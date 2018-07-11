[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/07/10 107/07/09 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.48680 10.48260 0.00420 0.04007 大華銀多元特別收益平衡基金 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.03210 9.99610 0.03600 0.36014 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.03210 9.99610 0.03600 0.36014 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.00130 9.96120 0.04010 0.40256 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.00130 9.96120 0.04010 0.40256 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.33440 9.29900 0.03540 0.38069 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.58610 9.54760 0.03850 0.40324 中國信託台灣活力基金 16.48000 16.25000 0.23000 1.41538 中國信託台灣優勢基金 18.99000 18.61000 0.38000 2.04191 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.14000 9.19000 -0.05000 -0.54407 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.76720 9.77700 -0.00980 -0.10024 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.21640 9.22560 -0.00920 -0.09972 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.16430 10.15770 0.00660 0.06498 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.58830 9.58170 0.00660 0.06888 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.33430 10.29770 0.03660 0.35542 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.04460 9.01260 0.03200 0.35506 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.16120 11.10140 0.05980 0.53867 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.10370 10.04950 0.05420 0.53933 中國信託智能運動基金-台幣 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 中國信託智能運動基金-美元 10.73000 10.66000 0.07000 0.65666 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98010 10.97990 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.44410 9.43350 0.01060 0.11237 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.16950 9.15920 0.01030 0.11246 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.59510 9.57460 0.02050 0.21411 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.31290 9.29280 0.02010 0.21630 中國信託精穩基金 18.73450 18.57970 0.15480 0.83317 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.29000 11.27000 0.02000 0.17746 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.31000 11.25000 0.06000 0.53333 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 68.51000 67.20000 1.31000 1.94940 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.55750 38.70500 -0.14750 -0.38109 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 18.95000 18.40000 0.55000 2.98913 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.36040 11.35720 0.00320 0.02818 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.71280 10.68680 0.02600 0.24329 元大上證50基金 28.50000 28.44000 0.06000 0.21097 元大大中華TMT基金-人民幣 12.29000 11.99000 0.30000 2.50209 元大大中華TMT基金-新台幣 11.21000 10.91000 0.30000 2.74977 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.00000 12.87000 0.13000 1.01010 元大大中華價值指數基金-美元 12.64800 12.44300 0.20500 1.64751 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.82300 16.61300 0.21000 1.26407 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.77200 10.53300 0.23900 2.26906 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.60400 10.34600 0.25800 2.49372 元大中國平衡基金-人民幣 3.02000 2.98000 0.04000 1.34228 元大中國平衡基金-新台幣 13.83000 13.60000 0.23000 1.69118 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.70900 46.68000 0.02900 0.06213 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.36380 10.36830 -0.00450 -0.04340 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62480 9.62900 -0.00420 -0.04362 元大中國機會債券基金-新台幣 9.75890 9.74210 0.01680 0.17245 元大巴菲特基金 30.59000 30.13000 0.46000 1.52672 元大日經225基金 27.89000 27.73000 0.16000 0.57699 元大台商收成基金 24.24000 24.04000 0.20000 0.83195 元大台灣50單日反向1倍基金 12.53000 12.58000 -0.05000 -0.39746 元大台灣50單日正向2倍基金 37.14000 36.86000 0.28000 0.75963 元大台灣中型100基金 33.02000 32.65000 0.37000 1.13323 元大台灣加權股價指數基金 25.08000 24.93700 0.14300 0.57345 元大台灣卓越50基金 82.43000 82.09000 0.34000 0.41418 元大台灣金融基金 17.39000 17.30000 0.09000 0.52023 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.92000 30.81000 0.11000 0.35703 元大台灣高股息基金 25.59000 25.48000 0.11000 0.43171 元大台灣電子科技基金 36.04000 35.80000 0.24000 0.67039 元大全球ETF成長組合基金 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 元大全球ETF穩健組合基金 14.79000 14.77000 0.02000 0.13541 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.92000 14.06000 -0.14000 -0.99573 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.78000 9.87000 -0.09000 -0.91185 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.37000 13.52000 -0.15000 -1.10947 元大全球不動產證券化基金-美元 13.03100 13.10600 -0.07500 -0.57226 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.90000 8.79000 0.11000 1.25142 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.80000 6.72000 0.08000 1.19048 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.80000 6.79000 0.01000 0.14728 元大全球股票入息基金-美元配息 9.64900 9.56500 0.08400 0.87820 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305 元大全球新興市場精選組合基金 13.64000 13.49000 0.15000 1.11193 元大全球農業商機基金 17.13000 17.02000 0.11000 0.64630 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.33500 8.12100 0.21400 2.63514 元大印度指數基金 9.70600 9.65100 0.05500 0.56989 元大印度基金 12.66000 12.58000 0.08000 0.63593 元大多多基金 22.23000 21.86000 0.37000 1.69259 元大多福基金 59.34000 58.10000 1.24000 2.13425 元大亞太成長基金 9.36000 9.29000 0.07000 0.75350 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58620 8.59130 -0.00510 -0.05936 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.11050 7.11470 -0.00420 -0.05903 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.67200 9.60100 0.07100 0.73951 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.94600 9.92100 0.02500 0.25199 元大卓越基金 52.62000 51.80000 0.82000 1.58301 元大店頭基金 9.54000 9.29000 0.25000 2.69107 元大泛歐成長基金 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 元大美元貨幣市場基金-美元 10.24180 10.24130 0.00050 0.00488 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.44450 9.43880 0.00570 0.06039 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.20850 31.36350 -0.15500 -0.49421 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.19030 38.53770 -0.34740 -0.90145 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.83710 18.76660 0.07050 0.37567 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.66030 19.84440 -0.18410 -0.92772 元大美國政府7至10年期債券基金 38.26880 38.53340 -0.26460 -0.68668 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.34300 20.33620 0.00680 0.03344 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.90560 18.00430 -0.09870 -0.54820 元大高科技基金 21.85000 21.48000 0.37000 1.72253 元大得利貨幣市場基金 16.24450 16.24430 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97560 11.97550 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 13.85000 13.55000 0.30000 2.21402 元大華夏中小基金 7.86000 7.64000 0.22000 2.87958 元大新中國基金-人民幣 10.07000 9.84000 0.23000 2.33740 元大新中國基金-美元 9.80200 9.52700 0.27500 2.88653 元大新中國基金-新台幣 9.62000 9.38000 0.24000 2.55864 元大新主流基金 31.22000 30.63000 0.59000 1.92622 元大新東協平衡基金-美元 9.36900 9.30500 0.06400 0.68780 元大新東協平衡基金-新台幣 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.35270 10.27220 0.08050 0.78367 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.96850 9.83280 0.13570 1.38007 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.45110 10.34750 0.10360 1.00121 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.19110 9.10000 0.09110 1.00110 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.73110 9.73050 0.00060 0.00617 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.39550 9.39490 0.00060 0.00639 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.73730 9.77320 -0.03590 -0.36733 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.40400 9.43870 -0.03470 -0.36764 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.49260 9.49620 -0.00360 -0.03791 元大新興亞洲基金 11.66000 11.53000 0.13000 1.12749 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.16570 9.13490 0.03080 0.33717 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.05080 9.02040 0.03040 0.33701 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.28050 9.28400 -0.00350 -0.03770 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.16190 9.16540 -0.00350 -0.03819 元大萬泰貨幣市場基金 15.09340 15.09320 0.00020 0.00133 元大經貿基金 43.35000 42.55000 0.80000 1.88014 元大實質多重資產基金-人民幣 10.17000 10.31000 -0.14000 -1.35790 元大實質多重資產基金-美元 9.72400 9.79900 -0.07500 -0.76538 元大實質多重資產基金-新台幣 10.11000 10.22000 -0.11000 -1.07632 元大滬深300單日反向1倍基金 15.71000 15.70000 0.01000 0.06369 元大滬深300單日正向2倍基金 13.60000 13.63000 -0.03000 -0.22010 元大摩臺基金 38.17000 37.98000 0.19000 0.50026 元大標普500基金 25.42000 25.31000 0.11000 0.43461 元大標普500單日反向1倍基金 13.28000 13.42000 -0.14000 -1.04322 元大標普500單日正向2倍基金 33.13000 32.62000 0.51000 1.56346 元大標智滬深300基金 16.67000 16.57000 0.10000 0.60350 元大歐洲50基金 24.87000 24.76000 0.11000 0.44426 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.62540 9.62900 -0.00360 -0.03739 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.16470 10.16440 0.00030 0.00295 元大績效基金 64.54000 63.37000 1.17000 1.84630 元大韓國KOSPI200基金 22.20000 22.17000 0.03000 0.13532 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.21000 16.01000 0.20000 1.24922 日盛上選基金 36.56000 35.95000 0.61000 1.69680 日盛小而美基金 19.63000 19.21000 0.42000 2.18636 日盛中國內需動力基金 10.68000 10.34000 0.34000 3.28820 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.44830 11.47830 -0.03000 -0.26136 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.67950 9.70480 -0.02530 -0.26070 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.54050 11.54650 -0.00600 -0.05196 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.75130 9.75630 -0.00500 -0.05125 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.45800 10.48160 -0.02360 -0.22516 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.82130 8.84130 -0.02000 -0.22621 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.44000 11.07000 0.37000 3.34237 日盛中國戰略A股基金(美元) 11.30000 10.87000 0.43000 3.95584 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.50000 11.11000 0.39000 3.51035 日盛日盛基金 15.41000 15.14000 0.27000 1.78336 日盛目標收益組合基金(美元) 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.46000 10.38000 0.08000 0.77071 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01520 9.98680 0.02840 0.28438 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.48120 9.45430 0.02690 0.28453 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.81450 9.80250 0.01200 0.12242 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.29360 9.28220 0.01140 0.12282 日盛全球新興債券基金A 10.54160 10.53690 0.00470 0.04461 日盛全球新興債券基金B 8.24300 8.23930 0.00370 0.04491 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.36260 2.36830 -0.00570 -0.24068 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65660 1.66060 -0.00400 -0.24088 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36030 0.36050 -0.00020 -0.05548 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25350 0.25360 -0.00010 -0.03943 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.92810 11.95500 -0.02690 -0.22501 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.25320 8.27180 -0.01860 -0.22486 日盛亞洲機會基金 7.42000 7.24000 0.18000 2.48619 日盛首選基金 18.73000 18.39000 0.34000 1.84883 日盛高科技基金 19.94000 19.60000 0.34000 1.73469 日盛貨幣市場基金 14.76120 14.76100 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 45.00000 44.23000 0.77000 1.74090 日盛精選五虎基金 40.00000 39.45000 0.55000 1.39417 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47690 13.47680 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 36.56000 35.53000 1.03000 2.89896 台新MSCI中國基金 21.59000 21.26000 0.33000 1.55221 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.28000 18.36000 -0.08000 -0.43573 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.46000 21.29000 0.17000 0.79850 台新大眾貨幣市場基金 14.15320 14.15310 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.13590 10.17340 -0.03750 -0.36861 台新中美貨幣市場基金-美元 10.65540 10.63160 0.02380 0.22386 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07250 10.08800 -0.01550 -0.15365 台新中國通基金 49.19000 48.42000 0.77000 1.59025 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52390 0.51010 0.01380 2.70535 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.89700 15.53500 0.36200 2.33022 台新中國精選中小基金-美元 0.39040 0.37870 0.01170 3.08952 台新中國精選中小基金-新台幣 11.86000 11.55000 0.31000 2.68398 台新主流基金 25.07000 24.61000 0.46000 1.86916 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.02000 20.26000 -0.24000 -1.18460 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66330 0.66830 -0.00500 -0.74817 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.05000 15.23000 -0.18000 -1.18188 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49730 0.50140 -0.00410 -0.81771 台新台灣中小基金 38.39000 37.73000 0.66000 1.74927 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.79050 9.76970 0.02080 0.21290 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.39270 9.37700 0.01570 0.16743 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.45480 10.43730 0.01750 0.16767 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.46670 10.41940 0.04730 0.45396 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.22120 11.17050 0.05070 0.45387 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 台新印度基金 15.72000 15.57000 0.15000 0.96339 台新亞美短期債券基金 10.93220 10.94940 -0.01720 -0.15709 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.42740 8.44640 -0.01900 -0.22495 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28320 0.28280 0.00040 0.14144 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.59430 11.62060 -0.02630 -0.22632 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38420 0.38360 0.00060 0.15641 台新真吉利貨幣市場基金 11.08510 11.08490 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 29.82670 29.60500 0.22170 0.74886 台新智慧生活基金-美元 10.54350 10.44900 0.09450 0.90439 台新智慧生活基金-新台幣 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.58320 8.53740 0.04580 0.53646 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.64470 8.63080 0.01390 0.16105 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.13600 9.08660 0.04940 0.54366 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.20880 9.19400 0.01480 0.16097 台新新興市場債券基金(A類型) 10.68740 10.66910 0.01830 0.17152 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34700 0.34510 0.00190 0.55057 台新新興市場債券基金(B類型) 8.04330 8.02950 0.01380 0.17187 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27490 0.27340 0.00150 0.54865 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.91000 5.79000 0.12000 2.07254 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.78000 20.75000 0.03000 0.14458 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.82300 10.77800 0.04500 0.41752 