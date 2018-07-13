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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/07/12  107/07/11  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.49040   10.48800   0.00240    0.02288
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.01760   10.03530  -0.01770   -0.17638
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.01760   10.03530  -0.01770   -0.17638
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.98420   10.00250  -0.01830   -0.18295
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.98420   10.00250  -0.01830   -0.18295
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.32510    9.33950  -0.01440   -0.15418
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.57690    9.59030  -0.01340   -0.13972
中國信託台灣活力基金                                             16.45000   16.21000   0.24000    1.48057
中國信託台灣優勢基金                                             19.01000   18.72000   0.29000    1.54915
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.14000   10.09000   0.05000    0.49554
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.11000    9.14000  -0.03000   -0.32823
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.65000    9.71000  -0.06000   -0.61792
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.35000    9.41000  -0.06000   -0.63762
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.93000   10.00000  -0.07000   -0.70000
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.78430    9.77990   0.00440    0.04499
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.23260    9.22840   0.00420    0.04551
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.16970   10.17510  -0.00540   -0.05307
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.59330    9.59840  -0.00510   -0.05313
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.27240   10.37020  -0.09780   -0.94309
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.99050    9.07610  -0.08560   -0.94314
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.09450   11.14650  -0.05200   -0.46651
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.04330   10.09040  -0.04710   -0.46678
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.83000   10.86000  -0.03000   -0.27624
中國信託智能運動基金-美元                                        10.65000   10.71000  -0.06000   -0.56022
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                    10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
中國信託智慧城市建設基金-美元                                     9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98030   10.98020   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.45970    9.45840   0.00130    0.01374
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.18470    9.18340   0.00130    0.01416
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.60490    9.60830  -0.00340   -0.03539
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.32160    9.32500  -0.00340   -0.03646
中國信託精穩基金                                                 18.96400   18.73200   0.23200    1.23852
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.29000   11.29000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.57000   11.61000  -0.04000   -0.34453
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.27000   11.30000  -0.03000   -0.26549
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元大2001基金                                                     69.25000   67.78000   1.47000    2.16878
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.89290   38.79410   0.09880    0.25468
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     18.65000   19.04000  -0.39000   -2.04832
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.36240   11.36140   0.00100    0.00880
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.58720   10.67460  -0.08740   -0.81877
元大上證50基金                                                   28.53000   27.96000   0.57000    2.03863
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.32000   12.41000  -0.09000   -0.72522
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.11000   11.28000  -0.17000   -1.50709
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.10000   13.11000  -0.01000   -0.07628
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.55800   12.70400  -0.14600   -1.14924
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.75500   16.90700  -0.15200   -0.89904
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.77400   10.81700  -0.04300   -0.39752
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.48000   10.61000  -0.13000   -1.22526
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.03000    3.04000  -0.01000   -0.32895
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.69000   13.86000  -0.17000   -1.22655
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.59580   46.77790  -0.18210   -0.38929
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.39550   10.37510   0.02040    0.19662
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.64030    9.63530   0.00500    0.05189
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.67230    9.73380  -0.06150   -0.63182
元大巴西指數基金                                                  5.26600    5.36500  -0.09900   -1.84529
元大巴菲特基金                                                   30.75000   30.18000   0.57000    1.88867
元大日經225基金                                                  27.83000   27.56000   0.27000    0.97968
元大台商收成基金                                                 24.26000   23.99000   0.27000    1.12547
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.49000   12.64000  -0.15000   -1.18671
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.32000   36.48000   0.84000    2.30263
元大台灣中型100基金                                              33.15000   32.73000   0.42000    1.28323
元大台灣加權股價指數基金                                         25.13800   24.92500   0.21300    0.85456
元大台灣卓越50基金                                               82.49000   81.91000   0.58000    0.70809
元大台灣金融基金                                                 17.48000   17.30000   0.18000    1.04046
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.13000   30.80000   0.33000    1.07143
元大台灣高股息基金                                               25.70000   25.43000   0.27000    1.06174
元大台灣電子科技基金                                             36.06000   35.74000   0.32000    0.89536
元大全球ETF成長組合基金                                          10.49000   10.53000  -0.04000   -0.37987
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.72000   14.81000  -0.09000   -0.60770
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.78000   13.89000  -0.11000   -0.79194
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.66000    9.75000  -0.09000   -0.92308
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.39000   13.38000   0.01000    0.07474
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.85600   12.99200  -0.13600   -1.04680
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.77000    8.89000  -0.12000   -1.34983
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.69000    6.80000  -0.11000   -1.61765
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.56000    8.63000  -0.07000   -0.81112
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.71000    6.79000  -0.08000   -1.17820
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.49000    9.68200  -0.19200   -1.98306
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.39000   10.54000  -0.15000   -1.42315
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.30000    9.47000  -0.17000   -1.79514
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.58000   13.66000  -0.08000   -0.58565
元大全球農業商機基金                                             16.98000   17.17000  -0.19000   -1.10658
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.44600    8.44600   0.00000    0.00000
元大印度指數基金                                                  9.80900    9.80500   0.00400    0.04080
元大印度基金                                                     12.70000   12.72000  -0.02000   -0.15723
元大多多基金                                                     22.41000   21.86000   0.55000    2.51601
元大多福基金                                                     59.58000   58.75000   0.83000    1.41277
元大亞太成長基金                                                  9.26000    9.39000  -0.13000   -1.38445
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.56170    8.59240  -0.03070   -0.35729
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.07020    7.09560  -0.02540   -0.35797
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.52600    9.67600  -0.15000   -1.55023
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.81000    9.93000  -0.12000   -1.20846
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.62000    9.74000  -0.12000   -1.23203
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.81000    9.93000  -0.12000   -1.20846
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.92900    9.96000  -0.03100   -0.31124
元大卓越基金                                                     52.83000   51.86000   0.97000    1.87042
元大店頭基金                                                      9.69000    9.49000   0.20000    2.10748
元大泛歐成長基金                                                  9.47000    9.65000  -0.18000   -1.86528
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.24290   10.24230   0.00060    0.00586
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.48890    9.46920   0.01970    0.20804
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.34430   31.25700   0.08730    0.27930
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.50340   38.22360   0.27980    0.73201
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.77450   18.86040  -0.08590   -0.45545
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.81700   19.62200   0.19500    0.99378
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.48440   38.30230   0.18210    0.47543
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.34290   20.36690  -0.02400   -0.11784
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.97140   17.88480   0.08660    0.48421
元大高科技基金                                                   21.93000   21.53000   0.40000    1.85787
元大得利貨幣市場基金                                             16.24480   16.24470   0.00010    0.00062
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97590   11.97580   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   13.96000   13.78000   0.18000    1.30624
元大華夏中小基金                                                  7.85000    7.91000  -0.06000   -0.75853
元大新中國基金-人民幣                                            10.08000   10.14000  -0.06000   -0.59172
元大新中國基金-美元                                               9.66700    9.83400  -0.16700   -1.69819
元大新中國基金-新台幣                                             9.51000    9.65000  -0.14000   -1.45078
元大新主流基金                                                   31.52000   30.68000   0.84000    2.73794
元大新東協平衡基金-美元                                           9.31300    9.39000  -0.07700   -0.82002
元大新東協平衡基金-新台幣                                         8.97000    9.02000  -0.05000   -0.55432
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.40510   10.38680   0.01830    0.17619
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.86720    9.95750  -0.09030   -0.90685
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.42410   10.49250  -0.06840   -0.65189
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.12260    9.18260  -0.06000   -0.65341
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.73430    9.73520  -0.00090   -0.00924
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.39850    9.39940  -0.00090   -0.00958
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.77090    9.74680   0.02410    0.24726
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.43640    9.41320   0.02320    0.24646
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.49590    9.49670  -0.00080   -0.00842
元大新興亞洲基金                                                 11.56000   11.64000  -0.08000   -0.68729
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.12820    9.16760  -0.03940   -0.42977
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          8.90130    9.05270  -0.15140   -1.67243
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.27140    9.28770  -0.01630   -0.17550
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.04050    9.16900  -0.12850   -1.40146
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09370   15.09350   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     43.37000   42.65000   0.72000    1.68816
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.11000   10.20000  -0.09000   -0.88235
元大實質多重資產基金-美元                                         9.52100    9.70800  -0.18700   -1.92625
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.93000   10.09000  -0.16000   -1.58573
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.65000   15.98000  -0.33000   -2.06508
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.76000   13.20000   0.56000    4.24242
元大摩臺基金                                                     38.21000   37.92000   0.29000    0.76477
元大標普500基金                                                  25.44000   25.55000  -0.11000   -0.43053
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.36000   13.24000   0.12000    0.90634
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.87000   33.38000  -0.51000   -1.52786
元大標智滬深300基金                                              16.87000   17.77000  -0.90000   -5.06472
元大歐洲50基金                                                   24.59000   24.95000  -0.36000   -1.44289
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.57590    9.59680  -0.02090   -0.21778
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.16550   10.16510   0.00040    0.00394
元大績效基金                                                     65.14000   63.49000   1.65000    2.59883
元大韓國KOSPI200基金                                             21.97000   22.06000  -0.09000   -0.40798
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.30000   16.07000   0.23000    1.43124
日盛上選基金                                                     36.75000   36.23000   0.52000    1.43527
日盛小而美基金                                                   19.76000   19.42000   0.34000    1.75077
日盛中國內需動力基金                                             10.63000   10.72000  -0.09000   -0.83955
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.42940   11.44050  -0.01110   -0.09702
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.66350    9.67280  -0.00930   -0.09615
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.49080   11.53330  -0.04250   -0.36850
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.70930    9.74530  -0.03600   -0.36941
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.42370   10.45320  -0.02950   -0.28221
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.79240    8.81730  -0.02490   -0.28240
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.40000   11.47000  -0.07000   -0.61029
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.19000   11.33000  -0.14000   -1.23566
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.42000   11.54000  -0.12000   -1.03986
日盛日盛基金                                                     15.48000   15.19000   0.29000    1.90915
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.40000   10.49000  -0.09000   -0.85796
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.01420   10.01860  -0.00440   -0.04392
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.48030    9.48440  -0.00410   -0.04323
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.82400    9.81970   0.00430    0.04379
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.30250    9.29850   0.00400    0.04302
日盛全球新興債券基金A                                            10.54470   10.55450  -0.00980   -0.09285
日盛全球新興債券基金B                                             8.24540    8.25310  -0.00770   -0.09330
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.34750    2.35860  -0.01110   -0.47062
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.64610    1.65380  -0.00770   -0.46559
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.35820    0.35990  -0.00170   -0.47235
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25200    0.25320  -0.00120   -0.47393
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  11.87380   11.91590  -0.04210   -0.35331
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.21560    8.24470  -0.02910   -0.35295
日盛亞洲機會基金                                                  7.37000    7.45000  -0.08000   -1.07383
日盛首選基金                                                     18.85000   18.59000   0.26000    1.39860
日盛高科技基金                                                   20.02000   19.74000   0.28000    1.41844
日盛貨幣市場基金                                                 14.76150   14.76130   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   45.22000   44.40000   0.82000    1.84685
日盛精選五虎基金                                                 40.30000   39.68000   0.62000    1.56250
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47720   13.47710   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               36.83000   36.10000   0.73000    2.02216
台新MSCI中國基金                                                 21.23000   21.49000  -0.26000   -1.20987
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.24000   18.45000  -0.21000   -1.13821
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.58000   21.10000   0.48000    2.27488
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15360   14.15340   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.29020   10.16730   0.12290    1.20878
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.60060   10.64350  -0.04290   -0.40306
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.06260   10.06690  -0.00430   -0.04271
台新中國通基金                                                   49.44000   48.76000   0.68000    1.39459
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.51740    0.52610  -0.00870   -1.65368
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            15.74500   15.97300  -0.22800   -1.42741
台新中國精選中小基金-美元                                         0.38970    0.39220  -0.00250   -0.63743
台新中國精選中小基金-新台幣                                      11.88000   11.92000  -0.04000   -0.33557
台新主流基金                                                     25.28000   24.82000   0.46000    1.85334
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    20.05000   20.05000   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.66240    0.66410  -0.00170   -0.25599
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.07000   15.07000   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49660    0.49790  -0.00130   -0.26110
台新台灣中小基金                                                 38.71000   38.07000   0.64000    1.68111
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.69900    9.73090  -0.03190   -0.32782
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.25690    9.35620  -0.09930   -1.06133
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.61000    8.68000  -0.07000   -0.80645
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.30360   10.41410  -0.11050   -1.06106
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.58000    9.65000  -0.07000   -0.72539
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.44620   10.48710  -0.04090   -0.39000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.19920   11.24300  -0.04380   -0.38958
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
台新印度基金                                                     15.73000   15.82000  -0.09000   -0.56890
台新亞美短期債券基金                                             10.93890   10.94830  -0.00940   -0.08586
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.42840    8.43350  -0.00510   -0.06047
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28240    0.28330  -0.00090   -0.31768
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.59580   11.60280  -0.00700   -0.06033
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38300    0.38420  -0.00120   -0.31234
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08530   11.08520   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.90490   29.83170   0.07320    0.24538
台新智慧生活基金-美元                                            10.45940   10.51190  -0.05250   -0.49943
