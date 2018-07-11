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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/07/10  107/07/09  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.48680   10.48260   0.00420    0.04007
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                       10.03210    9.99610   0.03600    0.36014
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                       10.03210    9.99610   0.03600    0.36014
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                         10.00130    9.96120   0.04010    0.40256
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                         10.00130    9.96120   0.04010    0.40256
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.33440    9.29900   0.03540    0.38069
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.58610    9.54760   0.03850    0.40324
中國信託台灣活力基金                                             16.48000   16.25000   0.23000    1.41538
中國信託台灣優勢基金                                             18.99000   18.61000   0.38000    2.04191
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.05000   10.13000  -0.08000   -0.78973
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.71000    9.77000  -0.06000   -0.61412
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.14000    9.19000  -0.05000   -0.54407
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.38000    9.32000   0.06000    0.64378
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.97000    9.90000   0.07000    0.70707
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.76720    9.77700  -0.00980   -0.10024
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.21640    9.22560  -0.00920   -0.09972
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.16430   10.15770   0.00660    0.06498
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.58830    9.58170   0.00660    0.06888
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.33430   10.29770   0.03660    0.35542
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.04460    9.01260   0.03200    0.35506
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.16120   11.10140   0.05980    0.53867
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.10370   10.04950   0.05420    0.53933
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
中國信託智能運動基金-美元                                        10.73000   10.66000   0.07000    0.65666
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                    10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-美元                                    10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.98010   10.97990   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.44410    9.43350   0.01060    0.11237
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.16950    9.15920   0.01030    0.11246
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.59510    9.57460   0.02050    0.21411
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.31290    9.29280   0.02010    0.21630
中國信託精穩基金                                                 18.73450   18.57970   0.15480    0.83317
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.29000   11.27000   0.02000    0.17746
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.61000   11.55000   0.06000    0.51948
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.31000   11.25000   0.06000    0.53333
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元大2001基金                                                     68.51000   67.20000   1.31000    1.94940
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           38.55750   38.70500  -0.14750   -0.38109
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                     18.95000   18.40000   0.55000    2.98913
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.36040   11.35720   0.00320    0.02818
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.71280   10.68680   0.02600    0.24329
元大上證50基金                                                   28.50000   28.44000   0.06000    0.21097
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.29000   11.99000   0.30000    2.50209
元大大中華TMT基金-新台幣                                         11.21000   10.91000   0.30000    2.74977
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.00000   12.87000   0.13000    1.01010
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.64800   12.44300   0.20500    1.64751
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.82300   16.61300   0.21000    1.26407
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.77200   10.53300   0.23900    2.26906
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.60400   10.34600   0.25800    2.49372
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.02000    2.98000   0.04000    1.34228
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.83000   13.60000   0.23000    1.69118
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.70900   46.68000   0.02900    0.06213
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.36380   10.36830  -0.00450   -0.04340
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.62480    9.62900  -0.00420   -0.04362
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.75890    9.74210   0.01680    0.17245
元大巴菲特基金                                                   30.59000   30.13000   0.46000    1.52672
元大日經225基金                                                  27.89000   27.73000   0.16000    0.57699
元大台商收成基金                                                 24.24000   24.04000   0.20000    0.83195
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.53000   12.58000  -0.05000   -0.39746
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.14000   36.86000   0.28000    0.75963
元大台灣中型100基金                                              33.02000   32.65000   0.37000    1.13323
元大台灣加權股價指數基金                                         25.08000   24.93700   0.14300    0.57345
元大台灣卓越50基金                                               82.43000   82.09000   0.34000    0.41418
元大台灣金融基金                                                 17.39000   17.30000   0.09000    0.52023
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.92000   30.81000   0.11000    0.35703
元大台灣高股息基金                                               25.59000   25.48000   0.11000    0.43171
元大台灣電子科技基金                                             36.04000   35.80000   0.24000    0.67039
元大全球ETF成長組合基金                                          10.49000   10.53000  -0.04000   -0.37987
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.79000   14.77000   0.02000    0.13541
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.92000   14.06000  -0.14000   -0.99573
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.78000    9.87000  -0.09000   -0.91185
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.37000   13.52000  -0.15000   -1.10947
元大全球不動產證券化基金-美元                                    13.03100   13.10600  -0.07500   -0.57226
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.90000    8.79000   0.11000    1.25142
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.80000    6.72000   0.08000    1.19048
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.64000    8.64000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.80000    6.79000   0.01000    0.14728
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.64900    9.56500   0.08400    0.87820
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.50000   10.44000   0.06000    0.57471
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.43000    9.38000   0.05000    0.53305
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.64000   13.49000   0.15000    1.11193
元大全球農業商機基金                                             17.13000   17.02000   0.11000    0.64630
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.33500    8.12100   0.21400    2.63514
元大印度指數基金                                                  9.70600    9.65100   0.05500    0.56989
元大印度基金                                                     12.66000   12.58000   0.08000    0.63593
元大多多基金                                                     22.23000   21.86000   0.37000    1.69259
元大多福基金                                                     59.34000   58.10000   1.24000    2.13425
元大亞太成長基金                                                  9.36000    9.29000   0.07000    0.75350
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.58620    8.59130  -0.00510   -0.05936
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.11050    7.11470  -0.00420   -0.05903
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.67200    9.60100   0.07100    0.73951
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.74000    9.70000   0.04000    0.41237
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.94600    9.92100   0.02500    0.25199
元大卓越基金                                                     52.62000   51.80000   0.82000    1.58301
元大店頭基金                                                      9.54000    9.29000   0.25000    2.69107
元大泛歐成長基金                                                  9.59000    9.55000   0.04000    0.41885
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.24180   10.24130   0.00050    0.00488
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.44450    9.43880   0.00570    0.06039
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  31.20850   31.36350  -0.15500   -0.49421
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.19030   38.53770  -0.34740   -0.90145
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.83710   18.76660   0.07050    0.37567
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.66030   19.84440  -0.18410   -0.92772
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.26880   38.53340  -0.26460   -0.68668
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.34300   20.33620   0.00680    0.03344
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.90560   18.00430  -0.09870   -0.54820
元大高科技基金                                                   21.85000   21.48000   0.37000    1.72253
元大得利貨幣市場基金                                             16.24450   16.24430   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97560   11.97550   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   13.85000   13.55000   0.30000    2.21402
元大華夏中小基金                                                  7.86000    7.64000   0.22000    2.87958
元大新中國基金-人民幣                                            10.07000    9.84000   0.23000    2.33740
元大新中國基金-美元                                               9.80200    9.52700   0.27500    2.88653
元大新中國基金-新台幣                                             9.62000    9.38000   0.24000    2.55864
元大新主流基金                                                   31.22000   30.63000   0.59000    1.92622
元大新東協平衡基金-美元                                           9.36900    9.30500   0.06400    0.68780
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.00000    8.97000   0.03000    0.33445
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.35270   10.27220   0.08050    0.78367
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     9.96850    9.83280   0.13570    1.38007
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.45110   10.34750   0.10360    1.00121
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.19110    9.10000   0.09110    1.00110
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.73110    9.73050   0.00060    0.00617
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.39550    9.39490   0.00060    0.00639
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.73730    9.77320  -0.03590   -0.36733
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.40400    9.43870  -0.03470   -0.36764
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.49260    9.49620  -0.00360   -0.03791
元大新興亞洲基金                                                 11.66000   11.53000   0.13000    1.12749
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.16570    9.13490   0.03080    0.33717
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.05080    9.02040   0.03040    0.33701
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.28050    9.28400  -0.00350   -0.03770
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.16190    9.16540  -0.00350   -0.03819
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.09340   15.09320   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     43.35000   42.55000   0.80000    1.88014
元大實質多重資產基金-人民幣                                      10.17000   10.31000  -0.14000   -1.35790
元大實質多重資產基金-美元                                         9.72400    9.79900  -0.07500   -0.76538
元大實質多重資產基金-新台幣                                      10.11000   10.22000  -0.11000   -1.07632
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.71000   15.70000   0.01000    0.06369
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.60000   13.63000  -0.03000   -0.22010
元大摩臺基金                                                     38.17000   37.98000   0.19000    0.50026
元大標普500基金                                                  25.42000   25.31000   0.11000    0.43461
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.28000   13.42000  -0.14000   -1.04322
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.13000   32.62000   0.51000    1.56346
元大標智滬深300基金                                              16.67000   16.57000   0.10000    0.60350
元大歐洲50基金                                                   24.87000   24.76000   0.11000    0.44426
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.62540    9.62900  -0.00360   -0.03739
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.16470   10.16440   0.00030    0.00295
元大績效基金                                                     64.54000   63.37000   1.17000    1.84630
元大韓國KOSPI200基金                                             22.20000   22.17000   0.03000    0.13532
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.21000   16.01000   0.20000    1.24922
日盛上選基金                                                     36.56000   35.95000   0.61000    1.69680
日盛小而美基金                                                   19.63000   19.21000   0.42000    2.18636
日盛中國內需動力基金                                             10.68000   10.34000   0.34000    3.28820
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.44830   11.47830  -0.03000   -0.26136
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.67950    9.70480  -0.02530   -0.26070
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.54050   11.54650  -0.00600   -0.05196
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                     9.75130    9.75630  -0.00500   -0.05125
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.45800   10.48160  -0.02360   -0.22516
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.82130    8.84130  -0.02000   -0.22621
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.44000   11.07000   0.37000    3.34237
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        11.30000   10.87000   0.43000    3.95584
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      11.50000   11.11000   0.39000    3.51035
日盛日盛基金                                                     15.41000   15.14000   0.27000    1.78336
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.46000   10.38000   0.08000    0.77071
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.01520    9.98680   0.02840    0.28438
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.48120    9.45430   0.02690    0.28453
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.81450    9.80250   0.01200    0.12242
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.29360    9.28220   0.01140    0.12282
日盛全球新興債券基金A                                            10.54160   10.53690   0.00470    0.04461
日盛全球新興債券基金B                                             8.24300    8.23930   0.00370    0.04491
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.36260    2.36830  -0.00570   -0.24068
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.65660    1.66060  -0.00400   -0.24088
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.36030    0.36050  -0.00020   -0.05548
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.25350    0.25360  -0.00010   -0.03943
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  11.92810   11.95500  -0.02690   -0.22501
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.25320    8.27180  -0.01860   -0.22486
日盛亞洲機會基金                                                  7.42000    7.24000   0.18000    2.48619
日盛首選基金                                                     18.73000   18.39000   0.34000    1.84883
日盛高科技基金                                                   19.94000   19.60000   0.34000    1.73469
日盛貨幣市場基金                                                 14.76120   14.76100   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                   45.00000   44.23000   0.77000    1.74090
日盛精選五虎基金                                                 40.00000   39.45000   0.55000    1.39417
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47690   13.47680   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               36.56000   35.53000   1.03000    2.89896
台新MSCI中國基金                                                 21.59000   21.26000   0.33000    1.55221
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.28000   18.36000  -0.08000   -0.43573
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.46000   21.29000   0.17000    0.79850
台新大眾貨幣市場基金                                             14.15320   14.15310   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.13590   10.17340  -0.03750   -0.36861
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.65540   10.63160   0.02380    0.22386
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.07250   10.08800  -0.01550   -0.15365
台新中國通基金                                                   49.19000   48.42000   0.77000    1.59025
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.52390    0.51010   0.01380    2.70535
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            15.89700   15.53500   0.36200    2.33022
台新中國精選中小基金-美元                                         0.39040    0.37870   0.01170    3.08952
台新中國精選中小基金-新台幣                                      11.86000   11.55000   0.31000    2.68398
台新主流基金                                                     25.07000   24.61000   0.46000    1.86916
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    20.02000   20.26000  -0.24000   -1.18460
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.66330    0.66830  -0.00500   -0.74817
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.05000   15.23000  -0.18000   -1.18188
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49730    0.50140  -0.00410   -0.81771
台新台灣中小基金                                                 38.39000   37.73000   0.66000    1.74927
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.79050    9.76970   0.02080    0.21290
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.39270    9.37700   0.01570    0.16743
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.71000    8.73000  -0.02000   -0.22910
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.45480   10.43730   0.01750    0.16767
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.46670   10.41940   0.04730    0.45396
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.22120   11.17050   0.05070    0.45387
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
台新印度基金                                                     15.72000   15.57000   0.15000    0.96339
台新亞美短期債券基金                                             10.93220   10.94940  -0.01720   -0.15709
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.42740    8.44640  -0.01900   -0.22495
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.28320    0.28280   0.00040    0.14144
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.59430   11.62060  -0.02630   -0.22632
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.38420    0.38360   0.00060    0.15641
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08510   11.08490   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                               29.82670   29.60500   0.22170    0.74886
台新智慧生活基金-美元                                            10.54350   10.44900   0.09450    0.90439
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.68000   10.62000   0.06000    0.56497
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.58320    8.53740   0.04580    0.53646
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.64470    8.63080   0.01390    0.16105
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.13600    9.08660   0.04940    0.54366
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.20880    9.19400   0.01480    0.16097
