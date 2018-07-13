[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月12日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 15456 0 2337 旺宏 -11794 -15709 00677U 富邦VIX 6634 0 00637L 元大滬深300正2 -10564 0 2303 聯電 2951 -7906 00673R 元大S&P原油反1 -3226 0 2886 兆豐金 2415 -1462 00633L 富邦上証正2 -2190 0 2884 玉山金 1662 -6764 2891 中信金 -2161 -6361 2892 第一金 1193 -4691 2883 開發金 -2076 20560 2002 中鋼 1127 -3747 2317 鴻海 -1920 -29510 2014 中鴻 1035 6836 2105 正新 -1909 -4124 2448 晶電 1009 -7724 0061 元大寶滬深 -1840 -3560 00643 群益深証中小 943 2285 6153 嘉聯益 -1616 2225 2882 國泰金 887 -11328 2603 長榮 -1596 -10159 1303 南亞 867 -1008 0050 元大台灣50 -1481 -2671 2409 友達 805 -27443 4958 臻鼎-KY -1347 -1989 2880 華南金 763 -6846 3037 欣興 -1290 -4415 1605 華新 710 -5279 3231 緯創 -1146 -13101 3711 日月光投控 701 -1862 2377 微星 -1126 -4119 00686R 群益臺灣加權反1 682 0 2367 燿華 -1085 -2605 2887 台新金 676 -11288 1301 台塑 -1058 -1536 00672L 元大S&P原油正2 670 0 1402 遠東新 -1055 3210 00693U 華頓S&P黃豆 550 0 2323 中環 -1055 -26892 9904 寶成 530 -3583 5469 瀚宇博 -1026 -1799 1710 東聯 521 2897 2610 華航 -903 -15668 1102 亞泥 499 5186 2340 光磊 -850 -4428 3026 禾伸堂 499 -389 2313 華通 -823 -5469 2474 可成 432 335 2888 新光金 -772 -3831 2353 宏碁 423 -2675 2344 華邦電 -737 -1677 2352 佳世達 361 2533 3481 群創 -715 -3402 5871 中租-KY 354 -2529 3682 亞太電 -687 -5407 2881 富邦金 348 -8897 00634R 富邦上証反1 -649 0 1312 國喬 346 3840 6176 瑞儀 -629 -3409 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股