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.57170    8.59250  -0.02080   -0.24207
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.66010    8.65890   0.00120    0.01386
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.12320    9.14590  -0.02270   -0.24820
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.22520    9.22390   0.00130    0.01409
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.68550   10.68800  -0.00250   -0.02339
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34580    0.34680  -0.00100   -0.28835
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.04190    8.04370  -0.00180   -0.02238
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27400    0.27470  -0.00070   -0.25482
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.84000    5.91000  -0.07000   -1.18443
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.85000   20.82000   0.03000    0.14409
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.68300   10.88000  -0.19700   -1.81066
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.76000   23.97000   0.79000    3.29579
未來資產全球大消費基金                                           15.64000   15.65000  -0.01000   -0.06390
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.58760   11.58040   0.00720    0.06217
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.42880    9.42300   0.00580    0.06155
未來資產亞洲新富基金                                             21.44000   21.57000  -0.13000   -0.60269
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55950   12.55940   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               15.37000   14.89000   0.48000    3.22364
未來資產新興市場債券基金A                                         8.79820    8.80870  -0.01050   -0.11920
未來資產新興市場債券基金B                                         6.75640    6.76450  -0.00810   -0.11974
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.06110   11.06010   0.00100    0.00904
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.01950   10.06710  -0.04760   -0.47283
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.33290    9.32360   0.00930    0.09975
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.53740   10.52690   0.01050    0.09974
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.09700    8.14000  -0.04300   -0.52826
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.20440    9.25250  -0.04810   -0.51986
永豐中小基金                                                     60.95000   59.44000   1.51000    2.54038
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.71600    1.71810  -0.00210   -0.12223
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.24750    2.25030  -0.00280   -0.12443
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             7.94080    7.98930  -0.04850   -0.60706
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.09140   10.15300  -0.06160   -0.60672
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.07000    5.12000  -0.05000   -0.97656
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.10000   23.45000  -0.35000   -1.49254
永豐主流品牌基金                                                 17.86000   18.13000  -0.27000   -1.48924
永豐永豐基金                                                     38.59000   37.76000   0.83000    2.19809
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                 9.96800   10.00830  -0.04030   -0.40267
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                 9.96680   10.00820  -0.04140   -0.41366
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.94800    9.98910  -0.04110   -0.41145
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.94770    9.98880  -0.04110   -0.41146
永豐亞洲民生消費基金                                             11.85000   11.95000  -0.10000   -0.83682
永豐南非幣2021保本基金                                           12.86790   12.87570  -0.00780   -0.06058
永豐高科技基金                                                   29.56000   28.68000   0.88000    3.06834
永豐貨幣市場基金                                                 13.87530   13.87510   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.07980    2.07020   0.00960    0.46372
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.45190    2.44060   0.01130    0.46300
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.79100    7.79270  -0.00170   -0.02182
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.37310   10.37530  -0.00220   -0.02120
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.16640    7.16390   0.00250    0.03490
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.93730   10.93340   0.00390    0.03567
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.34000    9.45000  -0.11000   -1.16402
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.58000    7.72000  -0.14000   -1.81347
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.30000   17.59000  -0.29000   -1.64866
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.73000   54.30000   0.43000    0.79190
永豐領航科技基金                                                 46.36000   45.10000   1.26000    2.79379
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.32000   10.46000  -0.14000   -1.33843
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.08000   10.23000  -0.15000   -1.46628
永豐趨勢平衡基金                                                 51.88000   51.13000   0.75000    1.46685
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.52530   11.52420   0.00110    0.00955
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.45530    9.46900  -0.01370   -0.14468
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.57780    9.59180  -0.01400   -0.14596
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.42200    9.43300  -0.01100   -0.11661
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.50640    9.51750  -0.01110   -0.11663
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.48010    9.49820  -0.01810   -0.19056
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.73220    9.75080  -0.01860   -0.19075
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.41230    9.42750  -0.01520   -0.16123
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.57880    9.59410  -0.01530   -0.15947
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.00000   11.04000  -0.04000   -0.36232
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.89000    9.99000  -0.10000   -1.00100
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.61000   10.73000  -0.12000   -1.11836
兆豐國際中小基金                                                 16.92000   16.67000   0.25000    1.49970
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.29000   14.40000  -0.11000   -0.76389
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.24000   19.49000  -0.25000   -1.28271
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.20000   19.48000  -0.28000   -1.43737
兆豐國際生命科學基金                                             16.11000   16.15000  -0.04000   -0.24768
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.30530   10.35070  -0.04540   -0.43862
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.59030   10.65310  -0.06280   -0.58950
兆豐國際全球基金                                                 32.09000   32.36000  -0.27000   -0.83436
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.24790   10.24730   0.00060    0.00586
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.93920    9.91890   0.02030    0.20466
兆豐國際國民基金                                                 22.78000   22.46000   0.32000    1.42476
兆豐國際第一基金                                                 13.65000   13.49000   0.16000    1.18606
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.75340    9.75530  -0.00190   -0.01948
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.78730    7.78890  -0.00160   -0.02054
兆豐國際萬全基金                                                 21.17000   20.98000   0.19000    0.90562
兆豐國際電子基金                                                 27.47000   27.09000   0.38000    1.40273
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.27000   22.04000   0.23000    1.04356
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.70000   16.88000  -0.18000   -1.06635
兆豐國際豐台灣基金                                               32.60000   32.43000   0.17000    0.52421
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49560   12.49550   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.37000   11.33000   0.04000    0.35305
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.00560   11.01260  -0.00700   -0.06356
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.84620   11.86480  -0.01860   -0.15677
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.63890   10.65180  -0.01290   -0.12111
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.40580   11.42230  -0.01650   -0.14445
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.08520    8.09030  -0.00510   -0.06304
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.42870    9.44240  -0.01370   -0.14509
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 8.97290    8.98380  -0.01090   -0.12133
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.92860    8.94170  -0.01310   -0.14650
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.25620    9.26740  -0.01120   -0.12085
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.21000   11.31000  -0.10000   -0.88417
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.53000    9.59000  -0.06000   -0.62565
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.52000   10.61000  -0.09000   -0.84826
合庫全球新興市場基金                                              9.23000    9.31000  -0.08000   -0.85929
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.19000   10.24000  -0.05000   -0.48828
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.44000   10.50000  -0.06000   -0.57143
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
合庫貨幣市場基金                                                 10.12420   10.12410   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.51190    9.51030   0.00160    0.01682
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.76300    9.76750  -0.00450   -0.04607
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.05330   10.04970   0.00360    0.03582
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.51850   11.52010  -0.00160   -0.01389
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.42540   13.43010  -0.00470   -0.03500
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.90020    8.89920   0.00100    0.01124
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.53790    9.54230  -0.00440   -0.04611
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.93800    7.93510   0.00290    0.03655
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.87570    8.87620  -0.00050   -0.00563
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.09040   10.09400  -0.00360   -0.03566
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                       9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                         9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.32000   10.43000  -0.11000   -1.05465
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.42000   10.50000  -0.08000   -0.76190
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.07000   10.18000  -0.11000   -1.08055
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.18000   10.26000  -0.08000   -0.77973
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.93840   10.93700   0.00140    0.01280
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.16660   10.23680  -0.07020   -0.68576
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.90110    9.94400  -0.04290   -0.43142
安聯中國東協基金                                                 15.29000   15.41000  -0.12000   -0.77872
安聯中國策略基金                                                 14.48000   14.67000  -0.19000   -1.29516
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.41000   14.54000  -0.13000   -0.89409
安聯中華新思路基金-美元                                          13.83000   14.04000  -0.21000   -1.49573
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.83000   12.99000  -0.16000   -1.23172
安聯台灣大壩基金                                                 29.56000   29.00000   0.56000    1.93103
安聯台灣科技基金                                                 49.64000   48.52000   1.12000    2.30833
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48460   12.48440   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 32.95000   32.30000   0.65000    2.01238
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.09990   10.09670   0.00320    0.03169
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.03330   15.02660   0.00670    0.04459
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.65160    9.64730   0.00430    0.04457
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.45000   11.54000  -0.09000   -0.77990
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.59000   11.65000  -0.06000   -0.51502
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.20480   12.18350   0.02130    0.17483
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.10940   10.10880   0.00060    0.00594
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.22010   12.21960   0.00050    0.00409
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.52880    9.52700   0.00180    0.01889
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.36670    9.36610   0.00060    0.00641
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.05410    9.05380   0.00030    0.00331
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.49000   11.58000  -0.09000   -0.77720
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.27000   11.33000  -0.06000   -0.52957
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.38000   10.45000  -0.07000   -0.66986
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.35000   11.42000  -0.07000   -0.61296
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.72000   10.76000  -0.04000   -0.37175
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.23000   10.29000  -0.06000   -0.58309
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.94550   11.93400   0.01150    0.09636
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.90890   10.91080  -0.00190   -0.01741
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.57950   10.57930   0.00020    0.00189
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.94170    8.93960   0.00210    0.02349
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.72530    8.72690  -0.00160   -0.01833
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.43620    8.43610   0.00010    0.00119
安聯全球人口趨勢基金                                             11.41000   11.52000  -0.11000   -0.95486
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      37.33000   37.33000   0.00000    0.00000
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.87000    9.05000  -0.18000   -1.98895
安聯全球計量平衡基金                                             12.65000   12.74000  -0.09000   -0.70644
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.04850   12.05270  -0.00420   -0.03485
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.46390   10.46760  -0.00370   -0.03535
安聯全球新興市場基金                                             17.55000   17.70000  -0.15000   -0.84746
安聯全球農金趨勢基金                                              9.49000    9.63000  -0.14000   -1.45379
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.10000    9.21000  -0.11000   -1.19435
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.38000   10.42000  -0.04000   -0.38388
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
安聯亞洲動態策略基金                                             23.49000   23.83000  -0.34000   -1.42677
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.96550    9.96800  -0.00250   -0.02508
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.72440    9.72690  -0.00250   -0.02570
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             80.81850   81.05720  -0.23870   -0.29448
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.08630   12.14390  -0.05760   -0.47431
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             63.65790   63.83410  -0.17620   -0.27603
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.43710    9.48210  -0.04500   -0.47458
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.54690    2.54840  -0.00150   -0.05886
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.44060   10.47530  -0.03470   -0.33126
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.14600    2.13970   0.00630    0.29443
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.65620    8.68070  -0.02450   -0.28224
宏利台灣動力基金                                                 34.98000   34.28000   0.70000    2.04201
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.22600   10.28460  -0.05860   -0.56978
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.91550    9.94650  -0.03100   -0.31167
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.08750    8.13510  -0.04760   -0.58512
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.00150    8.03130  -0.02980   -0.37105
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.55000   10.60000  -0.05000   -0.47170
宏利全球債券組合基金                                             12.95790   12.94110   0.01680    0.12982
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77090    2.77290  -0.00200   -0.07213
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.67340   11.67730  -0.00390   -0.03340
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.67670    8.67900  -0.00230   -0.02650
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.37610    2.36020   0.01590    0.67367
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.81550   10.79760   0.01790    0.16578
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.96150    4.01240  -0.05090   -1.26857
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.63960    0.64800  -0.00840   -1.29630
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.47000   18.69000  -0.22000   -1.17710
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.68910   11.69130  -0.00220   -0.01882
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.39080   10.39440  -0.00360   -0.03463
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.07580   10.07180   0.00400    0.03971
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.93320    8.93680  -0.00360   -0.04028
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.52550    8.52860  -0.00310   -0.03635
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.42580    8.42050   0.00530    0.06294
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.49480    8.50090  -0.00610   -0.07176
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.76060    2.76010   0.00050    0.01812
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40130    0.40140  -0.00010   -0.02491
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.16910   12.16280   0.00630    0.05180
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91520    0.91520   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.43730    7.43390   0.00340    0.04574
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.05920    2.05910   0.00010    0.00486
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29620    0.29630  -0.00010   -0.03375
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.12550    9.12210   0.00340    0.03727
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33310    0.33310   0.00000    0.00000
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63600   13.63590   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.75000    2.79000  -0.04000   -1.43369
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.40000   12.56000  -0.16000   -1.27389
宏利臺灣股息收益基金                                             29.36000   28.91000   0.45000    1.55655
宏利澳幣保本基金                                                 12.02210   12.02420  -0.00210   -0.01746
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.71000    9.62000   0.09000    0.93555
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.96000   11.03000  -0.07000   -0.63463
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.47000   10.51000  -0.04000   -0.38059
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.30000   11.32000  -0.02000   -0.17668
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.16000   11.27000  -0.11000   -0.97604
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.02000   10.09000  -0.07000   -0.69376
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.66000   11.74000  -0.08000   -0.68143
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.77440    9.67240   0.10200    1.05455
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.26820    9.27190  -0.00370   -0.03991
