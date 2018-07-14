Burberry將下調中國區部分產品價格

受中國最新進口關稅策略影響，繼Louis Vuitton、愛馬仕之後，Burberry也可能下調中國區產品價格。

界面新聞近日從可靠信源處獲悉，英國奢侈品牌Burberry將從7月14日起，下調中國區部分服裝及箱包產品價格，下降幅度為4%。自7月1日國務院關稅稅則委員會公布新一輪進口關稅下調計劃後，已有多個國際品牌響應。

進口關稅調整後，飾鞋帽產品相關的關稅平均稅率由原來的15.9%下調至7.1%.。

法國奢侈品牌Louis Vuitton就已在中國官網及線下實體店下調了包括熱門包袋款式NEVERFULL、NEONOE等在內的部分產品的售價。調價範圍在幾十到幾百元人民幣不等，以NEVERFULL、NEONOE為例，售價分別由1.04萬元與1.23萬元下調至9900元與1.18萬元；一些小件配飾的降價幅度則多在幾十元上下。

此前界面新聞向Louis Vuitton求證時得到回應稱，調整價格的主要原因是中國關稅與增值稅的調降：“有鑒於日前關稅與增值稅調降，路易威登中國全力支持中國政府對於減少海內外商品價格差距的努力。因此路易威登中國即刻起調整商品價格，並將持續朝此方向努力。”

除了率先調價的Louis Vuitton，其它一些奢侈品牌也有調價計劃。愛馬仕中國在7月3日公布聲明稱，基於國家進口稅調整，愛馬仕中國將於2018年7月1日起調整部分產品零售價。不過，目前，具體調價信息仍未公布。

來源：界面

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