中汽協：上半年新能源汽車產銷同比分别增長94.9%和111.5%

中國汽車工業協會11日發佈數據顯示，1至6月我國汽車產銷1405.77萬輛和1406.65萬輛，同比增長4.15%和5.57%，上半年汽車產銷總體保持穩定增長。

中汽協數據顯示，1至6月，我國汽車產銷量與上年同期相比，產量增速回落0.49個百分點，銷量增速提升0.83個百分點。其中，乘用車產銷1185.37萬輛和1177.53萬輛，同比增長3.23%和4.64%，增速均有所提升;商用車產銷220.40萬輛和229.11萬輛，同比增長9.41%和10.58%，增速呈一定回落。

今年上半年，我國新能源汽車產銷分别完成41.3萬輛和41.2萬輛，同比分别增長94.9%和111.5%。其中，純電動汽車產銷分别完成31.4萬輛和31.3萬輛，同比分别增長79%和96%;插電式混合動力汽車產銷分别完成10萬輛和9.9萬輛，同比分别增長170.2%和181.6%。

此外，上半年，中國品牌汽車銷量排名前十家企業為上汽、長安、吉利、東風、北汽、長城、一汽、奇瑞、廣汽和江淮，這十家企業共銷售汽車594.32萬輛，佔中國品牌汽車銷售總量的81.32%。

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