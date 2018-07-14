金價和銀價跌至七個月低位 因美元攀升

金價和銀價周五跌至七個月低位，因美元升至兩周高點，受助於美中貿易戰激發的避險買盤。美國升息預期也導致黃金需求萎縮。

1734 GMT，現貨金下跌0.5%，報每盎司1,240.90美元，稍早跌至12月12日以來最低的1,236.58美元。美國期金收跌5.40美元，或0.4%，報每盎司1,241.20美元。

金價自4月中以來下跌約9%，本周可能跌1%。

銀價下跌0.6%，報每盎司15.80美元，稍早觸及每盎司15.67美元，為12月13日以來最低。本周可能下跌1.2%。

美元周五基本持平，此前升至兩周高位，因數據顯示，中國貿易順差創歷史新高，可能給美中緊張的貿易關系加碼，刺激更多投資者湧向避險美元。

「我們提高了美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)升息預期，」U.S. Bank Wealth Management高級投資策略師Rob Haworth稱。

美聯儲在周五呈交給國會的一份樂觀的半年度貨幣政策報告中稱，今年上半年美國經濟穩健增長，美聯儲仍預計將漸進升息。

投機客近期將COMEX黃金凈多頭頭寸減少至2016年1月以來最低水準。

SPDR Gold Trust持金量自4月底以來下降超過8%，至不到2,600萬盎司。

鉑金下跌1.9%，報每盎司823.5美元，鈀金下跌1.6%，報934.80美元，兩者本周均可能下跌近2%。

路透紐約/倫敦7月13日

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