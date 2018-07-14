復星醫藥(02196-HK)斥1.06億美元認購超聲成像生產商BNI股份

復星醫藥(02196-HK)公布，於2018年7月13日，該公司附屬公司復星實業、Butterfly Network, Inc.(BNI)及其他認購方簽訂交易文件以認購目標公司股份，根據交易文件，復星實業同意以對價約1.06億美元認購BNI待配發及發行的認購股份。

於交易完成後，復星實業將持有BNI10,321,324股D輪優先股，按全部攤薄基礎計算，預計約佔於交易文件項下全部D輪優先股發行完畢後BNI已發行股份總數的8.33%。D輪優先股的年度股息(非累積)為8%，其支付優先於普通股股息的支付。

交易完成後，BNI董事會設5名董事，且在復星實業及其關聯方持續持有不少於2%的BNI全部已發行股份(按全部攤薄基礎計算)的情況下，復星實業有權提名1名董事。交易完成後，BNI將成為該集團的聯營企業，有利於協同該集團醫療器械業務，並為促進該集團醫療服務業務、提升醫療服務可及性及模式創新提供可能。

BNI成立於2011年，是一家註冊於美國特拉華州的高科技創新型企業，致力於超聲成像系列產品的研發、生產和銷售。

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