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 24.45000 23.82000 0.63000 2.64484 未來資產全球大消費基金 15.62000 15.53000 0.09000 0.57952 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.56890 11.59530 -0.02640 -0.22768 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.41360 9.43500 -0.02140 -0.22682 未來資產亞洲新富基金 21.57000 21.29000 0.28000 1.31517 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55930 12.55910 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 15.20000 14.82000 0.38000 2.56410 未來資產新興市場債券基金A 8.79750 8.75720 0.04030 0.46019 未來資產新興市場債券基金B 6.75590 6.72500 0.03090 0.45948 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.05920 11.05630 0.00290 0.02623 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.07670 10.05510 0.02160 0.21482 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.31800 9.32720 -0.00920 -0.09864 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.52060 10.52950 -0.00890 -0.08452 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.14650 8.12210 0.02440 0.30041 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.25980 9.23200 0.02780 0.30113 永豐中小基金 59.93000 58.46000 1.47000 2.51454 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71700 1.72070 -0.00370 -0.21503 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24880 2.25370 -0.00490 -0.21742 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.99220 7.99450 -0.00230 -0.02877 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.15670 10.15970 -0.00300 -0.02953 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.08000 4.95000 0.13000 2.62626 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 23.29000 22.64000 0.65000 2.87102 永豐主流品牌基金 17.99000 17.86000 0.13000 0.72788 永豐永豐基金 38.17000 37.34000 0.83000 2.22282 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.00600 9.97570 0.03030 0.30374 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.00590 9.97550 0.03040 0.30475 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.98720 9.96170 0.02550 0.25598 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.98690 9.96150 0.02540 0.25498 永豐亞洲民生消費基金 11.94000 11.84000 0.10000 0.84459 永豐南非幣2021保本基金 12.87880 12.86340 0.01540 0.11972 永豐高科技基金 29.36000 28.68000 0.68000 2.37099 永豐貨幣市場基金 13.87490 13.87480 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.06530 2.07020 -0.00490 -0.23669 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.43480 2.44060 -0.00580 -0.23765 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.78230 7.78610 -0.00380 -0.04880 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.36160 10.36660 -0.00500 -0.04823 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.16240 7.14530 0.01710 0.23932 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.93120 10.90510 0.02610 0.23934 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.42000 9.25000 0.17000 1.83784 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.71000 7.52000 0.19000 2.52660 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 17.55000 17.19000 0.36000 2.09424 永豐臺灣加權ETF基金 54.63000 54.30000 0.33000 0.60773 永豐領航科技基金 45.94000 44.80000 1.14000 2.54464 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.96000 10.80000 0.16000 1.48148 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.45000 0.15000 1.43541 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 永豐趨勢平衡基金 51.74000 51.21000 0.53000 1.03495 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.52310 11.52190 0.00120 0.01041 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.47880 9.47920 -0.00040 -0.00422 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.60170 9.60210 -0.00040 -0.00417 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.44050 9.44370 -0.00320 -0.03389 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.52500 9.52830 -0.00330 -0.03463 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.50590 9.50220 0.00370 0.03894 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.75870 9.75490 0.00380 0.03895 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.43350 9.43220 0.00130 0.01378 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.60020 9.59890 0.00130 0.01354 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.98000 10.69000 0.29000 2.71282 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.92000 9.68000 0.24000 2.47934 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.66000 10.38000 0.28000 2.69750 兆豐國際中小基金 16.91000 16.66000 0.25000 1.50060 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.34000 13.90000 0.44000 3.16547 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.39000 18.83000 0.56000 2.97398 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.38000 18.78000 0.60000 3.19489 兆豐國際生命科學基金 16.14000 16.13000 0.01000 0.06200 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.34180 10.32780 0.01400 0.13556 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.64720 10.60810 0.03910 0.36859 兆豐國際全球基金 32.21000 32.04000 0.17000 0.53059 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.24660 10.24610 0.00050 0.00488 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.88100 9.87490 0.00610 0.06177 兆豐國際國民基金 22.57000 22.26000 0.31000 1.39263 兆豐國際第一基金 13.65000 13.48000 0.17000 1.26113 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.73920 9.74920 -0.01000 -0.10257 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.77600 7.78400 -0.00800 -0.10277 兆豐國際萬全基金 21.15000 20.93000 0.22000 1.05112 兆豐國際電子基金 27.31000 26.87000 0.44000 1.63751 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.27000 22.15000 0.12000 0.54176 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.75000 16.81000 -0.06000 -0.35693 兆豐國際豐台灣基金 32.37000 32.16000 0.21000 0.65299 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49530 12.49520 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.38000 11.32000 0.06000 0.53004 合庫全球高收益債券基金A類型 10.99610 10.97970 0.01640 0.14937 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.85060 11.81890 0.03170 0.26821 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.63670 10.60940 0.02730 0.25732 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.40940 11.37480 0.03460 0.30418 合庫全球高收益債券基金B類型 8.07820 8.10320 -0.02500 -0.30852 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.43050 9.46070 -0.03020 -0.31922 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.97110 8.98150 -0.01040 -0.11579 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.93220 8.95660 -0.02440 -0.27242 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.25430 9.27630 -0.02200 -0.23716 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.28000 11.18000 0.10000 0.89445 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540 合庫全球新興市場基金 9.33000 9.20000 0.13000 1.41304 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.19000 10.10000 0.09000 0.89109 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.45000 10.35000 0.10000 0.96618 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.61000 9.53000 0.08000 0.83945 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.87000 9.77000 0.10000 1.02354 合庫貨幣市場基金 10.12390 10.12380 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.48650 9.46160 0.02490 0.26317 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.75690 9.72040 0.03650 0.37550 合庫新興多重收益基金A類型 10.03740 10.01340 0.02400 0.23968 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.50590 11.46530 0.04060 0.35411 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.41200 13.36060 0.05140 0.38471 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.88420 8.85990 0.02430 0.27427 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.53190 9.49630 0.03560 0.37488 合庫新興多重收益基金B類型 7.92540 7.90650 0.01890 0.23904 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.86490 8.83380 0.03110 0.35206 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.08320 10.04380 0.03940 0.39228 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 10.02000 10.08000 -0.06000 -0.59524 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.42000 10.32000 0.10000 0.96899 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.18000 10.10000 0.08000 0.79208 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.93630 10.93380 0.00250 0.02286 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.23530 10.17660 0.05870 0.57681 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93700 9.91710 0.01990 0.20066 安聯中國東協基金 15.31000 15.17000 0.14000 0.92287 安聯中國策略基金 14.55000 14.05000 0.50000 3.55872 安聯中華新思路基金-人民幣 14.43000 14.14000 0.29000 2.05092 安聯中華新思路基金-美元 13.94000 13.58000 0.36000 2.65096 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.89000 12.60000 0.29000 2.30159 安聯台灣大壩基金 29.33000 28.88000 0.45000 1.55817 安聯台灣科技基金 49.16000 48.30000 0.86000 1.78054 安聯台灣貨幣市場基金 12.48430 12.48410 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.67000 32.20000 0.47000 1.45963 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.08620 10.07870 0.00750 0.07441 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.01130 15.00530 0.00600 0.03999 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63750 9.63370 0.00380 0.03944 安聯四季成長組合基金-美元 11.51000 11.40000 0.11000 0.96491 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.62000 11.55000 0.07000 0.60606 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.16650 12.16410 0.00240 0.01973 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09250 10.08400 0.00850 0.08429 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.20050 12.19170 0.00880 0.07218 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51150 9.50340 0.00810 0.08523 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.35100 9.34310 0.00790 0.08455 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.03960 9.03320 0.00640 0.07085 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.56000 11.46000 0.10000 0.87260 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.31000 11.25000 0.06000 0.53333 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.44000 10.35000 0.09000 0.86957 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.62000 0.04000 0.41580 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.39000 11.31000 0.08000 0.70734 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.26000 10.18000 0.08000 0.78585 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.91540 11.91310 0.00230 0.01931 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.89300 10.88430 0.00870 0.07993 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.56200 10.55740 0.00460 0.04357 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.92480 8.92030 0.00450 0.05045 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.71270 8.70570 0.00700 0.08041 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.42220 8.41850 0.00370 0.04395 安聯全球人口趨勢基金 11.47000 11.40000 0.07000 0.61404 安聯全球生技趨勢基金-美元 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.43000 37.38000 0.05000 0.13376 安聯全球油礦金趨勢基金 9.00000 8.92000 0.08000 0.89686 安聯全球計量平衡基金 12.71000 12.65000 0.06000 0.47431 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.05250 12.05850 -0.00600 -0.04976 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.46740 10.47270 -0.00530 -0.05061 安聯全球新興市場基金 17.66000 17.48000 0.18000 1.02975 安聯全球農金趨勢基金 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 安聯全球綠能趨勢基金 9.14000 9.08000 0.06000 0.66079 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 安聯亞洲動態策略基金 23.76000 23.51000 0.25000 1.06338 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.96730 9.96770 -0.00040 -0.00401 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.72620 9.72660 -0.00040 -0.00411 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.19060 81.25190 -0.06130 -0.07544 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.17350 12.16580 0.00770 0.06329 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.93170 63.99310 -0.06140 -0.09595 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.50520 9.49910 0.00610 0.06422 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.54570 2.54570 0.00000 0.00000 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.47810 10.46800 0.01010 0.09648 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.13330 2.13870 -0.00540 -0.25249 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.68200 8.67690 0.00510 0.05878 宏利台灣動力基金 34.83000 34.17000 0.66000 1.93152 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.27540 10.20840 0.06700 0.65632 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.93230 9.90400 0.02830 0.28574 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.12810 8.07340 0.05470 0.67753 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.02100 7.99150 0.02950 0.36914 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540 宏利全球債券組合基金 12.92110 12.92580 -0.00470 -0.03636 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77250 2.76870 0.00380 0.13725 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67460 11.66960 0.00500 0.04285 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.67700 8.67220 0.00480 0.05535 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.35160 2.36200 -0.01040 -0.44030 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.79040 10.81500 -0.02460 -0.22746 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.02120 3.96240 0.05880 1.48395 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64950 0.63990 0.00960 1.50023 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.73000 18.49000 0.24000 1.29800 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.68180 11.65900 0.02280 0.19556 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.38620 10.36480 0.02140 0.20647 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.06260 10.05390 0.00870 0.08653 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.93020 8.90140 0.02880 0.32354 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.52190 8.50410 0.01780 0.20931 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.41250 8.40750 0.00500 0.05947 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.49870 8.47370 0.02500 0.29503 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75550 2.74090 0.01460 0.53267 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40080 0.39860 0.00220 0.55193 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.14340 12.09120 0.05220 0.43172 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91350 0.90720 0.00630 0.69444 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.42210 7.38960 0.03250 0.43981 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05580 2.04310 0.01270 0.62160 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29590 0.29420 0.00170 0.57784 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.10780 9.06710 0.04070 0.44888 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33250 0.33040 0.00210 0.63559 宏利萬利貨幣市場基金 13.63580 13.63560 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.79000 