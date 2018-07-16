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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月13日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                13398         0    2883   開發金                 -5071     17129  
2344   華邦電                  7032      5383    0050   元大台灣50             -4020     -8915  
2337   旺宏                    6908    -11301    00673R 元大S&P原油反1         -2766         0  
2888   新光金                  6413      3868    1313   聯成                   -2186     -3199  
00632R 元大台灣50反1           5344         0    5469   瀚宇博                 -1795     -3311  
00637L 元大滬深300正2          5059         0    4906   正文                   -1671     -1721  
2323   中環                    2513    -22024    0061   元大寶滬深             -1598     -5225  
00633L 富邦上証正2             2306         0    2371   大同                   -1472      6008  
2330   台積電                  2193       575    2303   聯電                   -1298    -12892  
2408   南亞科                  2015       613    2340   光磊                   -1130     -3486  
2349   錸德                    2005     14460    4904   遠傳                   -1095      -999  
2014   中鴻                    1851      7693    2610   華航                    -896    -14737  
2884   玉山金                  1600     -1239    8163   達方                    -889     -1952  
2105   正新                    1555     -2402    2891   中信金                  -845     -7713  
2890   永豐金                  1281      1754    00631L 元大台灣50正2           -844         0  
2002   中鋼                    1140     -2466    1312   國喬                    -837      2669  
3481   群創                    1100      1774    00689R 國泰20年美債反1         -704         0  
2834   臺企銀                  1042     -8875    2478   大毅                    -703     -1307  
1301   台塑                     972      -875    4927   泰鼎-KY                 -692      -222  
6153   嘉聯益                   937      2835    2367   燿華                    -691     -3093  
1102   亞泥                     911      5203    2449   京元電子                -650     -2281  
2618   長榮航                   795     -1185    2317   鴻海                    -630    -27262  
3231   緯創                     793    -11289    00640L 富邦日本正2             -626         0  
2345   智邦                     755       325    2356   英業達                  -568     -4249  
2456   奇力新                   730       805    2882   國泰金                  -567    -12842  
00693U 華頓S&P黃豆              701         0    1101   台泥                    -552    -14430  
1710   東聯                     663      3674    00728  第一金工業30            -548     -1459  
2886   兆豐金                   636      -306    8110   華東                    -539      -774  
00664R 國泰臺灣加權反1          628         0    3037   欣興                    -526     -5143  
5871   中租-KY                  581     -1984    3056   總太                    -526      -818  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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