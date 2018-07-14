資本玩家鮮言受審：被指操縱證券市場 拒交34億罰款進「老賴」名單

資料顯示，鮮言曾主導了中國資本市場的多起鬧劇，引起廣泛爭議，最終引來監管部門的關註：曾主導了多倫股份更名匹凸匹的資本大戲；因操縱多倫股份股價，被證監會罰沒款合計約34.7億元；介入慧球科技後，指使、參與起草了引發市場廣泛關註的1001項奇葩議案；因罰沒款未如期繳納，上了第二批資本市場「老賴」名單。

據上海一中院消息，2018年7月12日上午9時30分，上海一中院公開開庭審理了被告人鮮某背信損害上市公司利益、操縱證券市場一案。種種資料顯示，本案中的被告即為資本玩家鮮言。

不過，本案尚未當庭宣判，合議庭將在認真評議後擇期宣判。

資料顯示，鮮言曾主導了中國資本市場的多起鬧劇，引起廣泛爭議，最終引來監管部門的關註：曾主導了多倫股份更名匹凸匹的資本大戲；因操縱多倫股份股價，被證監會罰沒款合計約34.7億元；介入慧球科技後，指使、參與起草了引發市場廣泛關註的1001項奇葩議案；因罰沒款未如期繳納，上了第二批資本市場“老賴”名單；如今又被法院審理，即將宣判。

被控背信損害上市公司利益、操縱證券市場兩項罪名

鮮言在上市公司多倫股份（後被其改名為匹凸匹，如今名為ST巖石）的影響長達數年：根據多倫股份的公告，2012年，鮮言正式成為多倫股份的實際控制人，隨後成為公司董事長；在2015年多倫股份改名匹凸匹後，鮮言繼續擔任董事長一職，直到2015年底，鮮言辭任公司董事長。

公訴機關指控，鮮某涉嫌背信損害上市公司利益。2013年7月至2015年2月間，被告人鮮某利用擔任A公司（前身B公司，系上海證券交易所上市公司）董事長及其子公司C公司法定代表人及實際控制人的職務便利，采用偽造工程分包商簽名，制作虛假的資金支付審批表等方式，以「工程款」「往來款」等名義將B公司轉至C公司資金中的1.2388億元通過工程承包商、分包商賬戶劃入其控制的多個公司、個人賬戶內。其中2360萬元被其用於理財和買賣股票，至今未歸還，且部分資金已被其結轉入開發成本賬戶。

我國刑法「第一百六十九條」規定，背信損害上市公司利益罪是指上市公司的董事、監事、高級管理人員違背對公司的忠實義務，利用職務便利，操縱上市公司從事下列行為之一，致使上市公司利益遭受重大損失的行為。這些行為包括：

（一）無償向其他單位或者個人提供資金、商品、服務或者其他資產的；

（二）以明顯不公平的條件，提供或者接受資金、商品、服務或者其他資產的；

（三）向明顯不具有清償能力的單位或者個人提供資金、商品、服務或者其他資產的；

（四）為明顯不具有清償能力的單位或者個人提供擔保，或者無正當理由為其他單位或者個人提供擔保的；

（五）無正當理由放棄債權、承擔債務的；

（六）采用其他方式損害上市公司利益的。

值得註意的是，因背信損害上市公司利益而被定罪的案例以往在我國資本市場相對並不多見。

近期一個類似的案例是，上市公司恒生電子高級副總裁廖章勇、副總裁沈志偉因涉嫌背信損害上市公司利益，於7月6日上午接受公安機關刑事傳喚。

上述刑事傳喚事項源於恒生電子前期在內部審查過程中，發現廖章勇、沈志偉涉嫌在外部以各種形式組織成立企業開展與恒生電子有競爭性的業務，公司內部調查發現二人涉嫌利用職務之便，盜取公司相關商業秘密，背信損害上市公司利益，公司基於此向公安機關報案。

公訴機關指控鮮某的另一項罪名是操縱證券市場。

公訴機關稱，2015年4月9日，被告人鮮某作為B公司實際控制人，決定向上海市工商行政管理局提出將B公司更名為A公司的申請，於同年4月17日獲得工商行政機關《企業名稱變更預先核準通知書》。其後，鮮某違反相關規定，刻意延遲向市場發布更名公告，並於同年4月30日至5月11日，利用前述信息優勢，使用控制的多個公司賬戶、個人賬戶和信托賬戶連續買賣上海證券交易所「B股份」股票共2520萬余股，買入金額2.86億余元。同年5月11日，鮮某通過B公司向市場發布更名公告及具有誤導性的關於獲得域名使用權公告，操縱“B股份”股票價格自5月12日至6月2日連續漲停，漲幅達77.37%。截至6月3日，鮮某持倉的“B股份”股票獲利1.4億余元。

