 0.12329 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.60100 10.62720 -0.02620 -0.24654 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.59230 10.61360 -0.02130 -0.20069 景順主流基金 19.53000 19.49000 0.04000 0.20523 景順台灣科技基金 34.16000 34.11000 0.05000 0.14658 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 景順全球科技基金 22.61000 22.58000 0.03000 0.13286 景順全球康健基金 18.72000 18.65000 0.07000 0.37534 景順貨幣市場基金 15.93110 15.93060 0.00050 0.00314 景順潛力基金 35.87000 35.80000 0.07000 0.19553 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.40000 15.42000 -0.02000 -0.12970 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.27000 14.28000 -0.01000 -0.07003 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59930 8.59370 0.00560 0.06516 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.02580 8.02450 0.00130 0.01620 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.97740 10.97030 0.00710 0.06472 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.22110 10.21940 0.00170 0.01664 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.84000 7.84000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(美元) 7.74000 7.75000 -0.01000 -0.12903 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.41430 9.40730 0.00700 0.07441 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.51680 9.50540 0.01140 0.11993 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70030 9.69320 0.00710 0.07325 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.80870 9.79690 0.01180 0.12045 華南永昌永昌基金 20.05000 19.89000 0.16000 0.80442 華南永昌全球亨利組合基金 14.25480 14.23630 0.01850 0.12995 華南永昌全球神農水資源基金 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 華南永昌全球精品基金 16.21000 16.03000 0.18000 1.12289 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.80000 11.72000 0.08000 0.68259 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.66000 11.57000 0.09000 0.77787 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.05000 13.95000 0.10000 0.71685 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.80000 13.70000 0.10000 0.72993 華南永昌物聯網精選基金 12.53000 12.44000 0.09000 0.72347 華南永昌策略報酬基金 10.29000 10.18000 0.11000 1.08055 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19600 16.19540 0.00060 0.00370 華南永昌龍盈平衡基金 24.78950 24.68140 0.10810 0.43798 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93190 11.93150 0.00040 0.00335 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 9.99700 10.00010 -0.00310 -0.03100 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.05670 10.07950 -0.02280 -0.22620 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.65940 9.66240 -0.00300 -0.03105 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.68530 9.70730 -0.02200 -0.22663 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.81200 9.81670 -0.00470 -0.04788 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.81100 9.83500 -0.02400 -0.24403 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.57320 9.57790 -0.00470 -0.04907 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.56590 9.58930 -0.02340 -0.24402 華頓中小型基金 28.40000 28.42000 -0.02000 -0.07037 華頓中國多重機會平衡基金 12.38140 12.32450 0.05690 0.46168 華頓台灣基金 34.34000 35.00000 -0.66000 -1.88571 華頓平安貨幣市場基金 11.51420 11.51390 0.00030 0.00261 華頓全球時尚精品基金 18.23000 18.06000 0.17000 0.94131 華頓全球高收益債券基金A 13.35430 13.34050 0.01380 0.10344 華頓全球高收益債券基金B 8.32430 8.31570 0.00860 0.10342 華頓全球黑鑽油源基金 5.91000 5.86000 0.05000 0.85324 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.78280 2.75980 0.02300 0.83339 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.66980 12.61220 0.05760 0.45670 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41460 0.41290 0.00170 0.41172 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.60350 11.56380 0.03970 0.34331 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.56040 10.51740 0.04300 0.40885 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.50270 10.50620 -0.00350 -0.03331 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.50450 9.50760 -0.00310 -0.03261 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.81800 10.82650 -0.00850 -0.07851 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.83830 9.84680 -0.00850 -0.08632 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.93000 11.80000 0.13000 1.10169 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.46000 10.38000 0.08000 0.77071 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.33000 11.24000 0.09000 0.80071 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.45150 2.44570 0.00580 0.23715 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00640 1.99720 0.00920 0.46064 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.69610 11.71810 -0.02200 -0.18774 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.53480 9.55280 -0.01800 -0.18843 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36460 0.36530 -0.00070 -0.19162 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30430 0.30490 -0.00060 -0.19679 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.43000 3.40000 0.03000 0.88235 匯豐中國動力基金(台幣) 15.61000 15.54000 0.07000 0.45045 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.96000 