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.68740   10.66910   0.01830    0.17152
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34700    0.34510   0.00190    0.55057
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.04330    8.02950   0.01380    0.17187
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27490    0.27340   0.00150    0.54865
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.91000    5.79000   0.12000    2.07254
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      20.78000   20.75000   0.03000    0.14458
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.82300   10.77800   0.04500    0.41752
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           24.45000   23.82000   0.63000    2.64484
未來資產全球大消費基金                                           15.62000   15.53000   0.09000    0.57952
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.56890   11.59530  -0.02640   -0.22768
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.41360    9.43500  -0.02140   -0.22682
未來資產亞洲新富基金                                             21.57000   21.29000   0.28000    1.31517
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55930   12.55910   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               15.20000   14.82000   0.38000    2.56410
未來資產新興市場債券基金A                                         8.79750    8.75720   0.04030    0.46019
未來資產新興市場債券基金B                                         6.75590    6.72500   0.03090    0.45948
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.05920   11.05630   0.00290    0.02623
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.07670   10.05510   0.02160    0.21482
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.31800    9.32720  -0.00920   -0.09864
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.52060   10.52950  -0.00890   -0.08452
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.14650    8.12210   0.02440    0.30041
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.25980    9.23200   0.02780    0.30113
永豐中小基金                                                     59.93000   58.46000   1.47000    2.51454
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.71700    1.72070  -0.00370   -0.21503
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.24880    2.25370  -0.00490   -0.21742
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             7.99220    7.99450  -0.00230   -0.02877
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.15670   10.15970  -0.00300   -0.02953
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.08000    4.95000   0.13000    2.62626
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  23.29000   22.64000   0.65000    2.87102
永豐主流品牌基金                                                 17.99000   17.86000   0.13000    0.72788
永豐永豐基金                                                     38.17000   37.34000   0.83000    2.22282
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.00600    9.97570   0.03030    0.30374
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.00590    9.97550   0.03040    0.30475
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                               9.98720    9.96170   0.02550    0.25598
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                               9.98690    9.96150   0.02540    0.25498
永豐亞洲民生消費基金                                             11.94000   11.84000   0.10000    0.84459
永豐南非幣2021保本基金                                           12.87880   12.86340   0.01540    0.11972
永豐高科技基金                                                   29.36000   28.68000   0.68000    2.37099
永豐貨幣市場基金                                                 13.87490   13.87480   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.06530    2.07020  -0.00490   -0.23669
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.43480    2.44060  -0.00580   -0.23765
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.78230    7.78610  -0.00380   -0.04880
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.36160   10.36660  -0.00500   -0.04823
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.16240    7.14530   0.01710    0.23932
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.93120   10.90510   0.02610    0.23934
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                9.42000    9.25000   0.17000    1.83784
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  7.71000    7.52000   0.19000    2.52660
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               17.55000   17.19000   0.36000    2.09424
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.63000   54.30000   0.33000    0.60773
永豐領航科技基金                                                 45.94000   44.80000   1.14000    2.54464
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  10.96000   10.80000   0.16000    1.48148
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.60000   10.45000   0.15000    1.43541
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.44000   10.38000   0.06000    0.57803
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
永豐趨勢平衡基金                                                 51.74000   51.21000   0.53000    1.03495
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.52310   11.52190   0.00120    0.01041
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.47880    9.47920  -0.00040   -0.00422
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.60170    9.60210  -0.00040   -0.00417
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.44050    9.44370  -0.00320   -0.03389
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.52500    9.52830  -0.00330   -0.03463
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.50590    9.50220   0.00370    0.03894
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.75870    9.75490   0.00380    0.03895
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.43350    9.43220   0.00130    0.01378
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.60020    9.59890   0.00130    0.01354
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.98000   10.69000   0.29000    2.71282
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.92000    9.68000   0.24000    2.47934
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.66000   10.38000   0.28000    2.69750
兆豐國際中小基金                                                 16.91000   16.66000   0.25000    1.50060
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.34000   13.90000   0.44000    3.16547
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        19.39000   18.83000   0.56000    2.97398
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        19.38000   18.78000   0.60000    3.19489
兆豐國際生命科學基金                                             16.14000   16.13000   0.01000    0.06200
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.34180   10.32780   0.01400    0.13556
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.64720   10.60810   0.03910    0.36859
兆豐國際全球基金                                                 32.21000   32.04000   0.17000    0.53059
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.24660   10.24610   0.00050    0.00488
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.88100    9.87490   0.00610    0.06177
兆豐國際國民基金                                                 22.57000   22.26000   0.31000    1.39263
兆豐國際第一基金                                                 13.65000   13.48000   0.17000    1.26113
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.73920    9.74920  -0.01000   -0.10257
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.77600    7.78400  -0.00800   -0.10277
兆豐國際萬全基金                                                 21.15000   20.93000   0.22000    1.05112
兆豐國際電子基金                                                 27.31000   26.87000   0.44000    1.63751
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.27000   22.15000   0.12000    0.54176
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.75000   16.81000  -0.06000   -0.35693
兆豐國際豐台灣基金                                               32.37000   32.16000   0.21000    0.65299
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49530   12.49520   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.38000   11.32000   0.06000    0.53004
合庫全球高收益債券基金A類型                                      10.99610   10.97970   0.01640    0.14937
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.85060   11.81890   0.03170    0.26821
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.63670   10.60940   0.02730    0.25732
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.40940   11.37480   0.03460    0.30418
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.07820    8.10320  -0.02500   -0.30852
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.43050    9.46070  -0.03020   -0.31922
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 8.97110    8.98150  -0.01040   -0.11579
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 8.93220    8.95660  -0.02440   -0.27242
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.25430    9.27630  -0.02200   -0.23716
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.37000   10.31000   0.06000    0.58196
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.28000   11.18000   0.10000    0.89445
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.59000   10.52000   0.07000    0.66540
合庫全球新興市場基金                                              9.33000    9.20000   0.13000    1.41304
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.19000   10.10000   0.09000    0.89109
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.45000   10.35000   0.10000    0.96618
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.61000    9.53000   0.08000    0.83945
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                 9.87000    9.77000   0.10000    1.02354
合庫貨幣市場基金                                                 10.12390   10.12380   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.48650    9.46160   0.02490    0.26317
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.75690    9.72040   0.03650    0.37550
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.03740   10.01340   0.02400    0.23968
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.50590   11.46530   0.04060    0.35411
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.41200   13.36060   0.05140    0.38471
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    8.88420    8.85990   0.02430    0.27427
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.53190    9.49630   0.03560    0.37488
合庫新興多重收益基金B類型                                         7.92540    7.90650   0.01890    0.23904
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 8.86490    8.83380   0.03110    0.35206
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.08320   10.04380   0.03940    0.39228
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                       10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.08000   10.15000  -0.07000   -0.68966
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.17000   10.24000  -0.07000   -0.68359
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                         10.02000   10.08000  -0.06000   -0.59524
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                        10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                      10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                          10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                        10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.42000   10.32000   0.10000    0.96899
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.49000   10.43000   0.06000    0.57526
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.18000   10.10000   0.08000    0.79208
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.26000   10.21000   0.05000    0.48972
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.93630   10.93380   0.00250    0.02286
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.23530   10.17660   0.05870    0.57681
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.93700    9.91710   0.01990    0.20066
安聯中國東協基金                                                 15.31000   15.17000   0.14000    0.92287
安聯中國策略基金                                                 14.55000   14.05000   0.50000    3.55872
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.43000   14.14000   0.29000    2.05092
安聯中華新思路基金-美元                                          13.94000   13.58000   0.36000    2.65096
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.89000   12.60000   0.29000    2.30159
安聯台灣大壩基金                                                 29.33000   28.88000   0.45000    1.55817
安聯台灣科技基金                                                 49.16000   48.30000   0.86000    1.78054
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.48430   12.48410   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 32.67000   32.20000   0.47000    1.45963
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.08620   10.07870   0.00750    0.07441
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.01130   15.00530   0.00600    0.03999
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.63750    9.63370   0.00380    0.03944
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.51000   11.40000   0.11000    0.96491
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.62000   11.55000   0.07000    0.60606
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.16650   12.16410   0.00240    0.01973
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.09250   10.08400   0.00850    0.08429
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.20050   12.19170   0.00880    0.07218
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.51150    9.50340   0.00810    0.08523
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.35100    9.34310   0.00790    0.08455
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.03960    9.03320   0.00640    0.07085
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.56000   11.46000   0.10000    0.87260
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.31000   11.25000   0.06000    0.53333
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.80000   10.77000   0.03000    0.27855
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.44000   10.35000   0.09000    0.86957
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.66000    9.62000   0.04000    0.41580
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.39000   11.31000   0.08000    0.70734
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.26000   10.18000   0.08000    0.78585
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.91540   11.91310   0.00230    0.01931
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.89300   10.88430   0.00870    0.07993
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.56200   10.55740   0.00460    0.04357
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.92480    8.92030   0.00450    0.05045
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.71270    8.70570   0.00700    0.08041
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.42220    8.41850   0.00370    0.04395
安聯全球人口趨勢基金                                             11.47000   11.40000   0.07000    0.61404
安聯全球生技趨勢基金-美元                                        10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      37.43000   37.38000   0.05000    0.13376
安聯全球油礦金趨勢基金                                            9.00000    8.92000   0.08000    0.89686
安聯全球計量平衡基金                                             12.71000   12.65000   0.06000    0.47431
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.05250   12.05850  -0.00600   -0.04976
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.46740   10.47270  -0.00530   -0.05061
安聯全球新興市場基金                                             17.66000   17.48000   0.18000    1.02975
安聯全球農金趨勢基金                                              9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.14000    9.08000   0.06000    0.66079
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.40000   10.34000   0.06000    0.58027
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.29000   10.24000   0.05000    0.48828
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.40000   10.34000   0.06000    0.58027
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.29000   10.24000   0.05000    0.48828
安聯亞洲動態策略基金                                             23.76000   23.51000   0.25000    1.06338
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.96730    9.96770  -0.00040   -0.00401
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.72620    9.72660  -0.00040   -0.00411
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             81.19060   81.25190  -0.06130   -0.07544
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.17350   12.16580   0.00770    0.06329
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             63.93170   63.99310  -0.06140   -0.09595
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.50520    9.49910   0.00610    0.06422
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.54570    2.54570   0.00000    0.00000
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.47810   10.46800   0.01010    0.09648
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.13330    2.13870  -0.00540   -0.25249
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.68200    8.67690   0.00510    0.05878
宏利台灣動力基金                                                 34.83000   34.17000   0.66000    1.93152
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.27540   10.20840   0.06700    0.65632
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.93230    9.90400   0.02830    0.28574
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.12810    8.07340   0.05470    0.67753
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.02100    7.99150   0.02950    0.36914
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.59000   10.52000   0.07000    0.66540
宏利全球債券組合基金                                             12.92110   12.92580  -0.00470   -0.03636
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77250    2.76870   0.00380    0.13725
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.67460   11.66960   0.00500    0.04285
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.67700    8.67220   0.00480    0.05535
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.35160    2.36200  -0.01040   -0.44030
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.79040   10.81500  -0.02460   -0.22746
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.02120    3.96240   0.05880    1.48395
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.64950    0.63990   0.00960    1.50023
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.73000   18.49000   0.24000    1.29800
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.68180   11.65900   0.02280    0.19556
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.38620   10.36480   0.02140    0.20647
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.06260   10.05390   0.00870    0.08653
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          8.93020    8.90140   0.02880    0.32354
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.52190    8.50410   0.01780    0.20931
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.41250    8.40750   0.00500    0.05947
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.49870    8.47370   0.02500    0.29503
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.75550    2.74090   0.01460    0.53267
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40080    0.39860   0.00220    0.55193
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.14340   12.09120   0.05220    0.43172
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91350    0.90720   0.00630    0.69444
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.42210    7.38960   0.03250    0.43981
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.05580    2.04310   0.01270    0.62160
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29590    0.29420   0.00170    0.57784
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.10780    9.06710   0.04070    0.44888
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33250    0.33040   0.00210    0.63559
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63580   13.63560   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.79000    2.73000   0.06000    2.19780
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.54000   12.31000   0.23000    1.86840
宏利臺灣股息收益基金                                             29.26000   28.86000   0.40000    1.38600
宏利澳幣保本基金                                                 12.01130   12.02210  -0.01080   -0.08983
