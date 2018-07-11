中國通海金融(00952-HK)獲銀行提供不多於10億港元循環信貸融資

中國通海金融(00952-HK)公佈，於2018年7月11日，公司作為借款人與一間香港持牌銀行作為貸款人訂立一項融資協議，内容有關銀行提供總貸款額不多於10億港元的循環信貸融資，自銀行融資協議日期起計11個月可供提取。

根據銀行融資協議，公司最終控股股東盧志強先生與公司一間全資附屬公司須以銀行為受益人分别提供個人擔保及企業擔保，以確保(其中包括)公司妥善及準時遵守及履行銀行融資協議及其他輔助文件。

根據銀行融資協議及為確保公司履行銀行融資項下的責任，泛海控股國際金融發展有限公司及泛海控股國際有限公司(作為公司及中泛控股有限公司(股份代號：715)(中泛)的直接控股股東)須以銀行為受益人分别抵押公司395,254,732 股股份及中泛3,016,279,070 股股份，即於本公告日期分别相當於公司全部已發行股份的 6.35%及中泛全部已發行股份的18.69%。

根據銀行融資協議的條款，盧先生及與其一緻行動人士須於任何時間直接或間接實益擁有公司已發行股份的60%。於本公告日期，盧先生透過其所控製法團實益擁有公司已發行股份約72.24%。倘若違反此項條件，銀行融資將即時及自動撤銷，所有未償還貸款連同累計利息及銀行融資協議項下的所有其他累計金額將變為即時到期併須由公司支付。

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