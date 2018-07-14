匯銀控股(01178-HK)與浙江草根網絡訂戰略合作

匯銀控股集團(01178-HK)公布，7月13日，該公司與浙江草根網絡科技有限公司訂立戰略合作協。草根網絡由該公司執行董事兼行政總裁金忠栲擁有約56%權益。

根據戰略合作協議，雙方將借助各自業務的實力，其中包括該公司已發展的傳統貸款業務及草根網絡在互聯網金融綜合服務平臺產業領域多年積累的經驗與優勢，打造一流、國際領先的互聯網金融綜合服務平臺。雙方擬針對下述範圍展開合作：草根網絡作為合作夥伴，將為該集團提供專業意見，幫助該集團對發展與進行互聯網金融綜合服務平臺高效的整合。草根網絡將在互聯網金融綜合服務平臺的營運上為該集團提供技術支援。

該集團致力在互聯網金融綜合服務平臺領域上設計開發多種類型的產品，包括但不限於共同在品牌推廣、客戶服務與調研、產品行銷、人才培訓、人才委任方面加強合作與交流，搭建或通過草根網絡互聯網金融綜合服務平臺讓該集團開展互聯網金融綜合服務。

該集團考慮將安排旗下子公司進駐草根網絡杭州總部，實現更緊密的合作及更加合理的資源整合。此外，在符合香港及中國內地法律法規的前提下，雙方將以包括但不限於換股、增資、收購等股權合作的形式進行深度合作，具體合作方式以雙方另行簽訂的正式協議為準。雙方將按照有關法律法規的規定履行審批程序和資訊披露義務。

草根網絡是國內領先的網絡借貸信息中介服務平台，主營業務為農村金融、消費金融、供應鏈金融等普惠金融，2013年10月在杭州註冊成立，實繳註冊資本202,078,652元人民幣，旨在為廣大小微企業和投資人尋求高效低成本的融資管道和穩健的財富增值服務。

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