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                     10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.52000   10.56000  -0.04000   -0.37879
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.03000   11.00000   0.03000    0.27273
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.26000   11.21000   0.05000    0.44603
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.26000   11.13000   0.13000    1.16801
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.07000    9.99000   0.08000    0.80080
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.72000   11.63000   0.09000    0.77386
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.62730    9.67350  -0.04620   -0.47759
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.26670    9.25420   0.01250    0.13507
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.58140    8.60220  -0.02080   -0.24180
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.15570   10.18040  -0.02470   -0.24262
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
貝萊德新台幣基金                                                 12.92940   12.92930   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   26.61000   26.43000   0.18000    0.68104
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.20630   11.20070   0.00560    0.05000
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.04720   10.02360   0.02360    0.23544
保德信大中華基金-人民幣                                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                            10.18000    9.91000   0.27000    2.72452
保德信大中華基金-新台幣                                          29.85000   29.18000   0.67000    2.29609
保德信中小型股基金                                               50.67000   49.66000   1.01000    2.03383
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.51000    9.28000   0.23000    2.47845
保德信中國中小基金-美元                                           9.52000    9.24000   0.28000    3.03030
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.06000    8.82000   0.24000    2.72109
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.38110    9.27230   0.10880    1.17339
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.40730    9.30560   0.10170    1.09289
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.49250    9.38410   0.10840    1.15515
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.19570   10.07930   0.11640    1.15484
保德信中國品牌基金-人民幣                                         9.28000    8.98000   0.30000    3.34076
保德信中國品牌基金-美元                                           9.19000    8.90000   0.29000    3.25843
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.98000    9.66000   0.32000    3.31263
保德信台商全方位基金                                             38.42000   37.96000   0.46000    1.21180
保德信全球中小基金                                               30.35000   30.16000   0.19000    0.62997
保德信全球消費商機基金                                           18.23000   18.20000   0.03000    0.16484
保德信全球基礎建設基金                                           12.33000   12.44000  -0.11000   -0.88424
保德信全球資源基金                                                8.34000    8.28000   0.06000    0.72464
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    32.59000   32.62000  -0.03000   -0.09197
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.82410    9.79030   0.03380    0.34524
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.56980   10.53420   0.03560    0.33795
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.18720    9.19070  -0.00350   -0.03808
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.87190    9.87560  -0.00370   -0.03747
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.22700    8.22490   0.00210    0.02553
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.75940   10.75670   0.00270    0.02510
保德信亞太基金                                                   21.68000   21.41000   0.27000    1.26109
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.42700    8.44090  -0.01390   -0.16467
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.07380   11.09200  -0.01820   -0.16408
保德信店頭市場基金                                               36.06000   35.11000   0.95000    2.70578
保德信金平衡基金                                                 29.90000   29.83000   0.07000    0.23466
保德信金滿意基金                                                 43.89000   43.65000   0.24000    0.54983
保德信科技島基金                                                 27.46000   27.29000   0.17000    0.62294
保德信高成長基金                                                 96.81000   96.21000   0.60000    0.62364
保德信第一基金                                                   28.06000   27.76000   0.30000    1.08069
保德信貨幣市場基金                                               15.75920   15.75900   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.61450   10.55920   0.05530    0.52371
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.63250   10.61680   0.01570    0.14788
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.88410   10.83970   0.04440    0.40961
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.20830   10.20480   0.00350    0.03430
保德信新世紀基金                                                 10.30000   10.25000   0.05000    0.48780
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.03500    8.02840   0.00660    0.08221
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.74080   10.73190   0.00890    0.08293
保德信新興趨勢組合基金                                           11.26000   11.11000   0.15000    1.35014
保德信瑞騰基金                                                   15.53840   15.53840   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                               10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.75090    9.72590   0.02500    0.25705
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.97830    9.95250   0.02580    0.25923
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.67770    9.66170   0.01600    0.16560
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.79390    9.77890   0.01500    0.15339
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.88620    9.87240   0.01380    0.13978
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.88490    9.87140   0.01350    0.13676
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.77910    9.75760   0.02150    0.22034
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.78180    9.76010   0.02170    0.22233
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                10.02090   10.01090   0.01000    0.09989
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型            10.05900   10.04610   0.01290    0.12841
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型            10.05900   10.04610   0.01290    0.12841
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型               9.98640    9.96310   0.02330    0.23386
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               9.98640    9.96310   0.02330    0.23386
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.66380    9.63680   0.02700    0.28018
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.55000    9.51410   0.03590    0.37733
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.92270    1.92620  -0.00350   -0.18170
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.60460    2.60950  -0.00490   -0.18778
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.29530    0.29470   0.00060    0.20360
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.43430    0.43360   0.00070    0.16144
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.40940    8.40770   0.00170    0.02022
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.59480   11.60240  -0.00760   -0.06550
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.46720    9.47030  -0.00310   -0.03273
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.53360   11.53700  -0.00340   -0.02947
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   8.75930    8.73130   0.02800    0.32069
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.69990   10.66560   0.03430    0.32159
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.14890   10.11430   0.03460    0.34209
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.02060    9.99730   0.02330    0.23306
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.08740   10.06740   0.02000    0.19866
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.64800   10.62710   0.02090    0.19667
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 9.98340    9.97460   0.00880    0.08822
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.80700    9.78380   0.02320    0.23713
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.11090   10.08720   0.02370    0.23495
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.75930    9.75210   0.00720    0.07383
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.97330    9.96140   0.01190    0.11946
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.42380   10.40630   0.01750    0.16817
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.26810    6.24450   0.02360    0.37793
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.69620   10.65590   0.04030    0.37819
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64480   11.64480   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.36000   19.97000   0.39000    1.95293
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4634.210004546.83000  87.38000    1.92178
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.25890   10.14960   0.10930    1.07689
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.34030   11.18570   0.15460    1.38212
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.59630   10.45400   0.14230    1.36120
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.15160    9.05410   0.09750    1.07686
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.64710    9.51550   0.13160    1.38301
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.45600    9.32890   0.12710    1.36243
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.48710   10.37540   0.11170    1.07658
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.11350   10.96200   0.15150    1.38205
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.05990   10.91130   0.14860    1.36189
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.41000    6.32000   0.09000    1.42405
柏瑞巨人基金                                                     12.94000   12.79000   0.15000    1.17279
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64820   13.64810   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.16000   16.09000   0.07000    0.43505
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.40750   13.39250   0.01500    0.11200
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.83790   11.79900   0.03890    0.32969
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.44570   12.40710   0.03860    0.31111
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.92540    8.91540   0.01000    0.11217
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.79190    6.78430   0.00760    0.11202
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.83000    8.80100   0.02900    0.32951
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.46040    8.43730   0.02310    0.27378
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.81420   10.78060   0.03360    0.31167
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.35130    8.33510   0.01620    0.19436
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.01350   11.97400   0.03950    0.32988
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.61510   11.60210   0.01300    0.11205
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.67620   11.64420   0.03200    0.27481
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.32950   11.29440   0.03510    0.31077
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.00050    8.99040   0.01010    0.11234
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.86580    9.83340   0.03240    0.32949
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.67060    9.64420   0.02640    0.27374
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.61850    9.58860   0.02990    0.31183
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.44600    9.42780   0.01820    0.19305
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.20500   10.22720  -0.02220   -0.21707
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.10130   10.10150  -0.00020   -0.00198
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.99370    9.99390  -0.00020   -0.00200
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.07680   10.07680   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                   10.01030   10.03200  -0.02170   -0.21631
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.85570    9.85590  -0.00020   -0.00203
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.80060    9.80090  -0.00030   -0.00306
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.88420    9.88410   0.00010    0.00101
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.18540   10.20750  -0.02210   -0.21651
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.10120   10.10140  -0.00020   -0.00198
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.99370    9.99390  -0.00020   -0.00200
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.07690   10.07690   0.00000    0.00000
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                   10.01040   10.03210  -0.02170   -0.21631
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.85580    9.85600  -0.00020   -0.00203
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.80070    9.80090  -0.00020   -0.00204
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.88420    9.88420   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.38690   10.41530  -0.02840   -0.27268
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.56510   11.57770  -0.01260   -0.10883
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.00230   11.01500  -0.01270   -0.11530
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      8.86730    8.89150  -0.02420   -0.27217
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.57880    9.58920  -0.01040   -0.10846
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.44720    9.45810  -0.01090   -0.11525
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.10740   10.13500  -0.02760   -0.27232
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.76840   10.78010  -0.01170   -0.10853
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.62940   10.64170  -0.01230   -0.11558
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      8.86750    8.89170  -0.02420   -0.27216
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.57910    9.58950  -0.01040   -0.10845
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.44760    9.45850  -0.01090   -0.11524
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.11000   13.01000   0.10000    0.76864
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.11000   13.96000   0.15000    1.07450
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.30000    9.19000   0.11000    1.19695
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.67000    8.60000   0.07000    0.81395
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.75000    9.64000   0.11000    1.14108
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.43000   11.35000   0.08000    0.70485
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.67000   11.55000   0.12000    1.03896
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.93000   11.80000   0.13000    1.10169
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.33000   13.14000   0.19000    1.44597
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.37000   13.22000   0.15000    1.13464
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.36580   11.38700  -0.02120   -0.18618
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.46850    7.48240  -0.01390   -0.18577
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.31750   11.32740  -0.00990   -0.08740
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.99760   10.99150   0.00610    0.05550
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.14630   10.13910   0.00720    0.07101
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.33170    8.33900  -0.00730   -0.08754
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.39990    9.39470   0.00520    0.05535
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.42920    9.42260   0.00660    0.07004
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.57920   10.57330   0.00590    0.05580
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.93880    9.94750  -0.00870   -0.08746
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.12990   10.12280   0.00710    0.07014
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.73840    9.73300   0.00540    0.05548
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.00250    9.01030  -0.00780   -0.08657
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.89840    8.89470   0.00370    0.04160
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.45310    9.44650   0.00660    0.06987
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.91300   11.87470   0.03830    0.32253
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.40960   11.34820   0.06140    0.54105
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.85280   10.79600   0.05680    0.52612
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.14020    7.11730   0.02290    0.32175
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.97220    8.92390   0.04830    0.54124
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.58900    9.53880   0.05020    0.52627
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.24060   10.20770   0.03290    0.32231
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.87000   10.81320   0.05680    0.52528
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.70960    9.65730   0.05230    0.54156
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.10490    9.07560   0.02930    0.32284
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.79320    9.74200   0.05120    0.52556
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.03620   11.07550  -0.03930   -0.35484
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.62140   11.64420  -0.02280   -0.19581
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.67720   10.69680  -0.01960   -0.18323
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.06360    9.09590  -0.03230   -0.35511
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.61840    9.63730  -0.01890   -0.19611
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.61340    9.63110  -0.01770   -0.18378
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.95370   10.97520  -0.02150   -0.19590
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.84670    9.88180  -0.03510   -0.35520
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.17380   10.19250  -0.01870   -0.18347
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.40930    9.44280  -0.03350   -0.35477
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.21530    9.24820  -0.03290   -0.35574
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.83600    9.85530  -0.01930   -0.19583
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.37740    9.39460  -0.01720   -0.18308
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.24000   18.13000   0.11000    0.60673
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.00000   16.86000   0.14000    0.83037
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.86950   12.86630   0.00320    0.02487
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.79800   10.72400   0.07400    0.69004
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.65280   11.57550   0.07730    0.66779
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.26330   12.17320   0.09010    0.74015
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.23430   11.15150   0.08280    0.74250
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.85990    9.79230   0.06760    0.69034
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.35160   10.28290   0.06870    0.66810
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.28240   10.20680   0.07560    0.74068
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.28050   10.20480   0.07570    0.74181
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.14850   10.08110   0.06740    0.66858
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.22150   10.14620   0.07530    0.74215
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.57000   14.56000   0.01000    0.06868
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      26.13000   26.20000  -0.07000   -0.26718
國泰大中華基金                                                   21.37000   21.21000   0.16000    0.75436