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.60970    8.59100   0.01870    0.21767
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.18920   10.16710   0.02210    0.21737
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.14000    9.16000  -0.02000   -0.21834
貝萊德新台幣基金                                                 12.92960   12.92950   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.60000   26.25000   0.35000    1.33333
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.19870   11.20520  -0.00650   -0.05801
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.96810   10.03060  -0.06250   -0.62309
保德信大中華基金-人民幣                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                            10.01000   10.18000  -0.17000   -1.66994
保德信大中華基金-新台幣                                          29.46000   29.87000  -0.41000   -1.37261
保德信中小型股基金                                               51.25000   50.19000   1.06000    2.11197
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.51000    9.59000  -0.08000   -0.83420
保德信中國中小基金-美元                                           9.40000    9.57000  -0.17000   -1.77638
保德信中國中小基金-新臺幣                                         8.97000    9.11000  -0.14000   -1.53677
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.31570    9.39380  -0.07810   -0.83140
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.35350    9.42220  -0.06870   -0.72913
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.43320    9.50680  -0.07360   -0.77418
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.13200   10.21100  -0.07900   -0.77368
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.11000    9.30000  -0.19000   -2.04301
保德信中國品牌基金-美元                                           9.04000    9.21000  -0.17000   -1.84582
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.81000   10.00000  -0.19000   -1.90000
保德信台商全方位基金                                             38.64000   37.93000   0.71000    1.87187
保德信全球中小基金                                               30.10000   30.32000  -0.22000   -0.72559
保德信全球消費商機基金                                           18.26000   18.32000  -0.06000   -0.32751
保德信全球基礎建設基金                                           12.31000   12.36000  -0.05000   -0.40453
保德信全球資源基金                                                8.24000    8.40000  -0.16000   -1.90476
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    32.54000   32.59000  -0.05000   -0.15342
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.80940    9.84160  -0.03220   -0.32718
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.55460   10.58880  -0.03420   -0.32298
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.20270    9.20890  -0.00620   -0.06733
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.88860    9.89520  -0.00660   -0.06670
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.24170    8.23510   0.00660    0.08014
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.77870   10.77010   0.00860    0.07985
保德信亞太基金                                                   21.56000   21.73000  -0.17000   -0.78233
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.43940    8.42950   0.00990    0.11744
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.09010   11.07700   0.01310    0.11826
保德信店頭市場基金                                               36.53000   35.91000   0.62000    1.72654
保德信拉丁美洲基金                                                6.56000    6.62000  -0.06000   -0.90634
保德信金平衡基金                                                 29.98000   29.77000   0.21000    0.70541
保德信金滿意基金                                                 44.08000   43.61000   0.47000    1.07773
保德信科技島基金                                                 27.53000   27.22000   0.31000    1.13887
保德信高成長基金                                                 97.07000   96.00000   1.07000    1.11458
保德信第一基金                                                   28.14000   27.72000   0.42000    1.51515
保德信貨幣市場基金                                               15.75960   15.75940   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.53680   10.62210  -0.08530   -0.80304
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.58770   10.64600  -0.05830   -0.54762
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.81100   10.88910  -0.07810   -0.71723
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.17150   10.21870  -0.04720   -0.46190
保德信新世紀基金                                                 10.33000   10.28000   0.05000    0.48638
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.05210    8.04480   0.00730    0.09074
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.76360   10.75380   0.00980    0.09113
保德信新興趨勢組合基金                                           11.06000   11.24000  -0.18000   -1.60142
保德信瑞騰基金                                                   15.53870   15.53860   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.46000   10.61000  -0.15000   -1.41376
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.74170    9.75180  -0.01010   -0.10357
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.96900    9.97920  -0.01020   -0.10221
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.67240    9.67740  -0.00500   -0.05167
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.78630    9.79300  -0.00670   -0.06842
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.88070    9.88310  -0.00240   -0.02428
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.87950    9.88180  -0.00230   -0.02328
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.76240    9.77640  -0.01400   -0.14320
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.76500    9.77920  -0.01420   -0.14521
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.01360   10.01800  -0.00440   -0.04392
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.04930   10.05630  -0.00700   -0.06961
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.04880   10.05600  -0.00720   -0.07160
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.96400    9.98330  -0.01930   -0.19332
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.96400    9.98330  -0.01930   -0.19332
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.66690    9.67010  -0.00320   -0.03309
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.54080    9.55530  -0.01450   -0.15175
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.92190    1.92390  -0.00200   -0.10396
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.60370    2.60630  -0.00260   -0.09976
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29320    0.29480  -0.00160   -0.54274
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43130    0.43370  -0.00240   -0.55338
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.36080    8.39810  -0.03730   -0.44415
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.53300   11.58090  -0.04790   -0.41361
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.47080    9.47320  -0.00240   -0.02533
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.53490   11.53990  -0.00500   -0.04333
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.70380    8.74660  -0.04280   -0.48933
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.63210   10.68430  -0.05220   -0.48857
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.13590   10.14990  -0.01400   -0.13793
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.04440   10.05060  -0.00620   -0.06169
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.07570   10.08380  -0.00810   -0.08033
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.63550   10.64400  -0.00850   -0.07986
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.97680    9.97870  -0.00190   -0.01904
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.79760    9.80620  -0.00860   -0.08770
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.10140   10.11010  -0.00870   -0.08605
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.75860    9.75900  -0.00040   -0.00410
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.96610    9.96950  -0.00340   -0.03410
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.48320   10.43580   0.04740    0.45421
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.25310    6.25680  -0.00370   -0.05914
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.67060   10.67700  -0.00640   -0.05994
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64510   11.64510   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.63000   20.26000   0.37000    1.82626
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4696.360004611.87000  84.49000    1.83201
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.20600   10.28900  -0.08300   -0.80669
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.25520   11.36870  -0.11350   -0.99836
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.51710   10.62280  -0.10570   -0.99503
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.10440    9.17840  -0.07400   -0.80624
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.57460    9.67120  -0.09660   -0.99884
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.38520    9.47960  -0.09440   -0.99582
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.43300   10.51780  -0.08480   -0.80625
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.03010   11.14130  -0.11120   -0.99809
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     10.97720   11.08760  -0.11040   -0.99571
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.42000    6.45000  -0.03000   -0.46512
柏瑞巨人基金                                                     13.03000   12.90000   0.13000    1.00775
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64840   13.64830   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.14000   16.23000  -0.09000   -0.55453
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.42040   13.41550   0.00490    0.03652
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.83040   11.84170  -0.01130   -0.09543
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.43820   12.44990  -0.01170   -0.09398
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.93400    8.93070   0.00330    0.03695
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.79850    6.79600   0.00250    0.03679
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.82440    8.83280  -0.00840   -0.09510
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.45780    8.46290  -0.00510   -0.06026
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.80770   10.81780  -0.01010   -0.09336
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.35540    8.35670  -0.00130   -0.01556
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.00580   12.01730  -0.01150   -0.09570
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.62630   11.62200   0.00430    0.03700
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.67260   11.67950  -0.00690   -0.05908
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.32270   11.33330  -0.01060   -0.09353
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.00910    9.00580   0.00330    0.03664
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.85950    9.86890  -0.00940   -0.09525
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.66760    9.67340  -0.00580   -0.05996
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.61270    9.62170  -0.00900   -0.09354
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.45070    9.45210  -0.00140   -0.01481
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.22500   10.21940   0.00560    0.05480
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.10710   10.11310  -0.00600   -0.05933
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.99800   10.00520  -0.00720   -0.07196
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.07930   10.08770  -0.00840   -0.08327
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.02990   10.02440   0.00550    0.05487
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.86140    9.86730  -0.00590   -0.05979
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.80490    9.81190  -0.00700   -0.07134
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.88660    9.89490  -0.00830   -0.08388
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.20540   10.19970   0.00570    0.05588
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.10700   10.11310  -0.00610   -0.06032
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.99800   10.00520  -0.00720   -0.07196
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.07940   10.08780  -0.00840   -0.08327
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.03000   10.02440   0.00560    0.05586
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.86140    9.86730  -0.00590   -0.05979
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.80490    9.81200  -0.00710   -0.07236
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.88670    9.89490  -0.00820   -0.08287
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.37700   10.38410  -0.00710   -0.06837
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.54100   11.55980  -0.01880   -0.16263
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               10.97800   10.99700  -0.01900   -0.17277
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      8.85880    8.86490  -0.00610   -0.06881
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.55880    9.57440  -0.01560   -0.16293
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.42630    9.44270  -0.01640   -0.17368
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.09770   10.10470  -0.00700   -0.06927
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.74590   10.76350  -0.01760   -0.16352
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.60590   10.62430  -0.01840   -0.17319
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      8.85900    8.86510  -0.00610   -0.06881
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.55910    9.57470  -0.01560   -0.16293
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.42670    9.44300  -0.01630   -0.17261
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.11000   13.21000  -0.10000   -0.75700
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.07000   14.21000  -0.14000   -0.98522
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.26000    9.36000  -0.10000   -1.06838
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.66000    8.73000  -0.07000   -0.80183
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.72000    9.81000  -0.09000   -0.91743
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.43000   11.52000  -0.09000   -0.78125
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.64000   11.75000  -0.11000   -0.93617
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.89000   12.01000  -0.12000   -0.99917
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.19000   13.34000  -0.15000   -1.12444
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.26000   13.38000  -0.12000   -0.89686
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.97000    9.10000  -0.13000   -1.42857
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.39710   11.37490   0.02220    0.19517
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.48900    7.47440   0.01460    0.19533
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.33440   11.33010   0.00430    0.03795
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.00410   11.00800  -0.00390   -0.03543
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.14810   10.15520  -0.00710   -0.06991
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.34410    8.34100   0.00310    0.03717
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.40540    9.40880  -0.00340   -0.03614
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.43100    9.43760  -0.00660   -0.06993
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.58540   10.58920  -0.00380   -0.03589
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.95360    9.94990   0.00370    0.03719
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.13180   10.13880  -0.00700   -0.06904
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.74410    9.74760  -0.00350   -0.03591
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.01590    9.01240   0.00350    0.03884
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.90240    8.90620  -0.00380   -0.04267
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.45490    9.46150  -0.00660   -0.06976
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.91120   11.90090   0.01030    0.08655
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.39230   11.39560  -0.00330   -0.02896
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.83350   10.83900  -0.00550   -0.05074
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.13910    7.13300   0.00610    0.08552
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.95860    8.96120  -0.00260   -0.02901
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.57200    9.57690  -0.00490   -0.05116
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.23900   10.23020   0.00880    0.08602
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.85080   10.85630  -0.00550   -0.05066
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.69480    9.69760  -0.00280   -0.02887
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.10350    9.09560   0.00790    0.08686
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.77580    9.78080  -0.00500   -0.05112
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.01360   11.03410  -0.02050   -0.18579
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.58690   11.61730  -0.03040   -0.26168
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.64200   10.67290  -0.03090   -0.28952
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.04500    9.06190  -0.01690   -0.18650
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.58990    9.61500  -0.02510   -0.26105
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.58170    9.60950  -0.02780   -0.28930
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.92130   10.94990  -0.02860   -0.26119
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.82650    9.84480  -0.01830   -0.18588
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.14020   10.16970  -0.02950   -0.29008
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.39000    9.40750  -0.01750   -0.18602
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.19640    9.21350  -0.01710   -0.18560
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.80680    9.83260  -0.02580   -0.26239
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.34650    9.37360  -0.02710   -0.28911
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.24000   18.31000  -0.07000   -0.38230
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.00000   17.08000  -0.08000   -0.46838
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.89470   12.88450   0.01020    0.07916
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.75030   10.79410  -0.04380   -0.40578
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.61460   11.65140  -0.03680   -0.31584
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.20810   12.25870  -0.05060   -0.41277
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.18210   11.23000  -0.04790   -0.42654
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.81630    9.85630  -0.04000   -0.40583
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.31760   10.35030  -0.03270   -0.31593
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.23610   10.27850  -0.04240   -0.41251
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.23280   10.27670  -0.04390   -0.42718
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.11520   10.14720  -0.03200   -0.31536
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                               11.70540    0.00000  11.70540    0.00000
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.17410   10.21770  -0.04360   -0.42671
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.49000   14.79000  -0.30000   -2.02840
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      26.39000   25.35000   1.04000    4.10256
國泰大中華基金                                                   21.36000   21.27000   0.09000    0.42313
國泰小龍基金                                                     15.97000   15.77000   0.20000    1.26823
國泰中小成長基金                                                 47.01000   46.36000   0.65000    1.40207
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.20970    4.22920  -0.01950   -0.46108