2.73000 0.06000 2.19780 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.54000 12.31000 0.23000 1.86840 宏利臺灣股息收益基金 29.26000 28.86000 0.40000 1.38600 宏利澳幣保本基金 12.01130 12.02210 -0.01080 -0.08983 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.03000 11.00000 0.03000 0.27273 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.26000 11.21000 0.05000 0.44603 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.26000 11.13000 0.13000 1.16801 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.72000 11.63000 0.09000 0.77386 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.62730 9.67350 -0.04620 -0.47759 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.26670 9.25420 0.01250 0.13507 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.58140 8.60220 -0.02080 -0.24180 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.15570 10.18040 -0.02470 -0.24262 貝萊德亞美利加收益基金 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 貝萊德新台幣基金 12.92940 12.92930 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.61000 26.43000 0.18000 0.68104 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20630 11.20070 0.00560 0.05000 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04720 10.02360 0.02360 0.23544 保德信大中華基金-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 10.18000 9.91000 0.27000 2.72452 保德信大中華基金-新台幣 29.85000 29.18000 0.67000 2.29609 保德信中小型股基金 50.67000 49.66000 1.01000 2.03383 保德信中國中小基金-人民幣 9.51000 9.28000 0.23000 2.47845 保德信中國中小基金-美元 9.52000 9.24000 0.28000 3.03030 保德信中國中小基金-新臺幣 9.06000 8.82000 0.24000 2.72109 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.38110 9.27230 0.10880 1.17339 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.40730 9.30560 0.10170 1.09289 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.49250 9.38410 0.10840 1.15515 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.19570 10.07930 0.11640 1.15484 保德信中國品牌基金-人民幣 9.28000 8.98000 0.30000 3.34076 保德信中國品牌基金-美元 9.19000 8.90000 0.29000 3.25843 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.98000 9.66000 0.32000 3.31263 保德信台商全方位基金 38.42000 37.96000 0.46000 1.21180 保德信全球中小基金 30.35000 30.16000 0.19000 0.62997 保德信全球消費商機基金 18.23000 18.20000 0.03000 0.16484 保德信全球基礎建設基金 12.33000 12.44000 -0.11000 -0.88424 保德信全球資源基金 8.34000 8.28000 0.06000 0.72464 保德信全球醫療生化基金-美元 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.59000 32.62000 -0.03000 -0.09197 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.82410 9.79030 0.03380 0.34524 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.56980 10.53420 0.03560 0.33795 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.18720 9.19070 -0.00350 -0.03808 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.87190 9.87560 -0.00370 -0.03747 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.22700 8.22490 0.00210 0.02553 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.75940 10.75670 0.00270 0.02510 保德信亞太基金 21.68000 21.41000 0.27000 1.26109 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.42700 8.44090 -0.01390 -0.16467 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.07380 11.09200 -0.01820 -0.16408 保德信店頭市場基金 36.06000 35.11000 0.95000 2.70578 保德信金平衡基金 29.90000 29.83000 0.07000 0.23466 保德信金滿意基金 43.89000 43.65000 0.24000 0.54983 保德信科技島基金 27.46000 27.29000 0.17000 0.62294 保德信高成長基金 96.81000 96.21000 0.60000 0.62364 保德信第一基金 28.06000 27.76000 0.30000 1.08069 保德信貨幣市場基金 15.75920 15.75900 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.61450 10.55920 0.05530 0.52371 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.63250 10.61680 0.01570 0.14788 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.88410 10.83970 0.04440 0.40961 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.20830 10.20480 0.00350 0.03430 保德信新世紀基金 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.03500 8.02840 0.00660 0.08221 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.74080 10.73190 0.00890 0.08293 保德信新興趨勢組合基金 11.26000 11.11000 0.15000 1.35014 保德信瑞騰基金 15.53840 15.53840 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.75090 9.72590 0.02500 0.25705 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.97830 9.95250 0.02580 0.25923 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.67770 9.66170 0.01600 0.16560 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.79390 9.77890 0.01500 0.15339 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88620 9.87240 0.01380 0.13978 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88490 9.87140 0.01350 0.13676 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.77910 9.75760 0.02150 0.22034 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.78180 9.76010 0.02170 0.22233 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.02090 10.01090 0.01000 0.09989 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05900 10.04610 0.01290 0.12841 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.05900 10.04610 0.01290 0.12841 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.98640 9.96310 0.02330 0.23386 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.98640 9.96310 0.02330 0.23386 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.66380 9.63680 0.02700 0.28018 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.55000 9.51410 0.03590 0.37733 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92270 1.92620 -0.00350 -0.18170 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.60460 2.60950 -0.00490 -0.18778 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29530 0.29470 0.00060 0.20360 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43430 0.43360 0.00070 0.16144 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.40940 8.40770 0.00170 0.02022 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.59480 11.60240 -0.00760 -0.06550 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.46720 9.47030 -0.00310 -0.03273 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.53360 11.53700 -0.00340 -0.02947 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.75930 8.73130 0.02800 0.32069 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.69990 10.66560 0.03430 0.32159 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14890 10.11430 0.03460 0.34209 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.02060 9.99730 0.02330 0.23306 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.08740 10.06740 0.02000 0.19866 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.64800 10.62710 0.02090 0.19667 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98340 9.97460 0.00880 0.08822 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80700 9.78380 0.02320 0.23713 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11090 10.08720 0.02370 0.23495 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.75930 9.75210 0.00720 0.07383 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.97330 9.96140 0.01190 0.11946 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.42380 10.40630 0.01750 0.16817 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.26810 6.24450 0.02360 0.37793 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.69620 10.65590 0.04030 0.37819 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64480 11.64480 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 20.36000 19.97000 0.39000 1.95293 施羅德樂活中小基金-I類型 4634.210004546.83000 87.38000 1.92178 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.25890 10.14960 0.10930 1.07689 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.34030 11.18570 0.15460 1.38212 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.59630 10.45400 0.14230 1.36120 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.15160 9.05410 0.09750 1.07686 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.64710 9.51550 0.13160 1.38301 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.45600 9.32890 0.12710 1.36243 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.48710 10.37540 0.11170 1.07658 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.11350 10.96200 0.15150 1.38205 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.05990 10.91130 0.14860 1.36189 柏瑞五國金勢力建設基金 6.41000 6.32000 0.09000 1.42405 柏瑞巨人基金 12.94000 12.79000 0.15000 1.17279 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64820 13.64810 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.16000 16.09000 0.07000 0.43505 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.40750 13.39250 0.01500 0.11200 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83790 11.79900 0.03890 0.32969 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.44570 12.40710 0.03860 0.31111 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.92540 8.91540 0.01000 0.11217 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.79190 6.78430 0.00760 0.11202 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.83000 8.80100 0.02900 0.32951 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.46040 8.43730 0.02310 0.27378 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.81420 10.78060 0.03360 0.31167 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.35130 8.33510 0.01620 0.19436 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.01350 11.97400 0.03950 0.32988 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.61510 11.60210 0.01300 0.11205 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.67620 11.64420 0.03200 0.27481 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.32950 11.29440 0.03510 0.31077 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.00050 8.99040 0.01010 0.11234 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.86580 9.83340 0.03240 0.32949 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.67060 9.64420 0.02640 0.27374 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.61850 9.58860 0.02990 0.31183 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.44600 9.42780 0.01820 0.19305 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.20500 10.22720 -0.02220 -0.21707 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.10130 10.10150 -0.00020 -0.00198 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.99370 9.99390 -0.00020 -0.00200 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.07680 10.07680 0.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.01030 10.03200 -0.02170 -0.21631 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.85570 9.85590 -0.00020 -0.00203 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.80060 9.80090 -0.00030 -0.00306 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.88420 9.88410 0.00010 0.00101 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.18540 10.20750 -0.02210 -0.21651 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.10120 10.10140 -0.00020 -0.00198 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.99370 9.99390 -0.00020 -0.00200 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.07690 10.07690 0.00000 0.00000 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.01040 10.03210 -0.02170 -0.21631 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.85580 9.85600 -0.00020 -0.00203 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.80070 9.80090 -0.00020 -0.00204 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.88420 9.88420 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.38690 10.41530 -0.02840 -0.27268 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.56510 11.57770 -0.01260 -0.10883 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.00230 11.01500 -0.01270 -0.11530 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.86730 8.89150 -0.02420 -0.27217 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.57880 9.58920 -0.01040 -0.10846 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.44720 9.45810 -0.01090 -0.11525 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.10740 10.13500 -0.02760 -0.27232 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.76840 10.78010 -0.01170 -0.10853 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.62940 10.64170 -0.01230 -0.11558 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.86750 8.89170 -0.02420 -0.27216 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.57910 9.58950 -0.01040 -0.10845 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.44760 9.45850 -0.01090 -0.11524 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.11000 13.01000 0.10000 0.76864 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.11000 13.96000 0.15000 1.07450 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.30000 9.19000 0.11000 1.19695 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.67000 8.60000 0.07000 0.81395 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.75000 9.64000 0.11000 1.14108 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.43000 11.35000 0.08000 0.70485 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.67000 11.55000 0.12000 1.03896 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.93000 11.80000 0.13000 1.10169 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.33000 13.14000 0.19000 1.44597 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.37000 13.22000 0.15000 1.13464 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.36580 11.38700 -0.02120 -0.18618 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.46850 7.48240 -0.01390 -0.18577 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.31750 11.32740 -0.00990 -0.08740 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.99760 10.99150 0.00610 0.05550 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.14630 10.13910 0.00720 0.07101 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.33170 8.33900 -0.00730 -0.08754 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.39990 9.39470 0.00520 0.05535 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.42920 9.42260 0.00660 0.07004 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.57920 10.57330 0.00590 0.05580 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.93880 9.94750 -0.00870 -0.08746 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.12990 10.12280 0.00710 0.07014 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.73840 9.73300 0.00540 0.05548 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.00250 9.01030 -0.00780 -0.08657 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.89840 8.89470 0.00370 0.04160 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.45310 9.44650 0.00660 0.06987 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.91300 11.87470 0.03830 0.32253 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.40960 11.34820 0.06140 0.54105 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.85280 10.79600 0.05680 0.52612 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.14020 7.11730 0.02290 0.32175 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.97220 8.92390 0.04830 0.54124 