【港股解碼】全球債務持有量飆升——2018一季度再創新高，信貸風險擔憂重現

隨著全球經濟一體化的發展，資本在國與國之間的流動性越來越高，無論所屬哪個經濟體的資本市場發生一個微小的變化都可能引起全球資本市場的“洶湧波濤”。

日前，國際金融協會（IIF）發布了最新全球債務追踪指標，為全球資本市場敲響了“警鐘”。根據其數據顯示，成熟和新興市場債務持有量一路飆升，在2018年第一季度已經升至247萬億美元，較上年同期增長11.1%，創追踪歷史新紀錄。

非金融企業負債總額最大

根據IIF發布的追踪數據顯示，2018年第一季度家庭、政府、非金融機構債務總額為飆升至186萬億美元，這其中家庭負債總額為47萬億美元，非金融機構債務總額為74萬億美元，政府部門負債總額為67萬億美元；而金融部門負債上升至61萬億美元，創記錄高位。由上述數據可知，非金融企業負債總額已經超過金融企業，成為負債總額最大的部門。

其中，在地域上來看，非金融公司債務在加拿大、法國和瑞士創下歷史新高，美國政府債務與GDP的比例上升至101%。

過高的債務持有量，容易引發信貸風險

對於一般讀者而言，幾百萬億的負債持有量僅僅是一串數字，並沒有什麼深刻的概念。如果把範圍縮小一點，全球的經濟體看做成一個企業，那麼債務持有量的上升可以看出企業舉債擴張。

這個例子就很容易被讀者所理解，企業舉債擴張無疑是加重了企業負擔，增加企業的經營風險，一旦市場出現波動，資金流斷鍊，就會引發財務危機，嚴重時企業可能面臨停產倒閉。

然而全球經濟相對一個企業而言要更為複雜，全球債務持有量上升意味著越來越多的個人、企業和政府一直在不斷的借款，換個角度講就是，債務的清償方面遇到了問題。

雖說在經濟保持穩定發展的情況下，債務問題可以通過延期和再融資得到解決。然而，一旦經濟增速放緩，各經濟體所面臨的信貸風險將會增加。以美國為例，利率和信貸同步增長，借款成本也隨之增加，未來可能面臨更高的違約數量。

IIF數據顯示，第一季度新興經濟體債務總量增加至58.5萬億美元，受利率指標上升的影響，大部分新興經濟體浮動債券持有人將面臨更大的風險。而成熟經濟體對浮動利率債券的依賴性更高，因此全球債務持有量的上升不得不引起各個國家的重視。

文：劉玲玲

編：黎璐璐

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