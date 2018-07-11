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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月10日 交易日  
  
停止融資        融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                  過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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國泰臺灣加權正2 元大台灣50正2   富邦科技          亞德客-KY         昶和     大飲     新日光
元大美債7-10正2 群益臺灣加權反1 元大台商50        世紀鋼            大統染   福壽
元大美債7-10反1 正道            富邦摩台          麗正              海悅     興泰
宏洲            同開            富邦發達          中環              銘旺科   宏亞
嘉裕                            富邦金融          光罩              卓越     達新
東華                            元大MSCI台灣      光磊              統領     恆大
大東                            永豐臺灣加權      茂矽                       怡華
立益                            富邦日本          錸德                       昶和
佳和                            國泰日經225       廷鑫                       大統染
昶和                            元大歐洲50        矽統                       永記
三洋紡                          元大日經225       智寶                       日勝化
本盟                            元大美債20正2     威盛                       展宇
瑞利                            國泰20年美債反1   環科                       士紙
樂士                            元大美債7-10正2   隴華                       東明-KY
正峰新                          元大美債7-10反1   友旺                       中環
億泰                            元大S&P日圓反1    奇力新                     光罩
毛寶                            富邦歐洲          大毅                       茂矽
燁興                            FH彭博高收益債    一詮                       智寶
中鴻                            FH彭博新興債      吉祥全                     銘旺科
聚亨                            FH富時不動產      華新科                     奇力新
千興                            元大台灣高息低波  嘉晶                       大毅
威致                            群益道瓊美國地產  星通                       玉晶光
華豐                            FH富時高息低波    揚明光                     佳凌
首利                            國泰RMB短期報酬   佳凌                       傳奇
麗正                            新光內需收益      鈞寶                       迎廣
東訊                            信大              達方                       關貿
華泰                            卜蜂              富鼎                       亞弘電
錸德                            大統益            杜康-DR                    鈺邦
倫飛                            南僑              陽光能源-DR                富鼎
威盛                            國喬              新利虹                     華友聯
國碩                            聯成              潤泰材                     潤弘
銘旺科                          永裕                                         遠雄來
統懋                            恆大                                         夏都
翔耀                            廣華-KY                                      欣欣
太空梭                          炎洲                                         統領
麗臺                            南染                                         客思達-KY
華映                            宏洲                                         友佳-DR
吉祥全                          嘉裕                                         一零四
憶聲                            東華                                         欣天然
科風                            大東                                         新海
和鑫                            立益                                         欣高
力特                            佳和                                         全國
喬鼎                            集盛                                         茂順
正達                            昶和                                         jpp-KY
晟鈦                            三洋紡                                       台數科
同泰                            本盟                                         波力-KY
新世紀                          聚陽                                         泰昇-KY
誠創                            瑞利                                         政伸
嘉威                            力山                                         吉源-KY
力銘                            耿鼎
亞太電                          樂士
達能                            中宇
清惠                            正峰新
慧友                            中電
勁永                            三洋電
捷泰                            億泰
互億                            合機
天瀚                            東鹼
迅杰                            三晃
華上                            毛寶
光麗-KY                         國精化
元晶                            正隆
華冠                            永豐餘
裕豐                            勤美
寶徠                            燁興
皇普                            中鴻
日勝生                          美亞
台船                            聚亨
六福                            千興
台南-KY                         威致
康師傅-DR                       允強
聖馬丁-DR                       東明-KY
神州-DR                         正新
耀傑-DR                         華豐
同方友友-DR                     鑫永銓
晨訊科-DR                       和泰車
友佳-DR                         首利
陽光能源-DR                     信錦
精熙-DR                         英瑞-KY
中福                            麗正
雷虎                            東訊
中視                            華泰
秋雨                            精英
慶豐富                          海悅
新利虹                          錸德
國光生                          英業達
                                致茂
                                倫飛
                                技嘉
                                威盛
                                凌陽
                                國碩
                                友達
                                仲琦
                                鼎元
                                三商電
                                銘旺科
                                統懋
                                翔耀
                                太空梭
                                凌群
                                麗臺
                                華映
                                吉祥全
                                揚博
                                聯陽
                                全漢
                                信邦
                                憶聲
                                禾伸堂
                                聯詠
                                科風
                                健鼎
                                和鑫
                                力特
                                喬鼎
                                正達
                                晟鈦
                                同泰
                                新世紀
                                玉晶光
                                晶睿
                                誠創
                                聯穎
                                嘉威
                                力銘
                                智易
                                谷崧
                                碩天
                                達邁
                                亞太電
                                達能
                                正文
                                光鋐
                                臻鼎-KY
                                清惠
                                松翰
                                慧友
                                鎰勝
                                達運
                                上福
                                勁永
                                捷泰
                                凌華
                                互億
                                巨路
                                飛捷
                                聯茂
                                精誠
                                天瀚
                                超眾
                                迅杰
                                台表科
                                華上
                                旭隼
                                光麗-KY
                                元晶
                                訊芯-KY
                                安集
                                矽創
                                華冠
                                福懋科
                                裕豐
                                寶徠
                                皇普
                                日勝生
                                總太
                                台船
                                新興
                                大榮
                                東森
                                萬海
                                六福
                                雄獅
                                旺旺保
                                安泰銀
                                開發金
                                王道銀行
                                特力
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