【港股解碼】港交所明早上演八新股搶金 獨角獸「齊家網」能爭口氣嗎？

明早港交所將迎來八隻新股掛牌，雖然明天掛牌成績還未見分曉，但第一回合認購情況已分勝負。或許小米等大咖吸金太多，或者投資者仍保持謹慎觀望態度，八隻新股今日公佈公開發售情況似乎都不盡如人意，此前備受看好的獨角獸齊屹科技（01739-HK）此前招股價範圍定在6.8至9港元，後大幅削減招股價最終將價格定在4.85港元，同時原計劃於7月5日掛牌也延期一周至明日（7月12日），但即便如此，齊屹科技今日仍然出現公開發售部分認購不足的尷尬局面，看來齊家網的粉絲效應在香港資本市場有些失靈，今日暗盤收報4.8港元，較定價低約1.03%。

而另一隻獨角獸映客互娛（03700-HK）也僅僅是獲得1.67倍超額認購，定價接近招股價下限3.85港元，雖然齊屹有高盛和中信里昂加持，映客也有中金、花旗和德意志銀行，但獨角獸仍然不敵市場低迷氣氛，今日暗盤收報4港元，較定價高約3.9%。內地目前整治樓市亂象正加大力度，內房股全面受壓，地產開發商弘陽地產（01996-HK）擇取此時上市頗有些「生不逢時」，公開發售也出現認購不足情況，其定價2.28港元亦較貼近招股價下限，暗盤收報2.47，較定價高約8.33%。

倒是兩隻創業板上市的「細價股」公開發售表現相較之下為佳，人和科技（08140-HK）和恆偉集團（08219-HK）分別獲得11.6倍和13.66倍超額認購。人和科技今日暗盤收報0.51港元，較定價高出70%；恆偉集團暗盤收報0.335港元，較定價高約34%。

說完一眾新股遇冷鋒，今日另一隻新股蒼南儀錶更是發公告取消本港上市計劃，公司稱與包銷商並無訂立定價協議，全球發售不會按原計劃進行。蒼南儀錶已於6月28日至7月5日招股，招股價介乎37.1港元至51.9港元，每手100股，入場費約5242港元。

今年港股迎來IPO大年，但新股破發率卻高達7成，目前新股冷鋒持續，對於熱衷「打新」的投資者們或許要更加謹慎考慮了。

作者：鄒舒惠

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