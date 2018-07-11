浩沙(02200-HK)認斬倉復牌大升逾63% 沽空機構昨發報告狙擊

浩沙國際(02200-HK)6月29日大挫停牌，今日復牌大升63.79%，中午收報0.475元。公司今日公布作為保證金的股份遭證券行斬倉，另一方面，沽空機構發報告狙擊浩沙，稱公司價值為零。

浩沙國際公布，由於股價下跌，股東浩邦及偉邦存入證券公司作保證金證券的股份，於上月底被證券行沽出，浩邦及偉邦的持股;田42.59%及7.19%，減至42.35%及6.77%。

另一方面，沽空機構 Glaucus Research 前創辨人 Matt Wiechert 成立的Bonitas Research，7月10 日發表沽空報告狙擊浩沙國際，指公司涉嫌造假欺詐，認為其內含價值是零。

報告指，6月29日浩沙股價急挫87%，屬銀行對管理層股權質押「斬倉」所致， Bonitas 正在沽空浩沙。

Bonitas 稱，相信管理層透過未公開的關連分銷及供應商網絡，誇大收入及盈利能力，瞞騙信貸人及少數股東。Bonitas 估算2016及2017年，浩沙分別誇大收入6.85億及8.94億元人民幣，即誇大217%。該行引用《彭博》數據指，過去6個月交易日的最後一小時，浩沙股價被操控上升，以人為地「谷大」股權質押價值以進行孖展融資。

Bonitas 指，7月5日浩沙宣布延遲派息，增加該行憂慮倘浩沙清盤，投資者將只可以取回極少量的現金；Bonitas 認為投資者現時「離場」已經太遲，浩沙施氏兄弟早已透過股權質押、未公開關連交易及派息，把公司資金流進自己口袋。

報告稱，公司負債累累，僅有少量現金，及實際業務規模小於表列資料，Bonitas 認為浩沙內含價值是「零」。

來源：巴士的

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