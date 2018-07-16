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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月16日 交易日  
  
停止融資        融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                  過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大美債7-10正2 元大台灣50正2   元大台灣50        亞德客-KY         昶和     大飲     新日光
元大美債7-10反1 富邦恒生國企正2 富邦科技          世紀鋼            大統染   福壽                
宏洲            群益臺灣加權反1 元大台商50        麗正              海悅     興泰
嘉裕            正道            富邦摩台          中環              銘旺科   宏亞
東華            同開            富邦發達          光罩              卓越     達新
大東                            富邦金融          光磊              統領     地球
立益                            元大MSCI台灣      茂矽                       恆大
佳和                            永豐臺灣加權      錸德                       怡華
昶和                            富邦日本          矽統                       昶和
三洋紡                          國泰日經225       智寶                       大統染
本盟                            元大歐洲50        威盛                       程泰
瑞利                            元大日經225       環科                       永記
樂士                            元大美債20正2     隴華                       日勝化
正峰新                          國泰20年美債反1   大毅                       展宇
億泰                            元大美債7-10正2   一詮                       士紙
毛寶                            元大美債7-10反1   吉祥全                     東明-KY
燁興                            元大S&P日圓反1    華新科                     光罩
中鴻                            富邦歐洲          嘉晶                       茂矽
聚亨                            FH彭博高收益債    星通                       智寶
千興                            FH彭博新興債      禾伸堂                     鼎元
威致                            FH富時不動產      揚明光                     銘旺科
華豐                            元大台灣高息低波  佳凌                       奇力新
首利                            富邦臺灣優質高息  鈞寶                       大毅
麗正                            FH富時高息低波    達方                       玉晶光
東訊                            國泰RMB短期報酬   富鼎                       佳凌
華泰                            新光內需收益      杜康-DR                    傳奇
錸德                            東泥              陽光能源-DR                迎廣
倫飛                            泰山              新利虹                     關貿
威盛                            福壽                                         亞弘電
國碩                            台榮                                         富鼎
銘旺科                          福懋油                                       華友聯
統懋                            達新                                         潤弘
翔耀                            東陽                                         遠雄來
太空梭                          遠東新                                       夏都
麗臺                            宏洲                                         欣欣
華映                            東和                                         統領
吉祥全                          嘉裕                                         客思達-KY
憶聲                            東華                                         同方友友-DR
科風                            福懋                                         友佳-DR
和鑫                            大東                                         一零四
力特                            立益                                         欣天然
喬鼎                            佳和                                         新海
正達                            昶和                                         欣高
晟鈦                            三洋紡                                       全國
同泰                            本盟                                         茂順
新世紀                          瑞利                                         jpp-KY
誠創                            華城                                         台數科
嘉威                            樂士                                         波力-KY
力銘                            正峰新                                       泰昇-KY
亞太電                          上銀                                         政伸
達能                            為升                                         吉源-KY
科納-KY                         氣立                                         鼎炫-KY
清惠                            強信-KY
慧友                            寶一
勁永                            羅昇
捷泰                            大亞
互億                            億泰
天瀚                            中碳
迅杰                            台硝
華上                            中華化
光麗-KY                         毛寶
元晶                            杏輝
華冠                            喬山
裕豐                            上緯投控
寶徠                            中釉
皇普                            華紙
日勝生                          燁興
台船                            中鋼構
六福                            中鴻
台南-KY                         聚亨
康師傅-DR                       千興
聖馬丁-DR                       威致
神州-DR                         盛餘
耀傑-DR                         彰源
同方友友-DR                     新光鋼
晨訊科-DR                       台橡
友佳-DR                         華豐
陽光能源-DR                     裕隆
精熙-DR                         中華
中福                            宏旭-KY
雷虎                            首利
中視                            麗正
秋雨                            東訊
慶豐富                          仁寶
新利虹                          華泰
國光生                          光磊
                                錸德
                                倫飛
                                群光
                                威盛
                                國碩
                                中華電
                                銘旺科
                                統懋
                                翔耀
                                太空梭
                                晶電
                                京元電子
                                義隆
                                麗臺
                                華映
                                吉祥全
                                卓越
                                憶聲
                                偉訓
                                科風
                                和鑫
                                力特
                                蔚華科
                                喬鼎
                                正達
                                晟鈦
                                同泰
                                泰碩
                                明泰
                                新世紀
                                台端
                                誠創
                                敦泰
                                嘉威
                                力銘
                                新至陞
                                亞太電
                                達能
                                茂林-KY
                                科納-KY
                                清惠
                                敦南
                                瀚宇博
                                慧友
                                勁永
                                捷泰
                                互億
                                豐藝
                                天瀚
                                迅杰
                                華上
                                光麗-KY
                                元晶
                                捷敏-KY
                                華冠
                                菱光
                                裕豐
                                寶徠
                                潤隆
                                冠德
                                皇普
                                根基
                                日勝生
                                建國
                                台船
                                中櫃
                                山隆
                                六福
                                遠百
                                高林
                                台南-KY
                                康師傅-DR
                                聖馬丁-DR
                                神州-DR
                                耀傑-DR
                                同方友友-DR
                                晨訊科-DR
                                友佳-DR
                                陽光能源-DR
                                精熙-DR
                                中福
                                一零四
                                雷虎
                                中保
                                康那香
                                新海
                                中視
                                秋雨
                                慶豐富
                                潤泰新
                                新利虹
                                國光生
                                福貞-KY
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