國泰小龍基金                                                     15.92000   15.76000   0.16000    1.01523
國泰中小成長基金                                                 46.85000   46.23000   0.62000    1.34112
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.18200    4.08630   0.09570    2.34197
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     19.19000   18.71000   0.48000    2.56547
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.72910    0.70810   0.02100    2.96568
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.68990    0.67010   0.01980    2.95478
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.06870    2.08490  -0.01620   -0.77702
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.34610    9.39000  -0.04390   -0.46752
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 7.97670    8.01410  -0.03740   -0.46668
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.30800    0.30860  -0.00060   -0.19443
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.45820   11.45510   0.00310    0.02706
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.72640    1.71600   0.01040    0.60606
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.04160   10.06840  -0.02680   -0.26618
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.33540    0.33500   0.00040    0.11940
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.47930    4.37570   0.10360    2.36762
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     20.54000   20.03000   0.51000    2.54618
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.67050    0.65120   0.01930    2.96376
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.27870    3.19170   0.08700    2.72582
國泰中港台基金台幣級別                                           15.05000   14.61000   0.44000    3.01164
國泰中港台基金美元級別                                            0.49690    0.48080   0.01610    3.34859
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.18000   27.01000   0.17000    0.62940
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.78000   12.86000  -0.08000   -0.62208
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     35.25000   34.85000   0.40000    1.14778
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.13810   10.17260  -0.03450   -0.33915
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.13830   10.17260  -0.03430   -0.33718
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.13850   10.17260  -0.03410   -0.33521
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33330    0.33320   0.00010    0.03001
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33330    0.33320   0.00010    0.03001
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33330    0.33320   0.00010    0.03001
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40630   12.40610   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                     30.02000   29.67000   0.35000    1.17964
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.33590    2.33510   0.00080    0.03426
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35300    0.35080   0.00220    0.62714
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47510    0.47440   0.00070    0.14755
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.48000   13.55000  -0.07000   -0.51661
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47150    0.47230  -0.00080   -0.16938
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.86000    5.82000   0.04000    0.68729
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19010    0.18800   0.00210    1.11702
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41150    0.40950   0.00200    0.48840
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37280    0.37100   0.00180    0.48518
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43560    0.43340   0.00220    0.50761
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.00000   10.97000   0.03000    0.27347
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49830    0.49820   0.00010    0.02007
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.77000   20.93000  -0.16000   -0.76445
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.24000   21.15000   0.09000    0.42553
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.41690    2.40200   0.01490    0.62032
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.17600   11.07410   0.10190    0.92017
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.09220   10.00020   0.09200    0.91998
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.36620    0.36180   0.00440    1.21614
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33070    0.32670   0.00400    1.22436
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.48970    0.48610   0.00360    0.74059
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.78000   11.69000   0.09000    0.76989
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40060    0.39600   0.00460    1.16162
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.75000   18.66000   0.09000    0.48232
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61710    0.61180   0.00530    0.86630
國泰科技生化基金                                                 39.56000   39.00000   0.56000    1.43590
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.31000   26.04000   0.27000    1.03687
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.78000   13.97000  -0.19000   -1.36006
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.76790   40.04920  -0.28130   -0.70239
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.26930   19.19830   0.07100    0.36982
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.96880   20.14450  -0.17570   -0.87220
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.97150   40.02060  -0.04910   -0.12269
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.91730   40.87780   0.03950    0.09663
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       43.07110   43.15070  -0.07960   -0.18447
國泰紐幣2021保本基金                                             12.08470   12.06600   0.01870    0.15498
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.37080   12.35030   0.02050    0.16599
國泰紐幣保本基金                                                 12.36490   12.35710   0.00780    0.06312
國泰高科技基金                                                   14.46000   14.23000   0.23000    1.61630
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.99000   24.67000   0.32000    1.29712
國泰國泰基金台幣級別                                             24.99000   24.67000   0.32000    1.29712
國泰富時中國A50基金                                              18.63000   18.62000   0.01000    0.05371
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33740    0.33680   0.00060    0.17815
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46080    0.46220  -0.00140   -0.30290
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.27000   11.22000   0.05000    0.44563
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36930    0.36610   0.00320    0.87408
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.50450    0.50260   0.00190    0.37803
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34950    0.34740   0.00210    0.60449
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47750    0.47670   0.00080    0.16782
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.54140   10.53050   0.01090    0.10351
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.60960    7.60170   0.00790    0.10392
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35640    0.35580   0.00060    0.16863
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25530    0.25480   0.00050    0.19623
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.04000   11.88000   0.16000    1.34680
國泰新興市場基金美元級別                                          0.39630    0.38980   0.00650    1.66752
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.15770    2.16420  -0.00650   -0.30034
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.42950    1.43380  -0.00430   -0.29990
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.33610    0.33510   0.00100    0.29842
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36130    0.36020   0.00110    0.30539
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22490    0.22420   0.00070    0.31222
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.30730   10.28420   0.02310    0.22462
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.70100    6.68600   0.01500    0.22435
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.17000   14.24000  -0.07000   -0.49157
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.79000   34.50000   0.29000    0.84058
國泰價值卓越基金                                                 17.42000   17.07000   0.35000    2.05038
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38560    0.38320   0.00240    0.62630
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.42330   39.41290   0.01040    0.02639
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.04000   19.86000   0.18000    0.90634
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.42000   19.17000   0.25000    1.30412
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.21000   19.13000   0.08000    0.41819
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.01670   12.01960  -0.00290   -0.02413
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.39460    0.39420   0.00040    0.10147
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.53780    9.56880  -0.03100   -0.32397
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.37350    8.38770  -0.01420   -0.16930
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.56280   10.59710  -0.03430   -0.32367
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.37500    9.39090  -0.01590   -0.16931
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.15000   11.14720   0.00280    0.02512
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.99660    9.97580   0.02080    0.20850
第一金大中華基金                                                 29.82000   29.21000   0.61000    2.08833
第一金小型精選基金                                               43.12000   41.91000   1.21000    2.88714
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.73000   13.40000   0.33000    2.46269
第一金中國世紀基金-美元                                           8.90550    8.64020   0.26530    3.07053
第一金中國世紀基金-美元-N                                         8.90640    8.64110   0.26530    3.07021
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.32000   10.05000   0.27000    2.68657
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.32000   10.05000   0.27000    2.68657
第一金中概平衡基金                                               27.33000   26.73000   0.60000    2.24467
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.24260   15.24240   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.75900  177.75700   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.02140    9.99470   0.02670    0.26714
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.02140    9.99470   0.02670    0.26714
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                  10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.41810   14.29080   0.12730    0.89078
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.41870   14.29040   0.12830    0.89781
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.64000   13.57000   0.07000    0.51584
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.65000   13.58000   0.07000    0.51546
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.83710    9.81780   0.01930    0.19658
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.84030    9.82100   0.01930    0.19652
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.44390    9.44540  -0.00150   -0.01588
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.46810    9.46950  -0.00140   -0.01478
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.27820   10.25810   0.02010    0.19594
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.87570    9.87720  -0.00150   -0.01519
第一金全球大趨勢基金                                             23.46000   23.33000   0.13000    0.55722
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.22800    8.25040  -0.02240   -0.27150
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.85120    5.86710  -0.01590   -0.27100
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.60860    9.65030  -0.04170   -0.43211
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.60970    9.65140  -0.04170   -0.43206
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.34000    9.38000  -0.04000   -0.42644
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.34000    9.38000  -0.04000   -0.42644
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.93300    9.97610  -0.04310   -0.43203
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.93430    9.97740  -0.04310   -0.43198
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.64810    8.66050  -0.01240   -0.14318
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.18660   10.20120  -0.01460   -0.14312
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.66590    9.64840   0.01750    0.18138
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.66490    9.64740   0.01750    0.18140
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              7.96890    7.94970   0.01920    0.24152
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.81710    8.80900   0.00810    0.09195
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.81730    8.80930   0.00800    0.09081
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.07800   11.05810   0.01990    0.17996
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.07900   11.05890   0.02010    0.18175
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.94900    9.92510   0.02390    0.24080
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.67490   14.66150   0.01340    0.09140
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.09030   13.97320   0.11710    0.83803
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.10750   13.99040   0.11710    0.83700
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.10000   13.04000   0.06000    0.46012
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.12000   13.06000   0.06000    0.45942
第一金亞洲科技基金                                               19.78000   19.60000   0.18000    0.91837
第一金亞洲新興市場基金                                           13.06000   12.95000   0.11000    0.84942
第一金店頭市場基金                                               10.90000   10.52000   0.38000    3.61217
第一金創新趨勢基金                                               27.89000   27.15000   0.74000    2.72560
第一金電子基金                                                   37.32000   36.45000   0.87000    2.38683
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.01000   19.93000   0.08000    0.40140
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.64000   19.73000  -0.09000   -0.45616
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.40000    9.11000   0.29000    3.18332
統一大中華中小基金(美元)                                          8.93000    8.62000   0.31000    3.59629
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.00000   12.59000   0.41000    3.25655
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
統一大東協高股息基金(美元)                                        9.67000    9.60000   0.07000    0.72917
統一大東協高股息基金(新台幣)                                      9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
統一大滿貫基金-A類型                                             36.59000   35.95000   0.64000    1.78025
統一大滿貫基金-I類型                                             36.59000   35.95000   0.64000    1.78025
統一大龍印基金                                                   15.62000   15.36000   0.26000    1.69271
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        9.75000    9.45000   0.30000    3.17460
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.28000    8.95000   0.33000    3.68715
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.38000   10.05000   0.33000    3.28358
統一中小基金                                                     29.58000   28.94000   0.64000    2.21147
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.44910    9.55540  -0.10630   -1.11246
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.15340    9.20390  -0.05050   -0.54868
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             8.80500    8.86910  -0.06410   -0.72273
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.16960   11.23910  -0.06950   -0.61838
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.74790   10.75350  -0.00560   -0.05208
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.33580   10.35950  -0.02370   -0.22878
統一台灣動力基金                                                 20.85000   20.35000   0.50000    2.45700
統一全天候基金-A類型                                            126.05000  123.28000   2.77000    2.24692
統一全天候基金-I類型                                            126.05000  123.28000   2.77000    2.24692
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.80270    8.79440   0.00830    0.09438
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.83400    8.77590   0.05810    0.66204
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.77040    8.72710   0.04330    0.49616
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.07120    9.06270   0.00850    0.09379
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.10340    9.04340   0.06000    0.66347
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.03780    8.99320   0.04460    0.49593
統一全球債券組合基金                                             11.90430   11.89480   0.00950    0.07987
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.14000   15.91000   0.23000    1.44563
統一全球新科技基金(美元)                                         15.78000   15.48000   0.30000    1.93798
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.90000   14.67000   0.23000    1.56783
統一亞太基金                                                     26.87000   26.34000   0.53000    2.01215
統一亞洲大金磚基金                                               13.00000   12.77000   0.23000    1.80110
統一奔騰基金                                                     68.28000   66.85000   1.43000    2.13912
統一強棒貨幣市場基金                                             16.65090   16.65070   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.36000   10.13000   0.23000    2.27048
統一強漢基金(美元)                                                9.69000    9.44000   0.25000    2.64831
統一強漢基金(新台幣)                                             25.11000   24.55000   0.56000    2.28106
統一統信基金                                                     36.13000   35.29000   0.84000    2.38028
統一黑馬基金                                                     68.83000   67.38000   1.45000    2.15197
統一新亞洲科技能源基金                                           19.26000   18.98000   0.28000    1.47524
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.01470    8.01810  -0.00340   -0.04240
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.13790   10.14230  -0.00440   -0.04338
統一經建基金                                                     53.57000   52.41000   1.16000    2.21332
統一龍馬基金                                                     79.99000   78.31000   1.68000    2.14532
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   26.61000   25.96000   0.65000    2.50385
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            51.37000   50.48000   0.89000    1.76307
野村中國機會基金                                                 14.05000   13.71000   0.34000    2.47994
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        11.99000   11.86000   0.13000    1.09612
野村台灣高股息基金                                               22.53000   22.44000   0.09000    0.40107
野村台灣運籌基金                                                 38.41000   38.07000   0.34000    0.89309
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.47150    9.48330  -0.01180   -0.12443
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.45700    9.46230  -0.00530   -0.05601
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.50870    9.51980  -0.01110   -0.11660
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.67710    9.68910  -0.01200   -0.12385
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.61300    9.61840  -0.00540   -0.05614
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.57720    9.58840  -0.01120   -0.11681
野村平衡基金                                                     20.55000   20.29000   0.26000    1.28142
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.32000    9.38000  -0.06000   -0.63966
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.66000    9.76000  -0.10000   -1.02459
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.47000   13.52000  -0.05000   -0.36982
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.91000   10.97000  -0.06000   -0.54695
