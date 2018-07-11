【華冠投顧】台股結構不佳，生技大展將開始，泰博(4736)連三紅!

台股今日受美股盤後小道瓊下跌影響，開低震盪，指數收盤下跌 80 點，10676 作收，成交量 1190 億元，價跌量縮格局。

在二周前跟大家規畫大盤走勢，會在年線附近震盪整理，昨日漲站回年線，今日跌又跌破年線，到目前為止沒多大變化! 接下來盤勢觀察: 1. 新台幣止貶轉升碰到月線後又轉貶 2. 台積電股價回補 6/25 缺口後股價壓回 3. 外資在連買 2 天後又轉賣 82.2 億元，期貨減碼 2881 口多單 4. 大盤今日成交量不到 1200 億，量趨弱勢 5. 股王大立光法說會前，股價壓回 6. 技術面: 大盤跌破年線，僅守住 5 日線。結論: 法人保守，量趨勢向下，型態弱勢，漲不易! 各族群輪動!

直得大家多關注的是 7 月是生技月，生技大展將 7/18 開始，保健食品及美容保養廠的大江 (8436)，6 月營收成長 19.5%，累積前 6 月營收成長 64.37%，今日股價漲 6 元來到 531 元。血糖檢測大廠泰博 (4736)，6 月營收較去年同期成長 8.98%，累積前 6 月營收突破 10 億元，成長 20.59%，全年估賺一個股本，今日股價再續漲 4.5 元收 158 元，連三紅，創近一個月以來新高。兩岸美容通路的豐麗 KY(4137)，6 月營收較去年成長 50.98%，累積前 6 月營收成長 41.63%，股價收漲 1 元來到 308.5 元。

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