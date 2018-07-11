新華社：警惕“區塊鏈”成“區塊亂”

時髦的科技概念，在一些人手中成為斂財旗號。深圳警方近期偵破一起以區塊鏈、虛擬貨幣為名，行詐騙之實的特大集資詐騙案件，涉案金額超過3億元。記者調查發現，當前區塊鏈行業十分火爆，不少投機者、甚至上市公司都來“蹭熱點”，投資者需要擦亮雙眼，行業亟待去僞存真、回歸應用。

“區塊鏈”成斂財旗號，集資詐騙金額超3億元

記者從深圳市公安局南山分局獲悉，今年3月底，當地警方偵破一起特大集資詐騙案，數千名投資者被騙資金3.07億元。在這起案件中，涉案的深圳普銀區塊鏈集團有限公司正是以“區塊鏈+藏茶”的模式發行虛擬貨幣，套取公眾存款。

2017年6月，深圳市南山區警方接群眾舉報稱，深圳普銀區塊鏈集團有限公司存在非法集資的情況，先後有數千人購買該公司發行的虛擬貨幣“普洱幣”(後更名為“普銀幣”)，隨後投資化為泡沫。南山警方立即成立專案組展開調查。

專案組民警在調查中發現，這家公司通過互聯網、社交軟件等平台對外宣稱，其公司發佈的“普銀幣”，是一種以海量藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資人所持有的每一枚“普銀幣”都有對等實物藏茶作為抵押，投資人可將“普銀幣”放到虛擬交易平台“聚幣網”上買賣，以此賺取差價。

然而，警方偵查發現，其買賣價格的變動係該公司使用投資人的投資款進行幕後操作，併一度將“普銀幣”的價格從0.5元拉升至10元，而該公司則通過“趣錢網”P2P平台非法吸收公眾資金。

“為吸引更多投資人，該公司在發佈會上承諾將投資人持有的‘普銀幣’通過兩次拆分，使投資人持有的‘普銀幣’價值擴大100倍，併宣稱補充更多藏茶作為支撐。”南山區公安分局辦案民警說，實際上，該公司隻有少量的庫存藏茶。為掩人耳目，該公司僱傭“操盤手”在前期拉漲幣價，讓投資者嘗到一些甜頭。當大量投資人進場之後，該公司通過惡意操縱“普銀幣”價格走勢不斷套現，導緻投資人手中的“普銀幣”毫無價值。

今年3月28日，南山區警方抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名，併繼續追逃其他犯罪嫌疑人和追繳贓款，為受害人最大程度挽回損失。

“區塊鏈”還日漸成為部分傳銷案件的“當紅標的”。今年4月，西安警方破獲一起打著“區塊鏈”概念的特大網絡傳銷案，涉案資金達8600餘萬元。在一些案件中，不法分子以“區塊鏈”為幌子發展會員、下線，既對受害人造成財產損失，又對正常的“區塊鏈”研究、應用帶來負面影響。這也可以說是區塊鏈斂財的第二大招數。

部分上市公司談“鏈愛”，投資者需擦亮雙眼

記者調查發現，在一些極端案例中，區塊鏈成為集資詐騙、傳銷的斂財旗號;而更多的時候，是“搭便車”的投機者利用時髦概念渾水摸魚、蹭熱點，今年以來，個别上市公司披露有關區塊鏈的“忽悠式公告”，談起了“鏈愛”，投資者需要擦亮雙眼。

今年1月11日，主營業務為房地產的中南建設，公佈了自己和區塊鏈的跨界“鏈情”，披露了一則公司投資區塊鏈項目進展的公告。兩個風馬牛不相及行業的“鏈愛”迅速引起監管部門警惕，隨後中南建設停牌核查。

1月15日，中南建設對前述發佈的不完整信息披露内容打了補丁，補充更正了出資比例、項目進展、行業地位等在内的多項内容。公司在補充公告中稱，區塊鏈技術的產業運用目前處於初級階段，其發展還受製於應用場景、傳統觀念、資源以及進一步技術研發等因素的影響，在一些行業的成功應用存在重大不確定性風險。

與此同時，中南建設補充公告還表示，公司主營業務為房地產開發，區塊鏈項目投資處於研究探索階段，尚未形成收益，預計2018年度及未來一段時間也不會對公司經營成果、財務數據構成重大影響。

由於中南建設信息披露存在不真實、不準確、不完整的違規情形，深交所隨後對其發送監管函，要求公司及全體董事、監事、高級管理人員吸取教訓，嚴格遵守相關法律法規的規定，及時、真實、準確、完整地履行信息披露義務，杜絕此類事件發生。

深交所相關負責人介紹，從去年至今，深市有30家公司披露與區塊鏈概念有關的信息，其少數上市公司有實際投入，但投入金額普遍不高，其餘均停留在前期階段未有實質進展。公司借熱點概念炒作股價的意圖明顯。

行業亟待去僞存真回歸應用

區塊鏈的投資價值究竟有多大?一些業内人士對此保持謹慎的態度，認為要區分“鏈圈”與“幣圈”，不少“鏈圈”創業者關註區塊鏈應用研發，而“幣圈”若與虛擬貨幣相聯係，投資者則需要謹慎對待。

在“鏈圈”應用上，互聯網公司、金融機構都開始發力。近期，前海微眾銀行與廣州仲裁委員會共同將貸款合同要素保存在區塊鏈上，一旦出現貸款逾期等爭議，仲裁機構可以依據區塊鏈上事先保存的信息快速、準確地做出仲裁。2018年2月，廣州仲裁委員會做出了基於區塊鏈的第一份不良貸款仲裁決議。

“在‘幣圈’中，一定程度存在泡沫、甚至集資欺詐現象。”深圳市互聯網金融協會秘書長曾光認為，區塊鏈技術僅僅是對現有的信任機製能夠起到一定程度的優化作用，其是否具有不可替代性仍有待觀察。

據專家介紹，近來“區塊鏈”類詐騙案件頻發，不法分子常以“投資虛擬貨幣週期短、收益高、風險低”為借口，騙取用戶信任併誘使其轉賬進行投資。同時，他們往往隱藏網站域名和聯係方式，使受騙者無法驗證公司資質，因而輕信詐騙套路。

面對潛在的詐騙危機，市民如何避免上當受騙?曾光建議，一方面應客觀理性看待區塊鏈的價值，不要相信“天花亂墜”的承諾，尤其要避免盲目投資;另一方面，遇到“區塊鏈”相關的投資項目時，不要輕易向個人賬戶轉賬，務必通過官方渠道驗證其公司信息，以防陷入投資騙局。

來源：新華社

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