香港特首稱若需要可再審視進一步限制外地人購房政策

香港特區行政長官林鄭月娥周四表示，假如現時的樓市「辣招不再辣」或失去效用，可以再考慮其他政策措施；她並指可以再審視進一步限制非本地居民購買住房的政策，而為保障香港人住房需求，不會排除任何方案。

林鄭月娥出席立法會答問大會時，回應有關議員提到本港人口政策和樓市關系的問題。

「為應對樓價上升問題，再進一步限制香港私人樓房賣給外來人，是可以去看，亦會不斷去看。」她稱。

「如（樓市）辣招不再辣或失去效果，是否有其他方法在樓房極度短缺時，再考慮其他政策措施?」林鄭月娥說。

政府自2009年起多次推出各項樓市措施，通過壓抑本地投資及外來需求及增加土地供應，冀為樓市降溫，但樓價持續上揚，最新數字顯示5月份全港私人住宅樓價指數已連續第19個月創新高。

此外，6月份繳交15%買家印花稅（適用於非香港永久居民買家）的宗數為340宗，雖然比5月份405宗低，但涉及稅款翻一番至近17.2億港元，這反映外來投資者可能已在他們偏好的豪宅類物業再度活躍起來。

有議員追問林鄭月娥何時會考慮限制外地人購買香港住宅時，林鄭月娥回應指，因現時樓市存在不少不明朗因素，市場往往會因一些揣測而有所動靜，故此不適宜就樓市發展及政府政策說得太具體，以防部分人士會斷章取義或有所揣測。

但她強調，為保障香港人住房需求，政府不會排除任何方案，但需要審慎監察情況，在適當時候作出一些回應。

路透香港7月12日

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