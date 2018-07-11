[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月10日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰臺灣加權正2 元大台灣50正2 富邦科技 亞德客-KY 昶和 大飲 新日光 元大美債7-10正2 群益臺灣加權反1 元大台商50 世紀鋼 大統染 福壽 元大美債7-10反1 正道 富邦摩台 麗正 海悅 興泰 宏洲 同開 富邦發達 中環 銘旺科 宏亞 嘉裕 富邦金融 光罩 卓越 達新 東華 元大MSCI台灣 光磊 統領 恆大 大東 永豐臺灣加權 茂矽 怡華 立益 富邦日本 錸德 昶和 佳和 國泰日經225 廷鑫 大統染 昶和 元大歐洲50 矽統 永記 三洋紡 元大日經225 智寶 日勝化 本盟 元大美債20正2 威盛 展宇 瑞利 國泰20年美債反1 環科 士紙 樂士 元大美債7-10正2 隴華 東明-KY 正峰新 元大美債7-10反1 友旺 中環 億泰 元大S&P日圓反1 奇力新 光罩 毛寶 富邦歐洲 大毅 茂矽 燁興 FH彭博高收益債 一詮 智寶 中鴻 FH彭博新興債 吉祥全 銘旺科 聚亨 FH富時不動產 華新科 奇力新 千興 元大台灣高息低波 嘉晶 大毅 威致 群益道瓊美國地產 星通 玉晶光 華豐 FH富時高息低波 揚明光 佳凌 首利 國泰RMB短期報酬 佳凌 傳奇 麗正 新光內需收益 鈞寶 迎廣 東訊 信大 達方 關貿 華泰 卜蜂 富鼎 亞弘電 錸德 大統益 杜康-DR 鈺邦 倫飛 南僑 陽光能源-DR 富鼎 威盛 國喬 新利虹 華友聯 國碩 聯成 潤泰材 潤弘 銘旺科 永裕 遠雄來 統懋 恆大 夏都 翔耀 廣華-KY 欣欣 太空梭 炎洲 統領 麗臺 南染 客思達-KY 華映 宏洲 友佳-DR 吉祥全 嘉裕 一零四 憶聲 東華 欣天然 科風 大東 新海 和鑫 立益 欣高 力特 佳和 全國 喬鼎 集盛 茂順 正達 昶和 jpp-KY 晟鈦 三洋紡 台數科 同泰 本盟 波力-KY 新世紀 聚陽 泰昇-KY 誠創 瑞利 政伸 嘉威 力山 吉源-KY 力銘 耿鼎 亞太電 樂士 達能 中宇 清惠 正峰新 慧友 中電 勁永 三洋電 捷泰 億泰 互億 合機 天瀚 東鹼 迅杰 三晃 華上 毛寶 光麗-KY 國精化 元晶 正隆 華冠 永豐餘 裕豐 勤美 寶徠 燁興 皇普 中鴻 日勝生 美亞 台船 聚亨 六福 千興 台南-KY 威致 康師傅-DR 允強 聖馬丁-DR 東明-KY 神州-DR 正新 耀傑-DR 華豐 同方友友-DR 鑫永銓 晨訊科-DR 和泰車 友佳-DR 首利 陽光能源-DR 信錦 精熙-DR 英瑞-KY 中福 麗正 雷虎 東訊 中視 華泰 秋雨 精英 慶豐富 海悅 新利虹 錸德 國光生 英業達 致茂 倫飛 技嘉 威盛 凌陽 國碩 友達 仲琦 鼎元 三商電 銘旺科 統懋 翔耀 太空梭 凌群 麗臺 華映 吉祥全 揚博 聯陽 全漢 信邦 憶聲 禾伸堂 聯詠 科風 健鼎 和鑫 力特 喬鼎 正達 晟鈦 同泰 新世紀 玉晶光 晶睿 誠創 聯穎 嘉威 力銘 智易 谷崧 碩天 達邁 亞太電 達能 正文 光鋐 臻鼎-KY 清惠 松翰 慧友 鎰勝 達運 上福 勁永 捷泰 凌華 互億 巨路 飛捷 聯茂 精誠 天瀚 超眾 迅杰 台表科 華上 旭隼 光麗-KY 元晶 訊芯-KY 安集 矽創 華冠 福懋科 裕豐 寶徠 皇普 日勝生 總太 台船 新興 大榮 東森 萬海 六福 雄獅 旺旺保 安泰銀 開發金 王道銀行 特力 麗嬰房 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 匯僑 雷虎 豐泰 福興 新海 中視 秋雨 慶豐富 茂順 新利虹 國光生 億豐 政伸