25.12000 -0.16000 -0.63694 匯豐全球趨勢組合基金 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155 匯豐全球關鍵資源基金 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885 匯豐安富基金 25.83000 25.92000 -0.09000 -0.34722 匯豐成功基金 40.60000 40.87000 -0.27000 -0.66063 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.51020 2.49830 0.01190 0.47632 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28990 2.27780 0.01210 0.53121 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.41270 11.40540 0.00730 0.06400 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.81410 7.80660 0.00750 0.09607 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37470 0.37450 0.00020 0.05340 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33480 0.33460 0.00020 0.05977 匯豐金磚動力基金 13.97000 13.95000 0.02000 0.14337 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97730 14.97710 0.00020 0.00134 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.13000 5.16000 -0.03000 -0.58140 匯豐新鑽動力基金 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.46460 5.45890 0.00570 0.10442 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.03940 9.03390 0.00550 0.06088 匯豐龍鳳基金-A類型 53.73000 54.06000 -0.33000 -0.61043 匯豐龍鳳基金-I類型 53.73000 54.06000 -0.33000 -0.61043 匯豐龍騰電子基金 39.07000 39.29000 -0.22000 -0.55994 匯豐雙高收益債券組合基金 12.26740 12.24540 0.02200 0.17966 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 22.27000 22.55000 -0.28000 -1.24169 新光中國成長基金(人民幣) 11.36000 11.16000 0.20000 1.79211 新光中國成長基金(美元) 11.72000 11.53000 0.19000 1.64788 新光中國成長基金(新臺幣) 11.61000 11.40000 0.21000 1.84211 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.29550 10.28160 0.01390 0.13519 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.81500 9.80860 0.00640 0.06525 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.05550 10.02300 0.03250 0.32425 新光台灣富貴基金 23.64000 23.72000 -0.08000 -0.33727 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 新光全球生技醫療基金(美元) 12.21000 12.15000 0.06000 0.49383 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.82000 11.74000 0.08000 0.68143 新光全球債券基金(A累積)美元 10.00520 9.99200 0.01320 0.13211 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.71510 9.67730 0.03780 0.39060 新光全球債券基金(B配息)美元 9.65640 9.64450 0.01190 0.12339 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.36720 9.33080 0.03640 0.39011 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 新光吉星貨幣市場基金 15.43700 15.43660 0.00040 0.00259 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 新光多重資產基金(A累積)美元 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 新光亞洲精選基金-美金 23.53000 23.39000 0.14000 0.59855 新光亞洲精選基金-新台幣 23.70000 23.49000 0.21000 0.89400 新光兩岸優勢基金 13.13000 12.90000 0.23000 1.78295 新光店頭基金 27.77000 27.97000 -0.20000 -0.71505 新光南非幣保本基金 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113 新光特選內需收益ETF基金 20.20000 20.28000 -0.08000 -0.39448 新光創新科技基金 16.39000 16.56000 -0.17000 -1.02657 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.62740 9.62070 0.00670 0.06964 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.93790 9.91700 0.02090 0.21075 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.59110 9.57870 0.01240 0.12945 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.14660 9.14020 0.00640 0.07002 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.44850 9.42860 0.01990 0.21106 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.11650 9.10500 0.01150 0.12630 新光澳幣八年期保本基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 新光澳幣十年期保本基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.99300 9.97510 0.01790 0.17945 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.75340 9.73590 0.01750 0.17975 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.72000 9.70960 0.01040 0.10711 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.91900 9.90840 0.01060 0.10698 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.86980 9.86100 0.00880 0.08924 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.66950 9.66090 0.00860 0.08902 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.63800 9.63090 0.00710 0.07372 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.83820 9.83100 0.00720 0.07324 瑞銀全球創新趨勢基金 7.52000 7.50000 0.02000 0.26667 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.47960 9.45110 0.02850 0.30155 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.11520 9.08750 0.02770 0.30481 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.44250 9.42090 0.02160 0.22928 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.12900 9.10810 0.02090 0.22947 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.20050 9.18160 0.01890 0.20585 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.57750 9.55780 0.01970 0.20611 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.37050 13.33660 0.03390 0.25419 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.25680 8.23590 0.02090 0.25377 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.66800 37.52890 0.13910 0.37065 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.00720 38.83640 0.17080 0.43979 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.11790 