濰柴動力(02338-HK)擬回購金額不超過5億人民幣A股

濰柴動力(02338-HK)公布擬回購A股。結合公司財務狀況和經營狀況，本次回購股份的價格為不超過人民幣15元/股。具體回購價格由股東大會授權公司董事會在回購實施期間根據二級市場股票價格確定。董事會決議直至本次回購完成前，若公司實施了送股、資本公積金轉增股本、現金分紅、配股、縮股等其他除權除息事項，自股價除權除息之日起，相應調整回購股份價格上限。

若按回購金額上限測算，預計回購股份不少於33,333,333股，佔公司已發行總股本的比例約為0.41%以上。公司將根據回購方案、回購實施期間股票市場價格變化情況，結合公司經營狀況實施本次回購，具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

回購期限為自公司股東大會審議通過回購股份方案之日起12個月內，如果在回購期限內回購資金使用金額達到最高限額，則回購方案即實施完畢，亦即回購期限自該日起提前屆滿。本次回購股份的資金來源為公司自有資金，資金總額不超過人民幣5億元。

具體回購資金總額以回購期滿時實際回購股份使用的資金總額為準。於對公司未來發展的信心和對公司價值的判斷，同時為持續提升公司資本市場形象，進一步增強投資者信心，充分考慮投資者權益，結合公司實際經營情及財務狀況，公司擬以自有資金回購公司部分A股社會公眾股份。回購股份將全部予以註銷，具體由股東大會授權董事會依據有關法律法規予以辦理。

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