商務部：中德企業簽署商業協議涉及金額達近300億美元

商務部新聞發言人高峰12日在例行新聞發佈會上表示，此次李克強總理訪問德國期間，雙方在經貿領域達成一係列重要共識。主要有以下四個方面：

一是共同反對保護主義，維護以多邊規則為基礎的自由貿易體係，支持《中歐投資協定》談判取得迅速進展，併儘快達成高水平的談判結果。二是推動雙方經貿與投資合作向前發展，相互擴大開放，放寬市場準入。德方確認將擔任首屆中國國際進口博覽會的主賓國。三是深化金融財經領域的合作，在高級别財金對話等雙邊機製框架下加強宏觀政策溝通，打造雙邊和第三方市場合作的融資平台。四是支持雙方企業共同開拓第三方市場，尋求“一帶一路”倡議與歐洲基礎設施規劃的對接，發揮各自優勢開展“工業4.0”合作。

高峰表示，總理訪問期間，中德企業簽署的商業協議涉及金額達近300億美元，其中包括汽車、自動駕駛領域的合作，比如德國的汽車企業提高在華合資股比，雙方汽車企業在華共建研發中心，以及在自動駕駛、新能源汽車等領域的多項戰略合作。這表明，中德汽車產業著眼未來產業製高點，希望通過優勢互補，互利合作，共同引領行業的革新。此外中德雙方企業在工業製造領域的合作也在加深，比如，中國互聯網企業與德國製造業企業共建工業互聯網平台等等。

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