39.95090 0.16700 0.41801 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15630 11.15530 0.00100 0.00896 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10190 10.12670 -0.02480 -0.24490 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.97200 13.79340 0.17860 1.29482 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.71870 10.61380 0.10490 0.98834 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.99000 10.88000 0.11000 1.01103 群益大印度基金-人民幣 13.88740 13.80090 0.08650 0.62677 群益大印度基金-美元 13.40530 13.36220 0.04310 0.32255 群益大印度基金-新臺幣 12.59000 12.55000 0.04000 0.31873 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.50910 12.47080 0.03830 0.30712 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.38150 12.38100 0.00050 0.00404 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.52000 11.52000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.60110 11.56550 0.03560 0.30781 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.47860 10.47830 0.00030 0.00286 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.03820 10.00740 0.03080 0.30777 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.10320 9.10280 0.00040 0.00439 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.68840 9.65880 0.02960 0.30646 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.08050 9.08010 0.00040 0.00441 群益中小型股基金 53.13000 53.54000 -0.41000 -0.76578 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.89670 9.83850 0.05820 0.59155 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.43040 9.40340 0.02700 0.28713 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.76310 8.73410 0.02900 0.33203 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.74800 8.69660 0.05140 0.59104 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.33570 8.31180 0.02390 0.28754 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.74660 7.72090 0.02570 0.33286 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.76810 10.75250 0.01560 0.14508 群益中國高收益債券基金-美元 10.58190 10.56790 0.01400 0.13248 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.75670 9.75920 -0.00250 -0.02562 群益中國新機會基金N-人民幣 9.70820 9.60240 0.10580 1.10181 群益中國新機會基金N-美元 9.14960 9.07730 0.07230 0.79649 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247 群益中國新機會基金-人民幣 8.60970 8.51590 0.09380 1.10147 群益中國新機會基金-美元 9.78310 9.70580 0.07730 0.79643 群益中國新機會基金-新臺幣 9.25000 9.17000 0.08000 0.87241 群益平衡王基金 19.83850 19.90040 -0.06190 -0.31105 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.00000 6.01000 -0.01000 -0.16639 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.83280 10.82230 0.01050 0.09702 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.61280 10.63470 -0.02190 -0.20593 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.75460 9.74510 0.00950 0.09748 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.55660 9.57630 -0.01970 -0.20572 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.14280 10.17010 -0.02730 -0.26843 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.93960 9.96680 -0.02720 -0.27291 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.53310 9.55880 -0.02570 -0.26886 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.43960 9.46540 -0.02580 -0.27257 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.20150 10.22900 -0.02750 -0.26884 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.25140 10.27940 -0.02800 -0.27239 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.70110 9.72730 -0.02620 -0.26935 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.09970 10.12730 -0.02760 -0.27253 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.13760 10.11530 0.02230 0.22046 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.37310 7.35700 0.01610 0.21884 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.07700 10.07290 0.00410 0.04070 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.97900 9.97360 0.00540 0.05414 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.11450 10.10720 0.00730 0.07223 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.07700 10.07280 0.00420 0.04170 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.97910 9.97360 0.00550 0.05515 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.11450 10.10720 0.00730 0.07223 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.07700 10.07290 0.00410 0.04070 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.97910 9.97360 0.00550 0.05515 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.11450 10.10720 0.00730 0.07223 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.07700 10.07290 0.00410 0.04070 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.97900 9.97360 0.00540 0.05414 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.11450 10.10720 0.00730 0.07223 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.23000 11.17000 0.06000 0.53715 群益全球關鍵生技基金-美元 15.94270 15.86010 0.08260 0.52080 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.58000 15.49000 0.09000 0.58102 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700 群益印度中小基金N-美元 9.89920 9.89650 0.00270 0.02728 群益印度中小基金N-新臺幣 