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.09000   19.34000  -0.25000   -1.29266
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.72300    0.73420  -0.01120   -1.52547
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.68400    0.69470  -0.01070   -1.54023
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.08570    2.07250   0.01320    0.63691
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.30250    9.32740  -0.02490   -0.26696
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 7.93940    7.96070  -0.02130   -0.26756
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.30590    0.30730  -0.00140   -0.45558
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.46020   11.45930   0.00090    0.00785
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.70110    1.71920  -0.01810   -1.05282
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.00560   10.05260  -0.04700   -0.46754
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.33320    0.33550  -0.00230   -0.68554
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.48470    4.51140  -0.02670   -0.59183
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     20.32000   20.62000  -0.30000   -1.45490
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.66130    0.67250  -0.01120   -1.66543
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.27970    3.31260  -0.03290   -0.99318
國泰中港台基金台幣級別                                           14.87000   15.15000  -0.28000   -1.84818
國泰中港台基金美元級別                                            0.48960    0.49990  -0.01030   -2.06041
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.17000   26.84000   0.33000    1.22951
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.77000   12.94000  -0.17000   -1.31376
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.23000   34.39000   0.84000    2.44257
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.17700   10.15200   0.02500    0.24626
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.17720   10.15220   0.02500    0.24625
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.17740   10.15230   0.02510    0.24723
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33360    0.33360   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33360    0.33360   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33360    0.33360   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40650   12.40640   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     30.04000   29.70000   0.34000    1.14478
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.35530    2.35880  -0.00350   -0.14838
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.70000   10.80000  -0.10000   -0.92593
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35060    0.35500  -0.00440   -1.23944
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47830    0.47820   0.00010    0.02091
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.44000   13.54000  -0.10000   -0.73855
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46890    0.47360  -0.00470   -0.99240
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.81000    5.91000  -0.10000   -1.69205
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18770    0.19140  -0.00370   -1.93312
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.40950    0.41250  -0.00300   -0.72727
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37100    0.37370  -0.00270   -0.72250
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43350    0.43660  -0.00310   -0.71003
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.96000   11.03000  -0.07000   -0.63463
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.78000    9.85000  -0.07000   -0.71066
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.50260    0.50000   0.00260    0.52000
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.86000   20.90000  -0.04000   -0.19139
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.30000   21.17000   0.13000    0.61408
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.44410    2.43940   0.00470    0.19267
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.15900   11.23720  -0.07820   -0.69590
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.07690   10.14750  -0.07060   -0.69574
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36480    0.36810  -0.00330   -0.89650
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.32940    0.33240  -0.00300   -0.90253
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49450    0.49270   0.00180    0.36533
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.78000   11.85000  -0.07000   -0.59072
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.39930    0.40270  -0.00340   -0.84430
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.73000   18.82000  -0.09000   -0.47821
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61440    0.61910  -0.00470   -0.75917
國泰科技生化基金                                                 39.31000   38.82000   0.49000    1.26224
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.30000   26.45000  -0.15000   -0.56711
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.83000   13.70000   0.13000    0.94891
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  40.03460   39.71890   0.31570    0.79484
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.20600   19.29040  -0.08440   -0.43752
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.11700   19.92050   0.19650    0.98642
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.27150   40.04900   0.22250    0.55557
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.12660   40.98110   0.14550    0.35504
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.20970   43.10320   0.10650    0.24708
國泰紐幣2021保本基金                                             12.08100   12.07710   0.00390    0.03229
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.36630   12.36230   0.00400    0.03236
國泰紐幣保本基金                                                 12.37070   12.36760   0.00310    0.02507
國泰高科技基金                                                   14.49000   14.26000   0.23000    1.61290
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.82000   24.75000   0.07000    0.28283
國泰國泰基金台幣級別                                             24.82000   24.75000   0.07000    0.28283
國泰富時中國A50基金                                              18.63000   18.27000   0.36000    1.97044
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33680    0.33730  -0.00050   -0.14824
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46630    0.46120   0.00510    1.10581
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.24000   11.29000  -0.05000   -0.44287
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36730    0.36970  -0.00240   -0.64918
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.50860    0.50560   0.00300    0.59335
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.64000   10.68000  -0.04000   -0.37453
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34780    0.34990  -0.00210   -0.60017
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48160    0.47850   0.00310    0.64786
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.55660   10.57600  -0.01940   -0.18343
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.62060    7.63460  -0.01400   -0.18338
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35670    0.35750  -0.00080   -0.22378
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25550    0.25610  -0.00060   -0.23428
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.99000   12.12000  -0.13000   -1.07261
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39350    0.39900  -0.00550   -1.37845
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.19340    2.17150   0.02190    1.00852
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.45310    1.43860   0.01450    1.00792
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33650    0.33680  -0.00030   -0.08907
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36190    0.36210  -0.00020   -0.05523
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22520    0.22540  -0.00020   -0.08873
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.32590   10.32980  -0.00390   -0.03775
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.71310    6.71560  -0.00250   -0.03723
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.13000   14.30000  -0.17000   -1.18881
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.99000   34.18000   0.81000    2.36981
國泰價值卓越基金                                                 17.50000   17.19000   0.31000    1.80337
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.09000   11.27000  -0.18000   -1.59716
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38250    0.38970  -0.00720   -1.84758
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.32240   39.48260  -0.16020   -0.40575
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            19.97000   20.13000  -0.16000   -0.79483
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.22000   19.42000  -0.20000   -1.02987
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.15000   19.08000   0.07000    0.36688
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.03730   12.02430   0.01300    0.10811
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39500    0.39480   0.00020    0.05066
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.57610    9.52870   0.04740    0.49744
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.33410    8.35470  -0.02060   -0.24657
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.60360   10.55280   0.05080    0.48139
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.33090    9.35390  -0.02300   -0.24589
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.15180   11.15100   0.00080    0.00717
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.96230   10.00320  -0.04090   -0.40887
第一金大中華基金                                                 30.15000   29.37000   0.78000    2.65577
第一金小型精選基金                                               43.75000   42.48000   1.27000    2.98964
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.82000   13.77000   0.05000    0.36311
第一金中國世紀基金-美元                                           8.83780    8.91010  -0.07230   -0.81144
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.83870    8.91100  -0.07230   -0.81136
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.27000   10.33000  -0.06000   -0.58083
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.27000   10.33000  -0.06000   -0.58083
第一金中概平衡基金                                               27.76000   27.10000   0.66000    2.43542
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24300   15.24280   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.76300  177.76100   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     9.98660   10.00730  -0.02070   -0.20685
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   9.98660   10.00730  -0.02070   -0.20685
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.31570   14.40100  -0.08530   -0.59232
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.31620   14.40150  -0.08530   -0.59230
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.59000   13.63000  -0.04000   -0.29347
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.59000   13.64000  -0.05000   -0.36657
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.82320    9.85350  -0.03030   -0.30750
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.82640    9.85680  -0.03040   -0.30842
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.44620    9.46250  -0.01630   -0.17226
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.47040    9.48670  -0.01630   -0.17182
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.26360   10.29530  -0.03170   -0.30791
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.87810    9.89510  -0.01700   -0.17180
第一金全球大趨勢基金                                             23.42000   23.55000  -0.13000   -0.55202
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.18500    8.22810  -0.04310   -0.52381
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.82050    5.85120  -0.03070   -0.52468
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.53000    9.58750  -0.05750   -0.59974
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.53110    9.58860  -0.05750   -0.59967
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.26000    9.32000  -0.06000   -0.64378
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.26000    9.32000  -0.06000   -0.64378
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.85170    9.91120  -0.05950   -0.60033
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.85310    9.91250  -0.05940   -0.59924
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.57000    9.63000  -0.06000   -0.62305
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.57000    9.63000  -0.06000   -0.62305
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.64020    8.67680  -0.03660   -0.42181
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.17730   10.22050  -0.04320   -0.42268
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.67730    9.67570   0.00160    0.01654
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.67630    9.67480   0.00150    0.01550
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.96580    7.97550  -0.00970   -0.12162
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.82380    8.82630  -0.00250   -0.02832
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.82410    8.82650  -0.00240   -0.02719
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.09120   11.08950   0.00170    0.01533
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.09210   11.09030   0.00180    0.01623
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.94520    9.95730  -0.01210   -0.12152
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.68610   14.69020  -0.00410   -0.02791
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            13.92340   14.20340  -0.28000   -1.97136
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.94070   14.22090  -0.28020   -1.97034
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.98000   13.21000  -0.23000   -1.74111
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.01000   13.24000  -0.23000   -1.73716
第一金亞洲科技基金                                               19.60000   19.80000  -0.20000   -1.01010
第一金亞洲新興市場基金                                           13.15000   13.28000  -0.13000   -0.97892
第一金店頭市場基金                                               11.01000   10.76000   0.25000    2.32342
第一金創新趨勢基金                                               28.13000   27.42000   0.71000    2.58935
第一金電子基金                                                   37.88000   36.84000   1.04000    2.82302
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.09000   19.87000   0.22000    1.10720
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.58000   19.82000  -0.24000   -1.21090
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
統一大中華中小基金(美元)                                          8.96000    9.03000  -0.07000   -0.77519
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.08000   13.16000  -0.08000   -0.60790
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                             37.11000   36.39000   0.72000    1.97857
統一大滿貫基金-I類型                                             37.11000   36.39000   0.72000    1.97857
統一大龍印基金                                                   15.53000   15.66000  -0.13000   -0.83014
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.24000    9.35000  -0.11000   -1.17647
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.37000   10.47000  -0.10000   -0.95511
統一中小基金                                                     30.21000   29.30000   0.91000    3.10580
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.50440    9.46250   0.04190    0.44280
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.12590    9.15150  -0.02560   -0.27974
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.78990    8.80490  -0.01500   -0.17036
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.23500   11.18540   0.04960    0.44344
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.71560   10.74560  -0.03000   -0.27918
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.31800   10.33570  -0.01770   -0.17125
統一台灣動力基金                                                 21.25000   20.58000   0.67000    3.25559
統一全天候基金-A類型                                            128.42000  124.46000   3.96000    3.18175
統一全天候基金-I類型                                            128.42000  124.46000   3.96000    3.18175
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.88400    8.86250   0.02150    0.24260
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.83710    8.87970  -0.04260   -0.47975
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.78340    8.81710  -0.03370   -0.38221
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.15500    9.13290   0.02210    0.24198
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.10660    9.15040  -0.04380   -0.47867
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.05120    9.08600  -0.03480   -0.38301
統一全球債券組合基金                                             11.92600   11.92530   0.00070    0.00587
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.23000   16.23000   0.00000    0.00000
統一全球新科技基金(美元)                                         15.76000   15.86000  -0.10000   -0.63052
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.92000   14.98000  -0.06000   -0.40053
統一亞太基金                                                     26.59000   26.86000  -0.27000   -1.00521
統一亞洲大金磚基金                                               12.88000   13.01000  -0.13000   -0.99923
統一奔騰基金                                                     69.46000   67.45000   2.01000    2.97999
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65130   16.65110   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.42000   10.47000  -0.05000   -0.47755
統一強漢基金(美元)                                                9.68000    9.79000  -0.11000   -1.12360
統一強漢基金(新台幣)                                             25.16000   25.39000  -0.23000   -0.90587
統一統信基金                                                     36.43000   35.60000   0.83000    2.33146
統一黑馬基金                                                     69.96000   67.94000   2.02000    2.97321
統一新亞洲科技能源基金                                           19.10000   19.29000  -0.19000   -0.98497
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.01680    8.02400  -0.00720   -0.08973
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.14060   10.14970  -0.00910   -0.08966
統一經建基金                                                     54.61000   52.93000   1.68000    3.17400
統一龍馬基金                                                     80.96000   78.77000   2.19000    2.78025
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   26.76000   26.07000   0.69000    2.64672
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            51.52000   50.76000   0.76000    1.49724
野村中國機會基金                                                 13.83000   14.02000  -0.19000   -1.35521
野村巴西基金                                                      5.10000    5.19000  -0.09000   -1.73410
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        11.89000   11.96000  -0.07000   -0.58528
野村台灣高股息基金                                               22.72000   22.54000   0.18000    0.79858
野村台灣運籌基金                                                 38.69000   38.07000   0.62000    1.62858
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.44890    9.46110  -0.01220   -0.12895
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.43180    9.44630  -0.01450   -0.15350
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.48400    9.49850  -0.01450   -0.15266
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.65400    9.66650  -0.01250   -0.12931
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.58760    9.60230  -0.01470   -0.15309
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.55240    9.56700  -0.01460   -0.15261
野村平衡基金                                                     20.68000   20.33000   0.35000    1.72159
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.44000   13.46000  -0.02000   -0.14859
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.97000   10.93000   0.04000    0.36597
野村全球生技醫療基金                                             17.63000   17.70000  -0.07000   -0.39548
野村全球品牌基金                                                 28.45000   28.71000  -0.26000   -0.90561
