雪球宣佈完成1.2億美元D輪融資 引進螞蟻金服戰略投資

大陸投資交流交易平台雪球今 (16) 日宣佈完成 1.2 億美元 (約港幣 9.418 億元)D 輪融資，引進螞蟻金服作為新戰略投資者。

日前大陸媒體已報導，雪球於今年 7 月 4 日傳獲螞蟻金服投資 1 億美元 (約港幣 7.848 億元)，將於近期交割。此輪融資中雪球的估值約 4 億到 5 億美元 (約港幣 31.39 億至 39.24 億元)。

雪球創始人兼 CEO 方三文表示，本輪融資將主要用於社區及交易系統的產品研發和優秀人才的招募，進一步改善雪球的投資交流體驗，並給用戶提供跨市場、多品類的股票基金交易服務。

目前，雪球社群日均生產 20 萬條討論，覆蓋股票、基金、房產、保險等全投資場景。海量內容的高效分發得益於雪球在人工智慧內容演算法推薦上的持續深耕。內容與使用者需求的精准高效連接，有效地提升了社區活躍度，雪球月均活躍用戶高達 1200 萬。

雪球深化與國內外交易所的合作，砸下重金接入滬深、港股、美股即時行情資料，今年更新增即時恒指、美股 UTP/CTA 全市場行情、美股 OPRA 期權行情等高級行情資料，為投資者免費提供覆蓋全球主要資本市場的行情資料服務。

雪球的用戶大多數都是投資者，在對投資的精準訴求下，他們對雪球有著高粘著性，雪球藉此通過金融科技提升交易體驗和效率，並且將交流與交易有機結合在一起，收效顯著，客戶交易資產規模過去一年增長超過 200%。

螞蟻金服財富事業群資深總監胡曉東表示，此次完成 D 輪融資後，雪球將與螞蟻金服展開各項合作，為用戶提供不僅限於「買賣」，而是更多前、中、後全生命週期式陪伴式服務。讓理財服務走向大眾化、平民化，特別是讓年輕的用戶樹立正確的理財觀念，強化風險防範意識，明明白白理財。最終，實現用戶、螞蟻和雪球的三贏。

雪球成立於 2010 年，在本輪融資。之前已先後完成 3 輪融資，投資方包括紅杉資本、晨興資本和千橡投資，融資總金額超過 人民幣 3.5 億元 (約港幣 4.1 億元)。