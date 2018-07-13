[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/07/12 107/07/11 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.49040 10.48800 0.00240 0.02288 大華銀多元特別收益平衡基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.01760 10.03530 -0.01770 -0.17638 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.01760 10.03530 -0.01770 -0.17638 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.98420 10.00250 -0.01830 -0.18295 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.98420 10.00250 -0.01830 -0.18295 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.32510 9.33950 -0.01440 -0.15418 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.57690 9.59030 -0.01340 -0.13972 中國信託台灣活力基金 16.45000 16.21000 0.24000 1.48057 中國信託台灣優勢基金 19.01000 18.72000 0.29000 1.54915 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.41000 -0.06000 -0.63762 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.93000 10.00000 -0.07000 -0.70000 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.78430 9.77990 0.00440 0.04499 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.23260 9.22840 0.00420 0.04551 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.16970 10.17510 -0.00540 -0.05307 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.59330 9.59840 -0.00510 -0.05313 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.27240 10.37020 -0.09780 -0.94309 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.99050 9.07610 -0.08560 -0.94314 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.09450 11.14650 -0.05200 -0.46651 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.04330 10.09040 -0.04710 -0.46678 中國信託智能運動基金-台幣 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624 中國信託智能運動基金-美元 10.65000 10.71000 -0.06000 -0.56022 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98030 10.98020 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.45970 9.45840 0.00130 0.01374 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.18470 9.18340 0.00130 0.01416 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.60490 9.60830 -0.00340 -0.03539 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.32160 9.32500 -0.00340 -0.03646 中國信託精穩基金 18.96400 18.73200 0.23200 1.23852 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.57000 11.61000 -0.04000 -0.34453 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.27000 11.30000 -0.03000 -0.26549 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 69.25000 67.78000 1.47000 2.16878 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.89290 38.79410 0.09880 0.25468 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.65000 19.04000 -0.39000 -2.04832 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.36240 11.36140 0.00100 0.00880 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.58720 10.67460 -0.08740 -0.81877 元大上證50基金 28.53000 27.96000 0.57000 2.03863 元大大中華TMT基金-人民幣 12.32000 12.41000 -0.09000 -0.72522 元大大中華TMT基金-新台幣 11.11000 11.28000 -0.17000 -1.50709 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.10000 13.11000 -0.01000 -0.07628 元大大中華價值指數基金-美元 12.55800 12.70400 -0.14600 -1.14924 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.75500 16.90700 -0.15200 -0.89904 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.77400 10.81700 -0.04300 -0.39752 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.48000 10.61000 -0.13000 -1.22526 元大中國平衡基金-人民幣 3.03000 3.04000 -0.01000 -0.32895 元大中國平衡基金-新台幣 13.69000 13.86000 -0.17000 -1.22655 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.59580 46.77790 -0.18210 -0.38929 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.39550 10.37510 0.02040 0.19662 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64030 9.63530 0.00500 0.05189 元大中國機會債券基金-新台幣 9.67230 9.73380 -0.06150 -0.63182 元大巴西指數基金 5.26600 5.36500 -0.09900 -1.84529 元大巴菲特基金 30.75000 30.18000 0.57000 1.88867 元大日經225基金 27.83000 27.56000 0.27000 0.97968 元大台商收成基金 24.26000 23.99000 0.27000 1.12547 元大台灣50單日反向1倍基金 12.49000 12.64000 -0.15000 -1.18671 元大台灣50單日正向2倍基金 37.32000 36.48000 0.84000 2.30263 元大台灣中型100基金 33.15000 32.73000 0.42000 1.28323 元大台灣加權股價指數基金 25.13800 24.92500 0.21300 0.85456 元大台灣卓越50基金 82.49000 81.91000 0.58000 0.70809 元大台灣金融基金 17.48000 17.30000 0.18000 1.04046 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.13000 30.80000 0.33000 1.07143 元大台灣高股息基金 25.70000 25.43000 0.27000 1.06174 元大台灣電子科技基金 36.06000 35.74000 0.32000 0.89536 元大全球ETF成長組合基金 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 元大全球ETF穩健組合基金 14.72000 14.81000 -0.09000 -0.60770 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.78000 13.89000 -0.11000 -0.79194 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.66000 9.75000 -0.09000 -0.92308 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.39000 13.38000 0.01000 0.07474 元大全球不動產證券化基金-美元 12.85600 12.99200 -0.13600 -1.04680 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.77000 8.89000 -0.12000 -1.34983 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.69000 6.80000 -0.11000 -1.61765 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.56000 8.63000 -0.07000 -0.81112 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.71000 6.79000 -0.08000 -1.17820 元大全球股票入息基金-美元配息 9.49000 9.68200 -0.19200 -1.98306 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.39000 10.54000 -0.15000 -1.42315 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.30000 9.47000 -0.17000 -1.79514 元大全球新興市場精選組合基金 13.58000 13.66000 -0.08000 -0.58565 元大全球農業商機基金 16.98000 17.17000 -0.19000 -1.10658 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.44600 8.44600 0.00000 0.00000 元大印度指數基金 9.80900 9.80500 0.00400 0.04080 元大印度基金 12.70000 12.72000 -0.02000 -0.15723 元大多多基金 22.41000 21.86000 0.55000 2.51601 元大多福基金 59.58000 58.75000 0.83000 1.41277 元大亞太成長基金 9.26000 9.39000 -0.13000 -1.38445 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.56170 8.59240 -0.03070 -0.35729 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.07020 7.09560 -0.02540 -0.35797 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.52600 9.67600 -0.15000 -1.55023 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.81000 9.93000 -0.12000 -1.20846 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.62000 9.74000 -0.12000 -1.23203 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.81000 9.93000 -0.12000 -1.20846 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.92900 9.96000 -0.03100 -0.31124 元大卓越基金 52.83000 51.86000 0.97000 1.87042 元大店頭基金 9.69000 9.49000 0.20000 2.10748 元大泛歐成長基金 9.47000 9.65000 -0.18000 -1.86528 元大美元貨幣市場基金-美元 10.24290 10.24230 0.00060 0.00586 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.48890 9.46920 0.01970 0.20804 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.34430 31.25700 0.08730 0.27930 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.50340 38.22360 0.27980 0.73201 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.77450 18.86040 -0.08590 -0.45545 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.81700 19.62200 0.19500 0.99378 元大美國政府7至10年期債券基金 38.48440 38.30230 0.18210 0.47543 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.34290 20.36690 -0.02400 -0.11784 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.97140 17.88480 0.08660 0.48421 元大高科技基金 21.93000 21.53000 0.40000 1.85787 元大得利貨幣市場基金 16.24480 16.24470 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.97590 11.97580 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 13.96000 13.78000 0.18000 1.30624 元大華夏中小基金 7.85000 7.91000 -0.06000 -0.75853 元大新中國基金-人民幣 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 元大新中國基金-美元 9.66700 9.83400 -0.16700 -1.69819 元大新中國基金-新台幣 9.51000 9.65000 -0.14000 -1.45078 元大新主流基金 31.52000 30.68000 0.84000 2.73794 元大新東協平衡基金-美元 9.31300 9.39000 -0.07700 -0.82002 元大新東協平衡基金-新台幣 8.97000 9.02000 -0.05000 -0.55432 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.40510 10.38680 0.01830 0.17619 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.86720 9.95750 -0.09030 -0.90685 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.42410 10.49250 -0.06840 -0.65189 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.12260 9.18260 -0.06000 -0.65341 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.73430 9.73520 -0.00090 -0.00924 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.39850 9.39940 -0.00090 -0.00958 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.77090 9.74680 0.02410 0.24726 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.43640 9.41320 0.02320 0.24646 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.49590 9.49670 -0.00080 -0.00842 元大新興亞洲基金 11.56000 11.64000 -0.08000 -0.68729 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.12820 9.16760 -0.03940 -0.42977 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.90130 9.05270 -0.15140 -1.67243 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.27140 9.28770 -0.01630 -0.17550 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.04050 9.16900 -0.12850 -1.40146 元大萬泰貨幣市場基金 15.09370 15.09350 0.00020 0.00133 元大經貿基金 43.37000 42.65000 0.72000 1.68816 元大實質多重資產基金-人民幣 10.11000 10.20000 -0.09000 -0.88235 元大實質多重資產基金-美元 9.52100 9.70800 -0.18700 -1.92625 元大實質多重資產基金-新台幣 9.93000 10.09000 -0.16000 -1.58573 元大滬深300單日反向1倍基金 15.65000 15.98000 -0.33000 -2.06508 元大滬深300單日正向2倍基金 13.76000 13.20000 0.56000 4.24242 元大摩臺基金 38.21000 37.92000 0.29000 0.76477 元大標普500基金 25.44000 25.55000 -0.11000 -0.43053 元大標普500單日反向1倍基金 13.36000 13.24000 0.12000 0.90634 元大標普500單日正向2倍基金 32.87000 33.38000 -0.51000 -1.52786 元大標智滬深300基金 16.87000 17.77000 -0.90000 -5.06472 元大歐洲50基金 24.59000 24.95000 -0.36000 -1.44289 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.57590 9.59680 -0.02090 -0.21778 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.16550 10.16510 0.00040 0.00394 元大績效基金 65.14000 63.49000 1.65000 2.59883 元大韓國KOSPI200基金 21.97000 22.06000 -0.09000 -0.40798 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.30000 16.07000 0.23000 1.43124 日盛上選基金 36.75000 36.23000 0.52000 1.43527 日盛小而美基金 19.76000 19.42000 0.34000 1.75077 日盛中國內需動力基金 10.63000 10.72000 -0.09000 -0.83955 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.42940 11.44050 -0.01110 -0.09702 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.66350 9.67280 -0.00930 -0.09615 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.49080 11.53330 -0.04250 -0.36850 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.70930 9.74530 -0.03600 -0.36941 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.42370 10.45320 -0.02950 -0.28221 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.79240 8.81730 -0.02490 -0.28240 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.40000 11.47000 -0.07000 -0.61029 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.19000 11.33000 -0.14000 -1.23566 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.42000 11.54000 -0.12000 -1.03986 日盛日盛基金 15.48000 15.19000 0.29000 1.90915 日盛目標收益組合基金(美元) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.40000 10.49000 -0.09000 -0.85796 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01420 10.01860 -0.00440 -0.04392 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.48030 9.48440 -0.00410 -0.04323 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.82400 9.81970 0.00430 0.04379 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.30250 9.29850 0.00400 0.04302 日盛全球新興債券基金A 10.54470 10.55450 -0.00980 -0.09285 日盛全球新興債券基金B 8.24540 8.25310 -0.00770 -0.09330 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.34750 2.35860 -0.01110 -0.47062 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64610 1.65380 -0.00770 -0.46559 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.35820 0.35990 -0.00170 -0.47235 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25200 0.25320 -0.00120 -0.47393 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.87380 11.91590 -0.04210 -0.35331 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.21560 8.24470 -0.02910 -0.35295 日盛亞洲機會基金 7.37000 7.45000 -0.08000 -1.07383 日盛首選基金 18.85000 18.59000 0.26000 1.39860 日盛高科技基金 20.02000 19.74000 0.28000 1.41844 日盛貨幣市場基金 14.76150 14.76130 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 45.22000 44.40000 0.82000 1.84685 日盛精選五虎基金 40.30000 39.68000 0.62000 1.56250 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47720 13.47710 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 36.83000 36.10000 0.73000 2.02216 台新MSCI中國基金 21.23000 21.49000 -0.26000 -1.20987 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.24000 18.45000 -0.21000 -1.13821 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.58000 21.10000 0.48000 2.27488 台新大眾貨幣市場基金 14.15360 14.15340 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.29020 10.16730 0.12290 1.20878 台新中美貨幣市場基金-美元 10.60060 10.64350 -0.04290 -0.40306 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.06260 10.06690 -0.00430 -0.04271 台新中國通基金 49.44000 48.76000 0.68000 1.39459 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.51740 0.52610 -0.00870 -1.65368 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.74500 15.97300 -0.22800 -1.42741 台新中國精選中小基金-美元 0.38970 0.39220 -0.00250 -0.63743 台新中國精選中小基金-新台幣 11.88000 11.92000 -0.04000 -0.33557 台新主流基金 25.28000 24.82000 0.46000 1.85334 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.05000 20.05000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66240 0.66410 -0.00170 -0.25599 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.07000 15.07000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49660 0.49790 -0.00130 -0.26110 台新台灣中小基金 38.71000 38.07000 0.64000 1.68111 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.69900 9.73090 -0.03190 -0.32782 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.25690 9.35620 -0.09930 -1.06133 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.61000 8.68000 -0.07000 -0.80645 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.30360 10.41410 -0.11050 -1.06106 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.58000 9.65000 -0.07000 -0.72539 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.44620 10.48710 -0.04090 -0.39000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.19920 11.24300 -0.04380 -0.38958 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 台新印度基金 15.73000 15.82000 -0.09000 -0.56890 台新亞美短期債券基金 10.93890 10.94830 -0.00940 -0.08586 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.42840 8.43350 -0.00510 -0.06047 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28240 0.28330 -0.00090 -0.31768 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.59580 11.60280 -0.00700 -0.06033 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38300 0.38420 -0.00120 -0.31234 台新真吉利貨幣市場基金 11.08530 11.08520 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.90490 29.83170 0.07320 0.24538 台新智慧生活基金-美元 10.45940 10.51190 -0.05250 -0.49943 台新智慧生活基金-新台幣 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.57170 8.59250 -0.02080 -0.24207 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.66010 8.65890 0.00120 0.01386 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.12320 9.14590 -0.02270 -0.24820 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.22520 9.22390 0.00130 0.01409 台新新興市場債券基金(A類型) 10.68550 10.68800 -0.00250 -0.02339 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34580 0.34680 -0.00100 -0.28835 台新新興市場債券基金(B類型) 8.04190 8.04370 -0.00180 -0.02238 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27400 0.27470 -0.00070 -0.25482 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.84000 