野村全球氣候變遷基金                                              8.62000    8.72000  -0.10000   -1.14679
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.89000   13.02000  -0.13000   -0.99846
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.06000   11.17000  -0.11000   -0.98478
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.27000   19.46000  -0.19000   -0.97636
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.15000   12.28000  -0.13000   -1.05863
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.42750   10.43300  -0.00550   -0.05272
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.31970   10.31990  -0.00020   -0.00194
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.51020    9.54460  -0.03440   -0.36041
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.26480    9.29760  -0.03280   -0.35278
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.82990    8.85090  -0.02100   -0.23726
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.10890   11.14940  -0.04050   -0.36325
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.61330   10.65090  -0.03760   -0.35302
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.17370   10.19820  -0.02450   -0.24024
野村成長基金                                                     28.81000   28.53000   0.28000    0.98142
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       8.95690    9.00550  -0.04860   -0.53967
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         8.97030    9.02090  -0.05060   -0.56092
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.06920    9.09880  -0.02960   -0.32532
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.36100    9.41170  -0.05070   -0.53869
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.28970    9.34210  -0.05240   -0.56090
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.39490    9.42570  -0.03080   -0.32677
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.60000    8.70000  -0.10000   -1.14943
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.31000   12.45000  -0.14000   -1.12450
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.51250    9.54420  -0.03170   -0.33214
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.53120    9.54180  -0.01060   -0.11109
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.58360    9.57830   0.00530    0.05533
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.01450   10.04900  -0.03450   -0.34332
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.94630    9.95740  -0.01110   -0.11147
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.00730   10.00170   0.00560    0.05599
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.54170    8.54290  -0.00120   -0.01405
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.15240    9.16280  -0.01040   -0.11350
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.01930    9.03240  -0.01310   -0.14503
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        12.94290   12.94460  -0.00170   -0.01313
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.01200   12.02500  -0.01300   -0.10811
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.79390    9.80810  -0.01420   -0.14478
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.15050   10.16980  -0.01930   -0.18978
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.84310    9.85900  -0.01590   -0.16127
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.36670    9.37150  -0.00480   -0.05122
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.11930   11.12500  -0.00570   -0.05124
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.06450   10.08840  -0.02390   -0.23691
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.14470   11.18070  -0.03600   -0.32198
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.66320   10.70330  -0.04010   -0.37465
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.39950   10.42410  -0.02460   -0.23599
野村泰國基金                                                     39.62000   39.89000  -0.27000   -0.67686
野村高科技基金                                                   13.75000   13.38000   0.37000    2.76532
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.08570   10.14090  -0.05520   -0.54433
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.30820   10.37840  -0.07020   -0.67640
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.53390   10.61650  -0.08260   -0.77803
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.68730    9.76200  -0.07470   -0.76521
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.54630    9.59970  -0.05340   -0.55627
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.48740    9.55630  -0.06890   -0.72099
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.81590   11.89590  -0.08000   -0.67250
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      12.98330   13.08680  -0.10350   -0.79087
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.79100   10.87420  -0.08320   -0.76511
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.64030   10.69980  -0.05950   -0.55609
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.82050   10.89930  -0.07880   -0.72298
野村貨幣市場基金                                                 16.25840   16.25820   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.46000   15.52000  -0.06000   -0.38660
野村新興高收益債組合基金-S類型                                   10.01730   10.00860   0.00870    0.08693
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.92690    7.91940   0.00750    0.09470
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.70610   11.69510   0.01100    0.09406
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.77000    7.82000  -0.05000   -0.63939
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
野村精選貨幣市場基金                                             12.07510   12.07500   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.33000   12.41000  -0.08000   -0.64464
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.51000   11.61000  -0.10000   -0.86133
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.26000   11.33000  -0.07000   -0.61783
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.95000    8.06000  -0.11000   -1.36476
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.27000   11.42000  -0.15000   -1.31349
野村積極成長基金                                                 12.16000   12.05000   0.11000    0.91286
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.95000    9.80000   0.15000    1.53061
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  36.37000   35.81000   0.56000    1.56381
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.15730   10.15560   0.00170    0.01674
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.54870    8.55640  -0.00770   -0.08999
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.96180    7.96930  -0.00750   -0.09411
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.80250    7.80200   0.00050    0.00641
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.54130   11.55190  -0.01060   -0.09176
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50940   10.51920  -0.00980   -0.09316
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.33080   10.33010   0.00070    0.00678
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                          15.96000   15.97000  -0.01000   -0.06262
野村環球基金-美元計價                                            12.54000   12.58000  -0.04000   -0.31797
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.36000   17.36000   0.00000    0.00000
野村鴻利基金                                                     23.74000   23.42000   0.32000    1.36635
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85460   16.85450   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.96000   20.64000   0.32000    1.55039
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.48000   13.42000   0.06000    0.44709
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.90000   14.96000  -0.06000   -0.40107
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.08380   10.07090   0.01290    0.12809
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.23080   13.21380   0.01700    0.12865
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.64410    9.66790  -0.02380   -0.24618
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.62690    9.65520  -0.02830   -0.29311
凱基台商天下基金                                                 13.07000   13.17000  -0.10000   -0.75930
凱基台灣精五門基金                                               21.05000   20.87000   0.18000    0.86248
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.33000   10.38000  -0.05000   -0.48170
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.72020   10.80080  -0.08060   -0.74624
凱基亞太高股息基金                                               12.57000   12.66000  -0.09000   -0.71090
凱基亞洲四金磚基金                                               17.34000   17.46000  -0.12000   -0.68729
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.63000   13.64000  -0.01000   -0.07331
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.66630   12.76690  -0.10060   -0.78798
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.35000   12.42000  -0.07000   -0.56361
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53770   11.53750   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                     27.26000   27.15000   0.11000    0.40516
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.47000   22.41000   0.06000    0.26774
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.01340   22.01020   0.00320    0.01454
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.50000   17.60000  -0.10000   -0.56818
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.90130   17.04300  -0.14170   -0.83143
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.65000    7.73000  -0.08000   -1.03493
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.73000   11.71000   0.02000    0.17079
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.75230   11.83620  -0.08390   -0.70884
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.12000   11.16000  -0.04000   -0.35842
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.47440   11.52830  -0.05390   -0.46755
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.63000   11.66000  -0.03000   -0.25729
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.07000   13.13000  -0.06000   -0.45697
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.93870   13.04050  -0.10180   -0.78064
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.97000   13.88000   0.09000    0.64841
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.20000   34.64000  -0.44000   -1.27021
富邦NASDAQ-100基金                                               30.29000   30.38000  -0.09000   -0.29625
富邦上証180基金                                                  28.44000   27.86000   0.58000    2.08184
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.21280    0.21550  -0.00270   -1.25290
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.49000    6.55000  -0.06000   -0.91603
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.75000    7.92000  -0.17000   -2.14646
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 36.35000   34.87000   1.48000    4.24434
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.49570   11.52560  -0.02990   -0.25942
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.68090   10.74140  -0.06050   -0.56324
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.30510   10.40990  -0.10480   -1.00673
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.07390   10.10020  -0.02630   -0.26039
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.28520    9.33780  -0.05260   -0.56330
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              8.96600    9.05720  -0.09120   -1.00693
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.59100   20.57450   0.01650    0.08020
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.29910   11.29800   0.00110    0.00974
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.44720   10.53320  -0.08600   -0.81647
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.51340   12.52490  -0.01150   -0.09182
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.84720    1.85140  -0.00420   -0.22686
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.17230    9.18070  -0.00840   -0.09150
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.40060    1.40380  -0.00320   -0.22795
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.63820   11.63250   0.00570    0.04900
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.70950    1.71600  -0.00650   -0.37879
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.07500   10.07010   0.00490    0.04866
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.49870    1.50440  -0.00570   -0.37889
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.84000   14.94000  -0.10000   -0.66934
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.72000   22.42000   0.30000    1.33809
富邦日本東証基金                                                 21.90000   21.77000   0.13000    0.59715
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.94000   42.52000   0.42000    0.98777
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  49.03000   48.65000   0.38000    0.78109
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.59000   50.21000   0.38000    0.75682
富邦台灣心基金                                                   24.53000   24.15000   0.38000    1.57350
富邦台灣釆吉50基金                                               47.84000   47.49000   0.35000    0.73700
富邦台灣科技指數基金                                             50.96000   50.57000   0.39000    0.77121
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.93390   40.74340   0.19050    0.46756
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.79830   40.75750   0.04080    0.10010
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29400    0.29650  -0.00250   -0.84317
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.46220    2.43530   0.02690    1.10459
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33880    0.33940  -0.00060   -0.17678
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.54950   10.57570  -0.02620   -0.24774
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.13950    2.11620   0.02330    1.10103
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32500    0.32560  -0.00060   -0.18428
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.10560    9.12830  -0.02270   -0.24868
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.58000   23.51000   0.07000    0.29775
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.46000   14.43000   0.03000    0.20790
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               30.35000   30.36000  -0.01000   -0.03294
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63270   15.63250   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     70.47000   69.44000   1.03000    1.48329
富邦科技基金                                                     28.08000   27.43000   0.65000    2.36967
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.15090   40.03420   0.11670    0.29150
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.38200   40.08210   0.29990    0.74821
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        39.13700   38.94890   0.18810    0.48294
富邦恒生國企ETF基金                                              20.12000   19.90000   0.22000    1.10553
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.17000   14.26000  -0.09000   -0.63114
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            27.70000   27.28000   0.42000    1.53959
富邦高成長基金                                                   26.82000   26.39000   0.43000    1.62941
富邦基金                                                         14.39000   14.16000   0.23000    1.62429
富邦深証100基金                                                   9.96000    9.70000   0.26000    2.68041
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.59000   20.85000  -0.26000   -1.24700
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40610    0.40590   0.00020    0.04927
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.19880   12.21060  -0.01180   -0.09664
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.46870    9.47790  -0.00920   -0.09707
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30240    0.30220   0.00020    0.06618
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.82100    8.82960  -0.00860   -0.09740
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.49220    9.50020  -0.00800   -0.08421
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.90720    9.89010   0.01710    0.17290
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.42030    9.42820  -0.00790   -0.08379
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.81900    9.80210   0.01690    0.17241
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.92000   19.84000   0.08000    0.40323
富邦精準基金                                                     51.41000   50.45000   0.96000    1.90287
富邦精銳中小基金                                                 13.14000   12.86000   0.28000    2.17729
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.58000   20.11000   0.47000    2.33715
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.20000   21.10000   0.10000    0.47393
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.66000    7.75000  -0.09000   -1.16129
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.16000   14.82000   0.34000    2.29420
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.42000   20.43000  -0.01000   -0.04895
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.20300   10.14610   0.05690    0.56081
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.34270   10.42810  -0.08540   -0.81894
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.35930   10.41350  -0.05420   -0.52048
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.94440    9.88900   0.05540    0.56022
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.03440   10.11730  -0.08290   -0.81939
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.03240   10.08490  -0.05250   -0.52058
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.33000   30.14000   0.19000    0.63039
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.46900    8.50330  -0.03430   -0.40337
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     8.93480    8.97260  -0.03780   -0.42128
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.69300    8.73020  -0.03720   -0.42611
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.36490    9.40180  -0.03690   -0.39248
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.32240    9.36180  -0.03940   -0.42086
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.07020    9.10900  -0.03880   -0.42595
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.13030    9.16980  -0.03950   -0.43076
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.44400    8.43520   0.00880    0.10432
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.40820    9.40150   0.00670    0.07127
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.92340    8.91780   0.00560    0.06280
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.44270   10.43190   0.01080    0.10353
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.14980   10.14250   0.00730    0.07197
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.69320    9.68630   0.00690    0.07123
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.03650    9.02990   0.00660    0.07309
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.51600    9.50910   0.00690    0.07256
富達卓越領航全球組合基金                                         15.12000   15.23000  -0.11000   -0.72226
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.66570    8.65980   0.00590    0.06813
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.31110    9.30700   0.00410    0.04405
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.02360    9.01970   0.00390    0.04324
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.81100    9.80310   0.00790    0.08059
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.72060    9.71620   0.00440    0.04529
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.45710    9.45380   0.00330    0.03491
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.10550    9.10120   0.00430    0.04725
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.51630    9.51190   0.00440    0.04626
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.04000   11.15000  -0.11000   -0.98655
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.59000    9.66000  -0.07000   -0.72464