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.58900 9.53880 0.05020 0.52627 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.24060 10.20770 0.03290 0.32231 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.87000 10.81320 0.05680 0.52528 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.70960 9.65730 0.05230 0.54156 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.10490 9.07560 0.02930 0.32284 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.79320 9.74200 0.05120 0.52556 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.03620 11.07550 -0.03930 -0.35484 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.62140 11.64420 -0.02280 -0.19581 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.67720 10.69680 -0.01960 -0.18323 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.06360 9.09590 -0.03230 -0.35511 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.61840 9.63730 -0.01890 -0.19611 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.61340 9.63110 -0.01770 -0.18378 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.95370 10.97520 -0.02150 -0.19590 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.84670 9.88180 -0.03510 -0.35520 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.17380 10.19250 -0.01870 -0.18347 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.40930 9.44280 -0.03350 -0.35477 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.21530 9.24820 -0.03290 -0.35574 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.83600 9.85530 -0.01930 -0.19583 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.37740 9.39460 -0.01720 -0.18308 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.24000 18.13000 0.11000 0.60673 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.00000 16.86000 0.14000 0.83037 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.86950 12.86630 0.00320 0.02487 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.79800 10.72400 0.07400 0.69004 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.65280 11.57550 0.07730 0.66779 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.26330 12.17320 0.09010 0.74015 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.23430 11.15150 0.08280 0.74250 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.85990 9.79230 0.06760 0.69034 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.35160 10.28290 0.06870 0.66810 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.28240 10.20680 0.07560 0.74068 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.28050 10.20480 0.07570 0.74181 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.14850 10.08110 0.06740 0.66858 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.22150 10.14620 0.07530 0.74215 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.57000 14.56000 0.01000 0.06868 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.13000 26.20000 -0.07000 -0.26718 國泰大中華基金 21.37000 21.21000 0.16000 0.75436 國泰小龍基金 15.92000 15.76000 0.16000 1.01523 國泰中小成長基金 46.85000 46.23000 0.62000 1.34112 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.18200 4.08630 0.09570 2.34197 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.19000 18.71000 0.48000 2.56547 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.72910 0.70810 0.02100 2.96568 國泰中國內需增長基金美元級別 0.68990 0.67010 0.01980 2.95478 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.06870 2.08490 -0.01620 -0.77702 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.34610 9.39000 -0.04390 -0.46752 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.97670 8.01410 -0.03740 -0.46668 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.30800 0.30860 -0.00060 -0.19443 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.45820 11.45510 0.00310 0.02706 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.72640 1.71600 0.01040 0.60606 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.04160 10.06840 -0.02680 -0.26618 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33540 0.33500 0.00040 0.11940 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.47930 4.37570 0.10360 2.36762 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.54000 20.03000 0.51000 2.54618 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.67050 0.65120 0.01930 2.96376 國泰中港台基金人民幣級別 3.27870 3.19170 0.08700 2.72582 國泰中港台基金台幣級別 15.05000 14.61000 0.44000 3.01164 國泰中港台基金美元級別 0.49690 0.48080 0.01610 3.34859 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.18000 27.01000 0.17000 0.62940 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.78000 12.86000 -0.08000 -0.62208 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.25000 34.85000 0.40000 1.14778 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.13810 10.17260 -0.03450 -0.33915 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.13830 10.17260 -0.03430 -0.33718 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.13850 10.17260 -0.03410 -0.33521 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33330 0.33320 0.00010 0.03001 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33330 0.33320 0.00010 0.03001 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33330 0.33320 0.00010 0.03001 國泰台灣貨幣市場基金 12.40630 12.40610 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 30.02000 29.67000 0.35000 1.17964 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.33590 2.33510 0.00080 0.03426 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35300 0.35080 0.00220 0.62714 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47510 0.47440 0.00070 0.14755 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.48000 13.55000 -0.07000 -0.51661 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47150 0.47230 -0.00080 -0.16938 國泰全球資源基金台幣級別 5.86000 5.82000 0.04000 0.68729 國泰全球資源基金美元級別 0.19010 0.18800 0.00210 1.11702 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41150 0.40950 0.00200 0.48840 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37280 0.37100 0.00180 0.48518 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43560 0.43340 0.00220 0.50761 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49830 0.49820 0.00010 0.02007 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.77000 20.93000 -0.16000 -0.76445 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.24000 21.15000 0.09000 0.42553 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.41690 2.40200 0.01490 0.62032 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.17600 11.07410 0.10190 0.92017 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.09220 10.00020 0.09200 0.91998 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36620 0.36180 0.00440 1.21614 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33070 0.32670 0.00400 1.22436 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48970 0.48610 0.00360 0.74059 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.78000 11.69000 0.09000 0.76989 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40060 0.39600 0.00460 1.16162 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.75000 18.66000 0.09000 0.48232 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61710 0.61180 0.00530 0.86630 國泰科技生化基金 39.56000 39.00000 0.56000 1.43590 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.31000 26.04000 0.27000 1.03687 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.78000 13.97000 -0.19000 -1.36006 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.76790 40.04920 -0.28130 -0.70239 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.26930 19.19830 0.07100 0.36982 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.96880 20.14450 -0.17570 -0.87220 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.97150 40.02060 -0.04910 -0.12269 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.91730 40.87780 0.03950 0.09663 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.07110 43.15070 -0.07960 -0.18447 國泰紐幣2021保本基金 12.08470 12.06600 0.01870 0.15498 國泰紐幣八年期保本基金 12.37080 12.35030 0.02050 0.16599 國泰紐幣保本基金 12.36490 12.35710 0.00780 0.06312 國泰高科技基金 14.46000 14.23000 0.23000 1.61630 國泰國泰基金台幣I級別 24.99000 24.67000 0.32000 1.29712 國泰國泰基金台幣級別 24.99000 24.67000 0.32000 1.29712 國泰富時中國A50基金 18.63000 18.62000 0.01000 0.05371 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33740 0.33680 0.00060 0.17815 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46080 0.46220 -0.00140 -0.30290 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36930 0.36610 0.00320 0.87408 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50450 0.50260 0.00190 0.37803 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34950 0.34740 0.00210 0.60449 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47750 0.47670 0.00080 0.16782 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.54140 10.53050 0.01090 0.10351 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.60960 7.60170 0.00790 0.10392 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35640 0.35580 0.00060 0.16863 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25530 0.25480 0.00050 0.19623 國泰新興市場基金台幣級別 12.04000 11.88000 0.16000 1.34680 國泰新興市場基金美元級別 0.39630 0.38980 0.00650 1.66752 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.15770 2.16420 -0.00650 -0.30034 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.42950 1.43380 -0.00430 -0.29990 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33610 0.33510 0.00100 0.29842 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36130 0.36020 0.00110 0.30539 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22490 0.22420 0.00070 0.31222 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.30730 10.28420 0.02310 0.22462 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.70100 6.68600 0.01500 0.22435 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.17000 14.24000 -0.07000 -0.49157 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.79000 34.50000 0.29000 0.84058 國泰價值卓越基金 17.42000 17.07000 0.35000 2.05038 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38560 0.38320 0.00240 0.62630 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.42330 39.41290 0.01040 0.02639 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.04000 19.86000 0.18000 0.90634 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.42000 19.17000 0.25000 1.30412 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.21000 19.13000 0.08000 0.41819 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.01670 12.01960 -0.00290 -0.02413 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39460 0.39420 0.00040 0.10147 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.53780 9.56880 -0.03100 -0.32397 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.37350 8.38770 -0.01420 -0.16930 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.56280 10.59710 -0.03430 -0.32367 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.37500 9.39090 -0.01590 -0.16931 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15000 11.14720 0.00280 0.02512 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99660 9.97580 0.02080 0.20850 第一金大中華基金 29.82000 29.21000 0.61000 2.08833 第一金小型精選基金 43.12000 41.91000 1.21000 2.88714 第一金中國世紀基金-人民幣 13.73000 13.40000 0.33000 2.46269 第一金中國世紀基金-美元 8.90550 8.64020 0.26530 3.07053 第一金中國世紀基金-美元-N 8.90640 8.64110 0.26530 3.07021 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.32000 10.05000 0.27000 2.68657 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.32000 10.05000 0.27000 2.68657 第一金中概平衡基金 27.33000 26.73000 0.60000 2.24467 第一金台灣貨幣市場基金 15.24260 15.24240 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.75900 177.75700 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.02140 9.99470 0.02670 0.26714 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.02140 9.99470 0.02670 0.26714 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.41810 14.29080 0.12730 0.89078 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.41870 14.29040 0.12830 0.89781 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.64000 13.57000 0.07000 0.51584 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.65000 13.58000 0.07000 0.51546 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.83710 9.81780 0.01930 0.19658 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.84030 9.82100 0.01930 0.19652 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44390 9.44540 -0.00150 -0.01588 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.46810 9.46950 -0.00140 -0.01478 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.27820 10.25810 0.02010 0.19594 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.87570 9.87720 -0.00150 -0.01519 第一金全球大趨勢基金 23.46000 23.33000 0.13000 0.55722 第一金全球不動產證券化基金A 8.22800 8.25040 -0.02240 -0.27150 第一金全球不動產證券化基金B 5.85120 5.86710 -0.01590 -0.27100 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.60860 9.65030 -0.04170 -0.43211 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.60970 9.65140 -0.04170 -0.43206 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.93300 9.97610 -0.04310 -0.43203 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.93430 9.97740 -0.04310 -0.43198 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.64810 8.66050 -0.01240 -0.14318 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18660 10.20120 -0.01460 -0.14312 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.66590 9.64840 0.01750 0.18138 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.66490 9.64740 0.01750 0.18140 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.96890 7.94970 0.01920 0.24152 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.81710 8.80900 0.00810 0.09195 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.81730 8.80930 0.00800 0.09081 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.07800 11.05810 0.01990 0.17996 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.07900 11.05890 0.02010 0.18175 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.94900 9.92510 0.02390 0.24080 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.67490 14.66150 0.01340 0.09140 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.09030 13.97320 0.11710 0.83803 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.10750 13.99040 0.11710 0.83700 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.10000 13.04000 0.06000 0.46012 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.12000 13.06000 0.06000 0.45942 第一金亞洲科技基金 19.78000 19.60000 0.18000 0.91837 第一金亞洲新興市場基金 13.06000 12.95000 0.11000 0.84942 第一金店頭市場基金 10.90000 10.52000 0.38000 3.61217 第一金創新趨勢基金 27.89000 27.15000 0.74000 2.72560 第一金電子基金 37.32000 36.45000 0.87000 2.38683 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.01000 19.93000 0.08000 0.40140 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.64000 19.73000 -0.09000 -0.45616 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.40000 9.11000 0.29000 3.18332 統一大中華中小基金(美元) 