5.91000 -0.07000 -1.18443 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.85000 20.82000 0.03000 0.14409 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.68300 10.88000 -0.19700 -1.81066 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.76000 23.97000 0.79000 3.29579 未來資產全球大消費基金 15.64000 15.65000 -0.01000 -0.06390 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.58760 11.58040 0.00720 0.06217 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.42880 9.42300 0.00580 0.06155 未來資產亞洲新富基金 21.44000 21.57000 -0.13000 -0.60269 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55950 12.55940 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 15.37000 14.89000 0.48000 3.22364 未來資產新興市場債券基金A 8.79820 8.80870 -0.01050 -0.11920 未來資產新興市場債券基金B 6.75640 6.76450 -0.00810 -0.11974 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.06110 11.06010 0.00100 0.00904 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.01950 10.06710 -0.04760 -0.47283 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.33290 9.32360 0.00930 0.09975 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.53740 10.52690 0.01050 0.09974 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.09700 8.14000 -0.04300 -0.52826 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.20440 9.25250 -0.04810 -0.51986 永豐中小基金 60.95000 59.44000 1.51000 2.54038 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71600 1.71810 -0.00210 -0.12223 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24750 2.25030 -0.00280 -0.12443 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.94080 7.98930 -0.04850 -0.60706 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.09140 10.15300 -0.06160 -0.60672 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.07000 5.12000 -0.05000 -0.97656 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.10000 23.45000 -0.35000 -1.49254 永豐主流品牌基金 17.86000 18.13000 -0.27000 -1.48924 永豐永豐基金 38.59000 37.76000 0.83000 2.19809 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.96800 10.00830 -0.04030 -0.40267 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.96680 10.00820 -0.04140 -0.41366 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.94800 9.98910 -0.04110 -0.41145 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.94770 9.98880 -0.04110 -0.41146 永豐亞洲民生消費基金 11.85000 11.95000 -0.10000 -0.83682 永豐南非幣2021保本基金 12.86790 12.87570 -0.00780 -0.06058 永豐高科技基金 29.56000 28.68000 0.88000 3.06834 永豐貨幣市場基金 13.87530 13.87510 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07980 2.07020 0.00960 0.46372 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.45190 2.44060 0.01130 0.46300 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.79100 7.79270 -0.00170 -0.02182 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37310 10.37530 -0.00220 -0.02120 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.16640 7.16390 0.00250 0.03490 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.93730 10.93340 0.00390 0.03567 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.34000 9.45000 -0.11000 -1.16402 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.58000 7.72000 -0.14000 -1.81347 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.30000 17.59000 -0.29000 -1.64866 永豐臺灣加權ETF基金 54.73000 54.30000 0.43000 0.79190 永豐領航科技基金 46.36000 45.10000 1.26000 2.79379 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.32000 10.46000 -0.14000 -1.33843 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.08000 10.23000 -0.15000 -1.46628 永豐趨勢平衡基金 51.88000 51.13000 0.75000 1.46685 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.52530 11.52420 0.00110 0.00955 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.45530 9.46900 -0.01370 -0.14468 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.57780 9.59180 -0.01400 -0.14596 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.42200 9.43300 -0.01100 -0.11661 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.50640 9.51750 -0.01110 -0.11663 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.48010 9.49820 -0.01810 -0.19056 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.73220 9.75080 -0.01860 -0.19075 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.41230 9.42750 -0.01520 -0.16123 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.57880 9.59410 -0.01530 -0.15947 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.00000 11.04000 -0.04000 -0.36232 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.89000 9.99000 -0.10000 -1.00100 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.61000 10.73000 -0.12000 -1.11836 兆豐國際中小基金 16.92000 16.67000 0.25000 1.49970 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.29000 14.40000 -0.11000 -0.76389 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.24000 19.49000 -0.25000 -1.28271 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.20000 19.48000 -0.28000 -1.43737 兆豐國際生命科學基金 16.11000 16.15000 -0.04000 -0.24768 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.30530 10.35070 -0.04540 -0.43862 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.59030 10.65310 -0.06280 -0.58950 兆豐國際全球基金 32.09000 32.36000 -0.27000 -0.83436 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.24790 10.24730 0.00060 0.00586 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.93920 9.91890 0.02030 0.20466 兆豐國際國民基金 22.78000 22.46000 0.32000 1.42476 兆豐國際第一基金 13.65000 13.49000 0.16000 1.18606 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.75340 9.75530 -0.00190 -0.01948 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.78730 7.78890 -0.00160 -0.02054 兆豐國際萬全基金 21.17000 20.98000 0.19000 0.90562 兆豐國際電子基金 27.47000 27.09000 0.38000 1.40273 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.27000 22.04000 0.23000 1.04356 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.70000 16.88000 -0.18000 -1.06635 兆豐國際豐台灣基金 32.60000 32.43000 0.17000 0.52421 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49560 12.49550 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.37000 11.33000 0.04000 0.35305 合庫全球高收益債券基金A類型 11.00560 11.01260 -0.00700 -0.06356 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.84620 11.86480 -0.01860 -0.15677 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.63890 10.65180 -0.01290 -0.12111 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.40580 11.42230 -0.01650 -0.14445 合庫全球高收益債券基金B類型 8.08520 8.09030 -0.00510 -0.06304 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.42870 9.44240 -0.01370 -0.14509 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.97290 8.98380 -0.01090 -0.12133 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.92860 8.94170 -0.01310 -0.14650 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.25620 9.26740 -0.01120 -0.12085 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.21000 11.31000 -0.10000 -0.88417 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.52000 10.61000 -0.09000 -0.84826 合庫全球新興市場基金 9.23000 9.31000 -0.08000 -0.85929 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 合庫貨幣市場基金 10.12420 10.12410 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.51190 9.51030 0.00160 0.01682 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.76300 9.76750 -0.00450 -0.04607 合庫新興多重收益基金A類型 10.05330 10.04970 0.00360 0.03582 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.51850 11.52010 -0.00160 -0.01389 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.42540 13.43010 -0.00470 -0.03500 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.90020 8.89920 0.00100 0.01124 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.53790 9.54230 -0.00440 -0.04611 合庫新興多重收益基金B類型 7.93800 7.93510 0.00290 0.03655 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.87570 8.87620 -0.00050 -0.00563 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.09040 10.09400 -0.00360 -0.03566 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.32000 10.43000 -0.11000 -1.05465 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.42000 10.50000 -0.08000 -0.76190 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.07000 10.18000 -0.11000 -1.08055 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.18000 10.26000 -0.08000 -0.77973 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.93840 10.93700 0.00140 0.01280 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.16660 10.23680 -0.07020 -0.68576 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90110 9.94400 -0.04290 -0.43142 安聯中國東協基金 15.29000 15.41000 -0.12000 -0.77872 安聯中國策略基金 14.48000 14.67000 -0.19000 -1.29516 安聯中華新思路基金-人民幣 14.41000 14.54000 -0.13000 -0.89409 安聯中華新思路基金-美元 13.83000 14.04000 -0.21000 -1.49573 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.83000 12.99000 -0.16000 -1.23172 安聯台灣大壩基金 29.56000 29.00000 0.56000 1.93103 安聯台灣科技基金 49.64000 48.52000 1.12000 2.30833 安聯台灣貨幣市場基金 12.48460 12.48440 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.95000 32.30000 0.65000 2.01238 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09990 10.09670 0.00320 0.03169 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.03330 15.02660 0.00670 0.04459 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.65160 9.64730 0.00430 0.04457 安聯四季成長組合基金-美元 11.45000 11.54000 -0.09000 -0.77990 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.59000 11.65000 -0.06000 -0.51502 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.20480 12.18350 0.02130 0.17483 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.10940 10.10880 0.00060 0.00594 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.22010 12.21960 0.00050 0.00409 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52880 9.52700 0.00180 0.01889 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.36670 9.36610 0.00060 0.00641 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05410 9.05380 0.00030 0.00331 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.49000 11.58000 -0.09000 -0.77720 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.27000 11.33000 -0.06000 -0.52957 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.35000 11.42000 -0.07000 -0.61296 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.72000 10.76000 -0.04000 -0.37175 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.94550 11.93400 0.01150 0.09636 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.90890 10.91080 -0.00190 -0.01741 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57950 10.57930 0.00020 0.00189 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.94170 8.93960 0.00210 0.02349 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.72530 8.72690 -0.00160 -0.01833 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.43620 8.43610 0.00010 0.00119 安聯全球人口趨勢基金 11.41000 11.52000 -0.11000 -0.95486 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.33000 37.33000 0.00000 0.00000 安聯全球油礦金趨勢基金 8.87000 9.05000 -0.18000 -1.98895 安聯全球計量平衡基金 12.65000 12.74000 -0.09000 -0.70644 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.04850 12.05270 -0.00420 -0.03485 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.46390 10.46760 -0.00370 -0.03535 安聯全球新興市場基金 17.55000 17.70000 -0.15000 -0.84746 安聯全球農金趨勢基金 9.49000 9.63000 -0.14000 -1.45379 安聯全球綠能趨勢基金 9.10000 9.21000 -0.11000 -1.19435 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.38000 10.42000 -0.04000 -0.38388 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 安聯亞洲動態策略基金 23.49000 23.83000 -0.34000 -1.42677 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.96550 9.96800 -0.00250 -0.02508 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.72440 9.72690 -0.00250 -0.02570 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 80.81850 81.05720 -0.23870 -0.29448 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.08630 12.14390 -0.05760 -0.47431 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.65790 63.83410 -0.17620 -0.27603 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.43710 9.48210 -0.04500 -0.47458 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.54690 2.54840 -0.00150 -0.05886 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.44060 10.47530 -0.03470 -0.33126 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14600 2.13970 0.00630 0.29443 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.65620 8.68070 -0.02450 -0.28224 宏利台灣動力基金 34.98000 34.28000 0.70000 2.04201 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.22600 10.28460 -0.05860 -0.56978 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.91550 9.94650 -0.03100 -0.31167 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.08750 8.13510 -0.04760 -0.58512 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.00150 8.03130 -0.02980 -0.37105 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170 宏利全球債券組合基金 12.95790 12.94110 0.01680 0.12982 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77090 2.77290 -0.00200 -0.07213 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67340 11.67730 -0.00390 -0.03340 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.67670 8.67900 -0.00230 -0.02650 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.37610 2.36020 0.01590 0.67367 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.81550 10.79760 0.01790 0.16578 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.96150 4.01240 -0.05090 -1.26857 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63960 0.64800 -0.00840 -1.29630 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.47000 18.69000 -0.22000 -1.17710 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.68910 11.69130 -0.00220 -0.01882 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.39080 10.39440 -0.00360 -0.03463 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.07580 10.07180 0.00400 0.03971 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.93320 8.93680 -0.00360 -0.04028 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.52550 8.52860 -0.00310 -0.03635 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.42580 8.42050 0.00530 0.06294 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.49480 8.50090 -0.00610 -0.07176 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76060 2.76010 0.00050 0.01812 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40130 0.40140 -0.00010 -0.02491 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.16910 12.16280 0.00630 0.05180 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91520 0.91520 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.43730 7.43390 0.00340 0.04574 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05920 2.05910 0.00010 0.00486 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29620 0.29630 -0.00010 -0.03375 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.12550 9.12210 0.00340 0.03727 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33310 0.33310 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.63600 13.63590 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.75000 2.79000 -0.04000 -1.43369 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.40000 12.56000 -0.16000 -1.27389 宏利臺灣股息收益基金 29.36000 28.91000 0.45000 1.55655 宏利澳幣保本基金 12.02210 12.02420 -0.00210 -0.01746 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.71000 9.62000 0.09000 0.93555 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.96000 11.03000 -0.07000 -0.63463 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.16000 11.27000 -0.11000 -0.97604 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.66000 11.74000 -0.08000 -0.68143 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.77440 9.67240 0.10200 1.05455 