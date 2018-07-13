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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄07/12
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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6612   奈米醫材   07/12  初上櫃    07/06-07/10    614   46.45     46.45  兆豐       01   07/11    133779
6469   大樹       07/16  上櫃增資  07/10-07/12    255   62.00     62.00  富邦       01   07/13     73481
6494   九齊科技   07/17  上櫃增資  07/11-07/13    425   36.00     36.00  群益金鼎   01   07/16     11893

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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