8.93000 8.62000 0.31000 3.59629 統一大中華中小基金(新台幣) 13.00000 12.59000 0.41000 3.25655 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 統一大東協高股息基金(美元) 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 統一大滿貫基金-A類型 36.59000 35.95000 0.64000 1.78025 統一大滿貫基金-I類型 36.59000 35.95000 0.64000 1.78025 統一大龍印基金 15.62000 15.36000 0.26000 1.69271 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.75000 9.45000 0.30000 3.17460 統一大龍騰中國基金(美元) 9.28000 8.95000 0.33000 3.68715 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.38000 10.05000 0.33000 3.28358 統一中小基金 29.58000 28.94000 0.64000 2.21147 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.44910 9.55540 -0.10630 -1.11246 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.15340 9.20390 -0.05050 -0.54868 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.80500 8.86910 -0.06410 -0.72273 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.16960 11.23910 -0.06950 -0.61838 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.74790 10.75350 -0.00560 -0.05208 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.33580 10.35950 -0.02370 -0.22878 統一台灣動力基金 20.85000 20.35000 0.50000 2.45700 統一全天候基金-A類型 126.05000 123.28000 2.77000 2.24692 統一全天候基金-I類型 126.05000 123.28000 2.77000 2.24692 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.80270 8.79440 0.00830 0.09438 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.83400 8.77590 0.05810 0.66204 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.77040 8.72710 0.04330 0.49616 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.07120 9.06270 0.00850 0.09379 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.10340 9.04340 0.06000 0.66347 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.03780 8.99320 0.04460 0.49593 統一全球債券組合基金 11.90430 11.89480 0.00950 0.07987 統一全球新科技基金(人民幣) 16.14000 15.91000 0.23000 1.44563 統一全球新科技基金(美元) 15.78000 15.48000 0.30000 1.93798 統一全球新科技基金(新台幣) 14.90000 14.67000 0.23000 1.56783 統一亞太基金 26.87000 26.34000 0.53000 2.01215 統一亞洲大金磚基金 13.00000 12.77000 0.23000 1.80110 統一奔騰基金 68.28000 66.85000 1.43000 2.13912 統一強棒貨幣市場基金 16.65090 16.65070 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.36000 10.13000 0.23000 2.27048 統一強漢基金(美元) 9.69000 9.44000 0.25000 2.64831 統一強漢基金(新台幣) 25.11000 24.55000 0.56000 2.28106 統一統信基金 36.13000 35.29000 0.84000 2.38028 統一黑馬基金 68.83000 67.38000 1.45000 2.15197 統一新亞洲科技能源基金 19.26000 18.98000 0.28000 1.47524 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.01470 8.01810 -0.00340 -0.04240 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.13790 10.14230 -0.00440 -0.04338 統一經建基金 53.57000 52.41000 1.16000 2.21332 統一龍馬基金 79.99000 78.31000 1.68000 2.14532 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 26.61000 25.96000 0.65000 2.50385 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 51.37000 50.48000 0.89000 1.76307 野村中國機會基金 14.05000 13.71000 0.34000 2.47994 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.99000 11.86000 0.13000 1.09612 野村台灣高股息基金 22.53000 22.44000 0.09000 0.40107 野村台灣運籌基金 38.41000 38.07000 0.34000 0.89309 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.47150 9.48330 -0.01180 -0.12443 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.45700 9.46230 -0.00530 -0.05601 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.50870 9.51980 -0.01110 -0.11660 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.67710 9.68910 -0.01200 -0.12385 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.61300 9.61840 -0.00540 -0.05614 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.57720 9.58840 -0.01120 -0.11681 野村平衡基金 20.55000 20.29000 0.26000 1.28142 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.32000 9.38000 -0.06000 -0.63966 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.66000 9.76000 -0.10000 -1.02459 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.47000 13.52000 -0.05000 -0.36982 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.91000 10.97000 -0.06000 -0.54695 野村全球生技醫療基金 17.71000 17.63000 0.08000 0.45377 野村全球品牌基金 28.66000 28.44000 0.22000 0.77356 野村全球氣候變遷基金 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.99000 12.91000 0.08000 0.61967 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.15000 11.05000 0.10000 0.90498 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.42000 19.30000 0.12000 0.62176 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.24000 12.15000 0.09000 0.74074 野村全球短期收益基金-美元計價 10.43230 10.41400 0.01830 0.17572 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.31820 10.31290 0.00530 0.05139 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.52150 9.56020 -0.03870 -0.40480 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.27430 9.30150 -0.02720 -0.29243 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.82600 8.87240 -0.04640 -0.52297 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.12250 11.08640 0.03610 0.32562 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.62420 10.58690 0.03730 0.35232 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.16950 10.15360 0.01590 0.15659 野村成長基金 28.62000 28.49000 0.13000 0.45630 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.00250 8.91620 0.08630 0.96790 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.01820 8.92600 0.09220 1.03294 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.09180 9.02760 0.06420 0.71115 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.40850 9.31850 0.09000 0.96582 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.33920 9.24380 0.09540 1.03204 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.41840 9.35190 0.06650 0.71109 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.64000 8.51000 0.13000 1.52761 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.37000 12.18000 0.19000 1.55993 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.56040 9.53570 0.02470 0.25903 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.54730 9.53160 0.01570 0.16472 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.58020 9.58950 -0.00930 -0.09698 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.06660 10.03980 0.02680 0.26694 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.96320 9.94680 0.01640 0.16488 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.00360 10.01350 -0.00990 -0.09887 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.55440 8.57580 -0.02140 -0.24954 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.17770 9.19330 -0.01560 -0.16969 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.04740 9.05550 -0.00810 -0.08945 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.96200 12.99450 -0.03250 -0.25011 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.04420 12.06500 -0.02080 -0.17240 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.82430 9.83330 -0.00900 -0.09153 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.15490 10.20170 -0.04680 -0.45875 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.84250 9.87500 -0.03250 -0.32911 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.35320 9.40190 -0.04870 -0.51798 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.10330 11.09880 0.00450 0.04054 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.07310 10.03850 0.03460 0.34467 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.17760 11.10980 0.06780 0.61027 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.70170 10.64480 0.05690 0.53453 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.40760 10.37410 0.03350 0.32292 野村泰國基金 39.45000 39.39000 0.06000 0.15232 野村高科技基金 13.66000 13.32000 0.34000 2.55255 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.12120 10.06470 0.05650 0.56137 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.36000 10.31870 0.04130 0.40024 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.57600 10.58670 -0.01070 -0.10107 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.74850 9.69280 0.05570 0.57465 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.58070 9.55660 0.02410 0.25218 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.53740 9.50560 0.03180 0.33454 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.87470 11.78430 0.09040 0.76712 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.02970 12.97330 0.05640 0.43474 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.85930 10.76460 0.09470 0.87974 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.67870 10.61910 0.05960 0.56125 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.87810 10.80090 0.07720 0.71476 野村貨幣市場基金 16.25800 16.25780 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.36000 15.24000 0.12000 0.78740 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.98790 9.98560 0.00230 0.02303 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.90200 7.90020 0.00180 0.02278 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.66930 11.66670 0.00260 0.02229 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.76000 7.66000 0.10000 1.30548 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.24000 9.12000 0.12000 1.31579 野村精選貨幣市場基金 12.07490 12.07480 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.35000 12.25000 0.10000 0.81633 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.57000 11.46000 0.11000 0.95986 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.33000 11.23000 0.10000 0.89047 野村歐洲高股息基金季配型 8.10000 8.07000 0.03000 0.37175 野村歐洲高股息基金累積型 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745 野村積極成長基金 12.08000 12.03000 0.05000 0.41563 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.92000 9.75000 0.17000 1.74359 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.28000 35.64000 0.64000 1.79574 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.14500 10.14150 0.00350 0.03451 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.55210 8.59080 -0.03870 -0.45048 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.95910 7.98040 -0.02130 -0.26690 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.79730 7.82880 -0.03150 -0.40236 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.54630 11.52830 0.01800 0.15614 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50580 10.48780 0.01800 0.17163 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.32390 10.31920 0.00470 0.04555 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.41000 10.32000 0.09000 0.87209 野村環球基金-人民幣計價 15.93000 15.77000 0.16000 1.01458 野村環球基金-美元計價 12.56000 12.41000 0.15000 1.20870 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.33000 17.18000 0.15000 0.87311 野村鴻利基金 23.65000 23.32000 0.33000 1.41509 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85450 16.85430 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 20.78000 20.63000 0.15000 0.72710 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.16000 8.98000 0.18000 2.00445 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.30000 13.23000 0.07000 0.52910 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.87000 14.79000 0.08000 0.54091 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.05530 10.05530 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.19330 13.19310 0.00020 0.00152 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.67270 9.65320 0.01950 0.20201 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.66040 9.63330 0.02710 0.28132 凱基台商天下基金 13.18000 13.03000 0.15000 1.15119 凱基台灣精五門基金 21.00000 20.78000 0.22000 1.05871 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.78880 10.74260 0.04620 0.43006 凱基亞太高股息基金 12.61000 12.40000 0.21000 1.69355 凱基亞洲四金磚基金 17.48000 17.23000 0.25000 1.45096 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.58000 13.38000 0.20000 1.49477 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.74970 12.50540 0.24430 1.95356 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.39000 12.20000 0.19000 1.55738 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53740 11.53730 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.15000 26.84000 0.31000 1.15499 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.41000 22.38000 0.03000 0.13405 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.02020 21.91310 0.10710 0.48875 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.48000 17.28000 0.20000 1.15741 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.92930 16.67910 0.25020 1.50008 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.72000 7.64000 0.08000 1.04712 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.68000 11.63000 0.05000 0.42992 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.84030 11.73230 0.10800 0.92054 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.16000 11.11000 0.05000 0.45005 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.51300 11.41660 0.09640 0.84438 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.63000 11.58000 0.05000 0.43178 凱基護城河基金-台幣計價A 13.09000 13.02000 0.07000 0.53763 凱基護城河基金-美元計價B 13.00610 12.88090 0.12520 0.97198 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.88000 14.01000 -0.13000 -0.92791 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.58000 34.03000 0.55000 1.61622 富邦NASDAQ-100基金 30.30000 30.14000 0.16000 0.53086 富邦上証180基金 28.46000 28.36000 0.10000 0.35261 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21530 0.20930 0.00600 2.86670 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.55000 6.39000 0.16000 2.50391 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.78000 7.77000 0.01000 0.12870 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.91000 35.97000 -0.06000 -0.16681 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.48020 11.35450 0.12570 1.10705 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.71240 10.57610 0.13630 1.28875 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.40280 10.26970 0.13310 1.29605 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.09040 9.97990 0.11050 1.10723 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.33960 9.22070 0.11890 1.28949 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.07800 8.96180 0.11620 1.29661 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.65450 20.63820 0.01630 0.07898 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.29700 11.29380 0.00320 0.02833 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.56960 10.54190 0.02770 0.26276 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.50800 12.53510 -0.02710 -0.21619 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.85010 1.85220 -0.00210 -0.11338 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.22030 9.24030 -0.02000 -0.21644 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41020 1.41180 -0.00160 -0.11333 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.62410 11.63050 -0.00640 -0.05503 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71770 1.71430 0.00340 0.19833 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08930 