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.33000    8.34000  -0.01000   -0.11990
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.75000    9.88000  -0.13000   -1.31579
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.42000    9.52000  -0.10000   -1.05042
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.34960    9.34260   0.00700    0.07493
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 8.89290    8.91810  -0.02520   -0.28257
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.49080    8.50500  -0.01420   -0.16696
富蘭克林華美中華基金                                             13.64000   13.70000  -0.06000   -0.43796
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.44000   21.15000   0.29000    1.37116
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.92000   20.68000   0.24000    1.16054
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.02000   11.17000  -0.15000   -1.34288
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.58000   10.70000  -0.12000   -1.12150
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.91730    7.93270  -0.01540   -0.19413
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.07290    9.09950  -0.02660   -0.29232
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.72230    9.75080  -0.02850   -0.29228
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.25030    9.26830  -0.01800   -0.19421
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.99610   11.01640  -0.02030   -0.18427
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.72920    8.74530  -0.01610   -0.18410
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.17890    9.19590  -0.01700   -0.18486
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.06490   13.08840  -0.02350   -0.17955
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.24040   10.25880  -0.01840   -0.17936
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.04700   10.06770  -0.02070   -0.20561
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.65520    7.67100  -0.01580   -0.20597
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.12970    9.14850  -0.01880   -0.20550
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.59360   10.60340  -0.00980   -0.09242
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.53780    7.54480  -0.00700   -0.09278
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.00840    9.01680  -0.00840   -0.09316
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.34010   10.35940  -0.01930   -0.18630
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.70090    7.71520  -0.01430   -0.18535
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.15810    8.16520  -0.00710   -0.08695
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.18910    9.20600  -0.01690   -0.18358
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.91810    9.93640  -0.01830   -0.18417
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.51490   12.52570  -0.01080   -0.08622
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.48000    9.56000  -0.08000   -0.83682
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.22000    9.18000   0.04000    0.43573
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.84000    8.76000   0.08000    0.91324
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.20000   11.10000   0.10000    0.90090
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.35000    9.41000  -0.06000   -0.63762
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.50000   10.57000  -0.07000   -0.66225
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.69000    8.73000  -0.04000   -0.45819
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.88000    9.95000  -0.07000   -0.70352
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.80000    9.88000  -0.08000   -0.80972
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.50000   10.59000  -0.09000   -0.84986
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.48000    9.54000  -0.06000   -0.62893
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.14000   10.20000  -0.06000   -0.58824
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.14220   13.23520  -0.09300   -0.70267
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.72000    9.79000  -0.07000   -0.71502
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.83000    9.88000  -0.05000   -0.50607
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.72000    9.87000  -0.15000   -1.51976
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.83000    9.95000  -0.12000   -1.20603
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.54000    9.68000  -0.14000   -1.44628
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.65000    9.76000  -0.11000   -1.12705
富蘭克林華美第一富基金                                           43.90000   43.14000   0.76000    1.76171
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29780   10.29770   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.50000    9.62000  -0.12000   -1.24740
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.86000    9.98000  -0.12000   -1.20240
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.61000    9.70000  -0.09000   -0.92784
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.98000   10.07000  -0.09000   -0.89374
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.94000   13.92000   0.02000    0.14368
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.26000   13.38000  -0.12000   -0.89686
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.20000   15.31000  -0.11000   -0.71848
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.10310    8.23150  -0.12840   -1.55986
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.97740   11.05420  -0.07680   -0.69476
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.59360    9.60120  -0.00760   -0.07916
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.93530   10.94400  -0.00870   -0.07950
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.92540    6.93010  -0.00470   -0.06782
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.12630    9.13830  -0.01200   -0.13132
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.15840   10.17180  -0.01340   -0.13174
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.54310   10.55010  -0.00700   -0.06635
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       20.08000   20.04000   0.04000    0.19960
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.59140   11.59040   0.00100    0.00863
復華人生目標基金                                                 41.64230   41.03940   0.60290    1.46908
復華大中華中小策略基金                                            9.92000   10.03000  -0.11000   -1.09671
復華中小精選基金                                                 85.47000   83.59000   1.88000    2.24907
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.67000    8.76000  -0.09000   -1.02740
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.28000   12.26000   0.02000    0.16313
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.31000   11.29000   0.02000    0.17715
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    10.99000   11.08000  -0.09000   -0.81227
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
復華台灣智能基金                                                 12.61000   12.40000   0.21000    1.69355
復華全方位基金                                                   34.92000   33.95000   0.97000    2.85714
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.12000   14.27000  -0.15000   -1.05116
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.90000   22.07000  -0.17000   -0.77028
復華全球平衡基金-美元                                             9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.27000   20.33000  -0.06000   -0.29513
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.69000   17.88000  -0.19000   -1.06264
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.80000   16.94000  -0.14000   -0.82645
復華全球原物料基金                                                9.47000    9.61000  -0.14000   -1.45682
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.86000   13.94000  -0.08000   -0.57389
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44260   11.44170   0.00090    0.00787
復華全球債券基金                                                 13.51640   13.49080   0.02560    0.18976
復華全球債券組合基金                                             14.65000   14.64000   0.01000    0.06831
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.66000   14.67000  -0.01000   -0.06817
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.84000    9.90000  -0.06000   -0.60606
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.99000   11.03000  -0.04000   -0.36265
復華有利貨幣市場基金                                             13.43000   13.42980   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 13.28000   13.39000  -0.11000   -0.82151
復華亞太成長基金                                                 16.47000   16.70000  -0.23000   -1.37725
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.41000   10.60000  -0.19000   -1.79245
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.89000   11.06000  -0.17000   -1.53707
復華東協世紀基金                                                 12.26000   12.36000  -0.10000   -0.80906
復華南非幣長期收益基金A                                          13.09000   13.16000  -0.07000   -0.53191
復華南非幣長期收益基金B                                           8.18000    8.22000  -0.04000   -0.48662
復華南非幣短期收益基金A                                          13.47000   13.48000  -0.01000   -0.07418
復華南非幣短期收益基金B                                           9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
復華美國新星基金-美元                                            13.20000   13.33000  -0.13000   -0.97524
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.18000   13.28000  -0.10000   -0.75301
復華恒生基金                                                     21.17000   21.00000   0.17000    0.80952
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.61000    8.67000  -0.06000   -0.69204
復華恒生單日正向二倍基金                                         32.73000   32.25000   0.48000    1.48837
復華神盾基金                                                     29.19640   28.63430   0.56210    1.96303
復華高成長基金                                                   75.52000   73.77000   1.75000    2.37224
復華高益策略組合基金                                             13.00000   12.99000   0.01000    0.07698
復華貨幣市場基金                                                 14.39050   14.39040   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                         19.46000   19.34000   0.12000    0.62048
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.28000   51.00000   0.28000    0.54902
復華復華基金                                                     23.74000   23.20000   0.54000    2.32759
復華華人世紀基金                                                 19.06000   19.33000  -0.27000   -1.39679
復華傳家二號基金                                                 32.86280   32.28860   0.57420    1.77834
復華傳家基金                                                     28.88570   28.18000   0.70570    2.50426
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.89000   14.90000  -0.01000   -0.06711
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.73000   11.78000  -0.05000   -0.42445
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.30000   14.34000  -0.04000   -0.27894
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.27000   19.21000   0.06000    0.31234
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.46000    9.50000  -0.04000   -0.42105
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.62000    5.64000  -0.02000   -0.35461
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.37000   12.42000  -0.05000   -0.40258
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.67000   12.72000  -0.05000   -0.39308
復華新興市場短期收益基金                                         10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.26000    9.32000  -0.06000   -0.64378
復華滬深300 A股基金                                              21.63000   21.16000   0.47000    2.22117
復華數位經濟基金                                                 69.02000   67.15000   1.87000    2.78481
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.31000   11.43000  -0.12000   -1.04987
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.73500    9.74290  -0.00790   -0.08108
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.58250    9.58680  -0.00430   -0.04485
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.88860    9.89670  -0.00810   -0.08185
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.70380    9.70790  -0.00410   -0.04223
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.67620    9.69100  -0.01480   -0.15272
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.06550   10.05510   0.01040    0.10343
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.65980    9.68840  -0.02860   -0.29520
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.04800   10.05190  -0.00390   -0.03880
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.65870    9.68720  -0.02850   -0.29420
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.05130   10.05520  -0.00390   -0.03879
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.24410    9.23070   0.01340    0.14517
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.53870    8.62550  -0.08680   -1.00632
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.41200    8.47590  -0.06390   -0.75390
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.44980   11.43350   0.01630    0.14256
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.59280   10.70060  -0.10780   -1.00742
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.55810   10.63830  -0.08020   -0.75388
景順主流基金                                                     19.12000   18.83000   0.29000    1.54010
景順台灣科技基金                                                 33.40000   33.00000   0.40000    1.21212
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.78000    9.85000  -0.07000   -0.71066
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.33000    9.40000  -0.07000   -0.74468
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.08000   11.16000  -0.08000   -0.71685
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.60000   10.67000  -0.07000   -0.65604
景順全球科技基金                                                 22.19000   22.29000  -0.10000   -0.44863
景順全球康健基金                                                 18.37000   18.47000  -0.10000   -0.54142
景順貨幣市場基金                                                 15.93050   15.93030   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     35.16000   34.63000   0.53000    1.53046
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.17000   15.32000  -0.15000   -0.97911
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.03000   14.13000  -0.10000   -0.70771
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.69000   10.80000  -0.11000   -1.01852
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.72000   10.80000  -0.08000   -0.74074
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.86000   10.94000  -0.08000   -0.73126
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.91000   10.96000  -0.05000   -0.45620
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.25000   10.29000  -0.04000   -0.38873
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.28000   10.32000  -0.04000   -0.38760
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.59620    8.60050  -0.00430   -0.05000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.02450    8.04510  -0.02060   -0.25606
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.97350   10.97840  -0.00490   -0.04463
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.21940   10.24570  -0.02630   -0.25669
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.70000    7.82000  -0.12000   -1.53453
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.64000    7.77000  -0.13000   -1.67310
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.08000   11.24000  -0.16000   -1.42349
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.41730    9.43150  -0.01420   -0.15056
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.49630    9.48610   0.01020    0.10753
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.70330    9.71780  -0.01450   -0.14921
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.78760    9.77710   0.01050    0.10739
華南永昌永昌基金                                                 19.51000   19.31000   0.20000    1.03573
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.23030   14.23110  -0.00080   -0.00562
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.00000   10.14000  -0.14000   -1.38067
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
華南永昌全球精品基金                                             15.90000   16.14000  -0.24000   -1.48699
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.62000   11.80000  -0.18000   -1.52542
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.45000   11.60000  -0.15000   -1.29310
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.83000   14.06000  -0.23000   -1.63585
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.56000   13.67000  -0.11000   -0.80468
華南永昌物聯網精選基金                                           12.23000   12.06000   0.17000    1.40962
華南永昌策略報酬基金                                             10.06000   10.22000  -0.16000   -1.56556
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19520   16.19500   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.47680   24.32040   0.15640    0.64308
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93130   11.93120   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                          9.99980   10.01660  -0.01680   -0.16772
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.01390   10.11880  -0.10490   -1.03668
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.66210    9.67840  -0.01630   -0.16842
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.64410    9.74560  -0.10150   -1.04150
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.81840    9.83890  -0.02050   -0.20836
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.77300    9.87970  -0.10670   -1.07999
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.57960    9.59950  -0.01990   -0.20730
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.52750    9.63160  -0.10410   -1.08082
華頓中小型基金                                                   28.24000   27.85000   0.39000    1.40036
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.10310   12.16770  -0.06460   -0.53091
華頓台灣基金                                                     34.85000   33.77000   1.08000    3.19810
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51370   11.51360   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.84000   18.03000  -0.19000   -1.05380
華頓全球高收益債券基金A                                          13.31360   13.31360   0.00000    0.00000
華頓全球高收益債券基金B                                           8.29890    8.29900  -0.00010   -0.00120
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.83000    5.96000  -0.13000   -2.18121
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.71680    2.73830  -0.02150   -0.78516
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.33580   12.54580  -0.21000   -1.67387
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.40470    0.41270  -0.00800   -1.93845
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.49400   11.53410  -0.04010   -0.34766
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.46570   10.48560  -0.01990   -0.18978
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.37560   10.50590  -0.13030   -1.24026
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.38940    9.50730  -0.11790   -1.24010
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.71340   10.87570  -0.16230   -1.49232
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.74690    9.89860  -0.15170   -1.53254
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.55000   11.69000  -0.14000   -1.19760
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.10000   10.31000  -0.21000   -2.03686
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.96000   11.22000  -0.26000   -2.31729
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.44810    2.44020   0.00790    0.32374
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.00680    1.98960   0.01720    0.86450
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.67770   11.77630  -0.09860   -0.83727
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.51990    9.60020  -0.08030   -0.83644
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36400    0.36710  -0.00310   -0.84446
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30410    0.30700  -0.00290   -0.94463