野村全球生技醫療基金                                             17.71000   17.63000   0.08000    0.45377
野村全球品牌基金                                                 28.66000   28.44000   0.22000    0.77356
野村全球氣候變遷基金                                              8.68000    8.65000   0.03000    0.34682
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.99000   12.91000   0.08000    0.61967
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.15000   11.05000   0.10000    0.90498
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.42000   19.30000   0.12000    0.62176
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.24000   12.15000   0.09000    0.74074
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.43230   10.41400   0.01830    0.17572
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.31820   10.31290   0.00530    0.05139
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.52150    9.56020  -0.03870   -0.40480
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.27430    9.30150  -0.02720   -0.29243
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.82600    8.87240  -0.04640   -0.52297
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.12250   11.08640   0.03610    0.32562
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.62420   10.58690   0.03730    0.35232
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.16950   10.15360   0.01590    0.15659
野村成長基金                                                     28.62000   28.49000   0.13000    0.45630
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.00250    8.91620   0.08630    0.96790
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.01820    8.92600   0.09220    1.03294
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.09180    9.02760   0.06420    0.71115
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.40850    9.31850   0.09000    0.96582
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.33920    9.24380   0.09540    1.03204
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.41840    9.35190   0.06650    0.71109
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.64000    8.51000   0.13000    1.52761
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.37000   12.18000   0.19000    1.55993
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.56040    9.53570   0.02470    0.25903
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.54730    9.53160   0.01570    0.16472
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.58020    9.58950  -0.00930   -0.09698
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.06660   10.03980   0.02680    0.26694
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.96320    9.94680   0.01640    0.16488
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.00360   10.01350  -0.00990   -0.09887
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.55440    8.57580  -0.02140   -0.24954
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.17770    9.19330  -0.01560   -0.16969
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.04740    9.05550  -0.00810   -0.08945
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        12.96200   12.99450  -0.03250   -0.25011
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.04420   12.06500  -0.02080   -0.17240
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         9.82430    9.83330  -0.00900   -0.09153
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.15490   10.20170  -0.04680   -0.45875
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.84250    9.87500  -0.03250   -0.32911
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.35320    9.40190  -0.04870   -0.51798
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.10330   11.09880   0.00450    0.04054
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.07310   10.03850   0.03460    0.34467
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.17760   11.10980   0.06780    0.61027
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.70170   10.64480   0.05690    0.53453
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.40760   10.37410   0.03350    0.32292
野村泰國基金                                                     39.45000   39.39000   0.06000    0.15232
野村高科技基金                                                   13.66000   13.32000   0.34000    2.55255
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.12120   10.06470   0.05650    0.56137
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.36000   10.31870   0.04130    0.40024
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.57600   10.58670  -0.01070   -0.10107
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.74850    9.69280   0.05570    0.57465
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.58070    9.55660   0.02410    0.25218
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.53740    9.50560   0.03180    0.33454
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      11.87470   11.78430   0.09040    0.76712
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.02970   12.97330   0.05640    0.43474
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        10.85930   10.76460   0.09470    0.87974
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.67870   10.61910   0.05960    0.56125
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        10.87810   10.80090   0.07720    0.71476
野村貨幣市場基金                                                 16.25800   16.25780   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.36000   15.24000   0.12000    0.78740
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.98790    9.98560   0.00230    0.02303
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.90200    7.90020   0.00180    0.02278
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.66930   11.66670   0.00260    0.02229
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.76000    7.66000   0.10000    1.30548
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.24000    9.12000   0.12000    1.31579
野村精選貨幣市場基金                                             12.07490   12.07480   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.35000   12.25000   0.10000    0.81633
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.57000   11.46000   0.11000    0.95986
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.33000   11.23000   0.10000    0.89047
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.10000    8.07000   0.03000    0.37175
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.48000   11.43000   0.05000    0.43745
野村積極成長基金                                                 12.08000   12.03000   0.05000    0.41563
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      9.92000    9.75000   0.17000    1.74359
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  36.28000   35.64000   0.64000    1.79574
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.14500   10.14150   0.00350    0.03451
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.55210    8.59080  -0.03870   -0.45048
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             7.95910    7.98040  -0.02130   -0.26690
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.79730    7.82880  -0.03150   -0.40236
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.54630   11.52830   0.01800    0.15614
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50580   10.48780   0.01800    0.17163
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.32390   10.31920   0.00470    0.04555
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.41000   10.32000   0.09000    0.87209
野村環球基金-人民幣計價                                          15.93000   15.77000   0.16000    1.01458
野村環球基金-美元計價                                            12.56000   12.41000   0.15000    1.20870
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.33000   17.18000   0.15000    0.87311
野村鴻利基金                                                     23.65000   23.32000   0.33000    1.41509
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85450   16.85430   0.00020    0.00119
野村鴻運基金                                                     20.78000   20.63000   0.15000    0.72710
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.16000    8.98000   0.18000    2.00445
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.30000   13.23000   0.07000    0.52910
野村鑫平衡組合基金-S類型                                          9.99000    9.93000   0.06000    0.60423
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      14.87000   14.79000   0.08000    0.54091
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                     10.05530   10.05530   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.19330   13.19310   0.00020    0.00152
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.67270    9.65320   0.01950    0.20201
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.66040    9.63330   0.02710    0.28132
凱基台商天下基金                                                 13.18000   13.03000   0.15000    1.15119
凱基台灣精五門基金                                               21.00000   20.78000   0.22000    1.05871
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.78880   10.74260   0.04620    0.43006
凱基亞太高股息基金                                               12.61000   12.40000   0.21000    1.69355
凱基亞洲四金磚基金                                               17.48000   17.23000   0.25000    1.45096
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.58000   13.38000   0.20000    1.49477
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.74970   12.50540   0.24430    1.95356
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.39000   12.20000   0.19000    1.55738
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53740   11.53730   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.15000   26.84000   0.31000    1.15499
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.41000   22.38000   0.03000    0.13405
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.02020   21.91310   0.10710    0.48875
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   17.48000   17.28000   0.20000    1.15741
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   16.92930   16.67910   0.25020    1.50008
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.72000    7.64000   0.08000    1.04712
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.68000   11.63000   0.05000    0.42992
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.84030   11.73230   0.10800    0.92054
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.16000   11.11000   0.05000    0.45005
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.51300   11.41660   0.09640    0.84438
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.63000   11.58000   0.05000    0.43178
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.09000   13.02000   0.07000    0.53763
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.00610   12.88090   0.12520    0.97198
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.88000   14.01000  -0.13000   -0.92791
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.58000   34.03000   0.55000    1.61622
富邦NASDAQ-100基金                                               30.30000   30.14000   0.16000    0.53086
富邦上証180基金                                                  28.46000   28.36000   0.10000    0.35261
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.21530    0.20930   0.00600    2.86670
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.55000    6.39000   0.16000    2.50391
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.78000    7.77000   0.01000    0.12870
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 35.91000   35.97000  -0.06000   -0.16681
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.48020   11.35450   0.12570    1.10705
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               10.71240   10.57610   0.13630    1.28875
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.40280   10.26970   0.13310    1.29605
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.09040    9.97990   0.11050    1.10723
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.33960    9.22070   0.11890    1.28949
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.07800    8.96180   0.11620    1.29661
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.65450   20.63820   0.01630    0.07898
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.29700   11.29380   0.00320    0.02833
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.56960   10.54190   0.02770    0.26276
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.50800   12.53510  -0.02710   -0.21619
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.85010    1.85220  -0.00210   -0.11338
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.22030    9.24030  -0.02000   -0.21644
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.41020    1.41180  -0.00160   -0.11333
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.62410   11.63050  -0.00640   -0.05503
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.71770    1.71430   0.00340    0.19833
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.08930   10.09490  -0.00560   -0.05547
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.50990    1.50700   0.00290    0.19244
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.79000   14.83000  -0.04000   -0.26972
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.89000   22.76000   0.13000    0.57118
富邦日本東証基金                                                 21.97000   21.88000   0.09000    0.41133
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.73000   42.53000   0.20000    0.47026
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  48.94000   48.69000   0.25000    0.51345
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  50.54000   50.29000   0.25000    0.49712
富邦台灣心基金                                                   24.45000   24.09000   0.36000    1.49440
富邦台灣釆吉50基金                                               47.81000   47.61000   0.20000    0.42008
富邦台灣科技指數基金                                             51.02000   50.73000   0.29000    0.57165
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.52220   40.62760  -0.10540   -0.25943
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.64400   40.69730  -0.05330   -0.13097
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29750    0.29660   0.00090    0.30344
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.42470    2.44030  -0.01560   -0.63927
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.33960    0.33930   0.00030    0.08842
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.58270   10.56990   0.01280    0.12110
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.10830    2.12180  -0.01350   -0.63625
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32620    0.32600   0.00020    0.06135
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.14850    9.13740   0.01110    0.12148
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.31000   23.15000   0.16000    0.69114
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.53000   14.71000  -0.18000   -1.22366
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.85000   29.36000   0.49000    1.66894
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.63240   15.63220   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     70.17000   69.26000   0.91000    1.31389
富邦科技基金                                                     27.83000   27.26000   0.57000    2.09098
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.97650   40.16970  -0.19320   -0.48096
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.04490   40.39590  -0.35100   -0.86890
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.91400   39.17560  -0.26160   -0.66776
富邦恒生國企ETF基金                                              20.15000   20.03000   0.12000    0.59910
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.09000   14.09000   0.00000    0.00000
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            27.90000   27.85000   0.05000    0.17953
富邦高成長基金                                                   26.63000   26.22000   0.41000    1.56369
富邦基金                                                         14.28000   14.04000   0.24000    1.70940
富邦深証100基金                                                   9.92000    9.86000   0.06000    0.60852
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.82000   20.67000   0.15000    0.72569
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40540    0.40540   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.19880   12.17940   0.01940    0.15929
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.50470    9.48960   0.01510    0.15912
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30320    0.30320   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.86550    8.85140   0.01410    0.15930
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.50670    9.46000   0.04670    0.49366
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.89140    9.87970   0.01170    0.11842
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.50670    9.46000   0.04670    0.49366
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.89140    9.87970   0.01170    0.11842
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.86000   19.79000   0.07000    0.35371
富邦精準基金                                                     51.08000   50.27000   0.81000    1.61130
富邦精銳中小基金                                                 13.09000   12.88000   0.21000    1.63043
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.39000   19.94000   0.45000    2.25677
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.19000   21.09000   0.10000    0.47416
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.68000    7.71000  -0.03000   -0.38911
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.08000   14.95000   0.13000    0.86957
富邦標普美國特別股ETF基金                                        20.38000   20.47000  -0.09000   -0.43967
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.10790   10.09020   0.01770    0.17542
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.44360   10.34180   0.10180    0.98435
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.42210   10.36750   0.05460    0.52665
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.87780    9.86050   0.01730    0.17545
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.16140   10.06230   0.09910    0.98486
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.12120   10.06820   0.05300    0.52641
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.31000   30.19000   0.12000    0.39748
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.50680    8.50320   0.00360    0.04234
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     8.97640    8.97280   0.00360    0.04012
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   8.73420    8.73400   0.00020    0.00229
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.40550    9.40110   0.00440    0.04680
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.36580    9.36200   0.00380    0.04059
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.11330    9.11300   0.00030    0.00329
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.17400    9.17230   0.00170    0.01853
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.42880    8.42880   0.00000    0.00000
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.39460    9.39460   0.00000    0.00000
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       8.91170    8.91430  -0.00260   -0.02917
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.42390   10.42410  -0.00020   -0.00192
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.13500   10.13500   0.00000    0.00000
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.67960    9.68340  -0.00380   -0.03924
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.02340    9.02650  -0.00310   -0.03434
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.50230    9.50550  -0.00320   -0.03366
富達卓越領航全球組合基金                                         15.19000   15.13000   0.06000    0.39656
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.65380    8.65010   0.00370    0.04277
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.30050    9.29680   0.00370    0.03980
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.01390    9.01340   0.00050    0.00555
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.79610    9.79220   0.00390    0.03983
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.70950    9.70560   0.00390    0.04018
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.44780    9.44680   0.00100    0.01059
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.09500    9.09450   0.00050    0.00550
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.50560    9.50480   0.00080    0.00842