10.09490 -0.00560 -0.05547 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50990 1.50700 0.00290 0.19244 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.79000 14.83000 -0.04000 -0.26972 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.89000 22.76000 0.13000 0.57118 富邦日本東証基金 21.97000 21.88000 0.09000 0.41133 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.73000 42.53000 0.20000 0.47026 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.94000 48.69000 0.25000 0.51345 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.54000 50.29000 0.25000 0.49712 富邦台灣心基金 24.45000 24.09000 0.36000 1.49440 富邦台灣釆吉50基金 47.81000 47.61000 0.20000 0.42008 富邦台灣科技指數基金 51.02000 50.73000 0.29000 0.57165 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.52220 40.62760 -0.10540 -0.25943 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.64400 40.69730 -0.05330 -0.13097 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29750 0.29660 0.00090 0.30344 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.42470 2.44030 -0.01560 -0.63927 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33960 0.33930 0.00030 0.08842 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.58270 10.56990 0.01280 0.12110 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.10830 2.12180 -0.01350 -0.63625 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32620 0.32600 0.00020 0.06135 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.14850 9.13740 0.01110 0.12148 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.31000 23.15000 0.16000 0.69114 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.53000 14.71000 -0.18000 -1.22366 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.85000 29.36000 0.49000 1.66894 富邦吉祥貨幣市場基金 15.63240 15.63220 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 70.17000 69.26000 0.91000 1.31389 富邦科技基金 27.83000 27.26000 0.57000 2.09098 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.97650 40.16970 -0.19320 -0.48096 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.04490 40.39590 -0.35100 -0.86890 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.91400 39.17560 -0.26160 -0.66776 富邦恒生國企ETF基金 20.15000 20.03000 0.12000 0.59910 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.09000 14.09000 0.00000 0.00000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.90000 27.85000 0.05000 0.17953 富邦高成長基金 26.63000 26.22000 0.41000 1.56369 富邦基金 14.28000 14.04000 0.24000 1.70940 富邦深証100基金 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852 富邦富時歐洲ETF基金 20.82000 20.67000 0.15000 0.72569 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40540 0.40540 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.19880 12.17940 0.01940 0.15929 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.50470 9.48960 0.01510 0.15912 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30320 0.30320 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.86550 8.85140 0.01410 0.15930 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.50670 9.46000 0.04670 0.49366 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.89140 9.87970 0.01170 0.11842 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.50670 9.46000 0.04670 0.49366 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.89140 9.87970 0.01170 0.11842 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.86000 19.79000 0.07000 0.35371 富邦精準基金 51.08000 50.27000 0.81000 1.61130 富邦精銳中小基金 13.09000 12.88000 0.21000 1.63043 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.39000 19.94000 0.45000 2.25677 富邦臺灣公司治理100基金 21.19000 21.09000 0.10000 0.47416 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.68000 7.71000 -0.03000 -0.38911 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.08000 14.95000 0.13000 0.86957 富邦標普美國特別股ETF基金 20.38000 20.47000 -0.09000 -0.43967 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.10790 10.09020 0.01770 0.17542 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.44360 10.34180 0.10180 0.98435 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.42210 10.36750 0.05460 0.52665 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.87780 9.86050 0.01730 0.17545 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.16140 10.06230 0.09910 0.98486 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.12120 10.06820 0.05300 0.52641 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.31000 30.19000 0.12000 0.39748 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.50680 8.50320 0.00360 0.04234 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.97640 8.97280 0.00360 0.04012 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.73420 8.73400 0.00020 0.00229 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.40550 9.40110 0.00440 0.04680 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.36580 9.36200 0.00380 0.04059 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.11330 9.11300 0.00030 0.00329 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.17400 9.17230 0.00170 0.01853 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.42880 8.42880 0.00000 0.00000 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.39460 9.39460 0.00000 0.00000 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.91170 8.91430 -0.00260 -0.02917 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42390 10.42410 -0.00020 -0.00192 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.13500 10.13500 0.00000 0.00000 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.67960 9.68340 -0.00380 -0.03924 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.02340 9.02650 -0.00310 -0.03434 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.50230 9.50550 -0.00320 -0.03366 富達卓越領航全球組合基金 15.19000 15.13000 0.06000 0.39656 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.65380 8.65010 0.00370 0.04277 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.30050 9.29680 0.00370 0.03980 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.01390 9.01340 0.00050 0.00555 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.79610 9.79220 0.00390 0.03983 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.70950 9.70560 0.00390 0.04018 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.44780 9.44680 0.00100 0.01059 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.09500 9.09450 0.00050 0.00550 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.50560 9.50480 0.00080 0.00842 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.06000 9.75000 0.31000 3.17949 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.20000 10.79000 0.41000 3.79981 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.70000 9.38000 0.32000 3.41151 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.31000 8.09000 0.22000 2.71941 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.88000 9.56000 0.32000 3.34728 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.52000 9.24000 0.28000 3.03030 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.33530 9.37880 -0.04350 -0.46381 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 8.92260 8.94570 -0.02310 -0.25822 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.50720 8.54620 -0.03900 -0.45634 富蘭克林華美中華基金 13.78000 13.40000 0.38000 2.83582 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.29000 20.97000 0.32000 1.52599 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.77000 20.54000 0.23000 1.11977 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.16000 11.05000 0.11000 0.99548 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.68000 10.61000 0.07000 0.65975 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.92360 7.93280 -0.00920 -0.11597 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.09080 9.08540 0.00540 0.05944 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.74150 9.73580 0.00570 0.05855 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.25760 9.26840 -0.01080 -0.11652 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.00420 10.98370 0.02050 0.18664 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.73560 8.71930 0.01630 0.18694 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.18570 9.16850 0.01720 0.18760 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.07300 13.03950 0.03350 0.25691 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.24670 10.22050 0.02620 0.25635 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.05560 10.03590 0.01970 0.19630 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.66180 7.64680 0.01500 0.19616 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.13750 9.11970 0.01780 0.19518 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.58820 10.58800 0.00020 0.00189 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.53400 7.53380 0.00020 0.00265 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.00380 9.00370 0.00010 0.00111 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.34640 10.33070 0.01570 0.15197 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.70560 7.69390 0.01170 0.15207 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.14900 8.14640 0.00260 0.03192 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.18960 9.17070 0.01890 0.20609 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.91860 9.89830 0.02030 0.20509 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.50090 12.49690 0.00400 0.03201 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 9.59000 9.40000 0.19000 2.02128 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.71000 9.55000 0.16000 1.67539 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.40000 9.35000 0.05000 0.53476 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.98000 9.85000 0.13000 1.31980 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.92000 9.78000 0.14000 1.43149 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.62000 10.48000 0.14000 1.33588 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.57000 9.46000 0.11000 1.16279 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.24000 10.13000 0.11000 1.08588 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.17060 13.06450 0.10610 0.81212 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.84000 9.73000 0.11000 1.13052 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.66000 9.55000 0.11000 1.15183 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.74000 9.67000 0.07000 0.72389 富蘭克林華美第一富基金 43.63000 42.95000 0.68000 1.58324 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29760 10.29740 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.60000 9.52000 0.08000 0.84034 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.96000 9.88000 0.08000 0.80972 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.80000 13.77000 0.03000 0.21786 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.32000 13.21000 0.11000 0.83270 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.23000 15.15000 0.08000 0.52805 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.15940 8.05610 0.10330 1.28226 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.00720 10.88810 0.11910 1.09385 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.56740 9.54040 0.02700 0.28301 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.90550 10.87470 0.03080 0.28323 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.90520 6.89250 0.01270 0.18426 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.10670 9.07820 0.02850 0.31394 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.13660 10.10490 0.03170 0.31371 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.51230 10.49300 0.01930 0.18393 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.99000 20.06000 -0.07000 -0.34895 復華人民幣貨幣市場基金 11.58950 11.58850 0.00100 0.00863 復華人生目標基金 41.47070 40.92490 0.54580 1.33366 復華大中華中小策略基金 9.99000 9.74000 0.25000 2.56674 復華中小精選基金 84.94000 82.66000 2.28000 2.75829 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.63000 9.36000 0.27000 2.88462 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.78000 8.52000 0.26000 3.05164 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.17000 12.08000 0.09000 0.74503 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.20000 11.12000 0.08000 0.71942 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.04000 10.91000 0.13000 1.19157 復華六年到期新興市場債券基金 9.91000 9.88000 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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.73480 9.70890 0.02590 0.26677 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.57860 9.55930 0.01930 0.20190 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.88850 9.86210 0.02640 0.26769 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.69940 9.67990 0.01950 0.20145 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.68680 9.65660 0.03020 0.31274 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.04510 10.05140 -0.00630 -0.06268 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.68880 9.65630 0.03250 0.33657 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.04680 10.05060 -0.00380 -0.03781 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.68770 9.65520 0.03250 0.33661 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.05010 10.05390 -0.00380 -0.03780 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.22940 9.24630 -0.01690 -0.18278 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.64310 8.60960 0.03350 0.38910 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.48830 8.48720 0.00110 0.01296 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.43200 11.45280 -0.02080 -0.18161 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.72230 10.68090 0.04140 0.38761 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.65390 10.65260 0.00130 0.01220 景順主流基金 18.94000 18.64000 0.30000 1.60944 景順台灣科技基金 33.15000 32.70000 0.45000 1.37615 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.00000 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10.45000 -0.12000 -1.14833 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.47000 10.55000 -0.08000 -0.75829 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.51000 10.63000 -0.12000 -1.12888 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62060 8.62180 -0.00120 -0.01392 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.08330 8.06960 0.01370 0.16977 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.96610 10.96830 -0.00220 -0.02006 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.25990 10.24250 0.01740 0.16988 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.80000 7.61000 0.19000 2.49671 華南永昌中國A股基金(美元) 7.73000 7.55000 0.18000 2.38411 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.17000 10.95000 0.22000 2.00913 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.51290 9.50110 0.01180 0.12420 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.56320 9.58710 -0.02390 -0.24929 