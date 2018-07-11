復星醫藥(02196-HK)擬不超10.5億元投建“復星醫藥(徐州)產業園一期”項目

復星醫藥(02196-HK)公佈，2017年12月28日，公司與徐州經濟技術開發區管理委員會簽訂《項目投資框架協議》，就在徐州經濟技術開發區投資建設“復星醫藥(徐州)產業園”達成投資合作意向。

2018年7月11日，經公司第七屆第六十二次董事會審議，同意公司(及/或通過控股子公司/單位)投資不超過人民幣10.5億元於徐州經開區建設“復星醫藥(徐州)產業園一期”項目。公司(及/或通過控股子公司/單位)將以自籌資金支付本次建設項目所涉款項。

本次建設項目總投資金額不超過人民幣10.5億元，主要依據本次建設項目的預計規模、建設内容確定，項目週期擬為36個月。項目計劃用地面積約300畝(以規劃局徵地紅線為準)。

公告稱，本次建設項目建成後，將成為集團在華東地區重要的集約化產業研發基地、中試及質量中心，有利於提速集團藥品研發後期的中試放大、工藝安全性研究及臨床樣品的提供，併提高產品安全性及質量效益、增強集團各產業板塊資源整合力度，同時，還將有利於提高醫療器械及診斷產品研發能力，促進集團全產業鏈的完善和協同發展。

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