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.06000    9.75000   0.31000    3.17949
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.20000   10.79000   0.41000    3.79981
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.70000    9.38000   0.32000    3.41151
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      8.31000    8.09000   0.22000    2.71941
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                        9.88000    9.56000   0.32000    3.34728
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.52000    9.24000   0.28000    3.03030
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.33530    9.37880  -0.04350   -0.46381
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 8.92260    8.94570  -0.02310   -0.25822
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.50720    8.54620  -0.03900   -0.45634
富蘭克林華美中華基金                                             13.78000   13.40000   0.38000    2.83582
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             21.29000   20.97000   0.32000    1.52599
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               20.77000   20.54000   0.23000    1.11977
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.16000   11.05000   0.11000    0.99548
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.68000   10.61000   0.07000    0.65975
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.92360    7.93280  -0.00920   -0.11597
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.09080    9.08540   0.00540    0.05944
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.74150    9.73580   0.00570    0.05855
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.25760    9.26840  -0.01080   -0.11652
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.00420   10.98370   0.02050    0.18664
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.73560    8.71930   0.01630    0.18694
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.18570    9.16850   0.01720    0.18760
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.07300   13.03950   0.03350    0.25691
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.24670   10.22050   0.02620    0.25635
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.05560   10.03590   0.01970    0.19630
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.66180    7.64680   0.01500    0.19616
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.13750    9.11970   0.01780    0.19518
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.58820   10.58800   0.00020    0.00189
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.53400    7.53380   0.00020    0.00265
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.00380    9.00370   0.00010    0.00111
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.34640   10.33070   0.01570    0.15197
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.70560    7.69390   0.01170    0.15207
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.14900    8.14640   0.00260    0.03192
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.18960    9.17070   0.01890    0.20609
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           9.91860    9.89830   0.02030    0.20509
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.50090   12.49690   0.00400    0.03201
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                 9.59000    9.40000   0.19000    2.02128
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.71000    9.55000   0.16000    1.67539
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.80000    8.80000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.40000    9.35000   0.05000    0.53476
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.56000   10.51000   0.05000    0.47574
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                           9.98000    9.85000   0.13000    1.31980
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.92000    9.78000   0.14000    1.43149
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.62000   10.48000   0.14000    1.33588
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.57000    9.46000   0.11000    1.16279
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.24000   10.13000   0.11000    1.08588
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.17060   13.06450   0.10610    0.81212
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                         10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                        10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                       9.84000    9.73000   0.11000    1.13052
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     9.92000    9.85000   0.07000    0.71066
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                       9.66000    9.55000   0.11000    1.15183
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.74000    9.67000   0.07000    0.72389
富蘭克林華美第一富基金                                           43.63000   42.95000   0.68000    1.58324
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29760   10.29740   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.60000    9.52000   0.08000    0.84034
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.96000    9.88000   0.08000    0.80972
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.80000   13.77000   0.03000    0.21786
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.32000   13.21000   0.11000    0.83270
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.23000   15.15000   0.08000    0.52805
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.15940    8.05610   0.10330    1.28226
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.00720   10.88810   0.11910    1.09385
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.56740    9.54040   0.02700    0.28301
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.90550   10.87470   0.03080    0.28323
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.90520    6.89250   0.01270    0.18426
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.10670    9.07820   0.02850    0.31394
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.13660   10.10490   0.03170    0.31371
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.51230   10.49300   0.01930    0.18393
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復華1至5年期高收益債券基金                                       19.99000   20.06000  -0.07000   -0.34895
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.58950   11.58850   0.00100    0.00863
復華人生目標基金                                                 41.47070   40.92490   0.54580    1.33366
復華大中華中小策略基金                                            9.99000    9.74000   0.25000    2.56674
復華中小精選基金                                                 84.94000   82.66000   2.28000    2.75829
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.63000    9.36000   0.27000    2.88462
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.78000    8.52000   0.26000    3.05164
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.17000   12.08000   0.09000    0.74503
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.20000   11.12000   0.08000    0.71942
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.04000   10.91000   0.13000    1.19157
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
復華台灣智能基金                                                 12.53000   12.37000   0.16000    1.29345
復華全方位基金                                                   34.52000   33.57000   0.95000    2.82991
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.15000   13.94000   0.21000    1.50646
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        21.88000   21.64000   0.24000    1.10906
復華全球平衡基金-美元                                             9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.32000   20.31000   0.01000    0.04924
復華全球物聯網科技基金-美元                                      17.75000   17.67000   0.08000    0.45274
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    16.80000   16.79000   0.01000    0.05956
復華全球原物料基金                                                9.55000    9.45000   0.10000    1.05820
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.85000   13.73000   0.12000    0.87400
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44430   11.44660  -0.00230   -0.02009
復華全球債券基金                                                 13.50350   13.52860  -0.02510   -0.18553
復華全球債券組合基金                                             14.63000   14.62000   0.01000    0.06840
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.69000   14.77000  -0.08000   -0.54164
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.29000   10.36000  -0.07000   -0.67568
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.87000    9.81000   0.06000    0.61162
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.99000   10.97000   0.02000    0.18232
復華有利貨幣市場基金                                             13.42970   13.42960   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 13.33000   13.15000   0.18000    1.36882
復華亞太成長基金                                                 16.52000   16.37000   0.15000    0.91631
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.44000   10.23000   0.21000    2.05279
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      10.89000   10.71000   0.18000    1.68067
復華東協世紀基金                                                 12.27000   12.16000   0.11000    0.90461
復華南非幣長期收益基金A                                          13.21000   13.16000   0.05000    0.37994
復華南非幣長期收益基金B                                           8.25000    8.22000   0.03000    0.36496
復華南非幣短期收益基金A                                          13.49000   13.48000   0.01000    0.07418
復華南非幣短期收益基金B                                           9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
復華美國新星基金-美元                                            13.26000   13.03000   0.23000    1.76516
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.20000   13.02000   0.18000    1.38249
復華恒生基金                                                     21.22000   21.18000   0.04000    0.18886
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.56000    8.54000   0.02000    0.23419
復華恒生單日正向二倍基金                                         33.08000   33.24000  -0.16000   -0.48135
復華神盾基金                                                     28.99060   28.52100   0.46960    1.64651
復華高成長基金                                                   74.76000   73.50000   1.26000    1.71429
復華高益策略組合基金                                             12.98000   12.98000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.39020   14.39010   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                         19.33000   19.45000  -0.12000   -0.61697
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.12000   50.95000   0.17000    0.33366
復華復華基金                                                     23.50000   23.12000   0.38000    1.64360
復華華人世紀基金                                                 19.24000   18.77000   0.47000    2.50400
復華傳家二號基金                                                 32.71520   32.23390   0.48130    1.49315
復華傳家基金                                                     28.69290   28.14370   0.54920    1.95141
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.89000   14.90000  -0.01000   -0.06711
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.76000   11.68000   0.08000    0.68493
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.32000   14.24000   0.08000    0.56180
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
復華新興人民幣債券基金A                                          11.65000   11.64000   0.01000    0.08591
復華新興人民幣債券基金B                                           8.96000    8.99000  -0.03000   -0.33370
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.13000   19.10000   0.03000    0.15707
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.50000    9.46000   0.04000    0.42283
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.64000    5.62000   0.02000    0.35587
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.43000   12.36000   0.07000    0.56634
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            12.72000   12.64000   0.08000    0.63291
復華新興市場短期收益基金                                         10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.29000    9.23000   0.06000    0.65005
復華滬深300 A股基金                                              21.58000   21.49000   0.09000    0.41880
復華數位經濟基金                                                 68.52000   66.53000   1.99000    2.99113
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.41000   11.17000   0.24000    2.14861
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.73480    9.70890   0.02590    0.26677
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.57860    9.55930   0.01930    0.20190
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.88850    9.86210   0.02640    0.26769
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.69940    9.67990   0.01950    0.20145
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.68680    9.65660   0.03020    0.31274
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                     10.04510   10.05140  -0.00630   -0.06268
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.68880    9.65630   0.03250    0.33657
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                         10.04680   10.05060  -0.00380   -0.03781
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.68770    9.65520   0.03250    0.33661
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                         10.05010   10.05390  -0.00380   -0.03780
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.22940    9.24630  -0.01690   -0.18278
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.64310    8.60960   0.03350    0.38910
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.48830    8.48720   0.00110    0.01296
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.43200   11.45280  -0.02080   -0.18161
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.72230   10.68090   0.04140    0.38761
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.65390   10.65260   0.00130    0.01220
景順主流基金                                                     18.94000   18.64000   0.30000    1.60944
景順台灣科技基金                                                 33.15000   32.70000   0.45000    1.37615
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.17000   11.13000   0.04000    0.35939
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
景順全球科技基金                                                 22.24000   22.10000   0.14000    0.63348
景順全球康健基金                                                 18.39000   18.35000   0.04000    0.21798
景順貨幣市場基金                                                 15.93020   15.93000   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     34.86000   34.34000   0.52000    1.51427
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.33000   15.17000   0.16000    1.05471
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.13000   14.03000   0.10000    0.71276
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.78000   10.66000   0.12000    1.12570
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.78000   10.71000   0.07000    0.65359
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.92000   10.81000   0.11000    1.01758
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.93000   10.86000   0.07000    0.64457
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.31000   10.39000  -0.08000   -0.76997
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                         10.33000   10.45000  -0.12000   -1.14833
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.47000   10.55000  -0.08000   -0.75829
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.51000   10.63000  -0.12000   -1.12888
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.62060    8.62180  -0.00120   -0.01392
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.08330    8.06960   0.01370    0.16977
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         10.96610   10.96830  -0.00220   -0.02006
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.25990   10.24250   0.01740    0.16988
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.80000    7.61000   0.19000    2.49671
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.73000    7.55000   0.18000    2.38411
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.17000   10.95000   0.22000    2.00913
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.51290    9.50110   0.01180    0.12420
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.56320    9.58710  -0.02390   -0.24929
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.72530    9.71320   0.01210    0.12457
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.77910    9.80360  -0.02450   -0.24991
華南永昌永昌基金                                                 19.34000   19.19000   0.15000    0.78166
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.22160   14.21600   0.00560    0.03939
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                      9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                   10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             16.00000   15.95000   0.05000    0.31348
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.75000   11.62000   0.13000    1.11876
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.54000   11.46000   0.08000    0.69808
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.01000   13.75000   0.26000    1.89091
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.59000   13.50000   0.09000    0.66667
華南永昌物聯網精選基金                                           11.97000   11.82000   0.15000    1.26904
華南永昌策略報酬基金                                             10.22000   10.02000   0.20000    1.99601
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.19480   16.19470   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.28670   24.14480   0.14190    0.58770
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.93110   11.93090   0.00020    0.00168
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.03540   10.03920  -0.00380   -0.03785
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.17010   10.15200   0.01810    0.17829
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.69650    9.70020  -0.00370   -0.03814
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                          9.79500    9.77750   0.01750    0.17898
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.86010    9.86670  -0.00660   -0.06689
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        9.93260    9.91780   0.01480    0.14923
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.62030    9.62670  -0.00640   -0.06648
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                        9.68320    9.66870   0.01450    0.14997
華頓中小型基金                                                   28.14000   27.89000   0.25000    0.89638
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.19280   12.03550   0.15730    1.30697
華頓台灣基金                                                     34.52000   33.75000   0.77000    2.28148
華頓平安貨幣市場基金                                             11.51350   11.51330   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             18.02000   17.91000   0.11000    0.61418
華頓全球高收益債券基金A                                          13.29940   13.28640   0.01300    0.09784
華頓全球高收益債券基金B                                           8.29010    8.28200   0.00810    0.09780
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.98000    5.91000   0.07000    1.18443
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.71910    2.65370   0.06540    2.46448
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.47800   12.14560   0.33240    2.73679
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.41070    0.39820   0.01250    3.13913
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.49470   11.40040   0.09430    0.82716
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.44680   10.36600   0.08080    0.77947
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.48670   10.37350   0.11320    1.09124
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.48990    9.38750   0.10240    1.09081
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.86190   10.70440   0.15750    1.47136
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.88690    9.73790   0.14900    1.53010
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.63000   11.35000   0.28000    2.46696
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.27000   10.01000   0.26000    2.59740
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.18000   10.85000   0.33000    3.04147
