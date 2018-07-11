央行：歡迎中東歐國家央行將人民幣納入外匯儲備

日前中國-中東歐國家(16+1)領導人會晤在保加利亞索菲亞舉行，並發布「中國-中東歐國家合作索非亞綱要」。綱要提出探討開展人民幣融資及發行綠色金融債券合作，中方則歡迎中東歐國家央行將人民幣納入外匯儲備。

中國央行網站周三刊登新聞稿指出，綱要在金融領域提出的成果主要包括投融資、金融機構網絡化布局、金融監管、金融科技等領域的合作，各方鼓勵中國與中東歐國家金融機構在自願基礎上加強現有投融資合作，並根據市場需求開辟投融資新渠道，推出新的融資工具。

同時，由於中東歐國家多為發展中國家，有巨大的基礎設施投資缺口，相應的投資周期長、資金需求大，這就要求金融機構多管齊下、創新思路，通過股權融資、債權融資、銀團貸款、政府與社會資本合作（PPP）、銀企聯動、出口信用保險、裝備租賃等多種融資模式滿足中東歐國家多樣化的融資需求。

各方支持中國和中東歐國家有關銀行和金融機構之間加強合作，推動貿易規模進一步擴大，基礎設施、能源等領域合作進一步深化。歡迎中國與更多中東歐國家簽署雙邊金融監管合作諒解備忘錄，加強金融監管合作。

目前，已有三家中資銀行在波蘭、捷克、塞爾維亞、匈牙利四個中東歐國家設立了八家分支機構。同時，中國金融監管部門也與多個中東歐國家金融監管當局簽署了或正在探討簽署雙邊金融監管合作諒解備忘錄，以加強信息交流，共同消除各種不合理的準入壁壘和限制，提供開放、公平、有序的監管環境，從而更好地推進金融機構和金融服務網絡化布局。

路透北京7月11日

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