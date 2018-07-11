【大慶證券】投顧盤前－貿易戰變數再起  業績股為焦點



◆盤勢分析

貿易戰隱憂再起！美中貿易談判破裂，川普政府再度公佈 2000 億美元中國商品的關稅清單，將在 8/20-8/23 期間進行為期兩個月的審查，消息一出，小道瓊盤後電子盤大跌超過 200 點，由於先前市場對於中美貿易戰的擔憂仍在，因此，在川普政府再度宣布新的課稅項目後，對於全球股市勢必將掀起新的波瀾，所幸在近期的美國超級財報周企業獲利表現不差，已公布財報的企業中，86% 獲利優於預期，年成長 24.08%，代表目前景氣持續向上，因此，中美貿易戰短線或許讓美股拉回震盪，然中線上也不必太過悲觀，當中變數以美元指數、美債為短線觀察焦點。

美股連三紅帶動亞股持續反彈！在中美貿易戰疑慮消退下，亞股連 2 日走揚，可惜陸股在前日大漲後，昨日陷入震盪的走勢，所幸就亞幣來看大多呈現升值的狀態，而美元指數也維持前幾日走弱的格局，代表現階段外資在亞股並未如同先前持續賣超。綜合目前經濟面以及消息面來看，由於美國 6 月非農就業表現仍佳，景氣並未受到貿易戰影響，研判短線亞股仍有反彈機會，惟政治面變數未消失，未來仍是影響盤面的關鍵變數。

台股多頭延續前一日的氣勢反彈，不過受到颱風影響，量能略有回落，此外，以技術面來看，由於目前短期均線仍呈現空頭排列，因此上檔 10800 點有月線反壓，短線壓力仍大，在量未能持續放大下，指數上檔空間有限。從盤面來看，大型電子權值股以及金融股仍維持輪動走勢，這也是支撐短線盤勢反彈的焦點，而中小型股有部分族群開始轉強接棒，包括 PA、光碟片、LED、PCB、電動車等，至於前日強勢的矽晶圓，昨日雖然漲幅收斂，不過仍有台勝科續強，短線主流地位穩固，整體中小型股短線仍有機會輪流反彈，因此，在最近營收公布之際，中小型股能否反應業績的利多，仍將是未來股價的關鍵，現階段因盤勢的不穩，需重視產業與個股基本面，輔以技術面位階來操作，當中半導體、IC 設計、蘋概、電動車 MOSFET、整流二極體與塑化等均是可留意的方向。

