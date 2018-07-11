

◆盤勢分析

1. 逾 20 家 S&P 500 企業已公布季報，已公布財報的企業中，86% 獲利優於預期，年率成長 24.08%。週二美股上漲，漲幅介於 0.04 至 1.05％，美股四大指數短線偏多。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：反彈成交量須大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為 5 日線至 07/06 低點 10,523 點，壓力為半年線附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值低於 50，短線反彈有機會延續。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在年線之上並收復季線，回檔是否量縮或反彈成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、LED/PA、網通、車用、原物料、金融、生技等。

4.2330 台積電昨（10）日公布 6 月合併營收 704.38 億元，連續三個月下滑，為今年次低，僅優於因農曆年假期工作天數較少的 2 月，月減 13%，年減 16.3%；不過，受惠新台幣貶值幅度比預期大，第 2 季合併營收 2,332.76 億元，季減 6%，略優於預期。蘋果拉貨動能強弱將攸關台積電下半年營收。

5.IC 設計龍頭聯發科（2454）6 月營收 210.6 億元，月成長 3.2%，連續兩個月營收走高，也是近九個月單月新高，優於預期，帶動第 2 季營收超越財測高標。展望第 3 季，法人預估，因智慧機市況趨於保守，本季智慧機晶片出貨季成長一成，旺季力道不會太顯著。智慧手機市場成長趨緩將衝擊聯發科下半年營收成長動能。

6. 國泰、富邦兩大金控上半年獲利持續大爆發，2881 國泰金控上半年稅後獲利 360.3 億元，比去年同期成長逾 36％，獲利絕對金額也繼續穩坐金控第一，上半年每股稅後獲利（EPS）達 2.71 元；2882 富邦金控則因 6 月一次性認列稅款 46.6 億元，上半年獲利降至 312.26 億元，但仍較去年同期成長 67％，每股稅後獲利 2.91 元居各金控之冠。全球利率走向將影響壽險業獲利。

7. 油價、塑化行情聯袂墊高，使得台塑四寶第二季合計獲利 733.69 億元，季增 29.6％，EPS 均突破 2 元水準；其中，1301 台塑、1303 南亞挾業內外雙軌豐收，獲利齊創新高，1326 台化、6505 台塑化也交出歷史次高表現。累計台塑四寶上半年本業合計獲利 1,063.94 億元，年增 26％，稅後盈餘大賺近 1,300 億元，年成長 29.6％。油價維持高檔將有利塑化業的利差。

