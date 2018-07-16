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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月16日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     鈦昇     富邦美債1-3       唐鋒              新昕纖   生泰
易威     凱衛     富邦美債7-10      泰谷              謚源     寶島科
穆拉德   海灣     富邦美債20年      尚立              東林     大樹
南璋     太普高   元大美債7-10      兆遠              欣厚-KY  其祥-KY
勝昱              富邦中國政策債    華容              友銓     德麥
精確              元大美債1-3       天揚              達威     中華食
宏易              元大投資級公司債  建達              三圓     世坤
唐鋒              元大中國債3-5     九豪              雙喜     萬國通
榮群              群益15年IG電信債  信昌電            力泰     新昕纖
天宇              群益15年IG科技債  安碁              理銘     光明
新零售            群益10年IG金融債  艾華              亞都     聚紡
力新              國泰5Y+新興債     大中              東凌-KY  興采
恩得利            國泰1-5Y高收債    蜜望實            明揚     新麥
李洲              富邦全球投等債    常珵              綠河-KY  泰茂
凱柏實業          富邦全球高收債    富驛-KY           欣泰     崇友
遠昇              合世              大宇資                     至興                
及成              易威              鼎創達                     長佳                
和進              穆拉德                                       致振                
耀勝              鐿鈦                                         威潤                
倚強              東生華                                       唐榮                
錦明              南璋                                         晉椿                
鑫創              勝昱                                         世豐                
廣寰科            世坤                                         久陽                
點晶              精確                                         強新                
建舜電            崇友                                         尼克森              
泰谷              宏易                                         力新                
典範              桓達                                         凌網                
長天              唐鋒                                         恩得利              
哲固              永捷                                         李洲                
益通              台聯電                                       倚強                
振維              新復興                                       至寶電              
鴻翊              榮群                                         點晶                
迎輝              天宇                                         幸康                
欣厚-KY           榮剛                                         迎輝                
兆遠              新零售                                       先益                
系統電            力新                                         堡達                
世紀              恩得利                                       重鳥鵬              
華容              李洲                                         晶達                
建榮              協禧                                         天鉞電              
立衛              凱柏實業                                     世紀                
天揚              遠昇                                         金利                
鈺創              及成                                         凱鈺                
佳總              和進                                         彩富                
合正              志豐                                         合邦                
寶聯通            耀勝                                         業強                
凱鈺              倚強                                         九豪                
德宏              錦明                                         訊達                
合邦              鑫創                                         撼訊                
萬旭              台星科                                       亞銳士              
驊宏資            廣寰科                                       雷科                
久正              點晶                                         易通展              
上揚              岱稜                                         迅德                
全譜              建舜電                                       大中                
易通展            加百裕                                       倉和                
安鈦克            泰谷                                         星雲                
元隆              典範                                         森田                
沛亨              長天                                         三圓                
九暘              哲固                                         昇益                
凱碩              益通                                         力泰                
全達              昇達科                                       惠普                
奧斯特            振維                                         中連貨              
保銳              鴻翊                                         安心                
越峰              迎輝                                         燦星旅              
英格爾            堡達                                         雅茗-KY             
鑫龍騰            湧德                                         易飛網              
士開              欣厚-KY                                      高野                
昇益              兆遠                                         亞都                
志嘉              智崴                                         老爺知              
富裔              系統電                                       滿心                
正德              世紀                                         東凌-KY             
燦星旅            華容                                         紅馬-KY             
富驛-KY           建榮                                         德記                
劍湖山            立衛                                         邁達康              
德記              天揚                                         大展證              
泰偉              鈺創                                         誠品生活            
華義              佳總                                         華義                
昇華              合正                                         得利影              
得利影            台半                                         時報                
鼎創達            高技                                         琉園                
花王              寶聯通                                       旭然                
邦泰              富驊                                         捷必勝-KY            
                  凱鈺                                         明揚                
                  德宏                                         紅木-KY             
                  中美晶                                       鉅邁                
                  合邦                                         大地-KY             
                  萬旭                                         綠河-KY             
                  耕興                                         霹靂                
                  驊宏資                                       花王                
                  久正                                         欣雄                
                  豪勉                                         欣泰                
                  岳豐                                         大汽電              
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  晶焱                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  加高                                                             
                  英格爾                                                           
                  鑫龍騰                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  惠普                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  詩肯                                                             
                  大展證                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  鉅明                                                             
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