老虎環球基金10億美元入股軟銀 相信其被低估

7 月 11 日，據英國《金融時報》報導，資產規模達 220 億美元的老虎環球基金已斥資 10 億美元入股軟銀，並聲稱這家日本投資巨頭公司的股價一直被低估。

老虎環球基金在給投資者的一封公開信中寫道：

「目前軟銀擁有眾多世界級優質資產，然而令我們感到奇怪的是，相對於軟銀凈資產來說，其股價卻明顯被低估。基於這一觀點，我們已購入了價值 10 億美元的軟銀股份。。「

在過去一年裡，軟銀的股價僅上漲了 0.2%，而其持有的阿里巴巴股價卻在同一時期內飆升了 25.7%，這也使得軟銀所擁有的阿里巴巴股權價值達到了 1403 億美元，遠遠超過軟銀自身的 870 億美元市值。

在 6 月召開的軟銀年度股東大會上，軟銀創始人孫正義也提到，相比於阿里巴巴、雅虎等公司，軟銀的股價遭到了低估。但他對股東表示，軟銀股價有如花園藤蔓，生長過程曲折但終會上漲，因此請股東們放心。

目前，軟銀持有 29% 的阿里巴巴股份，和 43% 的雅虎日本股份，以及眾多科技和電信公司的股權。並且還在前年推出了規模達 930 億美元的願景基金，在全球範圍內進行技術投資。

老虎環球基金稱，如果願景基金在未來 7 年的回報率是最初投資的 2.5 倍，那麼軟銀可以再創造 730 億美元的稅前價值，超過該公司當前市值的 80%。

7 月 10 日，軟銀已與雅虎日本及 Altaba 達成三方協議，軟銀將以每股 3.26 美元的價格收購 Altaba 持有的 613888888 股雅虎日本股票，總價約為 20 億美元。這一交易完成後，軟銀將其在雅虎日本的股份從 43% 增加至 48%，

受老虎環球基金入股軟銀的消息提振，截止發稿，軟銀上漲 6.25%，報 9363 日元。