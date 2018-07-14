推行成本削减措施 中国华融(02799-HK)将全员降薪18%

中国华融计划下半年全员减薪18%。

7月13日，界面新闻从知情人士处独家获悉，中国华融资产管理股份有限公司(02799-HK)将实行全员降薪，降幅为18%。

一位华融系统内部人士向记者透露，公司于近日宣布，下半年在发放税前固定工资部分扣除五险一金后全员减薪18%。

据该人士介绍，本周一（7月9日）公司内部高层就曾召开会议商讨减薪事宜。但最终并未发放正式文件，仅通过文字方式传达。

具体传达信息如下：

一、公司高管层全部停发预发绩效和递延奖金。

二、公司部门负责人以下暂停发放预发绩效和递延奖金，待风险考评结果决定后续的发放。

三、发放税前固定工资部分扣除五险一金后全员减薪18%，再缴所得税后发放，上述计算结果低于当地最低工资标准的按当地最低工资标准发放。

中国华融还特别强调，此次薪酬调整为过渡期政策，减薪仅对2018年下半年薪酬。

对于上述减薪事宜，界面新闻记者致电中国华融公关部人士，对方表示不清楚，需要了解情况。

「这种减薪政策其实是劣币驱逐良币，有能力的员工必然寻求跳槽，只会剩下没有能力的员工。」上述接近中国华融的人士表示，本次降薪是为了应对前董事长赖小民归案后公司面临的经营问题，且此轮降薪将蔓延至中国华融旗下各子公司。

目前，中国华融旗下拥有华融证券、华融金融租赁、华融湘江银行、华融信托、华融期货、华融融德、华融置业、华融国际、华融消费金融等多家营运子公司。

4月17日晚，据新华社消息，原中国华融党委书记、董事长赖小民因个人涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。

4月18日上午，中国银保监会党委相关负责人即赴中国华融宣布人事任免，任命原广东银监局党委书记、局长王占峰为公司党委书记，原东方资产党委副书记、监事长李欣为党委副书记，建议王占峰为公司执行董事、董事长人选，李欣为公司执行董事、总裁人选。王占峰和李欣在6月29日正式当选上述职务。据媒体报道，王占峰在上任后召开全系统工作会议上的发言，展现出他将纠正“赖小民时期”激进的做事风格，改为“稳健合规”。

在赖小民掌权期间，中国华融从设立之初的资产管理公司转化为全牌照的金控集团，大力发展非不良资产业务。

2017年中国华融二级资本债券募集说明书显示，2014年度、2015年度和2016年度，不良资产经营业务收入占总收入的比例逐年下降，分别为56.1%、53.9%和53.2%，税前利润占本集团总税前利润的比例分别为55.7%、53.7%和52.1%。

此前中国华融在港交所发布的2017年度业绩显示。当年，中国华融实现归属于上市公司股东的净利润219.93亿元人民币，同比增长12.1%；收入总额为1280.7亿元，同比增长34.5%。

值得注意的是，今年6月中国华融还公告称，拟发行中期票据，且预计发行票据所得款项净额约为11亿美元，所得款项拟用于集团运营资金及一般公司用途。

來源：界面

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