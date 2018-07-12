Uber自動駕駛「水逆」！兩個月內再裁100名汽車操作員

7 月 12 日，美國科技媒體 TechCrunch 援引知情人士消息稱，當地時間本周三（7 月 11 日），打車巨頭 Uber 召開員工會議宣布，在美國舊金山和匹茲堡裁掉全部約 100 名自動駕駛汽車操作員，這部分被裁退員工可以應聘 Uber 內部其他崗位。

上述報導還稱，此次裁員主要是由於今年 3 月發生了致命的車禍，Uber 開始重新考慮其自動駕駛汽車戰略。

Uber 方面向該媒體證實了這一消息，並表示這些被裁員工可以申請成為 55 名「任務專家」(mission specialists) 中的一員。與之前的操作員相比，任務專家將接受路測和其他更高級任務的培訓，預計將向自動駕駛汽車開發人員提供更多技術反饋。

事實上，早在今年 3 月，Uber 自動駕駛汽車在亞利桑那州坦佩市撞死行人一事發生後，Uber 就暫停了在所有市場的自動駕駛汽車營運，但是操作員依舊受僱於 Uber，領取基本工資。

5 月，路透社消息稱，Uber 正式停止了在亞利桑那州的自動駕駛汽車測試，同時伴隨著近 300 名員工被裁，其中大多數是測試駕駛員或者「車輛操作員」。與此同時，亞利桑那州州長 Ducey 也向 Uber 高層發布公開信稱，為了保障亞利桑那州人民的安全，亞利桑那州交通局將無限期吊銷 Uber 路測的資格。不過，事後亞利桑那州警方發布的報告稱，該事故本可以避免，但事發時車上的司機正在用手機看影音。

雖然遭遇了駕駛事故、吊銷路測資格等一系列事件，Uber 仍然沒有放棄開發自動駕駛技術。

在亞利桑那州被吊銷路測資格後，Uber 無人駕駛部門主管 Eric Meyhofer 就曾公開表示，Uber 不會停止無人駕駛項目，會在今年夏天在匹茲堡恢復公共道路測試。此外，還與加州州政府、加州交管局、和舊金山市政府協商申請路測資格。

另據 Uber 發言人向 TechCrunch 透露：「我們的團隊依舊致力於開發安全的自動駕駛技術，期待在接下來幾個月重返公路進行測試。」此前，The Information 的消息稱，Uber 計劃在今年 8 月恢復在匹茲堡測試自動駕駛汽車。

自動駕駛汽車的安全問題一直備受關注。在 Uber 自動駕駛汽車撞死行人事件發生後，對如何發展智能汽車，浙江吉利控股集團董事長及沃爾沃汽車集團董事長李書福曾提出幾條建議：

1、無論是公共道路測試，還是商業化，自動駕駛汽車首先必須確保安全，可以鼓勵在道路交通環境相對比較簡單的城市道路、快速路上率先實現高階自動駕駛汽車的商業化推廣。

2、吸引和培養更多自動駕駛汽車工程師和開發人員從事智能汽車的研發。

3、建議由政府、國內外企業，學術機構成員組成團隊，就中國如何成為智能汽車研發領域全球領導者、受益者開展研究，把工作做實做細。