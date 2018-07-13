新聞

[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月12日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          15456         0    2337   旺宏                  -11794    -15709  
00677U 富邦VIX                 6634         0    00637L 元大滬深300正2        -10564         0  
2303   聯電                    2951     -7906    00673R 元大S&P原油反1         -3226         0  
2886   兆豐金                  2415     -1462    00633L 富邦上証正2            -2190         0  
2884   玉山金                  1662     -6764    2891   中信金                 -2161     -6361  
2892   第一金                  1193     -4691    2883   開發金                 -2076     20560  
2002   中鋼                    1127     -3747    2317   鴻海                   -1920    -29510  
2014   中鴻                    1035      6836    2105   正新                   -1909     -4124  
2448   晶電                    1009     -7724    0061   元大寶滬深             -1840     -3560  
00643  群益深証中小             943      2285    6153   嘉聯益                 -1616      2225  
2882   國泰金                   887    -11328    2603   長榮                   -1596    -10159  
1303   南亞                     867     -1008    0050   元大台灣50             -1481     -2671  
2409   友達                     805    -27443    4958   臻鼎-KY                -1347     -1989  
2880   華南金                   763     -6846    3037   欣興                   -1290     -4415  
1605   華新                     710     -5279    3231   緯創                   -1146    -13101  
3711   日月光投控               701     -1862    2377   微星                   -1126     -4119  
00686R 群益臺灣加權反1          682         0    2367   燿華                   -1085     -2605  
2887   台新金                   676    -11288    1301   台塑                   -1058     -1536  
00672L 元大S&P原油正2           670         0    1402   遠東新                 -1055      3210  
00693U 華頓S&P黃豆              550         0    2323   中環                   -1055    -26892  
9904   寶成                     530     -3583    5469   瀚宇博                 -1026     -1799  
1710   東聯                     521      2897    2610   華航                    -903    -15668  
1102   亞泥                     499      5186    2340   光磊                    -850     -4428  
3026   禾伸堂                   499      -389    2313   華通                    -823     -5469  
2474   可成                     432       335    2888   新光金                  -772     -3831  
2353   宏碁                     423     -2675    2344   華邦電                  -737     -1677  
2352   佳世達                   361      2533    3481   群創                    -715     -3402  
5871   中租-KY                  354     -2529    3682   亞太電                  -687     -5407  
2881   富邦金                   348     -8897    00634R 富邦上証反1             -649         0  
1312   國喬                     346      3840    6176   瑞儀                    -629     -3409  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