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.37000    3.39000  -0.02000   -0.58997
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.29000   15.50000  -0.21000   -1.35484
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.50000    0.51000  -0.01000   -1.96078
匯豐台灣精典基金                                                 24.79000   24.53000   0.26000    1.05993
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.27000   12.37000  -0.10000   -0.80841
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.32000    8.45000  -0.13000   -1.53846
匯豐安富基金                                                     25.71000   25.55000   0.16000    0.62622
匯豐成功基金                                                     40.35000   40.16000   0.19000    0.47311
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.17000   11.20000  -0.03000   -0.26786
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.25000   11.28000  -0.03000   -0.26596
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.93000   10.96000  -0.03000   -0.27372
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.00000   11.05000  -0.05000   -0.45249
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.51090    2.48820   0.02270    0.91231
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.29080    2.26750   0.02330    1.02756
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.40440   11.42370  -0.01930   -0.16895
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.80550    7.82460  -0.01910   -0.24410
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37470    0.37570  -0.00100   -0.26617
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33480    0.33570  -0.00090   -0.26810
匯豐金磚動力基金                                                 13.79000   13.97000  -0.18000   -1.28848
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97700   14.97690   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.13000    5.23000  -0.10000   -1.91205
匯豐新鑽動力基金                                                 10.85000   10.96000  -0.11000   -1.00365
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.42670    5.46210  -0.03540   -0.64810
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.00190    9.03740  -0.03550   -0.39281
匯豐龍鳳基金-A類型                                               53.34000   52.77000   0.57000    1.08016
匯豐龍鳳基金-I類型                                               53.34000   52.77000   0.57000    1.08016
匯豐龍騰電子基金                                                 38.77000   38.35000   0.42000    1.09518
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.24180   12.24730  -0.00550   -0.04491
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   22.31000   21.72000   0.59000    2.71639
新光中國成長基金(人民幣)                                         10.87000   10.92000  -0.05000   -0.45788
新光中國成長基金(美元)                                           11.26000   11.37000  -0.11000   -0.96746
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.11000   11.19000  -0.08000   -0.71492
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.24810   10.23980   0.00830    0.08106
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.81270    9.84210  -0.02940   -0.29872
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                           10.01180   10.00950   0.00230    0.02298
新光台灣富貴基金                                                 23.42000   23.19000   0.23000    0.99181
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.00000   12.07000  -0.07000   -0.57995
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.58000   11.61000  -0.03000   -0.25840
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.98790    9.97760   0.01030    0.10323
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.65840    9.61750   0.04090    0.42527
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.64100    9.63110   0.00990    0.10279
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.31260    9.27310   0.03950    0.42596
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.51000    9.64000  -0.13000   -1.34855
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.86000    9.91000  -0.05000   -0.50454
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43640   15.43620   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.24000    9.32000  -0.08000   -0.85837
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.62000    9.68000  -0.06000   -0.61983
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.60000    9.66000  -0.06000   -0.62112
新光亞洲精選基金-美金                                            23.18000   23.41000  -0.23000   -0.98249
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.24000   23.40000  -0.16000   -0.68376
新光兩岸優勢基金                                                 12.61000   12.71000  -0.10000   -0.78678
新光店頭基金                                                     27.82000   27.24000   0.58000    2.12922
新光南非幣保本基金                                               11.80000   11.80000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.05000    9.02000   0.03000    0.33259
新光特選內需收益ETF基金                                          20.17000   20.19000  -0.02000   -0.09906
新光創新科技基金                                                 16.42000   16.09000   0.33000    2.05096
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.59950    9.62340  -0.02390   -0.24835
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.90740    9.90380   0.00360    0.03635
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.56130    9.56350  -0.00220   -0.02300
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.12010    9.14280  -0.02270   -0.24828
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.41950    9.41610   0.00340    0.03611
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.08870    9.09130  -0.00260   -0.02860
新光澳幣八年期保本基金                                           10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
新光澳幣十年期保本基金                                           10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
新光澳幣保本基金                                                 11.84000   11.85000  -0.01000   -0.08439
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.96700    9.97810  -0.01110   -0.11124
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.72790    9.73870  -0.01080   -0.11090
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.69390    9.68720   0.00670    0.06916
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.89240    9.88550   0.00690    0.06980
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.84990    9.85110  -0.00120   -0.01218
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.64980    9.65100  -0.00120   -0.01243
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.62160    9.62520  -0.00360   -0.03740
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.82140    9.82500  -0.00360   -0.03664
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.43000    7.50000  -0.07000   -0.93333
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.89000    8.93000  -0.04000   -0.44793
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.45100    9.48560  -0.03460   -0.36476
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.08760    9.12060  -0.03300   -0.36182
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.41890    9.44110  -0.02220   -0.23514
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.10620    9.12800  -0.02180   -0.23883
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.17900    9.19790  -0.01890   -0.20548
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.55510    9.57500  -0.01990   -0.20783
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.32230   13.33650  -0.01420   -0.10647
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.22700    8.23580  -0.00880   -0.10685
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.41170   37.20170   0.21000    0.56449
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.71860   38.45730   0.26130    0.67945
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.75530   39.50560   0.24970    0.63206
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.15430   11.15330   0.00100    0.00897
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.12380   10.16570  -0.04190   -0.41217
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.41620   13.44810  -0.03190   -0.23721
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.34210   10.43760  -0.09550   -0.91496
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.58000   10.65000  -0.07000   -0.65728
群益大印度基金-人民幣                                            13.67530   13.54170   0.13360    0.98658
群益大印度基金-美元                                              13.26450   13.22470   0.03980    0.30095
群益大印度基金-新臺幣                                            12.43000   12.36000   0.07000    0.56634
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.40200   12.47980  -0.07780   -0.62341
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.33490   12.49720  -0.16230   -1.29869
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.45000   11.57000  -0.12000   -1.03717
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.50170   11.57390  -0.07220   -0.62382
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.43920   10.57650  -0.13730   -1.29816
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.71000    9.82000  -0.11000   -1.12016
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.95220   10.01470  -0.06250   -0.62408
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.06890    9.18820  -0.11930   -1.29840
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.47000    9.57000  -0.10000   -1.04493
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.60550    9.66580  -0.06030   -0.62385
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.04630    9.16530  -0.11900   -1.29838
群益中小型股基金                                                 52.99000   51.79000   1.20000    2.31705
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.77560    9.74130   0.03430    0.35211
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.36010    9.39100  -0.03090   -0.32904
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.67650    8.68290  -0.00640   -0.07371
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.64100    8.61070   0.03030    0.35189
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.27350    8.30090  -0.02740   -0.33008
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.67000    7.67560  -0.00560   -0.07296
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.74870   10.75090  -0.00220   -0.02046
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.56440   10.56980  -0.00540   -0.05109
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.75420    9.78330  -0.02910   -0.29745
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.34470    9.32410   0.02060    0.22093
群益中國新機會基金N-美元                                          8.84950    8.89040  -0.04090   -0.46005
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.28730    8.26910   0.01820    0.22010
群益中國新機會基金-美元                                           9.46230    9.50600  -0.04370   -0.45971
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.92000    8.94000  -0.02000   -0.22371
群益平衡王基金                                                   19.76340   19.59210   0.17130    0.87433
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.25000    8.27000  -0.02000   -0.24184
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.00000    6.01000  -0.01000   -0.16639
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.79800   10.77360   0.02440    0.22648
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.62980   10.67840  -0.04860   -0.45512
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.72320    9.70130   0.02190    0.22574
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.57190    9.61570  -0.04380   -0.45551
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.97000    8.99000  -0.02000   -0.22247
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.18570   10.21390  -0.02820   -0.27609
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.97700   10.00030  -0.02330   -0.23299
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.57350    9.60000  -0.02650   -0.27604
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.47510    9.49720  -0.02210   -0.23270
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.24470   10.27310  -0.02840   -0.27645
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.28990   10.31400  -0.02410   -0.23366
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.74220    9.76920  -0.02700   -0.27638
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.13770   10.16140  -0.02370   -0.23324
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.09880   10.08040   0.01840    0.18253
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.34490    7.33150   0.01340    0.18277
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.06370   10.06650  -0.00280   -0.02782
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.96430    9.96760  -0.00330   -0.03311
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.08940   10.08120   0.00820    0.08134
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.06370   10.06640  -0.00270   -0.02682
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.96430    9.96760  -0.00330   -0.03311
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.08930   10.08120   0.00810    0.08035
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.06380   10.06650  -0.00270   -0.02682
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.96430    9.96760  -0.00330   -0.03311
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.08930   10.08120   0.00810    0.08035
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.06370   10.06650  -0.00280   -0.02782
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.96430    9.96760  -0.00330   -0.03311
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.08930   10.08120   0.00810    0.08035
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.00000   11.02000  -0.02000   -0.18149
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.65470   15.71180  -0.05710   -0.36342
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.26000   15.28000  -0.02000   -0.13089
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
群益印度中小基金N-美元                                            9.79230    9.77820   0.01410    0.14420
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
群益印度中小基金-人民幣                                          15.31160   15.18570   0.12590    0.82907
群益印度中小基金-美元                                            14.00550   13.98530   0.02020    0.14444
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.00000   15.94000   0.06000    0.37641
群益多利策略組合基金                                             11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.54000   13.54000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.43000   15.46000  -0.03000   -0.19405
群益安家基金                                                     27.59500   27.14050   0.45450    1.67462
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07610   16.07590   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             23.67000   23.65000   0.02000    0.08457
群益亞太中小基金                                                 12.87000   13.03000  -0.16000   -1.22794
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.90000   16.99000  -0.09000   -0.52972
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.67390    9.66190   0.01200    0.12420
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.45650    7.44720   0.00930    0.12488
群益店頭市場基金                                                116.44000  113.26000   3.18000    2.80770
群益東方盛世基金                                                  9.08000    9.12000  -0.04000   -0.43860
群益東協成長基金-人民幣                                          12.93400   13.03620  -0.10220   -0.78397
群益東協成長基金-美元                                            11.70870   11.88180  -0.17310   -1.45685
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.44000   11.58000  -0.14000   -1.20898
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.15460   11.17970  -0.02510   -0.22451
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.60070   10.63220  -0.03150   -0.29627
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.03780   10.05620  -0.01840   -0.18297
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.82130    9.84350  -0.02220   -0.22553
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.33680    9.36460  -0.02780   -0.29686
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.83880    8.85500  -0.01620   -0.18295
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.61130    9.63300  -0.02170   -0.22527
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.50300    9.53130  -0.02830   -0.29692
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.87440    9.89250  -0.01810   -0.18297
群益長安基金                                                     31.72000   31.02000   0.70000    2.25661
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.98200   15.00820  -0.02620   -0.17457
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.29000   14.28000   0.01000    0.07003
群益真善美基金                                                   18.09740   17.95470   0.14270    0.79478
群益馬拉松基金A類型                                             138.65000  135.40000   3.25000    2.40030
群益深証中小板基金                                               13.60000   13.24000   0.36000    2.71903
群益創新科技基金                                                 37.04000   36.09000   0.95000    2.63231
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.82990    9.82130   0.00860    0.08756
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.33030    9.38590  -0.05560   -0.59238
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.70460   10.69540   0.00920    0.08602
群益華夏盛世基金-美元                                            10.28800   10.34930  -0.06130   -0.59231
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.76000   16.82000  -0.06000   -0.35672
群益奧斯卡基金                                                   30.81000   29.92000   0.89000    2.97460
群益新興金鑽基金-美元                                            12.32700   12.45160  -0.12460   -1.00067
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.30000    9.37000  -0.07000   -0.74707
群益葛萊美基金                                                   26.38000   25.61000   0.77000    3.00664
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.43000   20.42000   0.01000    0.04897
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.35000    8.45000  -0.10000   -1.18343
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.32000   13.02000   0.30000    2.30415
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.64570   11.66830  -0.02260   -0.19369
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.25650   11.28740  -0.03090   -0.27376
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.16840   11.19120  -0.02280   -0.20373
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.55270    8.56930  -0.01660   -0.19371
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.13390    9.15890  -0.02500   -0.27296
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.36000    8.37000  -0.01000   -0.11947
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.73900    8.75690  -0.01790   -0.20441
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.09600   10.12370  -0.02770   -0.27362
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     31.25000   30.77000   0.48000    1.55996
德信中國精選成長基金                                             11.05000   11.24000  -0.19000   -1.69039
德信台灣主流中小基金                                             21.22000   20.67000   0.55000    2.66086
德信新興股票組合基金                                             11.10000   11.14000  -0.04000   -0.35907
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92720   11.92700   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.75520   10.74850   0.00670    0.06233
德信數位時代基金                                                 27.91000   27.75000   0.16000    0.57658
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65540   11.65520   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.51000   16.30000   0.21000    1.28834
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.46000   19.86000  -0.40000   -2.01410
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.29000    7.30000  -0.01000   -0.13699
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.97360    9.84350   0.13010    1.32168
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.20890   14.02980   0.17910    1.27657
