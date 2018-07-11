黃益平: 面對貿易衝突 中國應爭取長期發展機會

北京大學國家發展研究院副院長黃益平表示，中美摩擦並不僅限於貿易領域而是全方位的，但中國不必畏懼特朗普發起的貿易衝突，應當爭取中國經濟長期發展的機會，進一步推進市場化改革、加快服務業開放等。

《清華金融評論》刊登黃益平署名文章指出，無論中美貿易戰後續發展如何，都應高度關注金融風險，尤其是在國內系統性金融風險已經很高的環境下，包括加強政策協調、適度提高滙率的靈活性等。

文章稱，中國不必畏懼特朗普發起的貿易衝突，該應戰就應戰，該改革就改革，該置之不理就置之不理。成大事者不必爭一城一池之得失，爭的應該是中國經濟長期發展的機會。

文章強調，雖然特朗普出爾反爾、頻頻加碼致使中國政府出手還擊，但一些專家鼓動中國政府「以牙還牙、以血還血」，甚至建議了一些可以打擊美方利益的舉措，對此，需要慎重考慮。化解經貿爭端特別要防止摻雜民族主義情緒，一場失控的貿易戰給美國造成的可能是短期的收入損失，而給中國帶來的卻可能是錯失長期的發展機會。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)