結合在此前證監會對鮮言操縱上市公司股價的行政處罰決定書中認定，證監會指出，鮮言實際控制、使用「劉某傑」「鮮某」「夏某梅」證券賬戶以及14個信托賬戶共計28個HOMS交易單元，通過多種方式操縱多倫股份股價，包括：通過集中資金優勢、持股優勢連續買賣操縱；利用信息優勢控制信息披露節奏及內容進行操縱；通過在自己控制的賬戶之間進行證券交易操縱；通過虛假申報操縱。

數據顯示，在鮮言入主多倫股份後，公司營收從2012年的2.65億元降至2013年的1.1億元，2014年進一步下滑至1005萬元，公司凈利潤也大起大落，到2015年度甚至出現虧損。

與此同時，自2013年7月公司股價觸及階段底部後，開始了連續反彈。2015年1月到6月短短半年的時間裏，公司股價最多甚至翻了3倍之多，漲幅如此之大，雖然有適逢牛市的因素，但鮮言的操縱行為和刻意炒作顯然也起到了推波助瀾的作用。

「妄人」鮮言

鮮言為達到其目的，在資本市場「導演」了多起鬧劇，行為狂妄大膽，令人嘆為觀止。

鮮言了主導了多倫股份改名匹凸匹和10億域名的蹭熱點事件。

2015年5月11日，鮮言控制下的多倫股份公告《關於獲得控股股東www.p2p.com網站域名特別授權的公告》，公告稱「通過本次授權，可以使公司在互聯網金融行業處於領先的競爭優勢。該特別授權對公司的轉型是具有突破性意義的，必將給公司帶來深遠影響。」公司自稱該域名商業估值10億元。

不過根據證監會的調查，從多倫股份公告內容看，www.p2p.com網站正在籌備中，並無任何業務運營，且香港多倫只免費授權該網站域名使用1年，後續存在不確定性。而互聯網金融為當時股票炒作熱點題材，上述公告內容足以對投資者產生誤導。

制造熱點的同時，鮮言實則在操縱股價。根據證監會行政處罰決定書，上述內容公告後，2015年5月11日至6月2日，多倫股份可交易日共計6日，股價連續6日漲停，漲幅為77.37%；同期上證指數漲幅為16.75%，中證互聯網金融指數漲幅為29.58%。而鮮言控制的賬戶組在上述事項披露之前連續買賣多倫股份。

另一個讓鮮言「露臉」的事件是ST慧球的1001項奇葩議案。

根據證監會行政處罰決定書，2016年12月31日至2017年1月2日，慧球科技董事會秘書陸俊安根據慧球科技實際控制人、證券事務代表鮮言指使，經與鮮言、慧球科技董事長董文亮、董事溫利華等人討論，起草了1001項議案。經鮮言同意，陸俊安將含有1001項議案的「慧球科技第8屆董事會第39次會議的決議」通過電子郵件發送給慧球科技董事李占國、劉某林，通過微信發送給慧球科技董事劉光如，並電話通知了慧球科技董事溫利華。

2017年1月3日，慧球科技以通訊方式召開第8屆董事會第39次會議，審議通過含有1001項議案的「慧球科技第8屆董事會第39次會議的決議」。對慧球科技董事會決議表示同意的董事為董文亮、李占國、劉光如、溫利華。劉某林對決議未能發表意見，按公司章程被認定為棄權。

2017年1月3日，陸俊安向上海證券交易所報送含有1001項議案的《廣西慧球科技股份有限公司第8屆董事會第39次會議決議公告》和《廣西慧球科技股份有限公司關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》，申請進行披露。上交所當天即向慧球科技下發了《關於公司信息披露有關事項的監管工作函》，指出慧球科技股東大會的通知中，議案數量極大，諸多議案前後交叉矛盾，邏輯極其混亂，未批準信息披露申請。1月4日，慧球科技再次向上交所報送了《廣西慧球科技股份有限公司關於收到上交所〈關於公司信息披露有關事項的監管工作函〉的公告》，並將含有996項議案（刪除了上述1001項議案中《關於公司建立健全員工戀愛審批制度》《關於第一大股東每年捐贈上市公司不少於100億元現金的議案》《關於公司全體員工降薪300元的議案》《關於公司全體員工加薪50元的議案》《關於公司全體員工加薪300元的議案》等5項議案）的《廣西慧球科技股份有限公司關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》作為附件，上交所未批準慧球科技的信息披露申請。

來源：界面 證券時報

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