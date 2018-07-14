國際油價上漲 但本周因供應憂慮緩解下跌

油價周五上漲約1%，因挪威和伊拉克的罷工行動打擊供應，但本周將錄得連續第二周周線跌幅，此前利比亞港口重新開放，且市場認為盡管美國進行制裁，但伊朗仍可能出口一些原油。

布蘭特原油升0.88美元，或1.18%，至每桶75.33美元。本周下跌約2.7%。

美國原油漲0.68美元，至每桶71.01美元，但本周下跌約3.9%。

油價尾盤縮減漲幅，因彭博報導稱，特朗普政府正積極考慮動用國家戰略石油儲備，這可能會增加市場供應。美國持有約6.6億桶石油儲備，足夠約三到四個月的石油供應。

「人們當作謠言在談論這個，」瑞穗能源期貨董事Robert Yawger稱，「與前幾周所說的沒什麽不同。」

挪威離岸油氣井的數百名工人周二罷工，此前拒絕了薪資協議提議，殼牌(RDSa.L)的Knarr油田不得不關閉，該油田日產量相當於2.39萬桶原油。

在伊拉克，約100名抗議者要求工作和更好的服務，周五切斷了靠近南部城市巴士拉大宗商品港口Umm Qasr的通道，港口員工稱。

能源服務公司貝克休斯稱，本周美國活躍鉆機數持平於863座。過去一個月左右，活躍鉆機數增長放緩，因油價從5月底到6月底期間下跌。

路透7月13日

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