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.26820 9.27190 -0.00370 -0.03991 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.60970 8.59100 0.01870 0.21767 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.18920 10.16710 0.02210 0.21737 貝萊德亞美利加收益基金 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 貝萊德新台幣基金 12.92960 12.92950 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.60000 26.25000 0.35000 1.33333 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19870 11.20520 -0.00650 -0.05801 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96810 10.03060 -0.06250 -0.62309 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 10.01000 10.18000 -0.17000 -1.66994 保德信大中華基金-新台幣 29.46000 29.87000 -0.41000 -1.37261 保德信中小型股基金 51.25000 50.19000 1.06000 2.11197 保德信中國中小基金-人民幣 9.51000 9.59000 -0.08000 -0.83420 保德信中國中小基金-美元 9.40000 9.57000 -0.17000 -1.77638 保德信中國中小基金-新臺幣 8.97000 9.11000 -0.14000 -1.53677 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.31570 9.39380 -0.07810 -0.83140 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.35350 9.42220 -0.06870 -0.72913 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.43320 9.50680 -0.07360 -0.77418 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.13200 10.21100 -0.07900 -0.77368 保德信中國品牌基金-人民幣 9.11000 9.30000 -0.19000 -2.04301 保德信中國品牌基金-美元 9.04000 9.21000 -0.17000 -1.84582 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.81000 10.00000 -0.19000 -1.90000 保德信台商全方位基金 38.64000 37.93000 0.71000 1.87187 保德信全球中小基金 30.10000 30.32000 -0.22000 -0.72559 保德信全球消費商機基金 18.26000 18.32000 -0.06000 -0.32751 保德信全球基礎建設基金 12.31000 12.36000 -0.05000 -0.40453 保德信全球資源基金 8.24000 8.40000 -0.16000 -1.90476 保德信全球醫療生化基金-美元 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.54000 32.59000 -0.05000 -0.15342 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.80940 9.84160 -0.03220 -0.32718 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.55460 10.58880 -0.03420 -0.32298 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.20270 9.20890 -0.00620 -0.06733 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.88860 9.89520 -0.00660 -0.06670 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.24170 8.23510 0.00660 0.08014 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77870 10.77010 0.00860 0.07985 保德信亞太基金 21.56000 21.73000 -0.17000 -0.78233 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.43940 8.42950 0.00990 0.11744 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.09010 11.07700 0.01310 0.11826 保德信店頭市場基金 36.53000 35.91000 0.62000 1.72654 保德信拉丁美洲基金 6.56000 6.62000 -0.06000 -0.90634 保德信金平衡基金 29.98000 29.77000 0.21000 0.70541 保德信金滿意基金 44.08000 43.61000 0.47000 1.07773 保德信科技島基金 27.53000 27.22000 0.31000 1.13887 保德信高成長基金 97.07000 96.00000 1.07000 1.11458 保德信第一基金 28.14000 27.72000 0.42000 1.51515 保德信貨幣市場基金 15.75960 15.75940 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.53680 10.62210 -0.08530 -0.80304 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.58770 10.64600 -0.05830 -0.54762 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.81100 10.88910 -0.07810 -0.71723 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.17150 10.21870 -0.04720 -0.46190 保德信新世紀基金 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.05210 8.04480 0.00730 0.09074 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.76360 10.75380 0.00980 0.09113 保德信新興趨勢組合基金 11.06000 11.24000 -0.18000 -1.60142 保德信瑞騰基金 15.53870 15.53860 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.46000 10.61000 -0.15000 -1.41376 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.74170 9.75180 -0.01010 -0.10357 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.96900 9.97920 -0.01020 -0.10221 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.67240 9.67740 -0.00500 -0.05167 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.78630 9.79300 -0.00670 -0.06842 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88070 9.88310 -0.00240 -0.02428 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.87950 9.88180 -0.00230 -0.02328 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.76240 9.77640 -0.01400 -0.14320 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.76500 9.77920 -0.01420 -0.14521 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.01360 10.01800 -0.00440 -0.04392 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.04930 10.05630 -0.00700 -0.06961 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.04880 10.05600 -0.00720 -0.07160 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.96400 9.98330 -0.01930 -0.19332 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.96400 9.98330 -0.01930 -0.19332 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.66690 9.67010 -0.00320 -0.03309 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.54080 9.55530 -0.01450 -0.15175 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92190 1.92390 -0.00200 -0.10396 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.60370 2.60630 -0.00260 -0.09976 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29320 0.29480 -0.00160 -0.54274 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43130 0.43370 -0.00240 -0.55338 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.36080 8.39810 -0.03730 -0.44415 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.53300 11.58090 -0.04790 -0.41361 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.47080 9.47320 -0.00240 -0.02533 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.53490 11.53990 -0.00500 -0.04333 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.70380 8.74660 -0.04280 -0.48933 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.63210 10.68430 -0.05220 -0.48857 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.13590 10.14990 -0.01400 -0.13793 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.04440 10.05060 -0.00620 -0.06169 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.07570 10.08380 -0.00810 -0.08033 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.63550 10.64400 -0.00850 -0.07986 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.97680 9.97870 -0.00190 -0.01904 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79760 9.80620 -0.00860 -0.08770 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10140 10.11010 -0.00870 -0.08605 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.75860 9.75900 -0.00040 -0.00410 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96610 9.96950 -0.00340 -0.03410 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.48320 10.43580 0.04740 0.45421 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.25310 6.25680 -0.00370 -0.05914 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.67060 10.67700 -0.00640 -0.05994 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64510 11.64510 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 20.63000 20.26000 0.37000 1.82626 施羅德樂活中小基金-I類型 4696.360004611.87000 84.49000 1.83201 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.20600 10.28900 -0.08300 -0.80669 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.25520 11.36870 -0.11350 -0.99836 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.51710 10.62280 -0.10570 -0.99503 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.10440 9.17840 -0.07400 -0.80624 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.57460 9.67120 -0.09660 -0.99884 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.38520 9.47960 -0.09440 -0.99582 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.43300 10.51780 -0.08480 -0.80625 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.03010 11.14130 -0.11120 -0.99809 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.97720 11.08760 -0.11040 -0.99571 柏瑞五國金勢力建設基金 6.42000 6.45000 -0.03000 -0.46512 柏瑞巨人基金 13.03000 12.90000 0.13000 1.00775 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64840 13.64830 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.14000 16.23000 -0.09000 -0.55453 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.42040 13.41550 0.00490 0.03652 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83040 11.84170 -0.01130 -0.09543 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.43820 12.44990 -0.01170 -0.09398 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.93400 8.93070 0.00330 0.03695 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.79850 6.79600 0.00250 0.03679 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.82440 8.83280 -0.00840 -0.09510 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.45780 8.46290 -0.00510 -0.06026 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.80770 10.81780 -0.01010 -0.09336 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.35540 8.35670 -0.00130 -0.01556 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.00580 12.01730 -0.01150 -0.09570 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.62630 11.62200 0.00430 0.03700 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.67260 11.67950 -0.00690 -0.05908 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.32270 11.33330 -0.01060 -0.09353 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.00910 9.00580 0.00330 0.03664 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.85950 9.86890 -0.00940 -0.09525 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.66760 9.67340 -0.00580 -0.05996 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.61270 9.62170 -0.00900 -0.09354 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.45070 9.45210 -0.00140 -0.01481 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.22500 10.21940 0.00560 0.05480 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.10710 10.11310 -0.00600 -0.05933 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.99800 10.00520 -0.00720 -0.07196 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.07930 10.08770 -0.00840 -0.08327 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.02990 10.02440 0.00550 0.05487 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.86140 9.86730 -0.00590 -0.05979 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.80490 9.81190 -0.00700 -0.07134 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.88660 9.89490 -0.00830 -0.08388 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.20540 10.19970 0.00570 0.05588 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.10700 10.11310 -0.00610 -0.06032 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.99800 10.00520 -0.00720 -0.07196 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.07940 10.08780 -0.00840 -0.08327 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.03000 10.02440 0.00560 0.05586 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.86140 9.86730 -0.00590 -0.05979 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.80490 9.81200 -0.00710 -0.07236 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.88670 9.89490 -0.00820 -0.08287 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.37700 10.38410 -0.00710 -0.06837 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.54100 11.55980 -0.01880 -0.16263 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.97800 10.99700 -0.01900 -0.17277 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.85880 8.86490 -0.00610 -0.06881 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.55880 9.57440 -0.01560 -0.16293 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.42630 9.44270 -0.01640 -0.17368 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.09770 10.10470 -0.00700 -0.06927 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.74590 10.76350 -0.01760 -0.16352 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.60590 10.62430 -0.01840 -0.17319 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.85900 8.86510 -0.00610 -0.06881 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.55910 9.57470 -0.01560 -0.16293 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.42670 9.44300 -0.01630 -0.17261 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.11000 13.21000 -0.10000 -0.75700 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.07000 14.21000 -0.14000 -0.98522 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.26000 9.36000 -0.10000 -1.06838 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.66000 8.73000 -0.07000 -0.80183 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.72000 9.81000 -0.09000 -0.91743 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.43000 11.52000 -0.09000 -0.78125 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.64000 11.75000 -0.11000 -0.93617 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.89000 12.01000 -0.12000 -0.99917 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.19000 13.34000 -0.15000 -1.12444 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.26000 13.38000 -0.12000 -0.89686 柏瑞拉丁美洲基金 8.97000 9.10000 -0.13000 -1.42857 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.39710 11.37490 0.02220 0.19517 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.48900 7.47440 0.01460 0.19533 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.33440 11.33010 0.00430 0.03795 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.00410 11.00800 -0.00390 -0.03543 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.14810 10.15520 -0.00710 -0.06991 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.34410 8.34100 0.00310 0.03717 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.40540 9.40880 -0.00340 -0.03614 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.43100 9.43760 -0.00660 -0.06993 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.58540 10.58920 -0.00380 -0.03589 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.95360 9.94990 0.00370 0.03719 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.13180 10.13880 -0.00700 -0.06904 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.74410 9.74760 -0.00350 -0.03591 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.01590 9.01240 0.00350 0.03884 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.90240 8.90620 -0.00380 -0.04267 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.45490 9.46150 -0.00660 -0.06976 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.91120 11.90090 0.01030 0.08655 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.39230 11.39560 -0.00330 -0.02896 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.83350 10.83900 -0.00550 -0.05074 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.13910 7.13300 0.00610 0.08552 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.95860 8.96120 -0.00260 -0.02901 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.57200 9.57690 -0.00490 -0.05116 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.23900 10.23020 0.00880 0.08602 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.85080 10.85630 -0.00550 -0.05066 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.69480 9.69760 -0.00280 -0.02887 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.10350 9.09560 0.00790 0.08686 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.77580 9.78080 -0.00500 -0.05112 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.01360 11.03410 -0.02050 -0.18579 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.58690 11.61730 -0.03040 -0.26168 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.64200 10.67290 -0.03090 -0.28952 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.04500 9.06190 -0.01690 -0.18650 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.58990 9.61500 -0.02510 -0.26105 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.58170 