【日盛投顧】10,523點為近期重要支撐

◆盤勢分析

1. 美國將評估對 2,000 億美元中國商品加徵 10% 進口關稅，週三亞股普遍開低，台股也開低震盪，最高點 10,694 點未收復月線（10,813 點）、季線（10,838 點）及半年線（10,873 點），最低點 10,635 點失守 5 日線（10,675 點）、10 日線（10,708 點）及年線（10,725 點），終場指數下跌 80.05 點，跌幅 0.74%，收在 10,676.84 點，成交金額為 1,190.72 億元，小於 5 日均量（1,361 億元）及 20 日均量（1,499 億元）。三大法人合計賣超 89.49 億元：外資賣超 82.25 億元、投信買超 6.21 億元、自營商賣超 13.45 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為 07/06 低點 10,523 點附近，壓力為月線附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（43）低於 50，短線整理。

3. 選股方向可留意選股方向可留意半導體、蘋概、LED/PA、網通、車用、原物料、金融、生技等。

半導體、LED、太陽能、二線被動元件、原物料、生技於跌勢中相對強勢

1. 半導體：IC 設計族群週三相對抗跌，6435 大中、3006 晶豪科、6104 創惟、8016 矽創為族群亮點。

2.LED：感測元件成近期法人研究焦點，2340 光磊、2426 鼎元、2488 晶電為指標股。

3. 太陽能：族群跌幅已深，6244 茂迪、3519 綠能、4934 太極週三跌深反彈。

4. 二線被動元件：5317 凱美第二季業外收益進帳達 2 個股本，母公司 2375 智寶同慶。

5. 原物料：第二季獲利表現佳者如台塑四寶、4725 信昌化、2104 中橡等可留意。

6. 生技：07/16 生技展將登場，1760 寶齡富錦、保健食品 8436 大江、4743 合一、原料藥 4119 旭富、醫材 4107 邦特、生技控股 4123 晟德週三創波段新高。