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               7.88410    7.86260   0.02150    0.27345
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.74810   10.73960   0.00850    0.07915
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     10.99390   10.98510   0.00880    0.08011
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.57210   12.53640   0.03570    0.28477
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.31000   18.49000  -0.18000   -0.97350
摩根中小基金                                                     25.25000   24.83000   0.42000    1.69150
摩根中國A股基金                                                  13.90000   14.15000  -0.25000   -1.76678
摩根中國A股基金(美元)                                            11.05000   11.28000  -0.23000   -2.03901
摩根中國亮點基金                                                 13.80000   13.97000  -0.17000   -1.21689
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.06560   11.19420  -0.12860   -1.14881
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.14600   12.24390  -0.09790   -0.79958
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.43640    9.56180  -0.12540   -1.31147
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.37530   12.51930  -0.14400   -1.15022
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.05860   14.17200  -0.11340   -0.80017
摩根台灣金磚基金                                                 21.20000   20.88000   0.32000    1.53257
摩根台灣增長基金                                                 52.15000   51.60000   0.55000    1.06589
摩根平衡基金                                                     28.18000   28.02000   0.16000    0.57102
摩根全球α基金                                                   19.08000   19.21000  -0.13000   -0.67673
摩根全球平衡基金                                                 15.23740   15.26350  -0.02610   -0.17100
摩根全球發現基金                                                 12.61000   12.71000  -0.10000   -0.78678
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.69440    9.72450  -0.03010   -0.30953
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.61410   10.63500  -0.02090   -0.19652
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.07410   10.10850  -0.03440   -0.34031
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.33170   11.36700  -0.03530   -0.31055
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.93930    9.97320  -0.03390   -0.33991
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.39090   10.45980  -0.06890   -0.65871
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.29030   13.37850  -0.08820   -0.65927
摩根亞洲基金                                                     55.99000   56.27000  -0.28000   -0.49760
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.25870    8.26080  -0.00210   -0.02542
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.58650    9.58310   0.00340    0.03548
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.52590    8.53490  -0.00900   -0.10545
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                11.91980   11.92200  -0.00220   -0.01845
摩根東方內需機會基金                                             17.74000   17.83000  -0.09000   -0.50477
摩根東方科技基金                                                 35.76000   36.07000  -0.31000   -0.85944
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.65000    9.74000  -0.09000   -0.92402
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.00000   10.10000  -0.10000   -0.99010
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.51000    9.63000  -0.12000   -1.24611
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.28000   11.39000  -0.11000   -0.96576
摩根金龍收成基金                                                 22.40000   22.63000  -0.23000   -1.01635
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07250   15.07240   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.54000   14.60000  -0.06000   -0.41096
摩根新金磚五國基金                                               11.46000   11.56000  -0.10000   -0.86505
摩根新絲路基金                                                    9.92000   10.06000  -0.14000   -1.39165
摩根新興35基金                                                   13.34000   13.46000  -0.12000   -0.89153
摩根新興日本基金                                                 24.20000   24.40000  -0.20000   -0.81967
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.48330    7.48230   0.00100    0.01336
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.73700    9.72600   0.01100    0.11310
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.51800    9.52500  -0.00700   -0.07349
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.70150   10.70580  -0.00430   -0.04017
摩根新興科技基金                                                 59.80000   58.85000   0.95000    1.61427
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.32060    8.31010   0.01050    0.12635
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.51270   10.49950   0.01320    0.12572
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.61410    8.64450  -0.03040   -0.35167
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.38090    9.41550  -0.03460   -0.36748
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.87530    8.92660  -0.05130   -0.57469
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.84730    9.88200  -0.03470   -0.35114
摩根龍揚基金                                                     33.49000   33.84000  -0.35000   -1.03428
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.12000   10.20000  -0.08000   -0.78431
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.89000   10.98000  -0.09000   -0.81967
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.69000   10.80000  -0.11000   -1.01852
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.10000   11.18000  -0.08000   -0.71556
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.26340    9.26150   0.00190    0.02052
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.15750   11.15530   0.00220    0.01972
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   28.19000   27.31000   0.88000    3.22226
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.45390   11.48160  -0.02770   -0.24126
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.77910   10.80060  -0.02150   -0.19906
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.73390    9.73630  -0.00240   -0.02465
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.06600   10.09040  -0.02440   -0.24181
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.51490    9.53390  -0.01900   -0.19929
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.58670    8.58880  -0.00210   -0.02445
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.35430   10.42730  -0.07300   -0.70009
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.29470   10.34070  -0.04600   -0.44484
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.78610    9.83560  -0.04950   -0.50327
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.82160    9.84600  -0.02440   -0.24782
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.59220    9.64070  -0.04850   -0.50308
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.62660    9.65050  -0.02390   -0.24766
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.35950   11.39940  -0.03990   -0.35002
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.14380   11.18250  -0.03870   -0.34608
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.20330   10.21640  -0.01310   -0.12823
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.82900   10.86700  -0.03800   -0.34968
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.60710   10.64390  -0.03680   -0.34574
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.71450    9.72690  -0.01240   -0.12748
聯邦金鑽平衡基金                                                 26.63880   25.88130   0.75750    2.92682
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.82800    9.86320  -0.03520   -0.35688
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.03110   10.04130  -0.01020   -0.10158
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.82800    9.86320  -0.03520   -0.35688
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.03110   10.04130  -0.01020   -0.10158
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15670   13.15660   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 14.29000   13.84000   0.45000    3.25145
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.91140   15.89810   0.01330    0.08366
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.79130   12.83520  -0.04390   -0.34203
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.46030   12.53440  -0.07410   -0.59117
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.97810   12.04940  -0.07130   -0.59173
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.72870   11.73050  -0.00180   -0.01534
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.00960   10.99670   0.01290    0.11731
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.55370   10.55530  -0.00160   -0.01516
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.64030    8.63020   0.01010    0.11703
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.66000   37.28000   0.38000    1.01931
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.48000   15.50000  -0.02000   -0.12903
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.62000   12.63000  -0.01000   -0.07918
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.28000   13.29000  -0.01000   -0.07524
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.48000   12.49000  -0.01000   -0.08006
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.98000    7.98000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.13000   12.14000  -0.01000   -0.08237
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.37000   11.42000  -0.05000   -0.43783
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.57000    9.61000  -0.04000   -0.41623
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.08000   12.17000  -0.09000   -0.73952
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.45000   15.58000  -0.13000   -0.83440
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.42000   15.55000  -0.13000   -0.83601
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.21000   10.28000  -0.07000   -0.68093
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.49000   20.60000  -0.11000   -0.53398
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.64000   18.74000  -0.10000   -0.53362
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.81000   12.86000  -0.05000   -0.38880
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.58000   15.67000  -0.09000   -0.57435
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.30000   16.39000  -0.09000   -0.54912
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.37000   15.46000  -0.09000   -0.58215
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.56000   15.64000  -0.08000   -0.51151
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.01000   14.08000  -0.07000   -0.49716
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.01000   14.09000  -0.08000   -0.56778
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.69000   14.76000  -0.07000   -0.47425
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.36000   18.35000   0.01000    0.05450
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.23000   17.22000   0.01000    0.05807
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.46000   13.45000   0.01000    0.07435
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.24000   14.23000   0.01000    0.07027
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.32000   13.31000   0.01000    0.07513
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.21000    8.21000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.25000   13.24000   0.01000    0.07553
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.54000   14.55000  -0.01000   -0.06873
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.51000   14.53000  -0.02000   -0.13765
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.99120   14.99110   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.43400   10.41730   0.01670    0.16031
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.82410   13.81690   0.00720    0.05211
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.59190    7.57970   0.01220    0.16096
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.83000   13.84000  -0.01000   -0.07225
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                13.86000   13.87000  -0.01000   -0.07210
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
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瀚亞中小型股基金                                                 24.92000   24.40000   0.52000    2.13115
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.16000   12.32000  -0.16000   -1.29870
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.00000   13.20000  -0.20000   -1.51515
瀚亞巴西基金                                                      4.41000    4.45000  -0.04000   -0.89888
瀚亞外銷基金                                                     46.83000   45.93000   0.90000    1.95950
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.02000   11.09000  -0.07000   -0.63120
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.41000   10.46000  -0.05000   -0.47801
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.79000    9.85000  -0.06000   -0.60914
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.28000    9.32000  -0.04000   -0.42918
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.53000    9.59000  -0.06000   -0.62565
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.51990   10.55340  -0.03350   -0.31743
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.28200   10.29410  -0.01210   -0.11754
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.17330   12.17900  -0.00570   -0.04680
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.06070   10.05940   0.00130    0.01292
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.49190    7.51590  -0.02400   -0.31932
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.01890    8.02840  -0.00950   -0.11833
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.09970    8.10350  -0.00380   -0.04689
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.14160    7.14070   0.00090    0.01260
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.87280    8.87690  -0.00410   -0.04619
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.21710    9.24660  -0.02950   -0.31904
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.37360    9.38460  -0.01100   -0.11721
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.24840    9.25270  -0.00430   -0.04647
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.09000   11.11000  -0.02000   -0.18002
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.13000   11.22000  -0.09000   -0.80214
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.68000   10.73000  -0.05000   -0.46598
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.47000   10.54000  -0.07000   -0.66414
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.78000   13.78000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-美元                                                13.42000   13.49000  -0.07000   -0.51890
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.43000   29.51000  -0.08000   -0.27109
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.18000   12.26000  -0.08000   -0.65253
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.17000   10.24000  -0.07000   -0.68359
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.40000   11.48000  -0.08000   -0.69686
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.54000   10.66000  -0.12000   -1.12570
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.72000   14.85000  -0.13000   -0.87542
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.15000    9.21000  -0.06000   -0.65147
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.11000    9.22000  -0.11000   -1.19306
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.03000    9.11000  -0.08000   -0.87816
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.24000   11.30000  -0.06000   -0.53097
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.50210   11.55950  -0.05740   -0.49656
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.83130   12.97750  -0.14620   -1.12657
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.73900   10.80990  -0.07090   -0.65588
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.45610   10.50620  -0.05010   -0.47686
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.51150   11.53140  -0.01990   -0.17257
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      8.95340    8.99790  -0.04450   -0.49456
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.55020    9.65910  -0.10890   -1.12743
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        8.98540    9.04460  -0.05920   -0.65453
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.73910    8.78110  -0.04200   -0.47830
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.06270    9.07830  -0.01560   -0.17184
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.38590   14.42200  -0.03610   -0.25031
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.66540   10.70030  -0.03490   -0.32616
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.72230   10.77240  -0.05010   -0.46508
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.60600   12.63760  -0.03160   -0.25005
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.31000   11.45000  -0.14000   -1.22271
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.23000   21.35000  -0.12000   -0.56206
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55540   13.55520   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               26.71000   26.81000  -0.10000   -0.37300
瀚亞高科技基金                                                   64.07000   62.51000   1.56000    2.49560
瀚亞理財通基金                                                   27.96000   27.57000   0.39000    1.41458
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.26000    9.23000   0.03000    0.32503
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.37000    9.32000   0.05000    0.53648
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.84000    8.79000   0.05000    0.56883
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.78000    8.75000   0.03000    0.34286
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.89000    8.84000   0.05000    0.56561
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.83000    9.78000   0.05000    0.51125
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.83000    8.77000   0.06000    0.68415
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.89000    8.87000   0.02000    0.22548
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            8.97000    8.92000   0.05000    0.56054
瀚亞菁華基金                                                     24.94000   24.43000   0.51000    2.08760
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.05740   13.10700  -0.04960   -0.37842
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.26470    9.29990  -0.03520   -0.37850
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.42870   10.46430  -0.03560   -0.34020
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.36490   10.46620  -0.10130   -0.96788
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.48370   10.54190  -0.05820   -0.55208
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.79130    9.82040  -0.02910   -0.29632
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.95220    9.94860   0.00360    0.03619
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.36380    8.39240  -0.02860   -0.34078
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.99610    8.07420  -0.07810   -0.96728
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.03090    9.08110  -0.05020   -0.55280
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.31970    8.34450  -0.02480   -0.29720
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.92230    7.91940   0.00290    0.03662
瀚亞電通網基金                                                   16.67000   16.29000   0.38000    2.33272
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.62930   13.61150   0.01780    0.13077
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.27830   10.25710   0.02120    0.20669
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.95930    9.96200  -0.00270   -0.02710
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.48070   11.46570   0.01500    0.13082
瀚亞歐洲基金                                                     11.75000   11.83000  -0.08000   -0.67625
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