9.60950 -0.02780 -0.28930 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.92130 10.94990 -0.02860 -0.26119 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.82650 9.84480 -0.01830 -0.18588 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.14020 10.16970 -0.02950 -0.29008 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.39000 9.40750 -0.01750 -0.18602 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.19640 9.21350 -0.01710 -0.18560 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.80680 9.83260 -0.02580 -0.26239 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.34650 9.37360 -0.02710 -0.28911 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.24000 18.31000 -0.07000 -0.38230 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.00000 17.08000 -0.08000 -0.46838 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.89470 12.88450 0.01020 0.07916 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.75030 10.79410 -0.04380 -0.40578 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.61460 11.65140 -0.03680 -0.31584 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.20810 12.25870 -0.05060 -0.41277 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.18210 11.23000 -0.04790 -0.42654 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.81630 9.85630 -0.04000 -0.40583 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.31760 10.35030 -0.03270 -0.31593 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.23610 10.27850 -0.04240 -0.41251 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.23280 10.27670 -0.04390 -0.42718 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.11520 10.14720 -0.03200 -0.31536 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.70540 0.00000 11.70540 0.00000 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.17410 10.21770 -0.04360 -0.42671 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.49000 14.79000 -0.30000 -2.02840 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.39000 25.35000 1.04000 4.10256 國泰大中華基金 21.36000 21.27000 0.09000 0.42313 國泰小龍基金 15.97000 15.77000 0.20000 1.26823 國泰中小成長基金 47.01000 46.36000 0.65000 1.40207 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.20970 4.22920 -0.01950 -0.46108 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.09000 19.34000 -0.25000 -1.29266 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.72300 0.73420 -0.01120 -1.52547 國泰中國內需增長基金美元級別 0.68400 0.69470 -0.01070 -1.54023 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08570 2.07250 0.01320 0.63691 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.30250 9.32740 -0.02490 -0.26696 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.93940 7.96070 -0.02130 -0.26756 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30590 0.30730 -0.00140 -0.45558 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.46020 11.45930 0.00090 0.00785 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.70110 1.71920 -0.01810 -1.05282 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.00560 10.05260 -0.04700 -0.46754 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33320 0.33550 -0.00230 -0.68554 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.48470 4.51140 -0.02670 -0.59183 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.32000 20.62000 -0.30000 -1.45490 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.66130 0.67250 -0.01120 -1.66543 國泰中港台基金人民幣級別 3.27970 3.31260 -0.03290 -0.99318 國泰中港台基金台幣級別 14.87000 15.15000 -0.28000 -1.84818 國泰中港台基金美元級別 0.48960 0.49990 -0.01030 -2.06041 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.17000 26.84000 0.33000 1.22951 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.77000 12.94000 -0.17000 -1.31376 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.23000 34.39000 0.84000 2.44257 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.17700 10.15200 0.02500 0.24626 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.17720 10.15220 0.02500 0.24625 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.17740 10.15230 0.02510 0.24723 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33360 0.33360 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33360 0.33360 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33360 0.33360 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.40650 12.40640 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 30.04000 29.70000 0.34000 1.14478 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.35530 2.35880 -0.00350 -0.14838 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.70000 10.80000 -0.10000 -0.92593 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35060 0.35500 -0.00440 -1.23944 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47830 0.47820 0.00010 0.02091 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.44000 13.54000 -0.10000 -0.73855 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46890 0.47360 -0.00470 -0.99240 國泰全球資源基金台幣級別 5.81000 5.91000 -0.10000 -1.69205 國泰全球資源基金美元級別 0.18770 0.19140 -0.00370 -1.93312 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40950 0.41250 -0.00300 -0.72727 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37100 0.37370 -0.00270 -0.72250 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43350 0.43660 -0.00310 -0.71003 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.96000 11.03000 -0.07000 -0.63463 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.78000 9.85000 -0.07000 -0.71066 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.50260 0.50000 0.00260 0.52000 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.86000 20.90000 -0.04000 -0.19139 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.30000 21.17000 0.13000 0.61408 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.44410 2.43940 0.00470 0.19267 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.15900 11.23720 -0.07820 -0.69590 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.07690 10.14750 -0.07060 -0.69574 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36480 0.36810 -0.00330 -0.89650 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32940 0.33240 -0.00300 -0.90253 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49450 0.49270 0.00180 0.36533 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.78000 11.85000 -0.07000 -0.59072 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39930 0.40270 -0.00340 -0.84430 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.73000 18.82000 -0.09000 -0.47821 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61440 0.61910 -0.00470 -0.75917 國泰科技生化基金 39.31000 38.82000 0.49000 1.26224 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.30000 26.45000 -0.15000 -0.56711 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.83000 13.70000 0.13000 0.94891 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.03460 39.71890 0.31570 0.79484 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.20600 19.29040 -0.08440 -0.43752 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.11700 19.92050 0.19650 0.98642 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.27150 40.04900 0.22250 0.55557 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.12660 40.98110 0.14550 0.35504 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.20970 43.10320 0.10650 0.24708 國泰紐幣2021保本基金 12.08100 12.07710 0.00390 0.03229 國泰紐幣八年期保本基金 12.36630 12.36230 0.00400 0.03236 國泰紐幣保本基金 12.37070 12.36760 0.00310 0.02507 國泰高科技基金 14.49000 14.26000 0.23000 1.61290 國泰國泰基金台幣I級別 24.82000 24.75000 0.07000 0.28283 國泰國泰基金台幣級別 24.82000 24.75000 0.07000 0.28283 國泰富時中國A50基金 18.63000 18.27000 0.36000 1.97044 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33680 0.33730 -0.00050 -0.14824 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46630 0.46120 0.00510 1.10581 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.24000 11.29000 -0.05000 -0.44287 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36730 0.36970 -0.00240 -0.64918 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50860 0.50560 0.00300 0.59335 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34780 0.34990 -0.00210 -0.60017 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48160 0.47850 0.00310 0.64786 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.55660 10.57600 -0.01940 -0.18343 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.62060 7.63460 -0.01400 -0.18338 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35670 0.35750 -0.00080 -0.22378 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25550 0.25610 -0.00060 -0.23428 國泰新興市場基金台幣級別 11.99000 12.12000 -0.13000 -1.07261 國泰新興市場基金美元級別 0.39350 0.39900 -0.00550 -1.37845 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.19340 2.17150 0.02190 1.00852 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45310 1.43860 0.01450 1.00792 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33650 0.33680 -0.00030 -0.08907 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36190 0.36210 -0.00020 -0.05523 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22520 0.22540 -0.00020 -0.08873 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.32590 10.32980 -0.00390 -0.03775 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.71310 6.71560 -0.00250 -0.03723 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.13000 14.30000 -0.17000 -1.18881 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.99000 34.18000 0.81000 2.36981 國泰價值卓越基金 17.50000 17.19000 0.31000 1.80337 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.09000 11.27000 -0.18000 -1.59716 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38250 0.38970 -0.00720 -1.84758 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.32240 39.48260 -0.16020 -0.40575 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.97000 20.13000 -0.16000 -0.79483 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.22000 19.42000 -0.20000 -1.02987 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.15000 19.08000 0.07000 0.36688 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.03730 12.02430 0.01300 0.10811 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39500 0.39480 0.00020 0.05066 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.57610 9.52870 0.04740 0.49744 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.33410 8.35470 -0.02060 -0.24657 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.60360 10.55280 0.05080 0.48139 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.33090 9.35390 -0.02300 -0.24589 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15180 11.15100 0.00080 0.00717 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96230 10.00320 -0.04090 -0.40887 第一金大中華基金 30.15000 29.37000 0.78000 2.65577 第一金小型精選基金 43.75000 42.48000 1.27000 2.98964 第一金中國世紀基金-人民幣 13.82000 13.77000 0.05000 0.36311 第一金中國世紀基金-美元 8.83780 8.91010 -0.07230 -0.81144 第一金中國世紀基金-美元-N 8.83870 8.91100 -0.07230 -0.81136 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083 第一金中概平衡基金 27.76000 27.10000 0.66000 2.43542 第一金台灣貨幣市場基金 15.24300 15.24280 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.76300 177.76100 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.98660 10.00730 -0.02070 -0.20685 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.98660 10.00730 -0.02070 -0.20685 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.31570 14.40100 -0.08530 -0.59232 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.31620 14.40150 -0.08530 -0.59230 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.59000 13.63000 -0.04000 -0.29347 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.59000 13.64000 -0.05000 -0.36657 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.82320 9.85350 -0.03030 -0.30750 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.82640 9.85680 -0.03040 -0.30842 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44620 9.46250 -0.01630 -0.17226 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.47040 9.48670 -0.01630 -0.17182 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.26360 10.29530 -0.03170 -0.30791 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.87810 9.89510 -0.01700 -0.17180 第一金全球大趨勢基金 23.42000 23.55000 -0.13000 -0.55202 第一金全球不動產證券化基金A 8.18500 8.22810 -0.04310 -0.52381 第一金全球不動產證券化基金B 5.82050 5.85120 -0.03070 -0.52468 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.53000 9.58750 -0.05750 -0.59974 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.53110 9.58860 -0.05750 -0.59967 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.85170 9.91120 -0.05950 -0.60033 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.85310 9.91250 -0.05940 -0.59924 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.64020 8.67680 -0.03660 -0.42181 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.17730 10.22050 -0.04320 -0.42268 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.67730 9.67570 0.00160 0.01654 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.67630 9.67480 0.00150 0.01550 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.96580 7.97550 -0.00970 -0.12162 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.82380 8.82630 -0.00250 -0.02832 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.82410 8.82650 -0.00240 -0.02719 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.09120 11.08950 0.00170 0.01533 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.09210 11.09030 0.00180 0.01623 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.94520 9.95730 -0.01210 -0.12152 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.68610 14.69020 -0.00410 -0.02791 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.92340 14.20340 -0.28000 -1.97136 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.94070 14.22090 -0.28020 -1.97034 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.98000 13.21000 -0.23000 -1.74111 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.01000 13.24000 -0.23000 -1.73716 第一金亞洲科技基金 19.60000 19.80000 -0.20000 -1.01010 第一金亞洲新興市場基金 13.15000 13.28000 -0.13000 -0.97892 第一金店頭市場基金 11.01000 10.76000 0.25000 2.32342 第一金創新趨勢基金 28.13000 27.42000 0.71000 2.58935 第一金電子基金 37.88000 36.84000 1.04000 2.82302 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.09000 19.87000 0.22000 1.10720 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.58000 19.82000 -0.24000 -1.21090 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 統一大中華中小基金(美元) 8.96000 9.03000 -0.07000 -0.77519 統一大中華中小基金(新台幣) 13.08000 13.16000 -0.08000 -0.60790 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 統一大東協高股息基金(美元) 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 37.11000 36.39000 0.72000 1.97857 統一大滿貫基金-I類型 37.11000 36.39000 0.72000 1.97857 統一大龍印基金 15.53000 15.66000 -0.13000 -0.83014 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 統一大龍騰中國基金(美元) 9.24000 9.35000 -0.11000 -1.17647 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.37000 10.47000 -0.10000 -0.95511 統一中小基金 30.21000 29.30000 0.91000 3.10580 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.50440 9.46250 0.04190 0.44280 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.12590 9.15150 -0.02560 -0.27974 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.78990 8.80490 -0.01500 -0.17036 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.23500 11.18540 0.04960 0.44344 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.71560 10.74560 -0.03000 -0.27918 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.31800 10.33570 -0.01770 -0.17125 統一台灣動力基金 21.25000 20.58000 0.67000 3.25559 統一全天候基金-A類型 128.42000 124.46000 