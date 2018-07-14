中國節能海東青(02228-HK)已提交復牌建議

中國節能海東青(02228-HK)公布，於7月9日，該公司向聯交所提交復牌建議，以便恢復該公司的股份買賣。復牌建議的中樞為該公司與投資者Pyrrho Management Limited於今年5月16日訂立的具法律約束力的重組框架協議，內容有關該公司建議收購於香港從事物業投資業務的目標公司。

根據上市規則，收購事項將構成該公司非常重大收購事項及涉及該公司新上市申請的反向收購。就該公司及該公司共同臨時清盤人經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，投資者及其實益擁有人均屬獨立於該公司及該公司關連人士的第三方。除收購事項外，重組亦包括交易及安排，涵蓋資本重組、配售新股、公開發售及該公司與其債權人將予作出的重組安排計劃，以達成聯交所日期為今年1月12日的函件所載的復牌條件。

該公司將根據上市規則的規定，於適當時候另行刊發公告，以就復牌建議進度及該公司上市地位向該公司股東及公眾投資者提供最新消息。

應該公司要求，該公司股份已自2016年8月15日下午三時十七分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知以及完全達成復牌條件及聯交所可能施加的有關其他進一步條件為止。

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