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.43620    2.44610  -0.00990   -0.40473
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.98450    1.99560  -0.01110   -0.55622
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               11.78370   11.72520   0.05850    0.49893
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.60630    9.55860   0.04770    0.49903
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.36730    0.36640   0.00090    0.24563
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.30730    0.30600   0.00130    0.42484
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.37000    3.32000   0.05000    1.50602
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.47000   15.18000   0.29000    1.91041
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
匯豐台灣精典基金                                                 24.76000   24.53000   0.23000    0.93763
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.35000   12.26000   0.09000    0.73409
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.39000    8.34000   0.05000    0.59952
匯豐安富基金                                                     25.70000   25.55000   0.15000    0.58708
匯豐成功基金                                                     40.22000   40.00000   0.22000    0.55000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.21000   11.14000   0.07000    0.62837
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.28000   11.22000   0.06000    0.53476
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.96000   10.90000   0.06000    0.55046
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.05000   10.98000   0.07000    0.63752
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.48220    2.49370  -0.01150   -0.46116
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.26130    2.27300  -0.01170   -0.51474
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.41910   11.41520   0.00390    0.03416
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   7.81990    7.81540   0.00450    0.05758
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.37560    0.37490   0.00070    0.18672
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.33560    0.33500   0.00060    0.17910
匯豐金磚動力基金                                                 13.95000   13.71000   0.24000    1.75055
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97680   14.97670   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.23000    5.24000  -0.01000   -0.19084
匯豐新鑽動力基金                                                 10.93000   10.80000   0.13000    1.20370
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.43010    5.45290  -0.02280   -0.41813
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.00550    9.02870  -0.02320   -0.25696
匯豐龍鳳基金-A類型                                               53.27000   52.75000   0.52000    0.98578
匯豐龍鳳基金-I類型                                               53.27000   52.75000   0.52000    0.98578
匯豐龍騰電子基金                                                 38.83000   38.28000   0.55000    1.43678
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.24230   12.21860   0.02370    0.19397
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   22.18000   21.73000   0.45000    2.07087
新光中國成長基金(人民幣)                                         10.91000   10.61000   0.30000    2.82752
新光中國成長基金(美元)                                           11.35000   10.99000   0.36000    3.27571
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.15000   10.84000   0.31000    2.85978
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.26880   10.27540  -0.00660   -0.06423
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.84320    9.81730   0.02590    0.26382
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.99170   10.01460  -0.02290   -0.22867
新光台灣富貴基金                                                 23.29000   23.03000   0.26000    1.12896
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.89000    8.92000  -0.03000   -0.33632
新光全球生技醫療基金(美元)                                       12.07000   11.93000   0.14000    1.17351
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.58000   11.50000   0.08000    0.69565
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.97840    9.98050  -0.00210   -0.02104
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.59980    9.64930  -0.04950   -0.51299
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.63180    9.63390  -0.00210   -0.02180
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.25610    9.30380  -0.04770   -0.51269
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.60000    9.51000   0.09000    0.94637
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43600   15.43590   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.35000    9.28000   0.07000    0.75431
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
新光亞洲精選基金-美金                                            23.48000   23.16000   0.32000    1.38169
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.42000   23.22000   0.20000    0.86133
新光兩岸優勢基金                                                 12.66000   12.31000   0.35000    2.84322
新光店頭基金                                                     27.70000   27.08000   0.62000    2.28951
新光南非幣保本基金                                               11.80000   11.79000   0.01000    0.08482
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.69000    9.75000  -0.06000   -0.61538
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.00000    9.05000  -0.05000   -0.55249
新光特選內需收益ETF基金                                          20.23000   20.16000   0.07000    0.34722
新光創新科技基金                                                 16.36000   16.14000   0.22000    1.36307
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.63370    9.62060   0.01310    0.13617
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.89750    9.90620  -0.00870   -0.08782
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.55730    9.57050  -0.01320   -0.13792
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.15260    9.14010   0.01250    0.13676
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.41010    9.41830  -0.00820   -0.08706
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.08570    9.09750  -0.01180   -0.12971
新光澳幣八年期保本基金                                           10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
新光澳幣十年期保本基金                                           10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
新光澳幣保本基金                                                 11.86000   11.87000  -0.01000   -0.08425
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.98040    9.95150   0.02890    0.29041
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.74090    9.79150  -0.05060   -0.51677
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.67780    9.74160  -0.06380   -0.65492
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.87590    9.87370   0.00220    0.02228
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.84290    9.82720   0.01570    0.15976
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.64310    9.69380  -0.05070   -0.52301
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.62030    9.66720  -0.04690   -0.48515
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.82000    9.80070   0.01930    0.19692
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.49000    7.42000   0.07000    0.94340
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          9.00000    8.92000   0.08000    0.89686
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.49820    9.49540   0.00280    0.02949
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.13260    9.18720  -0.05460   -0.59431
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.44250    9.45370  -0.01120   -0.11847
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.12930    9.18910  -0.05980   -0.65077
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.19660    9.26310  -0.06650   -0.71790
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.57400    9.59020  -0.01620   -0.16892
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.33650   13.37970  -0.04320   -0.32288
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.23580    8.30630  -0.07050   -0.84875
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      37.04280   37.14870  -0.10590   -0.28507
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                38.43590   38.47790  -0.04200   -0.10915
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.34200   39.36510  -0.02310   -0.05868
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.15230   11.14930   0.00300    0.02691
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15880   10.13760   0.02120    0.20912
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.45880   13.16520   0.29360    2.23012
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.44560   10.16050   0.28510    2.80596
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.65000   10.40000   0.25000    2.40385
群益大印度基金-人民幣                                            13.48250   13.42690   0.05560    0.41409
群益大印度基金-美元                                              13.16650   13.03880   0.12770    0.97938
群益大印度基金-新臺幣                                            12.30000   12.23000   0.07000    0.57236
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.46620   12.41250   0.05370    0.43263
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.48320   12.35980   0.12340    0.99840
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.55000   11.48000   0.07000    0.60976
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.56130   11.51150   0.04980    0.43261
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.56470   10.46030   0.10440    0.99806
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.80000    9.74000   0.06000    0.61602
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.00380    9.96070   0.04310    0.43270
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.17790    9.08720   0.09070    0.99811
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.55000    9.49000   0.06000    0.63224
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.65520    9.61360   0.04160    0.43272
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.15500    9.06460   0.09040    0.99729
群益中小型股基金                                                 52.55000   51.51000   1.04000    2.01903
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.72820    9.71340   0.01480    0.15237
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.37820    9.31140   0.06680    0.71740
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.66610    8.63670   0.02940    0.34041
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.59910    8.58600   0.01310    0.15257
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.28950    8.23050   0.05900    0.71685
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.66080    7.63490   0.02590    0.33923
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    10.73900   10.74240  -0.00340   -0.03165
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.55770   10.56030  -0.00260   -0.02462
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.76870    9.76130   0.00740    0.07581
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.30070    9.11060   0.19010    2.08658
群益中國新機會基金N-美元                                          8.86790    8.63800   0.22990    2.66150
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.34000    9.13000   0.21000    2.30011
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.24830    8.07980   0.16850    2.08545
群益中國新機會基金-美元                                           9.48190    9.23610   0.24580    2.66130
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.91000    8.71000   0.20000    2.29621
群益平衡王基金                                                   19.63910   19.53820   0.10090    0.51642
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.29000    8.32000  -0.03000   -0.36058
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.02000    6.04000  -0.02000   -0.33113
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.77780   10.83450  -0.05670   -0.52333
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.68220   10.67830   0.00390    0.03652
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.70500    9.75610  -0.05110   -0.52377
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.61910    9.61560   0.00350    0.03640
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.98000    9.01000  -0.03000   -0.33296
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.21490   10.21590  -0.00100   -0.00979
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                             10.00120   10.00530  -0.00410   -0.04098
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.60090    9.60190  -0.00100   -0.01041
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.49810    9.50190  -0.00380   -0.03999
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.41000    9.43000  -0.02000   -0.21209
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.27400   10.27510  -0.00110   -0.01071
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.31490   10.31910  -0.00420   -0.04070
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.77010    9.77110  -0.00100   -0.01023
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.16230   10.16640  -0.00410   -0.04033
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.32000   10.35000  -0.03000   -0.28986
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.06150   10.06150   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.31780    7.31780   0.00000    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.05570   10.03920   0.01650    0.16436
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.95670    9.94140   0.01530    0.15390
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.06780   10.07010  -0.00230   -0.02284
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.05570   10.03910   0.01660    0.16535
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.95670    9.94140   0.01530    0.15390
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.06780   10.07010  -0.00230   -0.02284
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.05570   10.03920   0.01650    0.16436
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.95670    9.94140   0.01530    0.15390
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.06780   10.07010  -0.00230   -0.02284
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.05570   10.03920   0.01650    0.16436
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.95660    9.94140   0.01520    0.15290
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.06780   10.07010  -0.00230   -0.02284
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     11.01000   10.98000   0.03000    0.27322
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.71590   15.60550   0.11040    0.70744
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      15.27000   15.22000   0.05000    0.32852
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.42000   10.32000   0.10000    0.96899
群益印度中小基金N-美元                                            9.73210    9.61690   0.11520    1.19789
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.06000    8.99000   0.07000    0.77864
群益印度中小基金-人民幣                                          15.11460   15.01980   0.09480    0.63117
群益印度中小基金-美元                                            13.91940   13.75470   0.16470    1.19741
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.86000   15.73000   0.13000    0.82645
群益多利策略組合基金                                             11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.54000   13.54000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.42000   15.35000   0.07000    0.45603
群益安家基金                                                     27.48470   26.93600   0.54870    2.03705
群益安穩貨幣市場基金                                             16.07570   16.07550   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             23.70000   23.64000   0.06000    0.25381
群益亞太中小基金                                                 12.92000   12.70000   0.22000    1.73228
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.96000   16.79000   0.17000    1.01251
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.65310    9.67190  -0.01880   -0.19438
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.44040    7.45490  -0.01450   -0.19450
群益店頭市場基金                                                115.79000  113.34000   2.45000    2.16164
群益東方盛世基金                                                  9.14000    8.99000   0.15000    1.66852
群益東協成長基金-人民幣                                          12.84080   12.68880   0.15200    1.19791
群益東協成長基金-美元                                            11.70340   11.50010   0.20330    1.76781
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.40000   11.24000   0.16000    1.42349
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.16950   11.10610   0.06340    0.57086
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.62200   10.55790   0.06410    0.60713
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.04410   10.00120   0.04290    0.42895
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.83440    9.77860   0.05580    0.57063
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.35550    9.29910   0.05640    0.60651
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.84440    8.80670   0.03770    0.42808
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.62420    9.56950   0.05470    0.57161
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.52200    9.46460   0.05740    0.60647
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.88060    9.83840   0.04220    0.42893
群益長安基金                                                     31.43000   31.02000   0.41000    1.32173
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.99140   14.84670   0.14470    0.97463
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.26000   14.17000   0.09000    0.63514
群益真善美基金                                                   18.03300   17.87300   0.16000    0.89521
群益馬拉松基金A類型                                             138.06000  135.85000   2.21000    1.62679
群益深証中小板基金                                               13.50000   13.39000   0.11000    0.82151
群益創新科技基金                                                 36.79000   36.09000   0.70000    1.93960
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.81210    9.59030   0.22180    2.31275
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.37680    9.11350   0.26330    2.88912
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.62000    9.39000   0.23000    2.44941
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.68530   10.44370   0.24160    2.31336
群益華夏盛世基金-美元                                            10.33930   10.04890   0.29040    2.88987
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          16.79000   16.38000   0.41000    2.50305
群益奧斯卡基金                                                   30.62000   30.11000   0.51000    1.69379
群益新興金鑽基金-美元                                            12.39770   12.14950   0.24820    2.04288
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.33000    9.18000   0.15000    1.63399
群益葛萊美基金                                                   26.12000   25.64000   0.48000    1.87207
群益道瓊美國地產ETF基金                                          20.38000   20.60000  -0.22000   -1.06796
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.37000    8.41000  -0.04000   -0.47562
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.25000   13.14000   0.11000    0.83714
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.66660   11.59480   0.07180    0.61924
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.27390   11.19010   0.08380    0.74888
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.29000   10.24000   0.05000    0.48828
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.17660   11.10450   0.07210    0.64929
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.56800    8.51530   0.05270    0.61889
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.14800    9.08000   0.06800    0.74890
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.36000    8.31000   0.05000    0.60168
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.74540    8.68900   0.05640    0.64910
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                  10.11170   10.03650   0.07520    0.74927
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.03000   10.00000   0.03000    0.30000
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德信大發基金                                                     31.08000   30.66000   0.42000    1.36986
德信中國精選成長基金                                             11.25000   11.05000   0.20000    1.80995