3.96000 3.18175 統一全天候基金-I類型 128.42000 124.46000 3.96000 3.18175 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.88400 8.86250 0.02150 0.24260 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.83710 8.87970 -0.04260 -0.47975 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.78340 8.81710 -0.03370 -0.38221 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.15500 9.13290 0.02210 0.24198 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.10660 9.15040 -0.04380 -0.47867 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.05120 9.08600 -0.03480 -0.38301 統一全球債券組合基金 11.92600 11.92530 0.00070 0.00587 統一全球新科技基金(人民幣) 16.23000 16.23000 0.00000 0.00000 統一全球新科技基金(美元) 15.76000 15.86000 -0.10000 -0.63052 統一全球新科技基金(新台幣) 14.92000 14.98000 -0.06000 -0.40053 統一亞太基金 26.59000 26.86000 -0.27000 -1.00521 統一亞洲大金磚基金 12.88000 13.01000 -0.13000 -0.99923 統一奔騰基金 69.46000 67.45000 2.01000 2.97999 統一強棒貨幣市場基金 16.65130 16.65110 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755 統一強漢基金(美元) 9.68000 9.79000 -0.11000 -1.12360 統一強漢基金(新台幣) 25.16000 25.39000 -0.23000 -0.90587 統一統信基金 36.43000 35.60000 0.83000 2.33146 統一黑馬基金 69.96000 67.94000 2.02000 2.97321 統一新亞洲科技能源基金 19.10000 19.29000 -0.19000 -0.98497 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.01680 8.02400 -0.00720 -0.08973 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14060 10.14970 -0.00910 -0.08966 統一經建基金 54.61000 52.93000 1.68000 3.17400 統一龍馬基金 80.96000 78.77000 2.19000 2.78025 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 26.76000 26.07000 0.69000 2.64672 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.52000 50.76000 0.76000 1.49724 野村中國機會基金 13.83000 14.02000 -0.19000 -1.35521 野村巴西基金 5.10000 5.19000 -0.09000 -1.73410 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.89000 11.96000 -0.07000 -0.58528 野村台灣高股息基金 22.72000 22.54000 0.18000 0.79858 野村台灣運籌基金 38.69000 38.07000 0.62000 1.62858 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.44890 9.46110 -0.01220 -0.12895 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.43180 9.44630 -0.01450 -0.15350 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.48400 9.49850 -0.01450 -0.15266 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.65400 9.66650 -0.01250 -0.12931 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.58760 9.60230 -0.01470 -0.15309 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.55240 9.56700 -0.01460 -0.15261 野村平衡基金 20.68000 20.33000 0.35000 1.72159 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.72000 9.68000 0.04000 0.41322 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.44000 13.46000 -0.02000 -0.14859 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597 野村全球生技醫療基金 17.63000 17.70000 -0.07000 -0.39548 野村全球品牌基金 28.45000 28.71000 -0.26000 -0.90561 野村全球氣候變遷基金 8.62000 8.72000 -0.10000 -1.14679 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.89000 13.02000 -0.13000 -0.99846 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.06000 11.17000 -0.11000 -0.98478 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.27000 19.46000 -0.19000 -0.97636 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.15000 12.28000 -0.13000 -1.05863 野村全球短期收益基金-美元計價 10.42750 10.43300 -0.00550 -0.05272 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.31970 10.31990 -0.00020 -0.00194 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.51020 9.54460 -0.03440 -0.36041 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.26480 9.29760 -0.03280 -0.35278 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.82990 8.85090 -0.02100 -0.23726 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.10890 11.14940 -0.04050 -0.36325 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.61330 10.65090 -0.03760 -0.35302 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.17370 10.19820 -0.02450 -0.24024 野村成長基金 28.81000 28.53000 0.28000 0.98142 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.95690 9.00550 -0.04860 -0.53967 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.97030 9.02090 -0.05060 -0.56092 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.06920 9.09880 -0.02960 -0.32532 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.36100 9.41170 -0.05070 -0.53869 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.28970 9.34210 -0.05240 -0.56090 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.39490 9.42570 -0.03080 -0.32677 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.60000 8.70000 -0.10000 -1.14943 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.31000 12.45000 -0.14000 -1.12450 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.51250 9.54420 -0.03170 -0.33214 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.53120 9.54180 -0.01060 -0.11109 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.58360 9.57830 0.00530 0.05533 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.01450 10.04900 -0.03450 -0.34332 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.94630 9.95740 -0.01110 -0.11147 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.00730 10.00170 0.00560 0.05599 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.54170 8.54290 -0.00120 -0.01405 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.15240 9.16280 -0.01040 -0.11350 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.01930 9.03240 -0.01310 -0.14503 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.94290 12.94460 -0.00170 -0.01313 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.01200 12.02500 -0.01300 -0.10811 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.79390 9.80810 -0.01420 -0.14478 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.15050 10.16980 -0.01930 -0.18978 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.84310 9.85900 -0.01590 -0.16127 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.36670 9.37150 -0.00480 -0.05122 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.11930 11.12500 -0.00570 -0.05124 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.06450 10.08840 -0.02390 -0.23691 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.14470 11.18070 -0.03600 -0.32198 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.66320 10.70330 -0.04010 -0.37465 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.39950 10.42410 -0.02460 -0.23599 野村泰國基金 39.62000 39.89000 -0.27000 -0.67686 野村高科技基金 13.75000 13.38000 0.37000 2.76532 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.08570 10.14090 -0.05520 -0.54433 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.30820 10.37840 -0.07020 -0.67640 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.53390 10.61650 -0.08260 -0.77803 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.68730 9.76200 -0.07470 -0.76521 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.54630 9.59970 -0.05340 -0.55627 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.48740 9.55630 -0.06890 -0.72099 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.81590 11.89590 -0.08000 -0.67250 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.98330 13.08680 -0.10350 -0.79087 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.79100 10.87420 -0.08320 -0.76511 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.64030 10.69980 -0.05950 -0.55609 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.82050 10.89930 -0.07880 -0.72298 野村貨幣市場基金 16.25840 16.25820 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.46000 15.52000 -0.06000 -0.38660 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.01730 10.00860 0.00870 0.08693 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92690 7.91940 0.00750 0.09470 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.70610 11.69510 0.01100 0.09406 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.77000 7.82000 -0.05000 -0.63939 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 野村精選貨幣市場基金 12.07510 12.07500 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.33000 12.41000 -0.08000 -0.64464 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.51000 11.61000 -0.10000 -0.86133 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.26000 11.33000 -0.07000 -0.61783 野村歐洲高股息基金季配型 7.95000 8.06000 -0.11000 -1.36476 野村歐洲高股息基金累積型 11.27000 11.42000 -0.15000 -1.31349 野村積極成長基金 12.16000 12.05000 0.11000 0.91286 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.95000 9.80000 0.15000 1.53061 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.37000 35.81000 0.56000 1.56381 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.15730 10.15560 0.00170 0.01674 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.54870 8.55640 -0.00770 -0.08999 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96180 7.96930 -0.00750 -0.09411 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.80250 7.80200 0.00050 0.00641 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.54130 11.55190 -0.01060 -0.09176 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50940 10.51920 -0.00980 -0.09316 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.33080 10.33010 0.00070 0.00678 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 15.96000 15.97000 -0.01000 -0.06262 野村環球基金-美元計價 12.54000 12.58000 -0.04000 -0.31797 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.36000 17.36000 0.00000 0.00000 野村鴻利基金 23.74000 23.42000 0.32000 1.36635 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85460 16.85450 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.96000 20.64000 0.32000 1.55039 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.48000 13.42000 0.06000 0.44709 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.90000 14.96000 -0.06000 -0.40107 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.08380 10.07090 0.01290 0.12809 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.23080 13.21380 0.01700 0.12865 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.64410 9.66790 -0.02380 -0.24618 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.62690 9.65520 -0.02830 -0.29311 凱基台商天下基金 13.07000 13.17000 -0.10000 -0.75930 凱基台灣精五門基金 21.05000 20.87000 0.18000 0.86248 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.72020 10.80080 -0.08060 -0.74624 凱基亞太高股息基金 12.57000 12.66000 -0.09000 -0.71090 凱基亞洲四金磚基金 17.34000 17.46000 -0.12000 -0.68729 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.63000 13.64000 -0.01000 -0.07331 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.66630 12.76690 -0.10060 -0.78798 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.35000 12.42000 -0.07000 -0.56361 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53770 11.53750 0.00020 0.00173 凱基開創基金 27.26000 27.15000 0.11000 0.40516 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.47000 22.41000 0.06000 0.26774 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.01340 22.01020 0.00320 0.01454 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.50000 17.60000 -0.10000 -0.56818 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.90130 17.04300 -0.14170 -0.83143 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.65000 7.73000 -0.08000 -1.03493 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.73000 11.71000 0.02000 0.17079 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.75230 11.83620 -0.08390 -0.70884 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.12000 11.16000 -0.04000 -0.35842 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.47440 11.52830 -0.05390 -0.46755 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729 凱基護城河基金-台幣計價A 13.07000 13.13000 -0.06000 -0.45697 凱基護城河基金-美元計價B 12.93870 13.04050 -0.10180 -0.78064 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.97000 13.88000 0.09000 0.64841 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.20000 34.64000 -0.44000 -1.27021 富邦NASDAQ-100基金 30.29000 30.38000 -0.09000 -0.29625 富邦上証180基金 28.44000 27.86000 0.58000 2.08184 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21280 0.21550 -0.00270 -1.25290 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.49000 6.55000 -0.06000 -0.91603 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.75000 7.92000 -0.17000 -2.14646 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.35000 34.87000 1.48000 4.24434 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.49570 11.52560 -0.02990 -0.25942 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.68090 10.74140 -0.06050 -0.56324 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.30510 10.40990 -0.10480 -1.00673 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.07390 10.10020 -0.02630 -0.26039 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.28520 9.33780 -0.05260 -0.56330 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.96600 9.05720 -0.09120 -1.00693 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.59100 20.57450 0.01650 0.08020 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.29910 11.29800 0.00110 0.00974 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.44720 10.53320 -0.08600 -0.81647 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.51340 12.52490 -0.01150 -0.09182 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.84720 1.85140 -0.00420 -0.22686 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.17230 9.18070 -0.00840 -0.09150 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40060 1.40380 -0.00320 -0.22795 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.63820 11.63250 0.00570 0.04900 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70950 1.71600 -0.00650 -0.37879 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07500 10.07010 0.00490 0.04866 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49870 1.50440 -0.00570 -0.37889 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.84000 14.94000 -0.10000 -0.66934 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.72000 22.42000 0.30000 1.33809 富邦日本東証基金 21.90000 21.77000 0.13000 0.59715 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.94000 42.52000 0.42000 0.98777 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.03000 48.65000 0.38000 0.78109 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.59000 50.21000 0.38000 0.75682 富邦台灣心基金 24.53000 24.15000 0.38000 1.57350 富邦台灣釆吉50基金 47.84000 47.49000 0.35000 0.73700 富邦台灣科技指數基金 50.96000 50.57000 0.39000 0.77121 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.93390 40.74340 0.19050 0.46756 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.79830 40.75750 0.04080 0.10010 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29400 0.29650 -0.00250 -0.84317 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.46220 2.43530 0.02690 1.10459 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33880 0.33940 -0.00060 -0.17678 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.54950 10.57570 -0.02620 -0.24774 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.13950 2.11620 0.02330 1.10103 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32500 0.32560 -0.00060 -0.18428 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.10560 9.12830 -0.02270 -0.24868 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.58000 23.51000 0.07000 0.29775 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.46000 14.43000 0.03000 0.20790 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.35000 30.36000 -0.01000 -0.03294 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63270 15.63250 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 70.47000 69.44000 1.03000 1.48329 富邦科技基金 28.08000 27.43000 0.65000 2.36967 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.15090 40.03420 0.11670 0.29150 