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 群益印度中小基金-人民幣 15.55380 15.50240 0.05140 0.33156 群益印度中小基金-美元 14.15850 14.15460 0.00390 0.02755 群益印度中小基金-新臺幣 16.22000 16.21000 0.01000 0.06169 群益多利策略組合基金 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528 群益多重收益組合基金 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760 群益多重資產組合基金 15.54000 15.49000 0.05000 0.32279 群益安家基金 27.45150 27.79940 -0.34790 -1.25147 群益安穩貨幣市場基金 16.07690 16.07630 0.00060 0.00373 群益那斯達克生技基金 24.13000 24.09000 0.04000 0.16604 群益亞太中小基金 13.27000 13.08000 0.19000 1.45260 群益亞太新趨勢平衡基金 17.35000 17.04000 0.31000 1.81925 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.70260 9.68750 0.01510 0.15587 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.47860 7.46690 0.01170 0.15669 群益店頭市場基金 114.81000 116.61000 -1.80000 -1.54361 群益東方盛世基金 9.30000 9.17000 0.13000 1.41767 群益東協成長基金-人民幣 13.04190 12.99960 0.04230 0.32539 群益東協成長基金-美元 11.74940 11.74700 0.00240 0.02043 群益東協成長基金-新臺幣 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.22610 11.22450 0.00160 0.01425 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.66500 10.66460 0.00040 0.00375 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.10880 10.10660 0.00220 0.02177 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.88430 9.88290 0.00140 0.01417 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.39340 9.39300 0.00040 0.00426 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.90130 8.89940 0.00190 0.02135 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.67300 9.67160 0.00140 0.01448 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.56060 9.56020 0.00040 0.00418 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.94420 9.94200 0.00220 0.02213 群益長安基金 31.71000 32.07000 -0.36000 -1.12254 群益美國新創亮點基金-美元 15.19910 15.18630 0.01280 0.08429 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.54000 14.52000 0.02000 0.13774 群益真善美基金 18.06130 18.11820 -0.05690 -0.31405 群益馬拉松基金A類型 137.21000 139.59000 -2.38000 -1.70499 群益深証中小板基金 13.67000 13.71000 -0.04000 -0.29176 群益創新科技基金 36.78000 37.49000 -0.71000 -1.89384 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.12450 10.01260 0.11190 1.11759 群益華夏盛世基金N-美元 9.56370 9.48660 0.07710 0.81273 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716 群益華夏盛世基金-人民幣 11.02550 10.90360 0.12190 1.11798 群益華夏盛世基金-美元 10.54530 10.46040 0.08490 0.81163 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.23000 17.08000 0.15000 0.87822 群益奧斯卡基金 30.51000 31.18000 -0.67000 -2.14881 群益新興金鑽基金-美元 12.60250 12.46390 0.13860 1.11201 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.54000 9.43000 0.11000 1.16649 群益葛萊美基金 26.41000 26.80000 -0.39000 -1.45522 群益道瓊美國地產ETF基金 20.47000 20.51000 -0.04000 -0.19503 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.29000 8.26000 0.03000 0.36320 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.51000 13.60000 -0.09000 -0.66176 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.70040 11.69580 0.00460 0.03933 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.32020 11.28910 0.03110 0.27549 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.23600 11.20570 0.03030 0.27040 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.59290 8.58950 0.00340 0.03958 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.18560 9.16040 0.02520 0.27510 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.79190 8.76820 0.02370 0.27029 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.15320 10.12530 0.02790 0.27555 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.34000 31.55000 -0.21000 -0.66561 德信中國精選成長基金 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850 德信台灣主流中小基金 21.23000 21.48000 -0.25000 -1.16387 德信新興股票組合基金 11.18000 11.11000 0.07000 0.63006 德信萬保貨幣市場基金 11.92770 11.92730 0.00040 0.00335 德信萬瑞基金 10.76330 10.75950 0.00380 0.03532 德信數位時代基金 28.33000 28.18000 0.15000 0.53229 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65600 11.65550 0.00050 0.00429 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.86000 16.86000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.64000 19.57000 0.07000 0.35769 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.34000 7.30000 0.04000 0.54795 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.97040 9.91810 0.05230 0.52732 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.20530 14.13480 0.07050 0.49877 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.91840 7.89620 0.02220 0.28115 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.77460 10.74790 0.02670 0.24842 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.02120 10.99380 0.02740 0.24923 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.62790 12.59150 0.03640 0.28908 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.45000 18.43000 0.02000 0.10852 摩根中小基金 25.67000 25.77000 -0.10000 -0.38805 摩根中國A股基金 14.38000 14.27000 0.11000 0.77085 摩根中國A股基金(美元) 11.40000 11.32000 0.08000 0.70671 摩根中國亮點基金 14.19000 14.10000 0.09000 0.63830 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.23260 11.18850 0.04410 0.39415 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.32990 12.25860 0.07130 