◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月16日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大美債7-10正2 元大台灣50正2 元大台灣50 亞德客-KY 昶和 大飲 新日光 元大美債7-10反1 富邦恒生國企正2 富邦科技 世紀鋼 大統染 福壽 宏洲 群益臺灣加權反1 元大台商50 麗正 海悅 興泰 嘉裕 正道 富邦摩台 中環 銘旺科 宏亞 東華 同開 富邦發達 光罩 卓越 達新 大東 富邦金融 光磊 統領 地球 立益 元大MSCI台灣 茂矽 恆大 佳和 永豐臺灣加權 錸德 怡華 昶和 富邦日本 矽統 昶和 三洋紡 國泰日經225 智寶 大統染 本盟 元大歐洲50 威盛 程泰 瑞利 元大日經225 環科 永記 樂士 元大美債20正2 隴華 日勝化 正峰新 國泰20年美債反1 大毅 展宇 億泰 元大美債7-10正2 一詮 士紙 毛寶 元大美債7-10反1 吉祥全 東明-KY 燁興 元大S&P日圓反1 華新科 光罩 中鴻 富邦歐洲 嘉晶 茂矽 聚亨 FH彭博高收益債 星通 智寶 千興 FH彭博新興債 禾伸堂 鼎元 威致 FH富時不動產 揚明光 銘旺科 華豐 元大台灣高息低波 佳凌 奇力新 首利 富邦臺灣優質高息 鈞寶 大毅 麗正 FH富時高息低波 達方 玉晶光 東訊 國泰RMB短期報酬 富鼎 佳凌 華泰 新光內需收益 杜康-DR 傳奇 錸德 東泥 陽光能源-DR 迎廣 倫飛 泰山 新利虹 關貿 威盛 福壽 亞弘電 國碩 台榮 富鼎 銘旺科 福懋油 華友聯 統懋 達新 潤弘 翔耀 東陽 遠雄來 太空梭 遠東新 夏都 麗臺 宏洲 欣欣 華映 東和 統領 吉祥全 嘉裕 客思達-KY 憶聲 東華 同方友友-DR 科風 福懋 友佳-DR 和鑫 大東 一零四 力特 立益 欣天然 喬鼎 佳和 新海 正達 昶和 欣高 晟鈦 三洋紡 全國 同泰 本盟 茂順 新世紀 瑞利 jpp-KY 誠創 華城 台數科 嘉威 樂士 波力-KY 力銘 正峰新 泰昇-KY 亞太電 上銀 政伸 達能 為升 吉源-KY 科納-KY 氣立 鼎炫-KY 清惠 強信-KY 慧友 寶一 勁永 羅昇 捷泰 大亞 互億 億泰 天瀚 中碳 迅杰 台硝 華上 中華化 光麗-KY 毛寶 元晶 杏輝 華冠 喬山 裕豐 上緯投控 寶徠 中釉 皇普 華紙 日勝生 燁興 台船 中鋼構 六福 中鴻 台南-KY 聚亨 康師傅-DR 千興 聖馬丁-DR 威致 神州-DR 盛餘 耀傑-DR 彰源 同方友友-DR 新光鋼 晨訊科-DR 台橡 友佳-DR 華豐 陽光能源-DR 裕隆 精熙-DR 中華 中福 宏旭-KY 雷虎 首利 中視 麗正 秋雨 東訊 慶豐富 仁寶 新利虹 華泰 國光生 光磊 錸德 倫飛 群光 威盛 國碩 中華電 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 晶電 京元電子 義隆 麗臺 華映 吉祥全 卓越 憶聲 偉訓 科風 和鑫 力特 蔚華科 喬鼎 正達 晟鈦 同泰 泰碩 明泰 新世紀 台端 誠創 敦泰 嘉威 力銘 新至陞 亞太電 達能 茂林-KY 科納-KY 清惠 敦南 瀚宇博 慧友 勁永 捷泰 互億 豐藝 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 捷敏-KY 華冠 菱光 裕豐 寶徠 潤隆 冠德 皇普 根基 日勝生 建國 台船 中櫃 山隆 六福 遠百 高林 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 中保 康那香 新海 中視 秋雨 慶豐富 潤泰新 新利虹 國光生 福貞-KY