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.38200 40.08210 0.29990 0.74821 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.13700 38.94890 0.18810 0.48294 富邦恒生國企ETF基金 20.12000 19.90000 0.22000 1.10553 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.17000 14.26000 -0.09000 -0.63114 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.70000 27.28000 0.42000 1.53959 富邦高成長基金 26.82000 26.39000 0.43000 1.62941 富邦基金 14.39000 14.16000 0.23000 1.62429 富邦深証100基金 9.96000 9.70000 0.26000 2.68041 富邦富時歐洲ETF基金 20.59000 20.85000 -0.26000 -1.24700 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40610 0.40590 0.00020 0.04927 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.19880 12.21060 -0.01180 -0.09664 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.46870 9.47790 -0.00920 -0.09707 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30240 0.30220 0.00020 0.06618 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.82100 8.82960 -0.00860 -0.09740 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.49220 9.50020 -0.00800 -0.08421 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.90720 9.89010 0.01710 0.17290 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.42030 9.42820 -0.00790 -0.08379 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.81900 9.80210 0.01690 0.17241 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.92000 19.84000 0.08000 0.40323 富邦精準基金 51.41000 50.45000 0.96000 1.90287 富邦精銳中小基金 13.14000 12.86000 0.28000 2.17729 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.58000 20.11000 0.47000 2.33715 富邦臺灣公司治理100基金 21.20000 21.10000 0.10000 0.47393 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.66000 7.75000 -0.09000 -1.16129 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.16000 14.82000 0.34000 2.29420 富邦標普美國特別股ETF基金 20.42000 20.43000 -0.01000 -0.04895 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.20300 10.14610 0.05690 0.56081 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.34270 10.42810 -0.08540 -0.81894 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.35930 10.41350 -0.05420 -0.52048 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.94440 9.88900 0.05540 0.56022 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.03440 10.11730 -0.08290 -0.81939 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.03240 10.08490 -0.05250 -0.52058 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.33000 30.14000 0.19000 0.63039 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.46900 8.50330 -0.03430 -0.40337 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.93480 8.97260 -0.03780 -0.42128 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.69300 8.73020 -0.03720 -0.42611 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.36490 9.40180 -0.03690 -0.39248 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.32240 9.36180 -0.03940 -0.42086 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.07020 9.10900 -0.03880 -0.42595 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.13030 9.16980 -0.03950 -0.43076 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.44400 8.43520 0.00880 0.10432 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.40820 9.40150 0.00670 0.07127 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.92340 8.91780 0.00560 0.06280 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.44270 10.43190 0.01080 0.10353 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.14980 10.14250 0.00730 0.07197 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.69320 9.68630 0.00690 0.07123 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.03650 9.02990 0.00660 0.07309 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.51600 9.50910 0.00690 0.07256 富達卓越領航全球組合基金 15.12000 15.23000 -0.11000 -0.72226 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.66570 8.65980 0.00590 0.06813 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.31110 9.30700 0.00410 0.04405 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.02360 9.01970 0.00390 0.04324 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.81100 9.80310 0.00790 0.08059 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.72060 9.71620 0.00440 0.04529 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.45710 9.45380 0.00330 0.03491 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.10550 9.10120 0.00430 0.04725 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.51630 9.51190 0.00440 0.04626 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.04000 11.15000 -0.11000 -0.98655 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.59000 9.66000 -0.07000 -0.72464 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.75000 9.88000 -0.13000 -1.31579 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.42000 9.52000 -0.10000 -1.05042 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.34960 9.34260 0.00700 0.07493 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 8.89290 8.91810 -0.02520 -0.28257 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.49080 8.50500 -0.01420 -0.16696 富蘭克林華美中華基金 13.64000 13.70000 -0.06000 -0.43796 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.44000 21.15000 0.29000 1.37116 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.92000 20.68000 0.24000 1.16054 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.02000 11.17000 -0.15000 -1.34288 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.58000 10.70000 -0.12000 -1.12150 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.91730 7.93270 -0.01540 -0.19413 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.07290 9.09950 -0.02660 -0.29232 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.72230 9.75080 -0.02850 -0.29228 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.25030 9.26830 -0.01800 -0.19421 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.99610 11.01640 -0.02030 -0.18427 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.72920 8.74530 -0.01610 -0.18410 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.17890 9.19590 -0.01700 -0.18486 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.06490 13.08840 -0.02350 -0.17955 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.24040 10.25880 -0.01840 -0.17936 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.04700 10.06770 -0.02070 -0.20561 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.65520 7.67100 -0.01580 -0.20597 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.12970 9.14850 -0.01880 -0.20550 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.59360 10.60340 -0.00980 -0.09242 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.53780 7.54480 -0.00700 -0.09278 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.00840 9.01680 -0.00840 -0.09316 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.34010 10.35940 -0.01930 -0.18630 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.70090 7.71520 -0.01430 -0.18535 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.15810 8.16520 -0.00710 -0.08695 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.18910 9.20600 -0.01690 -0.18358 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.91810 9.93640 -0.01830 -0.18417 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.51490 12.52570 -0.01080 -0.08622 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.48000 9.56000 -0.08000 -0.83682 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.84000 8.76000 0.08000 0.91324 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.20000 11.10000 0.10000 0.90090 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.35000 9.41000 -0.06000 -0.63762 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.50000 10.57000 -0.07000 -0.66225 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.69000 8.73000 -0.04000 -0.45819 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.50000 10.59000 -0.09000 -0.84986 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.14220 13.23520 -0.09300 -0.70267 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.72000 9.87000 -0.15000 -1.51976 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.83000 9.95000 -0.12000 -1.20603 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.54000 9.68000 -0.14000 -1.44628 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.65000 9.76000 -0.11000 -1.12705 富蘭克林華美第一富基金 43.90000 43.14000 0.76000 1.76171 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29780 10.29770 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.50000 9.62000 -0.12000 -1.24740 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.86000 9.98000 -0.12000 -1.20240 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.61000 9.70000 -0.09000 -0.92784 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.98000 10.07000 -0.09000 -0.89374 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.94000 13.92000 0.02000 0.14368 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.26000 13.38000 -0.12000 -0.89686 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.20000 15.31000 -0.11000 -0.71848 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.10310 8.23150 -0.12840 -1.55986 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.97740 11.05420 -0.07680 -0.69476 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.59360 9.60120 -0.00760 -0.07916 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.93530 10.94400 -0.00870 -0.07950 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.92540 6.93010 -0.00470 -0.06782 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.12630 9.13830 -0.01200 -0.13132 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.15840 10.17180 -0.01340 -0.13174 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.54310 10.55010 -0.00700 -0.06635 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.08000 20.04000 0.04000 0.19960 復華人民幣貨幣市場基金 11.59140 11.59040 0.00100 0.00863 復華人生目標基金 41.64230 41.03940 0.60290 1.46908 復華大中華中小策略基金 9.92000 10.03000 -0.11000 -1.09671 復華中小精選基金 85.47000 83.59000 1.88000 2.24907 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.67000 8.76000 -0.09000 -1.02740 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.28000 12.26000 0.02000 0.16313 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.99000 11.08000 -0.09000 -0.81227 復華六年到期新興市場債券基金 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 復華台灣智能基金 12.61000 12.40000 0.21000 1.69355 復華全方位基金 34.92000 33.95000 0.97000 2.85714 復華全球大趨勢基金-美元 14.12000 14.27000 -0.15000 -1.05116 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.90000 22.07000 -0.17000 -0.77028 復華全球平衡基金-美元 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 復華全球平衡基金-新臺幣 20.27000 20.33000 -0.06000 -0.29513 復華全球物聯網科技基金-美元 17.69000 17.88000 -0.19000 -1.06264 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.80000 16.94000 -0.14000 -0.82645 復華全球原物料基金 9.47000 9.61000 -0.14000 -1.45682 復華全球消費基金-新臺幣 13.86000 13.94000 -0.08000 -0.57389 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44260 11.44170 0.00090 0.00787 復華全球債券基金 13.51640 13.49080 0.02560 0.18976 復華全球債券組合基金 14.65000 14.64000 0.01000 0.06831 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 復華全球戰略配置強基金-美元 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.99000 11.03000 -0.04000 -0.36265 復華有利貨幣市場基金 13.43000 13.42980 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 13.28000 13.39000 -0.11000 -0.82151 復華亞太成長基金 16.47000 16.70000 -0.23000 -1.37725 復華亞太神龍科技基金-美元 10.41000 10.60000 -0.19000 -1.79245 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.89000 11.06000 -0.17000 -1.53707 復華東協世紀基金 12.26000 12.36000 -0.10000 -0.80906 復華南非幣長期收益基金A 13.09000 13.16000 -0.07000 -0.53191 復華南非幣長期收益基金B 8.18000 8.22000 -0.04000 -0.48662 復華南非幣短期收益基金A 13.47000 13.48000 -0.01000 -0.07418 復華南非幣短期收益基金B 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 復華美國新星基金-美元 13.20000 13.33000 -0.13000 -0.97524 復華美國新星基金-新臺幣 13.18000 13.28000 -0.10000 -0.75301 復華恒生基金 21.17000 21.00000 0.17000 0.80952 復華恒生單日反向一倍基金 8.61000 8.67000 -0.06000 -0.69204 復華恒生單日正向二倍基金 32.73000 32.25000 0.48000 1.48837 復華神盾基金 29.19640 28.63430 0.56210 1.96303 復華高成長基金 75.52000 73.77000 1.75000 2.37224 復華高益策略組合基金 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698 復華貨幣市場基金 14.39050 14.39040 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 19.46000 19.34000 0.12000 0.62048 復華富時台灣高股息低波動基金 51.28000 51.00000 0.28000 0.54902 復華復華基金 23.74000 23.20000 0.54000 2.32759 復華華人世紀基金 19.06000 19.33000 -0.27000 -1.39679 復華傳家二號基金 32.86280 32.28860 0.57420 1.77834 復華傳家基金 28.88570 28.18000 0.70570 2.50426 復華奧林匹克全球組合基金 14.89000 14.90000 -0.01000 -0.06711 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.73000 11.78000 -0.05000 -0.42445 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.30000 14.34000 -0.04000 -0.27894 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 復華新興人民幣短期收益基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.27000 19.21000 0.06000 0.31234 復華新興市場高收益債券基金A 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105 復華新興市場高收益債券基金B 5.62000 5.64000 -0.02000 -0.35461 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.37000 12.42000 -0.05000 -0.40258 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.67000 12.72000 -0.05000 -0.39308 復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378 復華滬深300 A股基金 21.63000 21.16000 0.47000 2.22117 復華數位經濟基金 69.02000 67.15000 1.87000 2.78481 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.31000 11.43000 -0.12000 -1.04987 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.73500 9.74290 -0.00790 -0.08108 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.58250 9.58680 -0.00430 -0.04485 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.88860 9.89670 -0.00810 -0.08185 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.70380 9.70790 -0.00410 -0.04223 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.67620 9.69100 -0.01480 -0.15272 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.06550 10.05510 0.01040 0.10343 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.65980 9.68840 -0.02860 -0.29520 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.04800 10.05190 -0.00390 -0.03880 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.65870 9.68720 -0.02850 -0.29420 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.05130 10.05520 -0.00390 -0.03879 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24410 9.23070 0.01340 0.14517 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.53870 8.62550 -0.08680 -1.00632 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.41200 8.47590 -0.06390 -0.75390 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.44980 11.43350 0.01630 0.14256 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.59280 10.70060 -0.10780 -1.00742 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.55810 10.63830 -0.08020 -0.75388 景順主流基金 19.12000 18.83000 0.29000 1.54010 景順台灣科技基金 33.40000 33.00000 0.40000 1.21212 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.78000 9.85000 -0.07000 -0.71066 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.33000 9.40000 -0.07000 -0.74468 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.08000 11.16000 -0.08000 -0.71685 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.60000 10.67000 -0.07000 -0.65604 景順全球科技基金 22.19000 22.29000 -0.10000 -0.44863 景順全球康健基金 18.37000 18.47000 -0.10000 -0.54142 景順貨幣市場基金 15.93050 15.93030 0.00020 0.00126 景順潛力基金 35.16000 34.63000 0.53000 1.53046 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.17000 15.32000 -0.15000 -0.97911 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.03000 14.13000 -0.10000 -0.70771 