【豐銀投顧】利空擾亂持續打底 結算前後機會更大

中美貿易大戰，筆者之前就說過，甚至在小老鼠 168-937 群組中不斷提醒，也在錢線百分百節目中講過，這會是一個長期抗戰，不會是短線的戰爭。美國要對付中國，豈是只有在貿易上？經濟上？根本是全面開戰。只是川普比想像中還要更強勢，500 億都還沒有完全實施 (先 340 億後 160 億)，就馬上推出後面的 2000 億，讓中國連喘息的機會都沒有。其實中國在第一輪 500 億時就應該先趕緊與美國重啟談判，但中國沒有馬上回應，正當在研議如何與美國對抗時，第二張牌又來了，中國遇到的麻煩將會越來越大，預計最後一張 3000 億的牌美國應該不會馬上再丟出來，一方面中國面臨的壓力已經夠大了，再逼太緊可能弄巧成拙，另一方面美國股市也需要一點時間來消化這個利空，因此短線上，美國再一下一步的動作機率不大。



外資今天又賣超 82 億，期貨多單也減持近 3000 口，看起來好像怪怪的，其實筆者以前就說過，外資的操作本來就是這樣，見漲追漲、見跌追跌，現階段外資不太可能抱一個大波段，不過就波段來看，今天雖然下跌 80 點，但留下了長下影線，代表多方抵抗力道仍強，因此我們認為多頭還是有機會拉出一波反彈走勢，而且力道應該不小，只要 10600 點不跌破即可。比較可能的時間點應該是在下週二到下週四，也就是結算前後，應該會很有可能，在這之前筆者覺得任何的下跌都應該要站在拉回就買的操作模式才對。



下週另一件大事為台積電的法說會，其實台積電下半年在手機上的訂單應該會很不好，但台積電已經跌很久了，利空早已反映，因此台積電下週法說會極有可能會利空出盡，再說蘋果今年打出低價策略，是不是有可能因為價格較親民而意想不到的帶動買氣也說不定，投資人不妨拭目以待，第三季行情說不定有讓人驚豔也不一定！

豐銀投顧 李世新 分析師