港交所(00388-HK)：申請上市須考慮名稱封面是否存誤導

港交所(00388-HK)就上市文件資料披露發出指引稱，上市申請人須考慮名稱是否合適，以及上市文件封面是否存在誤導性。

指引表示，根據港交所過往的經驗，公司的名稱亦可造成誤導，例如在科網股盛極之時，許多申請人的名稱都帶有「高科技」、「生物科技」等字眼，又或環保意識抬頭，公司亦傾向標榜自己為「環保、綠化」企業。若「品牌定位」超出合理範疇，便可能誤導市場。

至於上市文件封面，港交所會考慮的因素，包括該封面可能給人的整體印象；使用圖片或例子突出上市文件內某方面的資訊披露是否適當；上市文件封面使用的圖片是否申請人的物業或僱員；圖表及其他圖解是否按比例繪畫，及能否恰當地說明真實情況及提供所有相關資料；以及封面上所示標誌是否已經註冊，如否，該標誌侵犯他人知識產權的可能性。

另外，港交所亦發出評估保薦人獨立性的指引，稱須考慮有關保薦人的全球性機構組織中，所有合夥人及職員申報利益衝突的現行安排；現時用以評估保薦人、合夥公司及其他相關實體獨立性責任的制度及監控措施。

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