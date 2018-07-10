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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧07月10日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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國泰臺灣加權正2 元大台灣50正2 富邦科技          亞德客-KY          昶和     大飲     新日光     
元大美債7-10正2 群益臺灣加權反1 元大台商50          世紀鋼            大統染   福壽                
元大美債7-10反1 正道     富邦摩台          麗正              海悅     興泰                
宏洲     同開     富邦發達          中環              銘旺科   宏亞                
嘉裕              富邦金融          光罩              卓越     達新                
東華              元大MSCI台灣          光磊              統領     恆大                
大東              永豐臺灣加權          茂矽                       怡華                
立益              富邦日本          錸德                       昶和                
佳和              國泰日經225          廷鑫                       大統染              
昶和              元大歐洲50          矽統                       永記                
三洋紡            元大日經225          智寶                       日勝化              
本盟              元大美債20正2          威盛                       展宇                
瑞利              國泰20年美債反1          環科                       士紙                
樂士              元大美債7-10正2          隴華                       東明-KY             
正峰新            元大美債7-10反1          友旺                       中環                
億泰              元大S&P日圓反1          奇力新                     光罩                
毛寶              富邦歐洲          大毅                       茂矽                
燁興              FH彭博高收益債          一詮                       智寶                
中鴻              FH彭博新興債          吉祥全                     銘旺科              
聚亨              FH富時不動產          華新科                     奇力新              
千興              元大台灣高息低波          嘉晶                       大毅                
威致              群益道瓊美國地產          星通                       玉晶光              
華豐              FH富時高息低波          揚明光                     佳凌                
首利              國泰RMB短期報酬          佳凌                       傳奇                
麗正              新光內需收益          鈞寶                       迎廣                
東訊              信大              達方                       關貿                
華泰              卜蜂              富鼎                       亞弘電              
錸德              大統益            杜康-DR                    鈺邦                
倫飛              南僑              陽光能源-DR                   富鼎                
威盛              國喬              新利虹                     華友聯              
國碩              聯成              潤泰材                     潤弘                
銘旺科            永裕                                         遠雄來              
統懋              恆大                                         夏都                
翔耀              廣華-KY                                      欣欣                
太空梭            炎洲                                         統領                
麗臺              南染                                         客思達-KY            
華映              宏洲                                         友佳-DR             
吉祥全            嘉裕                                         一零四              
憶聲              東華                                         欣天然              
科風              大東                                         新海                
和鑫              立益                                         欣高                
力特              佳和                                         全國                
喬鼎              集盛                                         茂順                
正達              昶和                                         jpp-KY              
晟鈦              三洋紡                                       台數科              
同泰              本盟                                         波力-KY             
新世紀            聚陽                                         泰昇-KY             
誠創              瑞利                                         政伸                
嘉威              力山                                         吉源-KY             
力銘              耿鼎                                                             
亞太電            樂士                                                             
達能              中宇                                                             
清惠              正峰新                                                           
慧友              中電                                                             
勁永              三洋電                                                           
捷泰              億泰                                                             
互億              合機                                                             
天瀚              東鹼                                                             
迅杰              三晃                                                             
華上              毛寶                                                             
光麗-KY           國精化                                                           
元晶              正隆                                                             
華冠              永豐餘                                                           
裕豐              勤美                                                             
寶徠              燁興                                                             
皇普              中鴻                                                             
日勝生            美亞                                                             
台船              聚亨                                                             
六福              千興                                                             
台南-KY           威致                                                             
康師傅-DR          允強                                                             
聖馬丁-DR          東明-KY                                                          
神州-DR           正新                                                             
耀傑-DR           華豐                                                             
同方友友-DR          鑫永銓                                                           
晨訊科-DR          和泰車                                                           
友佳-DR           首利                                                             
陽光能源-DR          信錦                                                             
精熙-DR           英瑞-KY                                                          
中福              麗正                                                             
雷虎              東訊                                                             
中視              華泰                                                             
秋雨              精英                                                             
慶豐富            海悅                                                             
新利虹            錸德                                                             
國光生            英業達                                                           
                  致茂                                                             
                  倫飛                                                             
                  技嘉                                                             
                  威盛                                                             
                  凌陽                                                             
                  國碩                                                             
                  友達                                                             
                  仲琦                                                             
                  鼎元                                                             
                  三商電                                                           
                  銘旺科                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  凌群                                                             
                  麗臺                                                             
                  華映                                                             
                  吉祥全                                                           
                  揚博                                                             
                  聯陽                                                             
                  全漢                                                             
                  信邦                                                             
                  憶聲                                                             
                  禾伸堂                                                           
                  聯詠                                                             
                  科風                                                             
                  健鼎                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  玉晶光                                                           
                  晶睿                                                             
                  誠創                                                             
                  聯穎                                                             
                  嘉威                                                             
                  力銘                                                             
                  智易                                                             
                  谷崧                                                             
                  碩天                                                             
                  達邁                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  正文                                                             
                  光鋐                                                             
                  臻鼎-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  松翰                                                             
                  慧友                                                             
                  鎰勝                                                             
                  達運                                                             
                  上福                                                             
                  勁永                                                             
                  捷泰                                                             
                  凌華                                                             
                  互億                                                             
                  巨路                                                             
                  飛捷                                                             
                  聯茂                                                             
                  精誠                                                             
                  天瀚                                                             
                  超眾                                                             
                  迅杰                                                             
                  台表科                                                           
                  華上                                                             
                  旭隼                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  訊芯-KY                                                          
                  安集                                                             
                  矽創                                                             
                  華冠                                                             
                  福懋科                                                           
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇普                                                             
                  日勝生                                                           
                  總太                                                             
                  台船                                                             
                  新興                                                             
                  大榮                                                             
                  東森                                                             
                  萬海                                                             
                  六福                                                             
                  雄獅                                                             
                  旺旺保                                                           
                  安泰銀                                                           
                  開發金                                                           
                  王道銀行                                                         
                  特力                                                             
                  麗嬰房                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  匯僑                                                             
                  雷虎                                                             
                  豐泰                                                             
                  福興                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  茂順                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  億豐                                                             
                  政伸
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