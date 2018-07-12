京東金融B輪融資約130億元人民幣 投後估值1330億

中國大型電子商務企業--京東(JD.O)旗下京東金融日前宣布，近期已與中金資本、中銀投資、中信建投和中信資本等投資人簽署了具有約束力增資協議計劃，此次簽署的B輪融資協議融資金額約為130億元人民幣，投後估值約1,330億元。

京東金融新聞稿稱，京東金融CEO陳生強表示，未來京東金融將繼續堅持數字科技戰略，在數據和技術上加大投入，任何與數據和技術無關的業務都不做，積極推進全球化，通過科技讓整個金融服務更加智能普惠，服務更多人群，成本更低、效率更高、體驗更好。

「依照慣例成交條件，此輪融資預計將在2018年第三季度完成。」京東金融透露。

新聞稿透露，京東金融在2016年1月完成了66.5億元人民幣的A輪融資，由紅杉資本中國基金、嘉實投資和中國太平領投，投後估值為466.5億元人民幣。2017年6月，京東金融完成股權重組交割，不再納入京東集團的合並財務報表。

路透近日報導稱，京東旗下的金融分支以新股形式從中國投資者至少融資130億元人民幣(19.6億美元)，在擬進行的首次公開上市(IPO)前將估值提高一倍。

路透北京7月12日

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