0.58163 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.56280 9.52810 0.03470 0.36419 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.56210 12.51290 0.04920 0.39319 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.27250 14.18910 0.08340 0.58778 摩根台灣金磚基金 21.51000 21.62000 -0.11000 -0.50879 摩根台灣增長基金 52.67000 52.94000 -0.27000 -0.51001 摩根平衡基金 28.39000 28.44000 -0.05000 -0.17581 摩根全球α基金 19.30000 19.24000 0.06000 0.31185 摩根全球平衡基金 15.34740 15.30420 0.04320 0.28228 摩根全球發現基金 12.70000 12.66000 0.04000 0.31596 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.71870 9.70800 0.01070 0.11022 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.64340 10.62540 0.01800 0.16941 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.09660 10.08600 0.01060 0.10510 摩根多元入息成長基金-累積型 11.35860 11.34770 0.01090 0.09605 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.96140 9.95100 0.01040 0.10451 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.49040 10.42120 0.06920 0.66403 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.41760 13.32920 0.08840 0.66321 摩根亞洲基金 56.87000 56.50000 0.37000 0.65487 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.39080 8.24650 0.14430 1.74983 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.73990 9.56550 0.17440 1.82322 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.65440 8.50860 0.14580 1.71356 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.11030 11.90210 0.20820 1.74927 摩根東方內需機會基金 18.02000 17.90000 0.12000 0.67039 摩根東方科技基金 36.49000 36.04000 0.45000 1.24861 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273 摩根金龍收成基金 23.01000 22.81000 0.20000 0.87681 摩根第一貨幣市場基金 15.07310 15.07270 0.00040 0.00265 摩根絕對日本基金 14.90000 14.54000 0.36000 2.47593 摩根新金磚五國基金 11.60000 11.54000 0.06000 0.51993 摩根新絲路基金 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000 摩根新興35基金 13.51000 13.42000 0.09000 0.67064 摩根新興日本基金 24.47000 24.10000 0.37000 1.53527 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.50840 7.48810 0.02030 0.27110 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.77120 9.73840 0.03280 0.33681 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.54620 9.52090 0.02530 0.26573 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.73730 10.70830 0.02900 0.27082 摩根新興科技基金 60.67000 61.03000 -0.36000 -0.58987 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.34150 8.32630 0.01520 0.18255 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.53930 10.52000 0.01930 0.18346 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.66200 8.63370 0.02830 0.32779 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.42030 9.38400 0.03630 0.38683 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.90580 8.88000 0.02580 0.29054 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.90210 9.86980 0.03230 0.32726 摩根龍揚基金 34.40000 34.11000 0.29000 0.85019 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 摩根環球股票收益基金-累積型 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 摩根總收益組合基金-月配息型 9.30360 9.26740 0.03620 0.39062 摩根總收益組合基金-累積型 11.20590 11.16230 0.04360 0.39060 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.95000 28.37000 -0.42000 -1.48044 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.48420 11.45840 0.02580 0.22516 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.80970 10.78360 0.02610 0.24203 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.77730 9.75080 0.02650 0.27177 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.09260 10.07000 0.02260 0.22443 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.54190 9.51890 0.02300 0.24162 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.62490 8.60160 0.02330 0.27088 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.42310 10.42950 -0.00640 -0.06136 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.38860 10.39020 -0.00160 -0.01540 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.86740 9.84690 0.02050 0.20819 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.92760 9.90240 0.02520 0.25448 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.67180 9.65180 0.02000 0.20722 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.73040 9.70580 0.02460 0.25346 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.44610 11.41480 0.03130 0.27421 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.22950 11.19860 0.03090 0.27593 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.30310 10.27080 0.03230 0.31448 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.91150 10.88170 0.02980 0.27385 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.68870 10.65930 0.02940 0.27582 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.80950 9.77870 0.03080 0.31497 聯邦金鑽平衡基金 26.32810 26.77090 -0.44280 -1.65403 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.86720 9.86140 0.00580 0.05882 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.09590 10.08530 0.01060 0.10510 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.86720 9.86140 0.00580 0.05882 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.09590 10.08530 0.01060 0.10510 聯邦貨幣市場基金 13.15730 