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.69000 10.80000 -0.11000 -1.01852 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.72000 10.80000 -0.08000 -0.74074 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.86000 10.94000 -0.08000 -0.73126 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.91000 10.96000 -0.05000 -0.45620 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59620 8.60050 -0.00430 -0.05000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.02450 8.04510 -0.02060 -0.25606 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.97350 10.97840 -0.00490 -0.04463 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.21940 10.24570 -0.02630 -0.25669 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.70000 7.82000 -0.12000 -1.53453 華南永昌中國A股基金(美元) 7.64000 7.77000 -0.13000 -1.67310 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.08000 11.24000 -0.16000 -1.42349 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.41730 9.43150 -0.01420 -0.15056 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.49630 9.48610 0.01020 0.10753 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70330 9.71780 -0.01450 -0.14921 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.78760 9.77710 0.01050 0.10739 華南永昌永昌基金 19.51000 19.31000 0.20000 1.03573 華南永昌全球亨利組合基金 14.23030 14.23110 -0.00080 -0.00562 華南永昌全球神農水資源基金 10.00000 10.14000 -0.14000 -1.38067 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 華南永昌全球精品基金 15.90000 16.14000 -0.24000 -1.48699 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.62000 11.80000 -0.18000 -1.52542 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.45000 11.60000 -0.15000 -1.29310 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.83000 14.06000 -0.23000 -1.63585 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.56000 13.67000 -0.11000 -0.80468 華南永昌物聯網精選基金 12.23000 12.06000 0.17000 1.40962 華南永昌策略報酬基金 10.06000 10.22000 -0.16000 -1.56556 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19520 16.19500 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 24.47680 24.32040 0.15640 0.64308 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93130 11.93120 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 9.99980 10.01660 -0.01680 -0.16772 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.01390 10.11880 -0.10490 -1.03668 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.66210 9.67840 -0.01630 -0.16842 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.64410 9.74560 -0.10150 -1.04150 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.81840 9.83890 -0.02050 -0.20836 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.77300 9.87970 -0.10670 -1.07999 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.57960 9.59950 -0.01990 -0.20730 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.52750 9.63160 -0.10410 -1.08082 華頓中小型基金 28.24000 27.85000 0.39000 1.40036 華頓中國多重機會平衡基金 12.10310 12.16770 -0.06460 -0.53091 華頓台灣基金 34.85000 33.77000 1.08000 3.19810 華頓平安貨幣市場基金 11.51370 11.51360 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.84000 18.03000 -0.19000 -1.05380 華頓全球高收益債券基金A 13.31360 13.31360 0.00000 0.00000 華頓全球高收益債券基金B 8.29890 8.29900 -0.00010 -0.00120 華頓全球黑鑽油源基金 5.83000 5.96000 -0.13000 -2.18121 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.71680 2.73830 -0.02150 -0.78516 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.33580 12.54580 -0.21000 -1.67387 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40470 0.41270 -0.00800 -1.93845 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.49400 11.53410 -0.04010 -0.34766 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.46570 10.48560 -0.01990 -0.18978 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.37560 10.50590 -0.13030 -1.24026 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.38940 9.50730 -0.11790 -1.24010 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.71340 10.87570 -0.16230 -1.49232 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.74690 9.89860 -0.15170 -1.53254 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.55000 11.69000 -0.14000 -1.19760 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.10000 10.31000 -0.21000 -2.03686 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.96000 11.22000 -0.26000 -2.31729 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.44810 2.44020 0.00790 0.32374 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00680 1.98960 0.01720 0.86450 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.67770 11.77630 -0.09860 -0.83727 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.51990 9.60020 -0.08030 -0.83644 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36400 0.36710 -0.00310 -0.84446 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30410 0.30700 -0.00290 -0.94463 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.37000 3.39000 -0.02000 -0.58997 匯豐中國動力基金(台幣) 15.29000 15.50000 -0.21000 -1.35484 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.51000 -0.01000 -1.96078 匯豐台灣精典基金 24.79000 24.53000 0.26000 1.05993 匯豐全球趨勢組合基金 12.27000 12.37000 -0.10000 -0.80841 匯豐全球關鍵資源基金 8.32000 8.45000 -0.13000 -1.53846 匯豐安富基金 25.71000 25.55000 0.16000 0.62622 匯豐成功基金 40.35000 40.16000 0.19000 0.47311 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.25000 11.28000 -0.03000 -0.26596 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.00000 11.05000 -0.05000 -0.45249 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.51090 2.48820 0.02270 0.91231 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29080 2.26750 0.02330 1.02756 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.40440 11.42370 -0.01930 -0.16895 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.80550 7.82460 -0.01910 -0.24410 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37470 0.37570 -0.00100 -0.26617 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33480 0.33570 -0.00090 -0.26810 匯豐金磚動力基金 13.79000 13.97000 -0.18000 -1.28848 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97700 14.97690 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.13000 5.23000 -0.10000 -1.91205 匯豐新鑽動力基金 10.85000 10.96000 -0.11000 -1.00365 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.42670 5.46210 -0.03540 -0.64810 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.00190 9.03740 -0.03550 -0.39281 匯豐龍鳳基金-A類型 53.34000 52.77000 0.57000 1.08016 匯豐龍鳳基金-I類型 53.34000 52.77000 0.57000 1.08016 匯豐龍騰電子基金 38.77000 38.35000 0.42000 1.09518 匯豐雙高收益債券組合基金 12.24180 12.24730 -0.00550 -0.04491 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 22.31000 21.72000 0.59000 2.71639 新光中國成長基金(人民幣) 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788 新光中國成長基金(美元) 11.26000 11.37000 -0.11000 -0.96746 新光中國成長基金(新臺幣) 11.11000 11.19000 -0.08000 -0.71492 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.24810 10.23980 0.00830 0.08106 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.81270 9.84210 -0.02940 -0.29872 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.01180 10.00950 0.00230 0.02298 新光台灣富貴基金 23.42000 23.19000 0.23000 0.99181 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 12.00000 12.07000 -0.07000 -0.57995 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.58000 11.61000 -0.03000 -0.25840 新光全球債券基金(A累積)美元 9.98790 9.97760 0.01030 0.10323 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.65840 9.61750 0.04090 0.42527 新光全球債券基金(B配息)美元 9.64100 9.63110 0.00990 0.10279 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.31260 9.27310 0.03950 0.42596 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.51000 9.64000 -0.13000 -1.34855 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 新光吉星貨幣市場基金 15.43640 15.43620 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 新光多重資產基金(A累積)美元 9.24000 9.32000 -0.08000 -0.85837 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112 新光亞洲精選基金-美金 23.18000 23.41000 -0.23000 -0.98249 新光亞洲精選基金-新台幣 23.24000 23.40000 -0.16000 -0.68376 新光兩岸優勢基金 12.61000 12.71000 -0.10000 -0.78678 新光店頭基金 27.82000 27.24000 0.58000 2.12922 新光南非幣保本基金 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259 新光特選內需收益ETF基金 20.17000 20.19000 -0.02000 -0.09906 新光創新科技基金 16.42000 16.09000 0.33000 2.05096 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.59950 9.62340 -0.02390 -0.24835 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.90740 9.90380 0.00360 0.03635 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.56130 9.56350 -0.00220 -0.02300 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.12010 9.14280 -0.02270 -0.24828 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.41950 9.41610 0.00340 0.03611 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.08870 9.09130 -0.00260 -0.02860 新光澳幣八年期保本基金 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 新光澳幣十年期保本基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 新光澳幣保本基金 11.84000 11.85000 -0.01000 -0.08439 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.96700 9.97810 -0.01110 -0.11124 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.72790 9.73870 -0.01080 -0.11090 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.69390 9.68720 0.00670 0.06916 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.89240 9.88550 0.00690 0.06980 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84990 9.85110 -0.00120 -0.01218 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.64980 9.65100 -0.00120 -0.01243 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.62160 9.62520 -0.00360 -0.03740 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.82140 9.82500 -0.00360 -0.03664 瑞銀全球創新趨勢基金 7.43000 7.50000 -0.07000 -0.93333 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.89000 8.93000 -0.04000 -0.44793 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.45100 9.48560 -0.03460 -0.36476 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.08760 9.12060 -0.03300 -0.36182 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.41890 9.44110 -0.02220 -0.23514 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.10620 9.12800 -0.02180 -0.23883 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.17900 9.19790 -0.01890 -0.20548 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.55510 9.57500 -0.01990 -0.20783 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.32230 13.33650 -0.01420 -0.10647 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.22700 8.23580 -0.00880 -0.10685 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.41170 37.20170 0.21000 0.56449 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.71860 38.45730 0.26130 0.67945 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.75530 39.50560 0.24970 0.63206 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15430 11.15330 0.00100 0.00897 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12380 10.16570 -0.04190 -0.41217 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.41620 13.44810 -0.03190 -0.23721 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.34210 10.43760 -0.09550 -0.91496 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.58000 10.65000 -0.07000 -0.65728 群益大印度基金-人民幣 13.67530 13.54170 0.13360 0.98658 群益大印度基金-美元 13.26450 13.22470 0.03980 0.30095 群益大印度基金-新臺幣 12.43000 12.36000 0.07000 0.56634 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.40200 12.47980 -0.07780 -0.62341 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.33490 12.49720 -0.16230 -1.29869 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.45000 11.57000 -0.12000 -1.03717 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.50170 11.57390 -0.07220 -0.62382 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.43920 10.57650 -0.13730 -1.29816 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.71000 9.82000 -0.11000 -1.12016 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.95220 10.01470 -0.06250 -0.62408 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.06890 9.18820 -0.11930 -1.29840 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.47000 9.57000 -0.10000 -1.04493 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.60550 9.66580 -0.06030 -0.62385 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.04630 9.16530 -0.11900 -1.29838 群益中小型股基金 52.99000 51.79000 1.20000 2.31705 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.77560 9.74130 0.03430 0.35211 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.36010 9.39100 -0.03090 -0.32904 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.67650 8.68290 -0.00640 -0.07371 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.64100 8.61070 0.03030 0.35189 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.27350 8.30090 -0.02740 -0.33008 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.67000 7.67560 -0.00560 -0.07296 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.74870 10.75090 -0.00220 -0.02046 群益中國高收益債券基金-美元 10.56440 10.56980 -0.00540 -0.05109 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.75420 9.78330 -0.02910 -0.29745 群益中國新機會基金N-人民幣 9.34470 9.32410 0.02060 0.22093 群益中國新機會基金N-美元 8.84950 8.89040 -0.04090 -0.46005 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 群益中國新機會基金-人民幣 8.28730 8.26910 0.01820 0.22010 群益中國新機會基金-美元 9.46230 9.50600 -0.04370 -0.45971 群益中國新機會基金-新臺幣 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371 群益平衡王基金 19.76340 19.59210 0.17130 0.87433 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.00000 6.01000 -0.01000 -0.16639 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.79800 10.77360 0.02440 0.22648 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.62980 10.67840 -0.04860 -0.45512 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.72320 9.70130 0.02190 0.22574 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.57190 9.61570 -0.04380 -0.45551 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.18570 10.21390 -0.02820 -0.27609 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.97700 10.00030 -0.02330 -0.23299 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.57350 9.60000 -0.02650 -0.27604 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.47510 9.49720 -0.02210 -0.23270 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.24470 10.27310 -0.02840 -0.27645 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.28990 10.31400 -0.02410 -0.23366 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.74220 9.76920 -0.02700 -0.27638 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.13770 10.16140 -0.02370 -0.23324 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.09880 10.08040 0.01840 0.18253 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.34490 7.33150 0.01340 0.18277 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.06370 10.06650 -0.00280 -0.02782 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.96430 9.96760 -0.00330 -0.03311 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.08940 10.08120 0.00820 0.08134 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.06370 10.06640 -0.00270 -0.02682 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.96430 9.96760 -0.00330 -0.03311 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.08930 10.08120 0.00810 0.08035 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.06380 10.06650 -0.00270 -0.02682 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.96430 9.96760 -0.00330 -0.03311 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.08930 10.08120 0.00810 0.08035 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.06370 10.06650 -0.00280 -0.02782 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.96430 9.96760 -0.00330 -0.03311 