德信台灣主流中小基金                                             20.83000   20.37000   0.46000    2.25822
德信新興股票組合基金                                             11.09000   11.00000   0.09000    0.81818
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92690   11.92680   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.74810   10.76220  -0.01410   -0.13101
德信數位時代基金                                                 27.75000   27.60000   0.15000    0.54348
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65510   11.65500   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.37000   16.14000   0.23000    1.42503
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.73000   19.58000   0.15000    0.76609
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.30000    7.31000  -0.01000   -0.13680
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.81290    9.89650  -0.08360   -0.84474
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.98010   14.10250  -0.12240   -0.86793
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               7.86900    7.90830  -0.03930   -0.49695
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     10.75160   10.77790  -0.02630   -0.24402
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     10.99720   11.02470  -0.02750   -0.24944
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.54570   12.61150  -0.06580   -0.52175
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.40000   18.33000   0.07000    0.38189
摩根中小基金                                                     25.16000   24.67000   0.49000    1.98622
摩根中國A股基金                                                  14.09000   13.64000   0.45000    3.29912
摩根中國A股基金(美元)                                            11.23000   10.83000   0.40000    3.69344
摩根中國亮點基金                                                 14.01000   13.71000   0.30000    2.18818
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.20970   11.07640   0.13330    1.20346
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.23980   12.12180   0.11800    0.97345
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                               9.57800    9.44100   0.13700    1.45112
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.53670   12.34540   0.19130    1.54957
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.16730   13.96900   0.19830    1.41957
摩根台灣金磚基金                                                 21.11000   20.81000   0.30000    1.44161
摩根台灣增長基金                                                 51.99000   51.51000   0.48000    0.93186
摩根平衡基金                                                     28.10000   28.00000   0.10000    0.35714
摩根全球α基金                                                   19.17000   19.05000   0.12000    0.62992
摩根全球平衡基金                                                 15.27550   15.22820   0.04730    0.31061
摩根全球發現基金                                                 12.69000   12.63000   0.06000    0.47506
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.70410    9.70730  -0.00320   -0.03296
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.60760   10.62410  -0.01650   -0.15531
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.08760   10.08430   0.00330    0.03272
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.34320   11.30210   0.04110    0.36365
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.95260    9.90890   0.04370    0.44102
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.43870   10.48410  -0.04540   -0.43304
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.35150   13.27520   0.07630    0.57476
摩根亞洲基金                                                     56.27000   55.55000   0.72000    1.29613
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.27060    8.35460  -0.08400   -1.00543
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.59070    9.69370  -0.10300   -1.06255
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.54560    8.61860  -0.07300   -0.84701
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                11.93620   11.99350  -0.05730   -0.47776
摩根東方內需機會基金                                             17.83000   17.60000   0.23000    1.30682
摩根東方科技基金                                                 36.25000   35.45000   0.80000    2.25670
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.71000    9.64000   0.07000    0.72614
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.06000    9.97000   0.09000    0.90271
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.60000    9.50000   0.10000    1.05263
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.35000   11.23000   0.12000    1.06857
摩根金龍收成基金                                                 22.67000   22.23000   0.44000    1.97931
摩根第一貨幣市場基金                                             15.07230   15.07210   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 14.66000   14.47000   0.19000    1.31306
摩根新金磚五國基金                                               11.51000   11.38000   0.13000    1.14236
摩根新絲路基金                                                   10.04000    9.90000   0.14000    1.41414
摩根新興35基金                                                   13.46000   13.30000   0.16000    1.20301
摩根新興日本基金                                                 24.38000   24.20000   0.18000    0.74380
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.43330    7.46990  -0.03660   -0.48997
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.65630    9.72070  -0.06440   -0.66250
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.46290    9.50290  -0.04000   -0.42092
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.63560   10.62570   0.00990    0.09317
摩根新興科技基金                                                 59.75000   58.59000   1.16000    1.97986
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.30380    8.33560  -0.03180   -0.38150
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.49150   10.50020  -0.00870   -0.08286
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.62040    8.56440   0.05600    0.65387
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.38500    9.31560   0.06940    0.74499
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.90560    8.81930   0.08630    0.97854
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.85440    9.75740   0.09700    0.99412
摩根龍揚基金                                                     33.90000   33.24000   0.66000    1.98556
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.93000   10.96000  -0.03000   -0.27372
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.13000   11.14000  -0.01000   -0.08977
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.25590    9.27890  -0.02300   -0.24787
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.14850   11.15210  -0.00360   -0.03228
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聯邦中國龍基金                                                   27.74000   27.14000   0.60000    2.21076
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.38130   11.35940   0.02190    0.19279
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.78520   10.78430   0.00090    0.00835
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.71900    9.74340  -0.02440   -0.25043
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.00220    9.98300   0.01920    0.19233
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.52040    9.51950   0.00090    0.00945
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.57350    8.59510  -0.02160   -0.25131
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.43580   10.36220   0.07360    0.71027
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.34330   10.30890   0.03440    0.33369
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.80060    9.79570   0.00490    0.05002
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.80550    9.83740  -0.03190   -0.32427
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.60640    9.60160   0.00480    0.04999
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.61080    9.64210  -0.03130   -0.32462
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.42160   11.37840   0.04320    0.37967
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.20420   11.16280   0.04140    0.37087
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.23140   10.22640   0.00500    0.04889
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.88810   10.84710   0.04100    0.37798
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.66460   10.62510   0.03950    0.37176
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.74120    9.73650   0.00470    0.04827
聯邦金鑽平衡基金                                                 26.28650   25.79420   0.49230    1.90857
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                      9.86080    9.81670   0.04410    0.44923
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                   10.03310   10.02580   0.00730    0.07281
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                      9.86080    9.81670   0.04410    0.44923
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                   10.03310   10.02580   0.00730    0.07281
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15640   13.15630   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 14.06000   13.75000   0.31000    2.25455
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.87830   15.90260  -0.02430   -0.15281
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.76680   12.67760   0.08920    0.70360
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.49040   12.39020   0.10020    0.80870
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.00710   11.91080   0.09630    0.80851
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.73000   11.73510  -0.00510   -0.04346
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.99370   11.02320  -0.02950   -0.26762
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.55490   10.55950  -0.00460   -0.04356
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.62780    8.65100  -0.02320   -0.26818
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.59000   37.34000   0.25000    0.66952
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.48000   15.45000   0.03000    0.19417
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.62000   12.59000   0.03000    0.23828
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.27000   13.24000   0.03000    0.22659
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.48000   12.45000   0.03000    0.24096
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.97000    7.97000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.13000   12.10000   0.03000    0.24793
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.39000   11.30000   0.09000    0.79646
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.59000    9.51000   0.08000    0.84122
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.14000   12.03000   0.11000    0.91438
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.50000   15.37000   0.13000    0.84580
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.46000   15.34000   0.12000    0.78227
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.26000   10.17000   0.09000    0.88496
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.57000   20.44000   0.13000    0.63601
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.72000   18.60000   0.12000    0.64516
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.84000   12.79000   0.05000    0.39093
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.65000   15.54000   0.11000    0.70785
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.37000   16.25000   0.12000    0.73846
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.44000   15.33000   0.11000    0.71755
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.62000   15.52000   0.10000    0.64433
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.06000   13.97000   0.09000    0.64424
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.07000   13.98000   0.09000    0.64378
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.74000   14.65000   0.09000    0.61433
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.34000   18.32000   0.02000    0.10917
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.21000   17.20000   0.01000    0.05814
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.45000   13.44000   0.01000    0.07440
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.22000   14.20000   0.02000    0.14085
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.30000   13.29000   0.01000    0.07524
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.20000    8.20000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.24000   13.22000   0.02000    0.15129
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.54000   14.50000   0.04000    0.27586
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.51000   14.47000   0.04000    0.27643
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
聯博貨幣市場基金                                                 14.99100   14.99090   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.40630   10.40760  -0.00130   -0.01249
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.80500   13.78390   0.02110    0.15308
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.57170    7.57270  -0.00100   -0.01321
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              13.82000   13.82000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                13.86000   13.85000   0.01000    0.07220
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 24.74000   24.34000   0.40000    1.64339
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.31000   11.99000   0.32000    2.66889
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.19000   12.83000   0.36000    2.80592
瀚亞外銷基金                                                     46.70000   45.99000   0.71000    1.54381
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.08000   11.03000   0.05000    0.45331
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.57810   10.54790   0.03020    0.28631
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.28050   10.25330   0.02720    0.26528
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.16200   12.14430   0.01770    0.14575
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.07030   10.03750   0.03280    0.32677
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.53350    7.51200   0.02150    0.28621
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.01780    7.99660   0.02120    0.26511
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.09220    8.08040   0.01180    0.14603
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.14840    7.12510   0.02330    0.32701
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.86460    8.85160   0.01300    0.14687
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.26820    9.24170   0.02650    0.28674
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.37230    9.34740   0.02490    0.26638
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.23990    9.22640   0.01350    0.14632
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.19000   11.12000   0.07000    0.62950
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.64000   13.53000   0.11000    0.81301
瀚亞印度基金-美元                                                13.35000   13.17000   0.18000    1.36674
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.18000   28.89000   0.29000    1.00381
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.26000   12.16000   0.10000    0.82237
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.24000   10.16000   0.08000    0.78740
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.45000   11.36000   0.09000    0.79225
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.62000   10.47000   0.15000    1.43266
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.81000   14.66000   0.15000    1.02319
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.19000    9.16000   0.03000    0.32751
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.20000    9.10000   0.10000    1.09890
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.08000    9.02000   0.06000    0.66519
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.15000   11.03000   0.12000    1.08794
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.56440   11.50710   0.05730    0.49795
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.99650   12.92660   0.06990    0.54075
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.79270   10.71160   0.08110    0.75712
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.48560   10.43460   0.05100    0.48876
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.49190   11.46990   0.02200    0.19181
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.00180    9.00950  -0.00770   -0.08547
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.67320    9.68540  -0.01220   -0.12596
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.03030    8.99970   0.03060    0.34001
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      8.76380    8.75750   0.00630    0.07194
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.04730    9.08280  -0.03550   -0.39085
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.39310   14.35230   0.04080    0.28427
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.70710   10.66900   0.03810    0.35711
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.75550   10.69330   0.06220    0.58167
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.61230   12.57650   0.03580    0.28466
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.48000   11.43000   0.05000    0.43745
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.41000   21.18000   0.23000    1.08593
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.55500   13.55490   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               26.74000   26.59000   0.15000    0.56412
瀚亞高科技基金                                                   63.48000   62.25000   1.23000    1.97590
瀚亞理財通基金                                                   27.81000   27.46000   0.35000    1.27458
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               8.89000    8.84000   0.05000    0.56561
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              8.93000    8.88000   0.05000    0.56306
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            8.98000    8.96000   0.02000    0.22321
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.23000    9.19000   0.04000    0.43526
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.79000    8.79000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               8.75000    8.72000   0.03000    0.34404
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             8.83000    8.83000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              8.87000    8.83000   0.04000    0.45300
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
瀚亞菁華基金                                                     24.80000   24.31000   0.49000    2.01563
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.12170   13.08510   0.03660    0.27971
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.31040    9.28440   0.02600    0.28004
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.46070   10.40250   0.05820    0.55948
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.43810   10.45140  -0.01330   -0.12726
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.51940   10.43030   0.08910    0.85424
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.79400    9.74750   0.04650    0.47705
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.89650    9.88610   0.01040    0.10520
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.38940    8.34280   0.04660    0.55857
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.05250    8.06290  -0.01040   -0.12899
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.06170    8.98500   0.07670    0.85364
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.32200    8.28250   0.03950    0.47691
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.87800    7.86970   0.00830    0.10547
瀚亞電通網基金                                                   16.55000   16.21000   0.34000    2.09747
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.58050   13.58200  -0.00150   -0.01104
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.25400   10.25970  -0.00570   -0.05556
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                          9.94250    9.91750   0.02500    0.25208
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.43960   11.44080  -0.00120   -0.01049
瀚亞歐洲基金                                                     11.85000   11.72000   0.13000    1.10922
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