調查：投資人看空亞幣程度小幅減輕 但審慎氣氛彌漫

路透調查顯示，過去兩周投資人對新興亞洲貨幣的看空程度有所降低，但中美貿易摩擦升級，拖累亞幣中期展望。

過去幾個月在中美貿易爭端加劇之下，亞洲股匯市等高風險資產備受打擊。

美國政府周二威脅將另外再對2,000億美元的中國產品加征10%關稅，引發股匯市下挫。中國揚言還以顏色，但未透露細節。

最近美元走強也打壓亞幣。美元兌日圓位於六個月高點，受美聯儲2018年還將再升息兩次的預期支撐。

路透對13家機構的調查顯示，亞幣當中人民幣空倉略有減少。但多數反饋是在美國宣布對更大範圍中國商品征稅之前作出的。

中國6月外匯儲備意外增加，得益於所持美國公債的價值上漲所致。中國周五將公布6月出口數據，根據路透調查，6月出口預計也取得增長。

然而，許多人表示對於中國經濟增長放緩感到擔憂，隨著中美貿易戰升級，這種擔憂進一步加劇。

人民幣兌美元周四下跌，因之前人民幣中間價大跌492點，創2017年8月18日以來新低，而且也受到了美國政府最新關稅威脅的打壓。

在調查中，菲律賓披索PHP=空頭倉位最高，今年菲律賓經濟基本面疲弱，導致披索走貶。

菲律賓5月貿易逆差擴大至五個月高位。

馬幣MYR=空頭倉位減少，馬來西亞經濟基本面穩健，令馬幣人氣受到提振。

馬來西亞央行周三維持利率不變，稱經濟有望「維持穩步成長」。

印度盧比的空頭倉位INR=IN也稍稍下降，不過今年盧比的表現總體上弱於其它幣種。

印度盧比兌美元上個月觸及紀錄低點，因油價攀升以及對新興市場資產的風險偏好降低。

一項路透調查顯示，印度6月通脹率可能攀升到近兩年高位。印度將在周四1200 GMT公布該項數據。這肯能會促使印度央行8月再度加息。

坡元SGD=的空頭倉位下滑。不過一項路透調查顯示，新加坡經濟增速或在第二季放緩，因制造業失去

動能。

這項路透調查集中於亞洲新興市場九種貨幣的當前倉位情況，它們是人民幣、韓國韓元 、新加坡坡元、印尼盧比、台幣、印度盧比、菲律賓 披索、馬來西亞馬幣和泰國泰銖。

路透7月12日

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