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.72530 9.71320 0.01210 0.12457 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.77910 9.80360 -0.02450 -0.24991 華南永昌永昌基金 19.34000 19.19000 0.15000 0.78166 華南永昌全球亨利組合基金 14.22160 14.21600 0.00560 0.03939 華南永昌全球神農水資源基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 16.00000 15.95000 0.05000 0.31348 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.75000 11.62000 0.13000 1.11876 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.54000 11.46000 0.08000 0.69808 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.01000 13.75000 0.26000 1.89091 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.59000 13.50000 0.09000 0.66667 華南永昌物聯網精選基金 11.97000 11.82000 0.15000 1.26904 華南永昌策略報酬基金 10.22000 10.02000 0.20000 1.99601 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.19480 16.19470 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 24.28670 24.14480 0.14190 0.58770 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93110 11.93090 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.03540 10.03920 -0.00380 -0.03785 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.17010 10.15200 0.01810 0.17829 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.69650 9.70020 -0.00370 -0.03814 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.79500 9.77750 0.01750 0.17898 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.86010 9.86670 -0.00660 -0.06689 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.93260 9.91780 0.01480 0.14923 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.62030 9.62670 -0.00640 -0.06648 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.68320 9.66870 0.01450 0.14997 華頓中小型基金 28.14000 27.89000 0.25000 0.89638 華頓中國多重機會平衡基金 12.19280 12.03550 0.15730 1.30697 華頓台灣基金 34.52000 33.75000 0.77000 2.28148 華頓平安貨幣市場基金 11.51350 11.51330 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 18.02000 17.91000 0.11000 0.61418 華頓全球高收益債券基金A 13.29940 13.28640 0.01300 0.09784 華頓全球高收益債券基金B 8.29010 8.28200 0.00810 0.09780 華頓全球黑鑽油源基金 5.98000 5.91000 0.07000 1.18443 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.71910 2.65370 0.06540 2.46448 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.47800 12.14560 0.33240 2.73679 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41070 0.39820 0.01250 3.13913 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.49470 11.40040 0.09430 0.82716 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.44680 10.36600 0.08080 0.77947 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.48670 10.37350 0.11320 1.09124 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.48990 9.38750 0.10240 1.09081 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.86190 10.70440 0.15750 1.47136 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.88690 9.73790 0.14900 1.53010 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.63000 11.35000 0.28000 2.46696 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.27000 10.01000 0.26000 2.59740 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.18000 10.85000 0.33000 3.04147 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.43620 2.44610 -0.00990 -0.40473 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.98450 1.99560 -0.01110 -0.55622 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.78370 11.72520 0.05850 0.49893 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.60630 9.55860 0.04770 0.49903 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36730 0.36640 0.00090 0.24563 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30730 0.30600 0.00130 0.42484 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.37000 3.32000 0.05000 1.50602 匯豐中國動力基金(台幣) 15.47000 15.18000 0.29000 1.91041 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 匯豐台灣精典基金 24.76000 24.53000 0.23000 0.93763 匯豐全球趨勢組合基金 12.35000 12.26000 0.09000 0.73409 匯豐全球關鍵資源基金 8.39000 8.34000 0.05000 0.59952 匯豐安富基金 25.70000 25.55000 0.15000 0.58708 匯豐成功基金 40.22000 40.00000 0.22000 0.55000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.21000 11.14000 0.07000 0.62837 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.28000 11.22000 0.06000 0.53476 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.96000 10.90000 0.06000 0.55046 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.05000 10.98000 0.07000 0.63752 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.48220 2.49370 -0.01150 -0.46116 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.26130 2.27300 -0.01170 -0.51474 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.41910 11.41520 0.00390 0.03416 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.81990 7.81540 0.00450 0.05758 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37560 0.37490 0.00070 0.18672 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33560 0.33500 0.00060 0.17910 匯豐金磚動力基金 13.95000 13.71000 0.24000 1.75055 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97680 14.97670 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.23000 5.24000 -0.01000 -0.19084 匯豐新鑽動力基金 10.93000 10.80000 0.13000 1.20370 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.43010 5.45290 -0.02280 -0.41813 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.00550 9.02870 -0.02320 -0.25696 匯豐龍鳳基金-A類型 53.27000 52.75000 0.52000 0.98578 匯豐龍鳳基金-I類型 53.27000 52.75000 0.52000 0.98578 匯豐龍騰電子基金 38.83000 38.28000 0.55000 1.43678 匯豐雙高收益債券組合基金 12.24230 12.21860 0.02370 0.19397 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 22.18000 21.73000 0.45000 2.07087 新光中國成長基金(人民幣) 10.91000 10.61000 0.30000 2.82752 新光中國成長基金(美元) 11.35000 10.99000 0.36000 3.27571 新光中國成長基金(新臺幣) 11.15000 10.84000 0.31000 2.85978 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.26880 10.27540 -0.00660 -0.06423 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.84320 9.81730 0.02590 0.26382 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.99170 10.01460 -0.02290 -0.22867 新光台灣富貴基金 23.29000 23.03000 0.26000 1.12896 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.89000 8.92000 -0.03000 -0.33632 新光全球生技醫療基金(美元) 12.07000 11.93000 0.14000 1.17351 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.58000 11.50000 0.08000 0.69565 新光全球債券基金(A累積)美元 9.97840 9.98050 -0.00210 -0.02104 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.59980 9.64930 -0.04950 -0.51299 新光全球債券基金(B配息)美元 9.63180 9.63390 -0.00210 -0.02180 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.25610 9.30380 -0.04770 -0.51269 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.60000 9.51000 0.09000 0.94637 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 新光吉星貨幣市場基金 15.43600 15.43590 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 新光多重資產基金(A累積)美元 9.35000 9.28000 0.07000 0.75431 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 新光亞洲精選基金-美金 23.48000 23.16000 0.32000 1.38169 新光亞洲精選基金-新台幣 23.42000 23.22000 0.20000 0.86133 新光兩岸優勢基金 12.66000 12.31000 0.35000 2.84322 新光店頭基金 27.70000 27.08000 0.62000 2.28951 新光南非幣保本基金 11.80000 11.79000 0.01000 0.08482 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 新光特選內需收益ETF基金 20.23000 20.16000 0.07000 0.34722 新光創新科技基金 16.36000 16.14000 0.22000 1.36307 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.63370 9.62060 0.01310 0.13617 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.89750 9.90620 -0.00870 -0.08782 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.55730 9.57050 -0.01320 -0.13792 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.15260 9.14010 0.01250 0.13676 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.41010 9.41830 -0.00820 -0.08706 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.08570 9.09750 -0.01180 -0.12971 新光澳幣八年期保本基金 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 新光澳幣十年期保本基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 新光澳幣保本基金 11.86000 11.87000 -0.01000 -0.08425 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.98040 9.95150 0.02890 0.29041 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.74090 9.79150 -0.05060 -0.51677 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.67780 9.74160 -0.06380 -0.65492 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.87590 9.87370 0.00220 0.02228 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84290 9.82720 0.01570 0.15976 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.64310 9.69380 -0.05070 -0.52301 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.62030 9.66720 -0.04690 -0.48515 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.82000 9.80070 0.01930 0.19692 瑞銀全球創新趨勢基金 7.49000 7.42000 0.07000 0.94340 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.00000 8.92000 0.08000 0.89686 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.49820 9.49540 0.00280 0.02949 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.13260 9.18720 -0.05460 -0.59431 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.44250 9.45370 -0.01120 -0.11847 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.12930 9.18910 -0.05980 -0.65077 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.19660 9.26310 -0.06650 -0.71790 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.57400 9.59020 -0.01620 -0.16892 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.33650 13.37970 -0.04320 -0.32288 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.23580 8.30630 -0.07050 -0.84875 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 37.04280 37.14870 -0.10590 -0.28507 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.43590 38.47790 -0.04200 -0.10915 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.34200 39.36510 -0.02310 -0.05868 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.15230 11.14930 0.00300 0.02691 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15880 10.13760 0.02120 0.20912 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.45880 13.16520 0.29360 2.23012 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.44560 10.16050 0.28510 2.80596 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.65000 10.40000 0.25000 2.40385 群益大印度基金-人民幣 13.48250 13.42690 0.05560 0.41409 群益大印度基金-美元 13.16650 13.03880 0.12770 0.97938 群益大印度基金-新臺幣 12.30000 12.23000 0.07000 0.57236 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.46620 12.41250 0.05370 0.43263 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.48320 12.35980 0.12340 0.99840 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.55000 11.48000 0.07000 0.60976 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.56130 11.51150 0.04980 0.43261 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.56470 10.46030 0.10440 0.99806 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.00380 9.96070 0.04310 0.43270 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.17790 9.08720 0.09070 0.99811 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.55000 9.49000 0.06000 0.63224 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.65520 9.61360 0.04160 0.43272 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.15500 9.06460 0.09040 0.99729 群益中小型股基金 52.55000 51.51000 1.04000 2.01903 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.72820 9.71340 0.01480 0.15237 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.37820 9.31140 0.06680 0.71740 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.66610 8.63670 0.02940 0.34041 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.59910 8.58600 0.01310 0.15257 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.28950 8.23050 0.05900 0.71685 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.66080 7.63490 0.02590 0.33923 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.73900 10.74240 -0.00340 -0.03165 群益中國高收益債券基金-美元 10.55770 10.56030 -0.00260 -0.02462 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.76870 9.76130 0.00740 0.07581 群益中國新機會基金N-人民幣 9.30070 9.11060 0.19010 2.08658 群益中國新機會基金N-美元 8.86790 8.63800 0.22990 2.66150 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.34000 9.13000 0.21000 2.30011 群益中國新機會基金-人民幣 8.24830 8.07980 0.16850 2.08545 群益中國新機會基金-美元 9.48190 9.23610 0.24580 2.66130 群益中國新機會基金-新臺幣 8.91000 8.71000 0.20000 2.29621 群益平衡王基金 19.63910 19.53820 0.10090 0.51642 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.29000 8.32000 -0.03000 -0.36058 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.02000 6.04000 -0.02000 -0.33113 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.77780 10.83450 -0.05670 -0.52333 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.68220 10.67830 0.00390 0.03652 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.70500 9.75610 -0.05110 -0.52377 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.61910 9.61560 0.00350 0.03640 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.21490 10.21590 -0.00100 -0.00979 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.00120 10.00530 -0.00410 -0.04098 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.60090 9.60190 -0.00100 -0.01041 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.49810 9.50190 -0.00380 -0.03999 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.27400 10.27510 -0.00110 -0.01071 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.31490 10.31910 -0.00420 -0.04070 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.77010 9.77110 -0.00100 -0.01023 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.16230 10.16640 -0.00410 -0.04033 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.06150 10.06150 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.31780 7.31780 0.00000 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.05570 10.03920 0.01650 0.16436 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.95670 9.94140 0.01530 0.15390 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.06780 10.07010 -0.00230 -0.02284 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.05570 10.03910 0.01660 0.16535 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.95670 9.94140 0.01530 0.15390 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.06780 10.07010 -0.00230 -0.02284 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.05570 10.03920 0.01650 0.16436 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.95670 9.94140 0.01530 0.15390 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.06780 10.07010 -0.00230 -0.02284 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.05570 10.03920 0.01650 0.16436 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.95660 9.94140 0.01520 0.15290 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.06780 10.07010 -0.00230 -0.02284 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322 群益全球關鍵生技基金-美元 15.71590 15.60550 0.11040 0.70744 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.27000 15.22000 0.05000 0.32852 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.42000 10.32000 0.10000 0.96899 群益印度中小基金N-美元 9.73210 