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.08930 10.08120 0.00810 0.08035 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149 群益全球關鍵生技基金-美元 15.65470 15.71180 -0.05710 -0.36342 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.26000 15.28000 -0.02000 -0.13089 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 群益印度中小基金N-美元 9.79230 9.77820 0.01410 0.14420 群益印度中小基金N-新臺幣 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 群益印度中小基金-人民幣 15.31160 15.18570 0.12590 0.82907 群益印度中小基金-美元 14.00550 13.98530 0.02020 0.14444 群益印度中小基金-新臺幣 16.00000 15.94000 0.06000 0.37641 群益多利策略組合基金 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.43000 15.46000 -0.03000 -0.19405 群益安家基金 27.59500 27.14050 0.45450 1.67462 群益安穩貨幣市場基金 16.07610 16.07590 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.67000 23.65000 0.02000 0.08457 群益亞太中小基金 12.87000 13.03000 -0.16000 -1.22794 群益亞太新趨勢平衡基金 16.90000 16.99000 -0.09000 -0.52972 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.67390 9.66190 0.01200 0.12420 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.45650 7.44720 0.00930 0.12488 群益店頭市場基金 116.44000 113.26000 3.18000 2.80770 群益東方盛世基金 9.08000 9.12000 -0.04000 -0.43860 群益東協成長基金-人民幣 12.93400 13.03620 -0.10220 -0.78397 群益東協成長基金-美元 11.70870 11.88180 -0.17310 -1.45685 群益東協成長基金-新臺幣 11.44000 11.58000 -0.14000 -1.20898 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.15460 11.17970 -0.02510 -0.22451 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.60070 10.63220 -0.03150 -0.29627 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.03780 10.05620 -0.01840 -0.18297 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.82130 9.84350 -0.02220 -0.22553 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.33680 9.36460 -0.02780 -0.29686 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.83880 8.85500 -0.01620 -0.18295 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.61130 9.63300 -0.02170 -0.22527 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.50300 9.53130 -0.02830 -0.29692 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.87440 9.89250 -0.01810 -0.18297 群益長安基金 31.72000 31.02000 0.70000 2.25661 群益美國新創亮點基金-美元 14.98200 15.00820 -0.02620 -0.17457 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.29000 14.28000 0.01000 0.07003 群益真善美基金 18.09740 17.95470 0.14270 0.79478 群益馬拉松基金A類型 138.65000 135.40000 3.25000 2.40030 群益深証中小板基金 13.60000 13.24000 0.36000 2.71903 群益創新科技基金 37.04000 36.09000 0.95000 2.63231 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.82990 9.82130 0.00860 0.08756 群益華夏盛世基金N-美元 9.33030 9.38590 -0.05560 -0.59238 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 群益華夏盛世基金-人民幣 10.70460 10.69540 0.00920 0.08602 群益華夏盛世基金-美元 10.28800 10.34930 -0.06130 -0.59231 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.76000 16.82000 -0.06000 -0.35672 群益奧斯卡基金 30.81000 29.92000 0.89000 2.97460 群益新興金鑽基金-美元 12.32700 12.45160 -0.12460 -1.00067 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.30000 9.37000 -0.07000 -0.74707 群益葛萊美基金 26.38000 25.61000 0.77000 3.00664 群益道瓊美國地產ETF基金 20.43000 20.42000 0.01000 0.04897 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.35000 8.45000 -0.10000 -1.18343 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.32000 13.02000 0.30000 2.30415 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.64570 11.66830 -0.02260 -0.19369 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.25650 11.28740 -0.03090 -0.27376 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.16840 11.19120 -0.02280 -0.20373 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.55270 8.56930 -0.01660 -0.19371 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.13390 9.15890 -0.02500 -0.27296 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.73900 8.75690 -0.01790 -0.20441 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.09600 10.12370 -0.02770 -0.27362 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.25000 30.77000 0.48000 1.55996 德信中國精選成長基金 11.05000 11.24000 -0.19000 -1.69039 德信台灣主流中小基金 21.22000 20.67000 0.55000 2.66086 德信新興股票組合基金 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907 德信萬保貨幣市場基金 11.92720 11.92700 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.75520 10.74850 0.00670 0.06233 德信數位時代基金 27.91000 27.75000 0.16000 0.57658 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65540 11.65520 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.51000 16.30000 0.21000 1.28834 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.46000 19.86000 -0.40000 -2.01410 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.29000 7.30000 -0.01000 -0.13699 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.97360 9.84350 0.13010 1.32168 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.20890 14.02980 0.17910 1.27657 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.88410 7.86260 0.02150 0.27345 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.74810 10.73960 0.00850 0.07915 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.99390 10.98510 0.00880 0.08011 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.57210 12.53640 0.03570 0.28477 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.31000 18.49000 -0.18000 -0.97350 摩根中小基金 25.25000 24.83000 0.42000 1.69150 摩根中國A股基金 13.90000 14.15000 -0.25000 -1.76678 摩根中國A股基金(美元) 11.05000 11.28000 -0.23000 -2.03901 摩根中國亮點基金 13.80000 13.97000 -0.17000 -1.21689 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.06560 11.19420 -0.12860 -1.14881 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.14600 12.24390 -0.09790 -0.79958 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.43640 9.56180 -0.12540 -1.31147 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.37530 12.51930 -0.14400 -1.15022 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.05860 14.17200 -0.11340 -0.80017 摩根台灣金磚基金 21.20000 20.88000 0.32000 1.53257 摩根台灣增長基金 52.15000 51.60000 0.55000 1.06589 摩根平衡基金 28.18000 28.02000 0.16000 0.57102 摩根全球α基金 19.08000 19.21000 -0.13000 -0.67673 摩根全球平衡基金 15.23740 15.26350 -0.02610 -0.17100 摩根全球發現基金 12.61000 12.71000 -0.10000 -0.78678 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.69440 9.72450 -0.03010 -0.30953 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.61410 10.63500 -0.02090 -0.19652 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07410 10.10850 -0.03440 -0.34031 摩根多元入息成長基金-累積型 11.33170 11.36700 -0.03530 -0.31055 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.93930 9.97320 -0.03390 -0.33991 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.39090 10.45980 -0.06890 -0.65871 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.29030 13.37850 -0.08820 -0.65927 摩根亞洲基金 55.99000 56.27000 -0.28000 -0.49760 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.25870 8.26080 -0.00210 -0.02542 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.58650 9.58310 0.00340 0.03548 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.52590 8.53490 -0.00900 -0.10545 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.91980 11.92200 -0.00220 -0.01845 摩根東方內需機會基金 17.74000 17.83000 -0.09000 -0.50477 摩根東方科技基金 35.76000 36.07000 -0.31000 -0.85944 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.65000 9.74000 -0.09000 -0.92402 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.00000 10.10000 -0.10000 -0.99010 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.51000 9.63000 -0.12000 -1.24611 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.28000 11.39000 -0.11000 -0.96576 摩根金龍收成基金 22.40000 22.63000 -0.23000 -1.01635 摩根第一貨幣市場基金 15.07250 15.07240 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.54000 14.60000 -0.06000 -0.41096 摩根新金磚五國基金 11.46000 11.56000 -0.10000 -0.86505 摩根新絲路基金 9.92000 10.06000 -0.14000 -1.39165 摩根新興35基金 13.34000 13.46000 -0.12000 -0.89153 摩根新興日本基金 24.20000 24.40000 -0.20000 -0.81967 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.48330 7.48230 0.00100 0.01336 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.73700 9.72600 0.01100 0.11310 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.51800 9.52500 -0.00700 -0.07349 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.70150 10.70580 -0.00430 -0.04017 摩根新興科技基金 59.80000 58.85000 0.95000 1.61427 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.32060 8.31010 0.01050 0.12635 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.51270 10.49950 0.01320 0.12572 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.61410 8.64450 -0.03040 -0.35167 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.38090 9.41550 -0.03460 -0.36748 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.87530 8.92660 -0.05130 -0.57469 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.84730 9.88200 -0.03470 -0.35114 摩根龍揚基金 33.49000 33.84000 -0.35000 -1.03428 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.12000 10.20000 -0.08000 -0.78431 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.89000 10.98000 -0.09000 -0.81967 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.69000 10.80000 -0.11000 -1.01852 摩根環球股票收益基金-累積型 11.10000 11.18000 -0.08000 -0.71556 摩根總收益組合基金-月配息型 9.26340 9.26150 0.00190 0.02052 摩根總收益組合基金-累積型 11.15750 11.15530 0.00220 0.01972 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 28.19000 27.31000 0.88000 3.22226 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.45390 11.48160 -0.02770 -0.24126 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.77910 10.80060 -0.02150 -0.19906 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.73390 9.73630 -0.00240 -0.02465 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.06600 10.09040 -0.02440 -0.24181 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.51490 9.53390 -0.01900 -0.19929 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.58670 8.58880 -0.00210 -0.02445 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.35430 10.42730 -0.07300 -0.70009 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.29470 10.34070 -0.04600 -0.44484 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.78610 9.83560 -0.04950 -0.50327 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.82160 9.84600 -0.02440 -0.24782 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.59220 9.64070 -0.04850 -0.50308 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.62660 9.65050 -0.02390 -0.24766 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.35950 11.39940 -0.03990 -0.35002 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.14380 11.18250 -0.03870 -0.34608 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20330 10.21640 -0.01310 -0.12823 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.82900 10.86700 -0.03800 -0.34968 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.60710 10.64390 -0.03680 -0.34574 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.71450 9.72690 -0.01240 -0.12748 聯邦金鑽平衡基金 26.63880 25.88130 0.75750 2.92682 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.82800 9.86320 -0.03520 -0.35688 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.03110 10.04130 -0.01020 -0.10158 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.82800 9.86320 -0.03520 -0.35688 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.03110 10.04130 -0.01020 -0.10158 聯邦貨幣市場基金 13.15670 13.15660 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 14.29000 13.84000 0.45000 3.25145 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.91140 15.89810 0.01330 0.08366 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.79130 12.83520 -0.04390 -0.34203 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.46030 12.53440 -0.07410 -0.59117 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.97810 12.04940 -0.07130 -0.59173 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72870 11.73050 -0.00180 -0.01534 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.00960 10.99670 0.01290 0.11731 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55370 10.55530 -0.00160 -0.01516 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.64030 8.63020 0.01010 0.11703 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.66000 37.28000 0.38000 1.01931 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.48000 15.50000 -0.02000 -0.12903 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.62000 12.63000 -0.01000 -0.07918 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.28000 13.29000 -0.01000 -0.07524 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.48000 12.49000 -0.01000 -0.08006 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.98000 7.98000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.13000 12.14000 -0.01000 -0.08237 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.37000 11.42000 -0.05000 -0.43783 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.08000 12.17000 -0.09000 -0.73952 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.45000 15.58000 -0.13000 -0.83440 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.42000 15.55000 -0.13000 -0.83601 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.21000 10.28000 -0.07000 -0.68093 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.49000 20.60000 -0.11000 -0.53398 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.64000 18.74000 -0.10000 -0.53362 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.81000 12.86000 -0.05000 -0.38880 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.58000 15.67000 -0.09000 -0.57435 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.30000 16.39000 -0.09000 -0.54912 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.37000 15.46000 -0.09000 -0.58215 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.56000 15.64000 -0.08000 -0.51151 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.01000 14.08000 -0.07000 -0.49716 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.01000 14.09000 -0.08000 -0.56778 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.69000 14.76000 -0.07000 -0.47425 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.36000 18.35000 0.01000 0.05450 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.23000 17.22000 0.01000 0.05807 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.46000 13.45000 0.01000 0.07435 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.24000 14.23000 0.01000 0.07027 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.32000 13.31000 0.01000 0.07513 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.21000 8.21000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.25000 13.24000 0.01000 0.07553 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.54000 14.55000 -0.01000 -0.06873 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.51000 14.53000 -0.02000 -0.13765 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.99120 14.99110 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.43400 10.41730 0.01670 0.16031 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.82410 13.81690 0.00720 0.05211 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.59190 7.57970 0.01220 0.16096 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.83000 13.84000 -0.01000 -0.07225 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.86000 13.87000 -0.01000 -0.07210 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.92000 24.40000 0.52000 2.13115 瀚亞中國基金-人民幣 12.16000 12.32000 -0.16000 -1.29870 瀚亞中國基金-新台幣 13.00000 13.20000 -0.20000 -1.51515 瀚亞巴西基金 4.41000 4.45000 -0.04000 -0.89888 瀚亞外銷基金 46.83000 45.93000 0.90000 1.95950 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.05000 11.07000 -0.02000 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