13.15690 0.00040 0.00304 聯邦精選科技基金 14.16000 14.38000 -0.22000 -1.52990 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.94520 15.93180 0.01340 0.08411 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 13.03180 12.95200 0.07980 0.61612 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.70360 12.64290 0.06070 0.48011 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.21210 12.15370 0.05840 0.48051 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72760 11.71900 0.00860 0.07339 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.02370 11.01290 0.01080 0.09807 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55260 10.54490 0.00770 0.07302 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.65140 8.64290 0.00850 0.09835 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.96000 38.12000 -0.16000 -0.41973 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.52000 15.49000 0.03000 0.19367 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.64000 12.63000 0.01000 0.07918 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.31000 13.29000 0.02000 0.15049 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.50000 12.48000 0.02000 0.16026 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.01000 7.99000 0.02000 0.25031 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.59000 11.49000 0.10000 0.87032 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.76000 9.68000 0.08000 0.82645 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.13000 12.12000 0.01000 0.08251 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.56000 15.52000 0.04000 0.25773 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.52000 15.49000 0.03000 0.19367 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.62000 20.57000 0.05000 0.24307 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.76000 18.72000 0.04000 0.21368 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.91000 12.88000 0.03000 0.23292 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.68000 15.64000 0.04000 0.25575 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.42000 16.37000 0.05000 0.30544 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.47000 15.43000 0.04000 0.25924 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.65000 15.62000 0.03000 0.19206 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.10000 14.06000 0.04000 0.28450 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.10000 14.07000 0.03000 0.21322 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.78000 14.74000 0.04000 0.27137 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.40000 18.37000 0.03000 0.16331 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.26000 17.23000 0.03000 0.17411 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.49000 13.47000 0.02000 0.14848 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.27000 14.24000 0.03000 0.21067 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.34000 13.32000 0.02000 0.15015 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.23000 8.21000 0.02000 0.24361 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.27000 13.25000 0.02000 0.15094 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.57000 14.56000 0.01000 0.06868 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.55000 14.53000 0.02000 0.13765 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 聯博貨幣市場基金 14.99180 14.99140 0.00040 0.00267 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.47830 10.45570 0.02260 0.21615 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.87160 13.84460 0.02700 0.19502 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.62410 7.60770 0.01640 0.21557 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.86000 13.83000 0.03000 0.21692 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.90000 13.87000 0.03000 0.21629 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.96000 8.92000 0.04000 0.44843 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395 瀚亞菁華基金 24.74000 25.13000 -0.39000 -1.55193 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.04940 13.07370 -0.02430 -0.18587 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.25910 9.27630 -0.01720 -0.18542 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.50020 10.48760 0.01260 0.12014 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.34300 10.45280 -0.10980 -1.05044 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.52530 10.50740 0.01790 0.17036 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.85430 9.83310 0.02120 0.21560 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.01740 10.00010 0.01730 0.17300 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.42290 8.41100 0.01190 0.14148 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.97910 8.06390 -0.08480 -1.05160 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.06680 9.05140 0.01540 0.17014 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.37330 8.35520 0.01810 0.21663 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.97430 7.96050 0.01380 0.17336 瀚亞電通網基金 16.52000 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