9.61690 0.11520 1.19789 群益印度中小基金N-新臺幣 9.06000 8.99000 0.07000 0.77864 群益印度中小基金-人民幣 15.11460 15.01980 0.09480 0.63117 群益印度中小基金-美元 13.91940 13.75470 0.16470 1.19741 群益印度中小基金-新臺幣 15.86000 15.73000 0.13000 0.82645 群益多利策略組合基金 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.42000 15.35000 0.07000 0.45603 群益安家基金 27.48470 26.93600 0.54870 2.03705 群益安穩貨幣市場基金 16.07570 16.07550 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.70000 23.64000 0.06000 0.25381 群益亞太中小基金 12.92000 12.70000 0.22000 1.73228 群益亞太新趨勢平衡基金 16.96000 16.79000 0.17000 1.01251 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.65310 9.67190 -0.01880 -0.19438 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.44040 7.45490 -0.01450 -0.19450 群益店頭市場基金 115.79000 113.34000 2.45000 2.16164 群益東方盛世基金 9.14000 8.99000 0.15000 1.66852 群益東協成長基金-人民幣 12.84080 12.68880 0.15200 1.19791 群益東協成長基金-美元 11.70340 11.50010 0.20330 1.76781 群益東協成長基金-新臺幣 11.40000 11.24000 0.16000 1.42349 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.16950 11.10610 0.06340 0.57086 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.62200 10.55790 0.06410 0.60713 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.04410 10.00120 0.04290 0.42895 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.83440 9.77860 0.05580 0.57063 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.35550 9.29910 0.05640 0.60651 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.84440 8.80670 0.03770 0.42808 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.62420 9.56950 0.05470 0.57161 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.52200 9.46460 0.05740 0.60647 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.88060 9.83840 0.04220 0.42893 群益長安基金 31.43000 31.02000 0.41000 1.32173 群益美國新創亮點基金-美元 14.99140 14.84670 0.14470 0.97463 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.26000 14.17000 0.09000 0.63514 群益真善美基金 18.03300 17.87300 0.16000 0.89521 群益馬拉松基金A類型 138.06000 135.85000 2.21000 1.62679 群益深証中小板基金 13.50000 13.39000 0.11000 0.82151 群益創新科技基金 36.79000 36.09000 0.70000 1.93960 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.81210 9.59030 0.22180 2.31275 群益華夏盛世基金N-美元 9.37680 9.11350 0.26330 2.88912 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.62000 9.39000 0.23000 2.44941 群益華夏盛世基金-人民幣 10.68530 10.44370 0.24160 2.31336 群益華夏盛世基金-美元 10.33930 10.04890 0.29040 2.88987 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.79000 16.38000 0.41000 2.50305 群益奧斯卡基金 30.62000 30.11000 0.51000 1.69379 群益新興金鑽基金-美元 12.39770 12.14950 0.24820 2.04288 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.33000 9.18000 0.15000 1.63399 群益葛萊美基金 26.12000 25.64000 0.48000 1.87207 群益道瓊美國地產ETF基金 20.38000 20.60000 -0.22000 -1.06796 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.37000 8.41000 -0.04000 -0.47562 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.25000 13.14000 0.11000 0.83714 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.66660 11.59480 0.07180 0.61924 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.27390 11.19010 0.08380 0.74888 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.17660 11.10450 0.07210 0.64929 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.56800 8.51530 0.05270 0.61889 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.14800 9.08000 0.06800 0.74890 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.36000 8.31000 0.05000 0.60168 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.74540 8.68900 0.05640 0.64910 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.11170 10.03650 0.07520 0.74927 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.08000 30.66000 0.42000 1.36986 德信中國精選成長基金 11.25000 11.05000 0.20000 1.80995 德信台灣主流中小基金 20.83000 20.37000 0.46000 2.25822 德信新興股票組合基金 11.09000 11.00000 0.09000 0.81818 德信萬保貨幣市場基金 11.92690 11.92680 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.74810 10.76220 -0.01410 -0.13101 德信數位時代基金 27.75000 27.60000 0.15000 0.54348 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65510 11.65500 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.37000 16.14000 0.23000 1.42503 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.73000 19.58000 0.15000 0.76609 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.30000 7.31000 -0.01000 -0.13680 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.81290 9.89650 -0.08360 -0.84474 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.98010 14.10250 -0.12240 -0.86793 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 7.86900 7.90830 -0.03930 -0.49695 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.75160 10.77790 -0.02630 -0.24402 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.99720 11.02470 -0.02750 -0.24944 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.54570 12.61150 -0.06580 -0.52175 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.40000 18.33000 0.07000 0.38189 摩根中小基金 25.16000 24.67000 0.49000 1.98622 摩根中國A股基金 14.09000 13.64000 0.45000 3.29912 摩根中國A股基金(美元) 11.23000 10.83000 0.40000 3.69344 摩根中國亮點基金 14.01000 13.71000 0.30000 2.18818 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.20970 11.07640 0.13330 1.20346 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.23980 12.12180 0.11800 0.97345 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.57800 9.44100 0.13700 1.45112 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.53670 12.34540 0.19130 1.54957 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.16730 13.96900 0.19830 1.41957 摩根台灣金磚基金 21.11000 20.81000 0.30000 1.44161 摩根台灣增長基金 51.99000 51.51000 0.48000 0.93186 摩根平衡基金 28.10000 28.00000 0.10000 0.35714 摩根全球α基金 19.17000 19.05000 0.12000 0.62992 摩根全球平衡基金 15.27550 15.22820 0.04730 0.31061 摩根全球發現基金 12.69000 12.63000 0.06000 0.47506 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.70410 9.70730 -0.00320 -0.03296 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.60760 10.62410 -0.01650 -0.15531 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.08760 10.08430 0.00330 0.03272 摩根多元入息成長基金-累積型 11.34320 11.30210 0.04110 0.36365 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.95260 9.90890 0.04370 0.44102 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.43870 10.48410 -0.04540 -0.43304 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.35150 13.27520 0.07630 0.57476 摩根亞洲基金 56.27000 55.55000 0.72000 1.29613 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.27060 8.35460 -0.08400 -1.00543 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.59070 9.69370 -0.10300 -1.06255 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.54560 8.61860 -0.07300 -0.84701 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.93620 11.99350 -0.05730 -0.47776 摩根東方內需機會基金 17.83000 17.60000 0.23000 1.30682 摩根東方科技基金 36.25000 35.45000 0.80000 2.25670 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.71000 9.64000 0.07000 0.72614 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.06000 9.97000 0.09000 0.90271 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.60000 9.50000 0.10000 1.05263 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.35000 11.23000 0.12000 1.06857 摩根金龍收成基金 22.67000 22.23000 0.44000 1.97931 摩根第一貨幣市場基金 15.07230 15.07210 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.66000 14.47000 0.19000 1.31306 摩根新金磚五國基金 11.51000 11.38000 0.13000 1.14236 摩根新絲路基金 10.04000 9.90000 0.14000 1.41414 摩根新興35基金 13.46000 13.30000 0.16000 1.20301 摩根新興日本基金 24.38000 24.20000 0.18000 0.74380 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.43330 7.46990 -0.03660 -0.48997 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.65630 9.72070 -0.06440 -0.66250 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.46290 9.50290 -0.04000 -0.42092 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.63560 10.62570 0.00990 0.09317 摩根新興科技基金 59.75000 58.59000 1.16000 1.97986 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.30380 8.33560 -0.03180 -0.38150 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.49150 10.50020 -0.00870 -0.08286 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.62040 8.56440 0.05600 0.65387 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.38500 9.31560 0.06940 0.74499 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.90560 8.81930 0.08630 0.97854 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.85440 9.75740 0.09700 0.99412 摩根龍揚基金 33.90000 33.24000 0.66000 1.98556 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 摩根環球股票收益基金-累積型 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 摩根總收益組合基金-月配息型 9.25590 9.27890 -0.02300 -0.24787 摩根總收益組合基金-累積型 11.14850 11.15210 -0.00360 -0.03228 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 27.74000 27.14000 0.60000 2.21076 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.38130 11.35940 0.02190 0.19279 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.78520 10.78430 0.00090 0.00835 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.71900 9.74340 -0.02440 -0.25043 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.00220 9.98300 0.01920 0.19233 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.52040 9.51950 0.00090 0.00945 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.57350 8.59510 -0.02160 -0.25131 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.43580 10.36220 0.07360 0.71027 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.34330 10.30890 0.03440 0.33369 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.80060 9.79570 0.00490 0.05002 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.80550 9.83740 -0.03190 -0.32427 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.60640 9.60160 0.00480 0.04999 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.61080 9.64210 -0.03130 -0.32462 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.42160 11.37840 0.04320 0.37967 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.20420 11.16280 0.04140 0.37087 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.23140 10.22640 0.00500 0.04889 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.88810 10.84710 0.04100 0.37798 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.66460 10.62510 0.03950 0.37176 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.74120 9.73650 0.00470 0.04827 聯邦金鑽平衡基金 26.28650 25.79420 0.49230 1.90857 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.86080 9.81670 0.04410 0.44923 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.03310 10.02580 0.00730 0.07281 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.86080 9.81670 0.04410 0.44923 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.03310 10.02580 0.00730 0.07281 聯邦貨幣市場基金 13.15640 13.15630 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 14.06000 13.75000 0.31000 2.25455 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.87830 15.90260 -0.02430 -0.15281 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.76680 12.67760 0.08920 0.70360 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.49040 12.39020 0.10020 0.80870 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.00710 11.91080 0.09630 0.80851 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73000 11.73510 -0.00510 -0.04346 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.99370 11.02320 -0.02950 -0.26762 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55490 10.55950 -0.00460 -0.04356 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.62780 8.65100 -0.02320 -0.26818 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.59000 37.34000 0.25000 0.66952 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.48000 15.45000 0.03000 0.19417 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.62000 12.59000 0.03000 0.23828 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.27000 13.24000 0.03000 0.22659 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.48000 12.45000 0.03000 0.24096 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.97000 7.97000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.13000 12.10000 0.03000 0.24793 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.39000 11.30000 0.09000 0.79646 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.59000 9.51000 0.08000 0.84122 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.14000 12.03000 0.11000 0.91438 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.50000 15.37000 0.13000 0.84580 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.46000 15.34000 0.12000 0.78227 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.26000 10.17000 0.09000 0.88496 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.57000 20.44000 0.13000 0.63601 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.72000 18.60000 0.12000 0.64516 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.84000 12.79000 0.05000 0.39093 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.65000 15.54000 0.11000 0.70785 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.37000 16.25000 0.12000 0.73846 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.44000 15.33000 0.11000 0.71755 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.62000 15.52000 0.10000 0.64433 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.06000 13.97000 0.09000 0.64424 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.07000 13.98000 0.09000 0.64378 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.74000 14.65000 0.09000 0.61433 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.34000 18.32000 0.02000 0.10917 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.21000 17.20000 0.01000 0.05814 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.45000 13.44000 0.01000 0.07440 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.22000 14.20000 0.02000 0.14085 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.20000 8.20000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.24000 13.22000 0.02000 0.15129 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.54000 14.50000 0.04000 0.27586 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.51000 14.47000 0.04000 0.27643 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 聯博貨幣市場基金 14.99100 14.99090 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.40630 10.40760 -0.00130 -0.01249 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.80500 13.78390 0.02110 0.15308 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.57170 7.57270 -0.00100 -0.01321 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.82000 13.82000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.86000 13.85000 0.01000 0.07220 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 24.74000 24.34000 0.40000 1.64339 瀚亞中國基金-人民幣 12.31000 11.99000 0.32000 2.66889 瀚亞中國基金-新台幣 13.19000 12.83000 0.36000 2.80592 瀚亞外銷基金 46.70000 45.99000 0.71000 1.54381 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.06000 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