中州證券(01375-HK)附屬入股鶴壁鎂交易中心10%

中州證券(01375-HK)公布，公司的全資附屬公司中州藍海、間接附屬公司河南煤炭及其他出資人訂立出資協議。據此，出資人同意成立鶴壁鎂交易中心，註冊資本為1億元人民幣。於出資協議項下擬進行之交易完成後，該集團將透過中州藍海持有鶴壁鎂交易中心10%股權，河南煤炭持20%股權。

鶴壁鎂交易中心的經營範圍：鎂錠、鎂棒及相關產品和成品現貨交易平台的服務與管理；鎂錠、鎂棒等鎂原料和成品倉儲、物流、現貨交易、技術服務及貨物進出口相關業務；鎂及鎂製品生產工藝、裝備技術研發及轉讓；計算機軟硬件開發；網絡技術開發；企業管理諮詢；會議會展服務等。鶴壁鎂交易中心的其他股東有鶴壁建投(持股35%)、大禹資本(持股20%)、淇濱開發(持股5%)、河南鎂業(持股5%)、有色研究(持股5%)。

中州藍海參股鶴壁鎂交易中心，將有力地支持當地經濟發展，有利於中州藍海獲取更多投資機會，符合中州藍海投資策略。鶴壁鎂交易中心的成立，有助於平衡鎂市場供需矛盾和價格波動，解決鎂企業發展的主要制約因素，有助於銀行等金融機構更加直觀的了解鎂相關企業的生產銷售能力，有助於為鶴壁鎂企業提供金融支持，有利於加速鶴壁鎂產業集聚發展。

河南投資集團持有該公司已發行股本約21.3%，為該公司的第一大股東。同時，河南投資集團持有豫能控股約64.2%的股權，而豫能控股持有河南煤炭約80%的股權，因此河南煤炭為河南投資集團的間接附屬公司。

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