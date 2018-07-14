資邦投資涉嫌非法吸收存款被立案偵查 涉案金額達380億元

6月16日，上海市公安局浦東分局根據投資受損群眾報案，對資邦（上海）投資控股有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。7月13日，公司法定代表人陶蕾等人因非法吸收公眾存款罪已經浦東新區人民檢察院批準被執行逮捕。

經調查，自2012年12月起，資邦控股實際控制人鄔再平（現在逃）夥同陶蕾等人，在未經批準的情況下，在全國10余個省市開設“資邦財盈”線下門店及設立“唐小僧”、“搖旺理財”等線上平台，通過廣告宣傳、電話推銷等方式，以允諾年化收益5%-15%不等高額利息為餌，對外大肆銷售非法理財產品，涉案金額380億余元。

公安機關現正對此案開展全力偵查，將最大限度挽回投資人的損失，抓捕在逃人員，維護正常金融秩序。請各地投資人攜帶本人身份證覆印件、合同覆印件及投資、轉賬憑證等有關資料到本人戶籍地或者實際居住地公安機關經偵部門或派出所登記、報案，配合公安機關開展調查取證工作，並依法表達訴求，不參與各類非法聚集活動。

來源：界面

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